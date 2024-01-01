项目管理软件 - 最热门应用 - 伯利兹

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项目管理软件包含一系列旨在简化和增强项目规划、执行和监控的数字工具。这些应用程序提供了用于协作、任务管理和资源分配的集中平台，并提供甘特图、调度和实时通信等功能。项目管理软件非常适合各种规模的团队和组织，它可以优化项目工作流程、促进协作并确保有效的协调，最终有助于成功的项目成果。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Jira
atlassian.com
JIRA 是团队规划和构建优秀产品的跟踪器。成千上万的团队选择 JIRA 来捕获和组织问题、分配工作并跟踪团队活动。在您的办公桌上或在旅途中，JIRA 可以通过新的移动界面帮助您的团队完成工作。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一项云协作服务，总部位于旧金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 于 2012 年创立。 Airtable 是电子表格与数据库的混合体，具有数据库的功能，但应用于电子表格。 Airtable表格中的字段类似于电子表格中的单元格，但具有“复选框”、“电话号码”和“下拉列表”等类型，并且可以引用图像等文件附件。用户可以创建数据库，设置列类型、添加记录、将表相互链接、协作、对记录进行排序以及将视图发布到外部网站。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基于云的项目管理软件，在全球拥有超过 200,000 名客户。它可以帮助您规划项目并完美执行它们。通过项目，您可以轻松分配任务，与团队和客户进行有效沟通，了解所有项目更新，获得有关工作进度的详细报告，并每次都按时交付项目。 Zoho Projects 拥有大量的定制功能和特性，例如甘特图、蓝图和时间表，是一款成熟的项目管理工具，可满足各种规模和行业的公司的业务需求。 Projects 具有广泛的内部和第三方集成功能，是现有集成度最高的项目管理工具之一，非常适合您的工作生态系统。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一个现代工作管理平台，它将人员、流程和技术结合在一起，使任何人都能够推动有意义的变革。各种规模的组织都使用 Smartsheet 来管理项目、自动化流程并大规模了解计划和项目组合——所有这些都在一个实时、集中的平台上进行，可以从任何地方通过任何设备进行访问。超过 90% 的财富 100 强公司相信 Smartsheet 可以调整其资源，以在当今不断变化的工作世界中提高效率、敏捷性和协作。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也...
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用于项目管理、任务跟踪、版本控制和错误跟踪的一体化在线工具。将项目和代码管理结合在一起，团队可以在一个平台上规划工作、跟踪进度和发布代码。团队使用待办事项列表来提高透明度、打破孤岛、提高工作效率并简化复杂的项目。值得注意的功能包括子任务管理、可定制状态、看板式板、甘特图、燃尽图、Git 和 SVN 集成以及 Wiki。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
OpenProject
openproject.org
OpenProject 是领先的免费开源项目管理软件。作为基于网络的解决方案，它使所有团队成员可以随时随地访问所有项目相关信息。 OpenProject 通过任何选定的项目管理方法（敏捷、传统或混合）在整个生命周期中支持您的项目。该软件有 30 多种语言版本，并且可以在本地和云端使用。它非常适合重视数据隐私、安全和主权的公司。主要功能和用例： - 项目管理 - 项目规划和调度 - 任务管理 - 敏捷看板（scrum 和看板） - 时间和成本跟踪、预算规划 - 会议管理
Podio
podio.com
Podio 是一个灵活的自定义协作数据库，使您能够加速和简化您的工作。一种一体化解决方案，可在一个安全的工具中提高生产力、数字化基本流程、简化数据收集并自动化文档工作流程。 Podio 可以实现重要业务和文档流程的自动化、可操作性和安全性，从而减少手动工作并提高效率。通过多功能表单、强大的数据收集以及自动化的客户和文档工作流程来改变工作方式 - 只需单击几下即可由您自定义。从创意机构、法律服务、会计师事务所、房地产、建筑/制造等关键行业，到销售、人力资源、营销、法律、财务等关键部门领域。 Podio 能够连接不同的团队和不同的流程，帮助数千家公司在一个地方优化其整个运营。借助 Podio，为您...
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Float
float.com
Float 是一款资源管理软件，可让 5 至 500 人的团队保持同步。通过实时查看可用性（包括休假和公共假期）来快速安排任务。一目了然地查看团队的能力和利用率，以优化分配的工作。通过直接集成与项目管理、日历和通信工作流程连接。通过轻松的批量编辑使项目计划保持最新状态。扩大审批工作流程和访问权限的合规性。 14 天免费试用。
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront 是协作工作管理领域的领导者。 Workfront 将战略与交付联系起来，整合整个企业的人员和数据，并从头到尾管理工作，以帮助团队交付可衡量的成果。在规划和执行工作的每个阶段，Workfront 都能为公司提供提供卓越客户体验所需的业务能力。
Taiga
taiga.io
Taiga 是一款简单、直观但功能强大的项目管理工具，适用于多功能敏捷团队。 - 提供 Scrum 和看板 - Backlog 允许根据特定角色的估计轻松进行冲刺计划 - 一流的冲刺任务板 - 可以切换到 Scrum，反之亦然 - 提供 20 多种不同语言版本。 Taiga 是一款易于使用的敏捷工具，可帮助您有效管理项目。无论您是敏捷专家还是刚刚开始学习敏捷，该工具都将帮助您以正确的方式掌握敏捷方法。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
TeamGantt
teamgantt.com
不会浪费您时间的项目管理软件。没有令人困惑的系统可供学习。只需拖放项目管理即可 - 就应该如此。使用以下功能轻松保持您的项目盈利并按时完成：甘特图、日历、工作负载、时间跟踪、项目组合视图、依赖关系等。各种规模的团队都使用 TeamGantt 在办公室或远程进行项目规划和协作。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是一个基于 Web 的任务和项目管理工具，非常适合敏捷项目管理。设计精美的界面、直观的功能以及与其他工具的无缝集成使其成为项目团队的合理选择。 MeisterTask 提供免费的基本计划（最多 3 个项目），付费订阅价格为每位用户每月 12.50 欧元起。除了可定制的看板式项目板外，MeisterTask 还拥有众多旨在简化项目工作的强大功能。可以使用时间轴来管理工作负载：甘特式的任务概述可以查明瓶颈并保持项目顺利进行。设置自动化以加快手动工作或自动完成特定任务。 MeisterTask 是 Meister Suite 的一部分，Meister Suite 是一组用于完...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理团队进度的最佳在线协作工具。简单而强大，足以处理所有业务运营。跟踪任务、项目、客户互动并与团队进度保持联系
GoodDay
goodday.work
我们的工作方式已经改变，您的工具也应该改变。 GoodDay 是一个现代化的工作管理平台，汇集了基于透明度、敏捷性和积极性的高级规划、项目和产品管理、任务组织和生产力增长的最佳工具。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立于 2012 年，是一个基于云的项目管理和团队协作平台，供全球团队使用。 ProofHub 是一款顶级的工作管理应用程序，旨在帮助团队进行日常工作，全球有超过 85,000 个团队使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款极其简单但功能强大的项目管理软件，可提供任务和进度的综合视图。该项目管理软件允许团队在任何地方使用任何设备进行工作沟通。这款在线 SaaS 工具将丰富的功能集中在一个位置，旨在帮助企业快速规划、协调、组织和交付各种规模的项目。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各行...
Bordio
bordio.com
Bordio 是适用于所有行业团队的工作管理软件。在这里您可以添加团队并邀请您的队友、创建项目、管理任务和事件以及组织您的团队合作。无论您是与团队内部的人员合作，还是引入外部合作伙伴和客户，Bordio 都能满足您的需求。它旨在处理从日常任务到大型项目的所有事务，让一切顺利运行，以便您可以专注于真正重要的事情。 Bordio 不仅仅止于组织您的任务；它还可以帮助您管理任务。它可以帮助您有效管理团队的工作量，从而加倍努力。借助可让您跟踪任务和会议所用时间、设置重复任务以及关注每日进度的功能，您可以比以往更轻松地让每个人都步入正轨。另外，由于能够在任务窗口中直接聊天，您将永远不会忘记那些重要的对话...
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO 是直观的在线甘特图软件，用于强大的项目管理。该工具满足不同领域的项目、产品和项目组合经理的需求。 GanttPRO 提供任务、截止日期、成本、资源和项目组合管理、团队协作、时间记录、基线、高级导出和共享功能。从 MS Project 和 Excel 的强大导入以及现成的专业模板允许立即启动项目。截至 2020 年 5 月，超过 50 万用户在 GanttPRO 中创建了帐户。
Stackby
stackby.com
Stackby 将电子表格、表格、数据库和业务 API 的最佳功能整合到一个可定制的平台中。实时团队协作。 6 个独特的数据可视化视图 - 看板、日历、图库、表单等。 30 多个列级 API 与 Google Analytics、YouTube、Facebook 广告等集成。 100 多个易于使用的模板，适合任何企业。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款适用于最多 20 人的小型团队的工作管理软件。它是数字、创意和营销机构、咨询企业、软件和工程公司以及建筑公司的理想选择。它允许您随时随地管理客户项目和业务任务、跟踪工作时间并为客户开具发票。该软件的主要重点是帮助团队从开始到结束管理项目： - 将项目拆分为任务列表和任务，并将其分配给您的员工或同事 - 通过网络计时器自动跟踪办公室的工作时间或在旅途中通过移动应用程序 - 通过讨论让参与项目的每个人都了解最新情况 - 创建可定制的静态和实时报告并跟踪业务绩效 - 存储与项目相关的所有文件 - 以便每个人都可以随时访问它们 - 可视化团队的工作，消除瓶颈，并减少项目中的空闲时间 ...
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan 可以打造快乐、无压力且有利可图的团队。即使同时处理多个项目。使用 Toggl Plan，您可以快速创建可用颜色编码的时间表、项目和截止日期。如果计划有变？只需拖放即可继续您的一天。工作时间表可帮助您了解团队的繁忙程度、工作进展情况以及新项目的空间。 Toggl Plan 确保每个人都有适量的工作，并且截止日期被分散。只需点击两次即可共享时间表，这使得更新客户和利益相关者变得轻而易举。使用 Toggl Plan 管理团队的工作简单、快速且无臃肿。
Quickbase
quickbase.com
伟大的想法执行起来并不容易。因此，我们随时帮助您解决任何项目，无论多么复杂。我们是快速基地。 Quickbase 帮助客户查看、连接和控制重塑我们世界的复杂项目。无论是建造摩天大楼还是协调疫苗的推出，无代码软件平台都允许企业用户使用来自他们已有系统的信息来定制适合他们工作方式的解决方案。
Freedcamp
freedcamp.com
用于管理任何类型项目的最用户友好的在线体验。包含市场上最全面的功能集之一，同时允许您仅安装团队真正需要的功能。提供创新的新用户界面，减少掌握项目所需的时间。非常适合企业和自由职业者，可以轻松组织起来。在此处查看介绍视频 - https://www.youtube.com/watch?v=2oTmkmh88Bc&feature=youtu.be
Streamtime
streamtime.net
如果您是一名设计师，并且尝试过本网站上列出的其他一些软件，那么您就会知道“护目镜 - 它们什么也没做” 大多数项目管理软件都是为恐龙使用而构建的，但 Streamtime 不是。今年我们的作品赢得了 D&AD 铅笔奖，我们还赢得了无数其他设计奖项。尝试 Streamtime，了解如何用智能的待办事项列表取代严酷的时间表将使您的团队更有动力、更有效率。我们也做所有其他事情，只是做得更好。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab 是一款项目管理软件，可让您完全控制自己的工作。该工具配备了正确的功能集，可帮助您组织工作并让您免受干扰，即使您完全处于远程状态：工作负载管理、时间跟踪、项目盈利能力、任务依赖性、发票、协作选项、第三- 派对集成、应用内聊天。通过 14 天的试用优惠，为您的整个公司带来巨大的推动，并享受向远程工作的平稳过渡。 ActiveCollab 可供各种背景的团队使用 - 从跨国公司的大型团队到小型初创公司，以及介于两者之间的一切。
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
WorkflowMax
workflowmax.com
WorkflowMax 是专为中小型服务企业构建的作业管理软件。从跟踪作业和管理时间表和文档，到发送发票和采购订单请求，WorkflowMax 在一个集中平台中提供了端到端的工作流程管理解决方案。 WorkflowMax 与数十种工作流程工具集成，包括 Xero 会计软件。非常适合工程师、建筑师、创意机构、IT 服务、业务顾问 - 任何需要跟踪和计费时间的人。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款来自德国的一体化协作工具，具有团队协作所需的所有功能：任务和项目管理、视频会议、团队聊天、文档协作工作等等。 Stackfield 不仅符合 DSGVO 标准，而且满足最高的隐私和数据安全标准。所有数据都存储在德国，无法在欧盟境外访问。此外，Stackfield 是唯一一家通过端到端加密保护所有项目管理和整个工作流程的提供商。因此，任何人都无法看到聊天消息、任务或文件的内容，甚至 Stackfield 的员工也无法看到。超过 10,000 家公司使用一体化协作工具来管理他们的项目、更好地进行团队沟通并实现他们的目标。
Project Central
projectcentral.com
Project Central 是一个简化的项目管理解决方案，旨在帮助您轻松有效地与团队协作。通过与 Microsoft Office 365 无缝集成，其简洁、简洁的界面使项目管理变得轻而易举，从而增强了性能、报告和结果。
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进...
Priority Matrix
appfluence.com
Priority Matrix 是一款基于艾森豪威尔时间管理方法的电子邮件、会议和优先级软件。优先级矩阵提供了协作项目的可见性，因此团队可以跟踪团队计划的进展部分。 Priority Matrix 深度集成到 Microsoft Teams、Outlook 中，并与许多其他平台集成。优先级矩阵还允许个人管理自己的责任。这样就形成了一个集中的地方，可以同时处理个人和协作工作。对于团队成员来说，这意味着他们总是知道早上从哪里开始，以及前一天晚上从哪里结束。对于管理者来说，这意味着易于访问进度跟踪、项目见解和员工责任。优先级矩阵还提供： -电子邮件集成 -日历集成 -共享和私人项目 -甘特图 -有关...
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有数据库和项目管理系统功能的电子表格。甘特图、日历、看板、表单和自动化。免费开始。
Taskworld
taskworld.com
完成它！ Taskworld 是世界上第一个集成项目管理平台，可让您轻松扩展组织。 Taskworld 可帮助您和您的团队远程协作、设置时间表、共享文件、可视化见解并同时处理不同部门的任务。立即迁移到数字化工作空间，开始通过提高生产力、参与度和满意度来扩展组织的执行能力。
Function Point
functionpoint.com
Function Point 是一款一体化项目管理软件，适用于希望简化业务的创意机构和内部营销部门。管理您的项目、人力资源、跟踪时间、创建估算和发票，并与 Quickbooks 集成，所有这些都在一个基于云的系统中进行。我们的解决方案通过简化流程帮助机构提高生产力和盈利能力；简化协作；集中信息；并提供实时业务数据。
BigTime
bigtime.net
BigTime 帮助专业服务公司降低运营成本，轻松地将人才安排到正确的项目，并加快完成工作的付款时间，同时通过在您需要时提供所需的信息来实现更快的决策。通过简化项目运营、最大限度地提高资源利用率、加快应收账款周期以及连接分散的数据源，BigTime 使专业服务公司更容易扩大规模和发展。 BigTime 拥有 2,800 多名客户和 20 多年的经验，旨在帮助您快速启动和运行，灵活敏捷地运营，使您能够解决当今的挑战，同时与您一起扩展，抓住明天的机遇。
TimeLog
timelog.com
您是否正在寻找能够对项目财务状况提供出色实时洞察的项目管理解决方案？ TimeLog 是面向咨询型企业的领先财务项目管理解决方案。将最用户友好的时间和费用跟踪与最先进的项目管理、发票、资源管理和防弹报告相结合。对于寻求同类最佳软件的企业来说，TimeLog 是最有效的解决方案。
Workzone
workzone.com
Workzone 是 5 个以上用户的营销、代理和运营团队的理想项目管理软件。它功能强大但易于使用和采用。 Wells Fargo 和 Verizon 等品牌信任 Workzone 来运行他们的项目并保持团队同步。 Workzone 经过 20 年的实际使用而不断完善，具备管理繁忙工作负载所需的功能和可用性。
Worksection
worksection.com
使用 Worksection 释放团队的全部潜力，Worksection 是一款终极在线项目管理工具，旨在简化工作流程并增强协作。其直观的界面专为中小型团队量身定制，确保每个人（从技术新手到经验丰富的专业人士）都能快速上手。加入 1,600 多家具有前瞻性思维的营销机构、设计工作室、软件开发商、律师事务所和建筑事务所，它们已经通过 Worksection 实现了业务转型。如果您按小时计费，这就是您的秘密武器。通过内置的时间跟踪、高效的任务管理、甘特图、看板和所有通信中心，轻松处理复杂的项目。深入研究详细的报告，深入了解您团队的绩效，使您能够做出明智的、数据驱动的决策。当您需要时，请依靠我们友好...
Resource Guru
resourceguruapp.com
基于云的团队调度软件。在线安排人员、设备和其他资源的快速、简单的方法......终于！它针对的是项目经理、制片人、客户总监或任何需要知道人们预订什么以及何时预订的人。进行和移动预订就像拖放一样简单。
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk 是创建具有视觉吸引力的路线图以吸引高管和客户的最佳方式。世界领先公司的产品团队都在使用我们。为什么？因为 Roadmunk 是视觉上令人印象深刻、易于理解和使用的战略路线图软件的最佳选择，适合整个组织构建具有实际业务影响的产品。只需几分钟（而不是几天）即可制定董事会就绪的路线图。 Roadmunk 通过路线图上的实时协作，简化了内部和跨职能部门工作的产品团队协作，确保每个人都能了解正在进行的工作的最新进展和方向。与 Roadmunk 一起展示即将推出的产品，让您充满自信和自豪。
Monograph
monograph.com
轻松将时间转化为收入。 Monograph 不仅仅是建筑、景观设计和工程公司的项目管理。这是一个实践操作平台。通过专着，您可以实时可视化各个阶段的时间价值、项目预算、团队成员和客户。从您投资项目的时间中获得见解。使您的团队能够领导一个解决方案，使他们能够每周定时做出决策。
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套集成的功能来运行以客户为中心的业务。这包括项目管理和协作、团队聊天、资源调度、时间跟踪、费用管理、报价和发票。这些模块中的每一个都可以一起使用或独立使用，以适应广泛的业务。 Avaza 对于需要所有这些功能并喜欢拥有单一事实来源和强大报告的咨询和专业服务公司特别有用。 Avaza 构建于云端，可在任何设备上使用。
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox 提供简单的在线时间表和项目管理 跟踪时间和费用、进行估算并轻松管理您的客户和项目。 FunctionFox 是北美排名第一的时间跟踪系统。平面设计、广告、通信、营销、多媒体、公共关系和互动公司都选择 TimeFox 作为其基于网络的时间和项目管理应用程序。 FunctionFox 目前在加拿大、美国、欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰有超过 100,000 名用户使用。欲了解更多信息，请访问：http://www.functionfox.com
Celoxis
celoxis.com
Celoxis 是一款一体化项目组合管理 (PPM) 软件，可在可定制的平台上无缝规划、跟踪和管理您的所有工作流程。 PPM 工具实现了功能、易用性和价格之间的完美平衡。它提供复杂的分析和仪表板，使团队能够利用商业智能简化项目、资源和工作流程，从而做出数据驱动的决策。它提供 SaaS 和本地部署选项。 Celoxis 与 JIRA 和 Azure DevOps 无缝集成。 Celoxis 拥有超过 23 年为财富 500 强和小型企业提供服务的经验，在卫星发射和深海勘探等突破性项目中发挥了重要作用，展示了其通过可扩展且灵活的项目和组合管理处理复杂和关键任务的能力。 Celoxis 提供为各种规...
Runrun.it
runrun.it
Runrun.it 是云端工作管理解决方案。如果您的公司需要跟踪人们的时间去向，Runrun.it 可以以简单而独特的方式提供帮助。将 Runrun.it 想象为任务、项目和工作流程的播放列表。用户单击“Play”和“Runrun”。它会自动计算时间，将成本分配给客户、项目和任务类型。通过一组强大的数据，您可以控制并深入了解项目和客户的盈利能力。免费试用。