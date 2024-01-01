项目管理软件 - 最热门应用

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项目管理软件包含一系列旨在简化和增强项目规划、执行和监控的数字工具。这些应用程序提供了用于协作、任务管理和资源分配的集中平台，并提供甘特图、调度和实时通信等功能。项目管理软件非常适合各种规模的团队和组织，它可以优化项目工作流程、促进协作并确保有效的协调，最终有助于取得成功的项目成果。
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Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 开发的专有问题跟踪产品，可实现错误跟踪和敏捷项目管理。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一项云协作服务，总部位于旧金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 于 2012 年创立。 Airtable 是电子表格与数据库的混合体，具有数据库的功能，但应用于电子表格。 Airtable表格中的字段类似于电子表格中的单元格，但具有“复选框”、“电话号码”和“下拉列表”等类型，并且可以引用图像等文件附件。用户可以创建数据库，设置列类型、添加记录、将表相互链接、协作、对记录进行排序以及将视图发布到外部网站。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Zoho Projects
zoho.com
项目管理尽可能有效。 Zoho Projects 是一款基于云的项目管理工具，可帮助您规划工作、高效跟踪工作，并与您的团队（无论他们身在何处）进行协作。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一款用于协作和工作管理的软件即服务 (SaaS) 产品，由 Smartsheet Inc 开发和销售。它用于使用表格用户分配任务、跟踪项目进度、管理日历、共享文档以及管理其他工作界面。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款适合您整个团队的一体化项目管理软件。问题跟踪、Git 托管和版本控制以及 Wiki。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
Podio
podio.com
Podio 提供了一个基于网络的平台，用于根据项目需求在项目管理工作区中组织团队沟通、业务流程、数据和内容。
Nifty
nifty.pm
管理项目，而不是工具。停止在聊天、任务、文档、日历和会议工具之间切换 - 将您的团队和客户聚集在一个简单但功能强大的应用程序中。
Taiga
taiga.io
Taiga 是一个项目管理平台，适合那些想要一个简单、美观的工具，让工作真正变得愉快的初创公司和敏捷开发人员和设计师。
Float
float.com
在 G2 上被评为排名第一的资源管理软件。受到 3,000 多个世界顶级团队的信赖，可帮助其规划项目并安排团队时间。 30 天免费试用。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamleader
teamleader.eu
更多业务。减少麻烦。客户管理、项目管理和发票集中于一款便捷工具。 Teamleader 让 11,000 家中小企业的工作变得更轻松。
Adobe Workfront
workfront.com
工作管理。专为企业打造。随时随地连接、协作和执行复杂的工作流程。
OpenProject
openproject.org
开源项目管理软件。在安全的环境中进行高效的经典、敏捷或混合项目管理。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
TeamGantt
teamgantt.com
尝试 TeamGantt 的免费甘特图制作工具，并通过拖放计划在几分钟内在线创建甘特图。评级最高且永久免费——无需信用卡。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是网络上最直观的协作和任务管理工具。注册、邀请您的团队并开始工作。无需培训。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理团队进度的最佳在线协作工具。简单而强大，足以处理所有业务运营。跟踪任务、项目、客户互动并与团队进度保持联系
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 是一款项目规划软件，包含您的团队更快地完成工作所需的所有工具。无需按用户付费。免费试用。没有学习曲线。
GanttPRO
ganttpro.com
✅ 免费注册并在 GanttPRO 在线甘特图软件中创建甘特图。在几分钟内规划、创建和管理任务和日程安排。快速注册。
Bordio
bordio.com
在一个板上管理您的所有任务和事件。 Bordio 是一款用于有效时间管理、周计划、任务跟踪和日程安排的在线软件。
GoodDay
goodday.work
我们的工作方式已经改变，您的工具也应该改变。 GoodDay 是一个现代化的工作管理平台，汇集了基于透明度、敏捷性和积极性的高级规划、项目和产品管理、任务组织和生产力增长的最佳工具。
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan 是一款团队管理工具，具有每周团队日历，使经理能够轻松规划项目并响应变化。
Paymo
paymoapp.com
全功能在线工作管理软件：时间跟踪、资源规划、甘特图、报告、看板、发票和费用。
Stackby
stackby.com
Stackby 将电子表格、表格、数据库和业务 API 的最佳功能整合到一个可定制的平台中。实时团队协作。 6 个独特的数据可视化视图 - 看板、日历、图库、表单等。 30 多个列级 API 与 Google Analytics、YouTube、Facebook 广告等集成。 100 多个易于使用的模板，适合任何企业。
Quickbase
quickbase.com
释放团队的创造力，快速改进任何流程。了解为什么全球数以千计的最佳企业信任 Quickbase 来连接他们的数据、流程和人员。免费尝试！
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
Freedcamp
freedcamp.com
与人群更有效地协作的完全免费的方式。
Streamtime
streamtime.net
适用于创意团队和企业的项目管理软件。计划工作、跟踪时间、安排团队、报价和发票。
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
WorkflowMax
workflowmax.com
在线项目管理变得简单。使用 WorkflowMax 云项目管理软件远程运行您的作业。随时随地在一个地方完成这一切 – 报价、安排、时间跟踪、开具发票和报告。更好地了解您的员工和您的利润。
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab 是一款项目管理软件，可让您完全控制您的工作 - 所有任务、通信、团队成员和文件。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
Priority Matrix
appfluence.com
优先级矩阵使用四象限方法来帮助您专注于最重要的优先事项和项目。当您使用优先级矩阵时，您会对自己更加负责，并确保您将时间花在最重要的事情上。优先级矩阵可以帮助您和您的团队在正确的时间做正确的事情。当每个人都朝着同一个方向划船时，您就会按时实现目标。
BigTime
bigtime.net
将时间转化为利润。实时了解预算、跟踪和计费您最重要的资产——时间。
Aha!
aha.io
登录您的啊哈！工作区。还没有帐户？注册世界排名第一的路线图软件的 30 天免费试用版。
Stackfield
stackfield.com
业务团队高度安全的协作。作为德国平台，Stackfields 的首要任务是用最好的措施保护欧洲企业的数据！
Project Central
projectcentral.com
Project Central 是一个简化的项目管理解决方案，旨在帮助您轻松有效地与团队协作。通过与 Microsoft Office 365 无缝集成，其简洁、简洁的界面使项目管理变得轻而易举，从而增强了性能、报告和结果。
Function Point
functionpoint.com
Function Point 是一款一体化项目管理软件，适用于希望简化业务的创意机构和内部营销部门。管理您的项目、人力资源、跟踪时间、创建估算和发票，并与 Quickbooks 集成，所有这些都在一个基于云的系统中进行。我们的解决方案通过简化流程帮助机构提高生产力和盈利能力；简化协作；集中信息；并提供实时业务数据。
Taskworld
taskworld.com
无缝管理项目、跟踪任务并与您的团队跨多个项目进行协作；一切都来自一种工具。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有数据库和项目管理系统功能的电子表格。甘特图、日历、看板、表单和自动化。免费开始。
Workzone
workzone.com
Workzone 是 5 个以上用户的营销、代理和运营团队的理想项目管理软件。它功能强大但易于使用和采用。 Wells Fargo 和 Verizon 等品牌信任 Workzone 来运行他们的项目并保持团队同步。 Workzone 经过 20 年的实际使用而不断完善，具备管理繁忙工作负载所需的功能和可用性。
TimeLog
timelog.com
您是否正在寻找能够对项目财务状况提供出色实时洞察的项目管理解决方案？ TimeLog 是面向咨询型企业的领先财务项目管理解决方案。将最用户友好的时间和费用跟踪与最先进的项目管理、发票、资源管理和防弹报告相结合。对于寻求同类最佳软件的企业来说，TimeLog 是最有效的解决方案。
Resource Guru
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基于云的团队调度软件。在线安排人员、设备和其他资源的快速、简单的方法......终于！它针对的是项目经理、制片人、客户总监或任何需要知道人们预订什么以及何时预订的人。进行和移动预订就像拖放一样简单。
Project.co
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创意团队的项目管理。在一个地方管理所有项目，以便您完全了解团队的工作。使用 Project.co 的人每天平均可以节省 2 小时的非生产性工作时间。
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轻松将时间转化为收入。 Monograph 不仅仅是建筑、景观设计和工程公司的项目管理。这是一个实践操作平台。通过专着，您可以实时可视化各个阶段的时间价值、项目预算、团队成员和客户。从您投资项目的时间中获得见解。使您的团队能够领导一个解决方案，使他们能够每周定时做出决策。
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精美的一体化软件来运营您的业务 停止同时使用多个应用程序、订阅和电子表格。 Avaza 是一个无缝、高效的平台，团队可用于协作项目、安排资源、跟踪时间、管理费用和为客户开具发票。
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使用一种工具管理您的整个代理机构。 Productive 集成了您的销售渠道、日程安排、时间跟踪、协作、发票和盈利报告。
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软件团队的项目管理。通过任务、聊天和灵活的工作流程更快地进行协作。冲刺、里程碑、发布、优先级、错误报告、路线图、变更日志等。
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Worksection 是一款适应性强的全方位项目管理工具，从一开始就为您提供可见性、组织性和安心。您可以使用任何设备从云端访问它。我们的主要特点： 直观而简单的设计 无与伦比的价格 出色的客户支持
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functionfox.com
轻松跟踪在线时间表，简化项目管理，并掌握估算、发票和其中的每个细节。 FunctionFox 专为创意团队的工作方式而设计。易于设置、使用直观并受到世界各地创意专业人士的信赖。