项目管理软件 - 最热门应用 - 巴巴多斯

Celoxis

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Celoxis 是一款一体化项目组合管理 (PPM) 软件，可在可定制的平台上无缝规划、跟踪和管理您的所有工作流程。 PPM 工具实现了功能、易用性和价格之间的完美平衡。它提供复杂的分析和仪表板，使团队能够利用商业智能简化项目、资源和工作流程，从而做出数据驱动的决策。它提供 SaaS 和本地部署选项。 Celoxis 与 JIRA 和 Azure DevOps 无缝集成。 Celoxis 拥有超过 23 年为财富 500 强和小型企业提供服务的经验，在卫星发射和深海勘探等突破性项目中发挥了重要作用，展示了其通过可扩展且灵活的项目和组合管理处理复杂和关键任务的能力。 Celoxis 提供为各种规...