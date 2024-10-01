项目管理软件 - 最热门应用 - 丹麦

Bordio

bordio.com

Bordio 是适用于所有行业团队的工作管理软件。在这里您可以添加团队并邀请您的队友、创建项目、管理任务和事件以及组织您的团队合作。无论您是与团队内部的人员合作，还是引入外部合作伙伴和客户，Bordio 都能满足您的需求。它旨在处理从日常任务到大型项目的所有事务，让一切顺利运行，以便您可以专注于真正重要的事情。 Bordio 不仅仅止于组织您的任务；它还可以帮助您管理任务。它可以帮助您有效管理团队的工作量，从而加倍努力。借助可让您跟踪任务和会议所用时间、设置重复任务以及关注每日进度的功能，您可以比以往更轻松地让每个人都步入正轨。另外，由于能够在任务窗口中直接聊天，您将永远不会忘记那些重要的对话...