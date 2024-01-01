促销产品管理软件 - 最热门应用 - 布韦岛

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促销产品管理软件简化并扩展了获取、存储、监督和分发公司促销品的流程。它使企业能够保持品牌统一性，同时有效管理其促销产品库存。该软件作为公司营销或品牌部门的一个组成部分，减轻了组织和执行促销产品策略的负担。 促销品通常被称为公司“赠品”，有多种用途，包括贸易展览赠品、客户答谢礼物、潜在客户开发活动和员工入职套件等。此类软件通过在单一平台内提供对所有促销产品要求的全面管理，增强了打印履行系统的功能。
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Sendoso
sendoso.com
借助 Sendoso 直接营销自动化平台，打造高度差异化且量身定制的营销活动，在整个客户生命周期旅程中与买家进行深入联系，并提高销售和营销资金投资的投资回报率。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球礼品平台，精心采购礼品、自动发送礼品并处理从始至终的所有物流。我们通过更好、更快、更轻松的企业礼品帮助品牌建立忠诚度并提高保留率。立即预订演示或与我们的礼品专家交谈，找到适合您的解决方案。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
PFL
pfl.com
在 PFL，我们专注于创建数据驱动的直邮邮件，为组织提供真实的时刻并促进增长。凭借世界上一些最大品牌的成功记录，我们将您期望从数字营销中获得的衡量、个性化和可预测性带入直邮世界。我们的一站式方法简化了执行流程，管理从战略和生产到交付和衡量的一切。我们使用数字策略与令人难忘的直邮风格相结合，从明信片和信件到带有徽标项目的 3D 邮件，以提高参与度并推动成果。我们利用您的数据的力量来个性化任何规模（从数百到数百万）的活动，确保您的客户收到相关的个性化消息。此外，我们的平台与您的 CRM/MAP 集成，使您能够轻松衡量直邮绩效和投资回报率。让我们帮助您通过有吸引力、个性化且可衡量的直邮让您的客户微笑...
Kotis Design
kotisdesign.com
我们是行业领先的赠品提供商和技术合作伙伴，提供可扩展的电子商务平台，帮助品牌在世界各地创建、销售和运送赠品。从人力资源团队到销售和营销序列，我们帮助您在工作流程中集成和分发赠品。我们制作人们真正想要佩戴和使用的赃物。利用我们屡获殊荣的产品设计和强大的仓储和履行解决方案。我们位于美国的两个工厂与海外工厂网络相结合，可以将商品发送到世界各地。适时的品牌商品可以使您的机会价值增加一倍或三倍。我们的 Salesforce 和 Shopify 集成允许您利用我们的仓库和履行团队在有意义的时候发送商品。不需要赃物壁橱！让我们一起打造伟大的商品。
Postal
postal.com
Postal 于 2020 年在加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波成立，是领先的线下参与平台，为 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客户提供服务。邮政使客户能够与潜在客户、合作伙伴、客户和员工建立有意义且有影响力的人际关系。请访问 postal.com 了解更多信息。
Swageazy
swageazy.com
Swageazy 是印度领先的企业礼品管理平台，它简化了企业和活动礼品的策划、采购、打印和履行的麻烦。易于使用且与行业无关的解决方案，受到 Coursera、LinkedIn、Amazon、Wipro、PhonePe 等 300 多家企业的信赖，通过品牌商品、预制定制套件等提高员工和客户的品牌知名度和参与度得到了 Info Edge Ventures、Anicut Capital、Huddle Ventures 等知名风险投资公司和 3 位以上创始人投资者的支持——来自 The Pant Projects 的 Dhruv Toshniwal、来自 Springworks 的 Kartik Ma...
CorporateGift.com
corporategift.com
企业礼品是一个礼品平台，专为持续的程序性礼品而开发。购买、存储和设置所有内容一次，然后在几分钟内提高参与度。我们的解决方案围绕三大支柱组成：确保收件人满意度的各种产品、实现无缝过程控制的先进技术和自动化，以及随时准备提供最佳实践和支持以确保满足每个客户需求的专家团队。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 使 B2B 公司能够通过数据驱动的直邮和礼品大规模传递重要时刻。通过 Reachdesk，公司可以递送礼物和直邮邮件，只需点击一下按钮即可与客户、潜在客户和员工建立更深层次的联系。我们与您的技术堆栈的集成可提供清晰且可量化的投资回报率；直接渠道不再是猜谜游戏。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一个赠品管理平台，可简化赠品和品牌商品的购买、管理和分销。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客户使用我们轻松地将赠品发送给客户、潜在客户、员工和活动。这支持您的 ABM 工作，我们可以节省您管理赠品的时间，帮助您从赠品营销工作中实现和衡量更高的投资回报率。我们与其他赃物公司的区别实际上有数百家赃物公司和赃物网站。大多数提供简单的印刷和促销产品分发服务，即您可以将您的徽标印在一些杯子和几件 T 恤上，然后将其发送到您的办公室。大多数这些赃物公司不提供任何技术。无法战略性地向客户或潜在客户赠送赠品，无法与 Salesforce（或任何...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU 创造卓越的产品体验，帮助提升您的品牌。我们设计、采购、制造和分销优质的个性化产品……我们的速度真快。我们很自豪能够成为您在欧洲所有定制赠品需求的首选合作伙伴。我们提供各种高品质产品，我们的网站使您可以轻松设计和订购定制商品。我们的专家团队将在整个订购过程中提供支持和指导，以确保您的定制赠品正是您想要的。相信我们能够提升您的品牌并通过我们的产品和服务给人留下持久的印象。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是专门为促销产品行业设计的软件。它是一个集成在一个复杂中心中的 CRM、订单管理和电子商务平台。 commonsku 借助能够直观地连接分销商和供应商的软件，为您的团队带来一股新鲜空气。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一个基于人工智能的礼品平台，可帮助企业通过个性化礼品建立关系、加速销售并提高品牌知名度。营销、销售和客户团队使用 Alyce 打开新业务之门，并在整个生命周期中培养和奖励忠诚的客户。
Swag Hut
swaghut.com
SwagHut 的技术简化了您的整个促销商品购买体验。通过我们的平台，您可以创建、定制并向世界任何地方的任何人发送高质量的赠品。只需选择您最喜欢的赠品并上传您的徽标即可。定制设计将在 24 小时内准备好供您在个性化仪表板中批准。一旦您对自己的设计感到满意，就可以从我们的存储和运输选项中进行选择。我们专注于策划人们真正想要保留的高质量、有意义的商品目录。我们很荣幸成为 1% for the Planet 的会员，因此您购买的每一件赠品都会得到回馈。推出新品牌？入职新团队成员？组织虚拟活动？请访问 swaghut.com，与我们的团队联系，详细了解如何使用 swag 可持续地提供迷人的体验。
Museema
museema.com
让生活变得轻松的公司赠品店 我们创建的商店能够吸引员工并节省您的时间 查看示例 了解更多 受到了解赠品的公司信赖 为什么选择公司赠品店？员工选择他们想穿的公司品牌饰品 不再为您的团队收集尺寸和地址 向员工提供电子礼品卡 [...]
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing 是一家提供全方位服务的商品代理机构。我们简化和简化公司商品的采购、存储和分销。我们行业领先的平台允许用户检查库存、运送商品并与第三方系统和应用程序集成以实现工作流程自动化。我们提供全面的商品商店、快闪店和微型网站以及可与您现有平台集成的定制电子商务解决方案。 Inkwell 通过创造反映其品牌、信仰和文化的商品，帮助组织向世界传达其形象。企业商品是整体营销和公共关系工作的一个组成部分。 Inkwell 是我们客户的延伸，在选择、设计、生产和分销礼品的各个方面提供建议。物流、仓储和配送是我们模式中不可或缺的一部分。我们提供全面的仓储服务，包括：存...
SwagUp
swagup.com
SwagUp 是唯一的端到端 Swag 管理平台。我们相信 swag 非常强大，但使用起来也极其复杂。我们所做的一切都是为了让赠品的制作和运输过程尽可能简单。我们的平台使您能够一站式管理产品设计、创作、采购、库存管理、简化分销和全球物流。我们强大的功能，例如兑换（精美的礼物体验）、商店（在我们的平台内构建您自己的精美商店）和集成（根据您的 HRIS、CRM 等中的事件触发赠品分配）为您提供赠品管理所需的一切自动驾驶。我们通过控制自己的技术和运营来垂直运营该流程，以便能够提供无与伦比的客户体验。前往 swagup.com 了解更多信息！
AXOMO
axomo.com
AXOMO 是一款赠品管理解决方案，旨在提供给人留下持久印象的奖励。研究表明，52% 的品牌装备在 30 天内被重新赠送或扔掉 - 您的人民（和地球）值得更好的。我们的品牌商店平台专为改善可持续发展举措而量身定制，让人们有机会选择与他们产生共鸣的品牌装备，从而激发人们的兴奋感。通过自动循环商店积分、跟踪不同群体或地点支出的预算、深入的用户参与度数据等，将您理想的企业礼品策略变为现实。我们提供独特的优势，包括按需生产、批量节省和仓储、产品质量保证、现场客户服务团队以及上市前的入职流程。随着企业礼品的未来转向优先考虑远程分发和提供优于平均水平的员工奖励体验，我们将竭尽全力将客户的企业礼品策略变为现...
Stadium
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体育场使全球团体礼物、奖励和赠品变得简单而个性化，无论规模或距离如何。我们让世界各地的收件人选择他们想要的内容以及发送地点，消除猜测并最大限度地提高每次交换的影响。无论您是要感谢客户还是入职员工，Stadium 都是一个一体化平台，让您的员工无论身在何处都可以参与其中并进行庆祝。请在此处致电，与我们讨论如何设置订单：https://www.bystadium.com/book-a-call/