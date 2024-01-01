项目管理软件 - 最热门应用 - 加拿大

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项目管理软件包含一系列旨在简化和增强项目规划、执行和监控的数字工具。这些应用程序提供了用于协作、任务管理和资源分配的集中平台，并提供甘特图、调度和实时通信等功能。项目管理软件非常适合各种规模的团队和组织，它可以优化项目工作流程、促进协作并确保有效的协调，最终有助于成功的项目成果。
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Jira
atlassian.com
JIRA 是团队规划和构建优秀产品的跟踪器。成千上万的团队选择 JIRA 来捕获和组织问题、分配工作并跟踪团队活动。在您的办公桌上或在旅途中，JIRA 可以通过新的移动界面帮助您的团队完成工作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一项云协作服务，总部位于旧金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 于 2012 年创立。 Airtable 是电子表格与数据库的混合体，具有数据库的功能，但应用于电子表格。 Airtable表格中的字段类似于电子表格中的单元格，但具有“复选框”、“电话号码”和“下拉列表”等类型，并且可以引用图像等文件附件。用户可以创建数据库，设置列类型、添加记录、将表相互链接、协作、对记录进行排序以及将视图发布到外部网站。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基于云的项目管理软件，在全球拥有超过 200,000 名客户。它可以帮助您规划项目并完美执行它们。通过项目，您可以轻松分配任务，与团队和客户进行有效沟通，了解所有项目更新，获得有关工作进度的详细报告，并每次都按时交付项目。 Zoho Projects 拥有大量的定制功能和特性，例如甘特图、蓝图和时间表，是一款成熟的项目管理工具，可满足各种规模和行业的公司的业务需求。 Projects 具有广泛的内部和第三方集成功能，是现有集成度最高的项目管理工具之一，非常适合您的工作生态系统。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Project Central
projectcentral.com
Project Central 是一个简化的项目管理解决方案，旨在帮助您轻松有效地与团队协作。通过与 Microsoft Office 365 无缝集成，其简洁、简洁的界面使项目管理变得轻而易举，从而增强了性能、报告和结果。
Function Point
functionpoint.com
Function Point 是一款一体化项目管理软件，适用于希望简化业务的创意机构和内部营销部门。管理您的项目、人力资源、跟踪时间、创建估算和发票，并与 Quickbooks 集成，所有这些都在一个基于云的系统中进行。我们的解决方案通过简化流程帮助机构提高生产力和盈利能力；简化协作；集中信息；并提供实时业务数据。
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO 是直观的在线甘特图软件，用于强大的项目管理。该工具满足不同领域的项目、产品和项目组合经理的需求。 GanttPRO 提供任务、截止日期、成本、资源和项目组合管理、团队协作、时间记录、基线、高级导出和共享功能。从 MS Project 和 Excel 的强大导入以及现成的专业模板允许立即启动项目。截至 2020 年 5 月，超过 50 万用户在 GanttPRO 中创建了帐户。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront 是协作工作管理领域的领导者。 Workfront 将战略与交付联系起来，整合整个企业的人员和数据，并从头到尾管理工作，以帮助团队交付可衡量的成果。在规划和执行工作的每个阶段，Workfront 都能为公司提供提供卓越客户体验所需的业务能力。
Float
float.com
Float 是一款资源管理软件，可让 5 至 500 人的团队保持同步。通过实时查看可用性（包括休假和公共假期）来快速安排任务。一目了然地查看团队的能力和利用率，以优化分配的工作。通过直接集成与项目管理、日历和通信工作流程连接。通过轻松的批量编辑使项目计划保持最新状态。扩大审批工作流程和访问权限的合规性。 14 天免费试用。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款适用于最多 20 人的小型团队的工作管理软件。它是数字、创意和营销机构、咨询企业、软件和工程公司以及建筑公司的理想选择。它允许您随时随地管理客户项目和业务任务、跟踪工作时间并为客户开具发票。该软件的主要重点是帮助团队从开始到结束管理项目： - 将项目拆分为任务列表和任务，并将其分配给您的员工或同事 - 通过网络计时器自动跟踪办公室的工作时间或在旅途中通过移动应用程序 - 通过讨论让参与项目的每个人都了解最新情况 - 创建可定制的静态和实时报告并跟踪业务绩效 - 存储与项目相关的所有文件 - 以便每个人都可以随时访问它们 - 可视化团队的工作，消除瓶颈，并减少项目中的空闲时间 ...
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox 提供简单的在线时间表和项目管理 跟踪时间和费用、进行估算并轻松管理您的客户和项目。 FunctionFox 是北美排名第一的时间跟踪系统。平面设计、广告、通信、营销、多媒体、公共关系和互动公司都选择 TimeFox 作为其基于网络的时间和项目管理应用程序。 FunctionFox 目前在加拿大、美国、欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰有超过 100,000 名用户使用。欲了解更多信息，请访问：http://www.functionfox.com
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也...
BigTime
bigtime.net
BigTime 帮助专业服务公司降低运营成本，轻松地将人才安排到正确的项目，并加快完成工作的付款时间，同时通过在您需要时提供所需的信息来实现更快的决策。通过简化项目运营、最大限度地提高资源利用率、加快应收账款周期以及连接分散的数据源，BigTime 使专业服务公司更容易扩大规模和发展。 BigTime 拥有 2,800 多名客户和 20 多年的经验，旨在帮助您快速启动和运行，灵活敏捷地运营，使您能够解决当今的挑战，同时与您一起扩展，抓住明天的机遇。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一个现代工作管理平台，它将人员、流程和技术结合在一起，使任何人都能够推动有意义的变革。各种规模的组织都使用 Smartsheet 来管理项目、自动化流程并大规模了解计划和项目组合——所有这些都在一个实时、集中的平台上进行，可以从任何地方通过任何设备进行访问。超过 90% 的财富 100 强公司相信 Smartsheet 可以调整其资源，以在当今不断变化的工作世界中提高效率、敏捷性和协作。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
OpenProject
openproject.org
OpenProject 是领先的免费开源项目管理软件。作为基于网络的解决方案，它使所有团队成员可以随时随地访问所有项目相关信息。 OpenProject 通过任何选定的项目管理方法（敏捷、传统或混合）在整个生命周期中支持您的项目。该软件有 30 多种语言版本，并且可以在本地和云端使用。它非常适合重视数据隐私、安全和主权的公司。主要功能和用例： - 项目管理 - 项目规划和调度 - 任务管理 - 敏捷看板（scrum 和看板） - 时间和成本跟踪、预算规划 - 会议管理
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立于 2012 年，是一个基于云的项目管理和团队协作平台，供全球团队使用。 ProofHub 是一款顶级的工作管理应用程序，旨在帮助团队进行日常工作，全球有超过 85,000 个团队使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款极其简单但功能强大的项目管理软件，可提供任务和进度的综合视图。该项目管理软件允许团队在任何地方使用任何设备进行工作沟通。这款在线 SaaS 工具将丰富的功能集中在一个位置，旨在帮助企业快速规划、协调、组织和交付各种规模的项目。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各行...
TeamGantt
teamgantt.com
不会浪费您时间的项目管理软件。没有令人困惑的系统可供学习。只需拖放项目管理即可 - 就应该如此。使用以下功能轻松保持您的项目盈利并按时完成：甘特图、日历、工作负载、时间跟踪、项目组合视图、依赖关系等。各种规模的团队都使用 TeamGantt 在办公室或远程进行项目规划和协作。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是一个基于 Web 的任务和项目管理工具，非常适合敏捷项目管理。设计精美的界面、直观的功能以及与其他工具的无缝集成使其成为项目团队的合理选择。 MeisterTask 提供免费的基本计划（最多 3 个项目），付费订阅价格为每位用户每月 12.50 欧元起。除了可定制的看板式项目板外，MeisterTask 还拥有众多旨在简化项目工作的强大功能。可以使用时间轴来管理工作负载：甘特式的任务概述可以查明瓶颈并保持项目顺利进行。设置自动化以加快手动工作或自动完成特定任务。 MeisterTask 是 Meister Suite 的一部分，Meister Suite 是一组用于完...
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析...
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进...
DeskLog
desklog.io
Desklog 是一款项目管理和员工跟踪软件，可帮助管理项目并跟踪团队的实时生产力。它可以轻松监控日常活动并跟踪所花费的时间和报告。该员工生产力跟踪软件监控并帮助团队完成所有客户要求并管理时间、预算和所有范围限制。远程员工时间跟踪软件通过桌面和移动设备监督本地和远程团队。 Desklog 免费下载适用于 Windows、Linux 和 Mac。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理团队进度的最佳在线协作工具。简单而强大，足以处理所有业务运营。跟踪任务、项目、客户互动并与团队进度保持联系
GoodDay
goodday.work
我们的工作方式已经改变，您的工具也应该改变。 GoodDay 是一个现代化的工作管理平台，汇集了基于透明度、敏捷性和积极性的高级规划、项目和产品管理、任务组织和生产力增长的最佳工具。
Monograph
monograph.com
轻松将时间转化为收入。 Monograph 不仅仅是建筑、景观设计和工程公司的项目管理。这是一个实践操作平台。通过专着，您可以实时可视化各个阶段的时间价值、项目预算、团队成员和客户。从您投资项目的时间中获得见解。使您的团队能够领导一个解决方案，使他们能够每周定时做出决策。
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套集成的功能来运行以客户为中心的业务。这包括项目管理和协作、团队聊天、资源调度、时间跟踪、费用管理、报价和发票。这些模块中的每一个都可以一起使用或独立使用，以适应广泛的业务。 Avaza 对于需要所有这些功能并喜欢拥有单一事实来源和强大报告的咨询和专业服务公司特别有用。 Avaza 构建于云端，可在任何设备上使用。
Rocketlane
rocketlane.com
Rocketlane 是一个专门为客户引导、实施和专业服务自动化而构建的平台。 Clari、Mixmax、GoCardless、nCloud Integrators 等现代企业使用 Rocketlane 来提高项目可预测性和盈利能力、缩短价值实现时间并提升客户体验。 Rocketlane 以独特的方式将项目管理、文档协作和沟通融合为一种紧密结合的体验。内置的资源管理、时间跟踪、项目组合管理、预算和商业智能可帮助您根据设定的预算和时间表运行项目。该平台可帮助您给客户留下深刻印象，让他们在旅程中承担责任，创建可重复的行动手册，有效预测需求，按需了解项目和客户情绪，并提高团队的生产力。
LiquidPlanner
liquidplanner.com
如今，公司需要比以往更加灵活，准备好适应快节奏的环境并抓住新机遇。当优先事项和工作不断变化时，您的项目计划也应该发生变化。 LiquidPlanner 是一款变革性的项目管理解决方案，适用于希望计划、预测和执行超出预期的团队。这是一种协调人员、项目和优先事项的新方法，以确保正确的人员在正确的时间处理正确的事情。预测性调度可动态适应变化并管理不确定性，因此您始终实时了解工作何时完成。凭借规划智能的强大功能，LiquidPlanner 使团队能够充满信心地交付和优化项目。被 PC 杂志评为复杂项目的最佳软件，只需点击一下即可进行更智能的规划。立即在 Liquidplanner.com 获取免费帐户...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一个集成业务应用程序的云平台，专为各种类型和规模的公司而设计。使用 Apptivo 的应用程序管理几乎所有业务任务，从销售和营销，到计费和支持，以及其间的一切。 Apptivo 没有按应用程序定价，每个用户每月仅需 10 美元即可访问整个平台。无论您将 Apptivo 用于单个应用程序，还是管理整个业务，它都将为整个组织带来难以置信的价值。我们的应用程序涵盖整个客户生命周期：营销 - 创建有针对性的联系人列表、构建和交付电子邮件活动以及跟踪分析。销售 - 完整的 CRM 功能，具有强大的联系人管理、销售渠道、自动化和报告功能。服务台 - 功能强大的票务系统，具有电子邮件集成、...
WorkOtter
workotter.com
WorkOtter 是一款简单、灵活且可扩展的项目组合管理 (PPM) 解决方案，适用于 IT、工程和专业服务 PMO。该软件管理从创意到项目规划、控制、经验教训和结束的工作生命周期。然后可以将项目汇总为计划（多项目工作）或组合（带有假设场景的路线图）。所有功能的设计都是为了支持项目团队，同时考虑到简单性和可用性。 WorkOtter 提供甘特图、看板和敏捷视图，并直接与 JIRA、MS Project、Excel 等集成。我们优雅的交互式界面是那些想要专注于完成工作而不是与复杂工具作斗争的项目团队的最爱。 WorkOtter 资源管理功能使企业能够将工作任务从过度使用的员工转移到可用资源上。...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Podio
podio.com
Podio 是一个灵活的自定义协作数据库，使您能够加速和简化您的工作。一种一体化解决方案，可在一个安全的工具中提高生产力、数字化基本流程、简化数据收集并自动化文档工作流程。 Podio 可以实现重要业务和文档流程的自动化、可操作性和安全性，从而减少手动工作并提高效率。通过多功能表单、强大的数据收集以及自动化的客户和文档工作流程来改变工作方式 - 只需单击几下即可由您自定义。从创意机构、法律服务、会计师事务所、房地产、建筑/制造等关键行业，到销售、人力资源、营销、法律、财务等关键部门领域。 Podio 能够连接不同的团队和不同的流程，帮助数千家公司在一个地方优化其整个运营。借助 Podio，为您...
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Taiga
taiga.io
Taiga 是一款简单、直观但功能强大的项目管理工具，适用于多功能敏捷团队。 - 提供 Scrum 和看板 - Backlog 允许根据特定角色的估计轻松进行冲刺计划 - 一流的冲刺任务板 - 可以切换到 Scrum，反之亦然 - 提供 20 多种不同语言版本。 Taiga 是一款易于使用的敏捷工具，可帮助您有效管理项目。无论您是敏捷专家还是刚刚开始学习敏捷，该工具都将帮助您以正确的方式掌握敏捷方法。
Bordio
bordio.com
Bordio 是适用于所有行业团队的工作管理软件。在这里您可以添加团队并邀请您的队友、创建项目、管理任务和事件以及组织您的团队合作。无论您是与团队内部的人员合作，还是引入外部合作伙伴和客户，Bordio 都能满足您的需求。它旨在处理从日常任务到大型项目的所有事务，让一切顺利运行，以便您可以专注于真正重要的事情。 Bordio 不仅仅止于组织您的任务；它还可以帮助您管理任务。它可以帮助您有效管理团队的工作量，从而加倍努力。借助可让您跟踪任务和会议所用时间、设置重复任务以及关注每日进度的功能，您可以比以往更轻松地让每个人都步入正轨。另外，由于能够在任务窗口中直接聊天，您将永远不会忘记那些重要的对话...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab 是一款项目管理软件，可让您完全控制自己的工作。该工具配备了正确的功能集，可帮助您组织工作并让您免受干扰，即使您完全处于远程状态：工作负载管理、时间跟踪、项目盈利能力、任务依赖性、发票、协作选项、第三- 派对集成、应用内聊天。通过 14 天的试用优惠，为您的整个公司带来巨大的推动，并享受向远程工作的平稳过渡。 ActiveCollab 可供各种背景的团队使用 - 从跨国公司的大型团队到小型初创公司，以及介于两者之间的一切。
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk 是创建具有视觉吸引力的路线图以吸引高管和客户的最佳方式。世界领先公司的产品团队都在使用我们。为什么？因为 Roadmunk 是视觉上令人印象深刻、易于理解和使用的战略路线图软件的最佳选择，适合整个组织构建具有实际业务影响的产品。只需几分钟（而不是几天）即可制定董事会就绪的路线图。 Roadmunk 通过路线图上的实时协作，简化了内部和跨职能部门工作的产品团队协作，确保每个人都能了解正在进行的工作的最新进展和方向。与 Roadmunk 一起展示即将推出的产品，让您充满自信和自豪。
Project.co
project.co
Project.co 是一款项目管理工具，旨在让与客户的合作更加轻松。当您邀请客户与您合作时，这意味着您拥有所有对话、文件和其他工具链接的单一事实来源。 Project.co 将一组强大的工具与可视化和简单的用户体验相结合，使首次用户无需培训即可轻松与您一起完成项目。
Height
height.app
软件团队的项目管理。通过任务、聊天和灵活的工作流程更快地进行协作。冲刺、里程碑、发布、优先级、错误报告、路线图、变更日志等。
Coretal
coretal.co
Coretal 可帮助您节省时间、金钱并减少挫败感。使用核心业务管理平台简化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一个创新的一体化平台，可用于运营您的业务；包括项目管理、发票、提案、CRM、支持和票务、日历、日程安排等等。我们正在构建满足您核心业务需求的首选平台。节省您的时间、金钱和压力。使用我们的仪表板和小部件始终了解您的业务。板 - 灵活。可定制。强大的。按照您的方式创建、设置和管理看板。任务板、项目板、跟踪流程的板。管理员工的董事会。任何解决方案或问题的板。将看板链接到项目。拥有独立董事会。真正的选择是您的 项目 - 在一个地方跟踪所有项目，将简报、任务、时间表、时...
Scoro
scoro.com
Scoro 是一款综合性工作管理软件，专为满足服务企业的独特需求而设计，这些企业已经厌倦了处理脱节的系统、不可预测的工作负载和不断缩小的利润率。凭借其强大的功能和直观的界面，Scoro 旨在简化和优化代理机构、咨询公司和其他专业服务企业的整个工作流程，为他们提供一个统一的平台来管理从报价到现金的各个方面的运营。通过将项目管理、时间跟踪、协作、发票和报告等基本功能整合到一个解决方案中，Scoro 消除了在不同工具之间切换的麻烦，并带来了工作流程的一致性。它使企业能够更好地控制项目、有效分配资源并实时监控进度，从而提高生产力并确保项目及时交付。 Scoro 的数据驱动洞察和分析使企业能够做出明智的...
Breeze
breeze.pm
Breeze 是您的整个团队都会真正喜欢使用的项目管理软件。这是组织、计划和跟踪项目进度的简单方法。核心功能包括任务管理、待办事项列表、时间跟踪、讨论、日历、日程安排、团队工作量管理、项目时间表、报告等。 Breeze 被各行各业的人们使用。营销人员、项目经理、会计师、开发人员和设计师使用 Breeze 来跟踪他们的项目。 Breeze 为自由职业者、中小型公司和大型跨国公司工作。
PlanHammer
planhammer.io
PlanHammer 是一种用于上游报告的传统项目管理和规划工具，与敏捷的下游任务分配板结合在一起，针对浏览器、平板电脑和移动设备中的协作和通信进行了优化。
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一个协作规划工具。它易于使用，允许联合专家用户和临时用户。 - 任务的规划以甘特图的形式体现在时间表中（查看项目的时间），这仍然简单且易于调整。多项目视图使您能够概览所有活动。 - 资源规划是在按计划显示所有资源和关联任务的视图中完成的（人员视图）。此视图允许您考虑占用率和资源的限制来分配工作负载并对其进行规划。这种按资源的规划视图也存在于多项目模式中，极大地方便了将工作分配给不同项目时的仲裁。通过规划任务和资源，您可以激活可以制定切合实际的时间表的杠杆。您重新了解自己的活动，每个人都获得平静。
Planisware
planisware.com
Planisware 是企业项目组合管理 (EPPM) 软件 Planisware V6（以前称为 OPX2）的编辑器，该软件面向多个行业，包括能源、医疗设备、高科技、航空航天和国防、化学品、政府、制药和汽车。 在过去五年中，Planisware 定期接受项目和项目组合管理 (PPM) 领域分析师的审查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和欧洲商学院。
AceProject
aceproject.com
基于网络的工具，用于项目管理和组织、任务管理、时间跟踪、甘特图、报告。
BloomUp
bloomup.io
轻松组织您的团队合作 厌倦了过于复杂的工具？探索一种简单的协作工具，即使在远距离的情况下也能保持日常井井有条。您将能够了解所有活动，并轻松地与您的团队协作，甚至远程协作。这些功能可帮助您专注于基本要素：仪表板、任务规划和实时协作...使用自定义指标在单个界面中跟踪所有项目。 此外，由于其符合人体工程学且简单，他们只需 5 分钟即可掌握该应用程序。 您还有什么疑问吗？我们的团队随时为您提供帮助。 因此，借助 Bloomup，您可以更轻松地跟踪项目进度并与团队一起组织工作。由于其符合人体工程学原理且简单，他们只需 5 分钟即可掌握该应用程序。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
Clientary
clientary.com
Clientary 是一款全套应用程序，供您的团队管理项目、工时、提案、销售线索、发票、付款、员工和客户。停止与一次性文档文件、模板和断开连接的应用程序较量。 Clientary 可帮助您简化客户生命周期，从提案和估算到时间跟踪、发票和付款，以便您和您的团队将所需的一切集中在一个地方。 Clientary 还包括一个品牌客户门户，帮助您在客户和潜在客户面前显得专业。
Ombud
ombud.com
Ombud 建立在销售工程和响应管理专业知识的基础上，为企业级 RevOps 团队提供服务。我们的平台结合了内容协作、项目管理和机器学习，以简化面向客户的销售和业务开发文档的创建。我们超越基本的自动化和知识管理，提供上下文感知的智能支持。这使得 RevOps 团队能够显着提高效率、削减成本并超越增长目标。 Ombud 与大中型企业合作，简化与提案管理、售前、销售和客户服务组织相关的收入运营流程。以下是 Ombud 的不同之处： ▸ 企业级平台：我们专为企业部署而构建，并且能够扩展到该复杂程度。我们成功地支持跨行业的全球组织。跨用例的多功能性：我们不仅仅是一个 RFP 工具。用例包括 RFX、信...
Outbuild
outbuild.com
用于更有效地调度和规划建设项目的 SaaS。唯一一个允许您在一个平台上创建和连接主计划、前瞻计划和每周计划的平台，以改进现场计划工作流程并按时、按预算交付项目。