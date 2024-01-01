生产力机器人软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器人是一种软件应用程序，旨在自动执行或为其他程序或用户执行任务。生产力机器人充当软件工具的附加组件，通过超出产品基本功能的额外功能、组织或自动化来增强它们。通过将机器人与软件平台集成，团队现有工具的实用性显着增加。虽然生产力机器人可以集成到各种软件类型中，但它们最常用于团队协作工具。
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Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免费的习惯和生产力应用程序，可将您的现实生活视为游戏。 Habitica 可以帮助您实现健康快乐的目标。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Motion
usemotion.com
Motion 是数千名表现出色的首席执行官和专业人士使用的专注和生产力工具。它可以保护您的时间和注意力，以便您可以将其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Mem
mem.ai
捕获和连接信息的最快方式。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新一代知识管理与协作平台 以云端笔记为载体，配合在线文档、知识库、文件夹等多形态功能，为个人和团队提供数字信息管理与协同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
将您已经使用的工具与深度双向集成连接起来，并优化 Asana、Jira、Trello、Google Sheets 等的工作流程。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别关注帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
专注于完成您的待办事项，BeforeSunset 的人工智能会为您规划完美的日程安排。每日计划从未如此简单。
Glasp
glasp.co
Glasp 是一款社交网络荧光笔，人们可以突出显示和组织网络上的引述和想法，并访问其他志同道合的人的学习成果。
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
Integrately
integrately.com
非技术人员？一键集成您的应用程序。您所需要做的就是激活自动化。 10,000+ 客户。实时聊天支持。便宜 18-33 倍。免费开始使用。
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是您用于传出通信的即时访问知识库。在任何可以输入的地方共享知识库中的文本和图像。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 优化团队的日历，为每个人的一天创造更多时间。这是一种新的工作方式，为我们提供了灵活性和专注力。免费开始。
Geekbot
geekbot.com
Geekbot让您安心！ - 让您的团队保持同步。当站会、站会、回顾和调查自动运行时，您可以在一天中找到和谐。 - 完成更多工作。简化的工作流程可以释放宝贵的时间，享受自我管理团队的自由。 - 帮助表演者，表演。建立跨越国界和时区的沟通文化，以便您的员工能够发挥最佳水平。 - 保持分析。通过人工智能语言分析来衡量参与度、幸福感和生产力，揭示答案背后的想法。 - 设置 Slack。将关键活动转移到您最喜欢的 Slack 频道，因为 Geekbot 可以直接开箱即用。
InboxPro
inboxpro.io
将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次会议。适用于现代商业的智能调度软件。会议需要时间，但日程安排不应该。
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox 帮助您检测、参与并将意图转化为收入。 使用 Salesbox 基于意图的对话式 ABM 平台和计划加速渠道和收入增长。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 团队最好的项目管理平台。 Workast 帮助团队轻松管理项目、任务、事件、客户和待办事项。使用您的 Slack 帐户在不到一分钟的时间内注册并在 Slack 和 Workast 中跟踪工作，快速创建任务并查看需要在您喜欢的工作地点完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
异步工作#1。与远程团队进行异步站立会议、回顾、团队签到和调查。 DailyBot 还可以跟踪您团队的积极性，并帮助您通过荣誉来庆祝胜利。免费开始。
Seismic
seismic.com
了解 Seismic 的人工智能支持、培训和辅导解决方案如何帮助销售和营销团队吸引买家并增加收入。
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
Polly
polly.ai
无论工作在哪里，都可以吸引、授权和协调您的团队。实现与民意调查、调查、问答、意见箱、团队建设等方面的协作！
APILayer
apilayer.com
无忧 API 市场 增强应用程序的功能，而无需担心可扩展性和稳定性。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商回退，通过自动智能路由进行切...
Instabot
instabot.io
使用 Instabot 发掘潜在客户并增强您的客户体验。易于使用的平台，具有功能强大、可定制的聊天机器人。只需几分钟即可完成设置。
Teamline
teamline.app
Slack 的简单项目管理工具。单击按钮即可将对话转化为行动 - 在 Slack 中创建、分配和管理任务。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生产力应用程序，可在您工作时加快重复性任务的速度 - 无需 API 或集成。只是一个浏览器扩展。 只需按一下简单的按键，Magical 即可自动执行日常任务，例如消息传递、数据输入、采购和勘探工作流程。与昂贵、笨重且需要技术团队来设置的现有自动化解决方案不同，Magical 是为非技术用户设计的，提供适用于任何应用程序的免构建任务自动化。 使用 Magical 在您键入时快速个性化和扩展消息、在应用程序之间移动数据以保持数据库最新或立即将数据移动到电子表格中。无论您在哪里工作，您甚至可以使用人工智能通过快速回复或自定义提示来编写新消息。 邀请您的整个团队加入 Mag...
Hoppier
hoppier.com
通过 Smarter Spending™ 控制，只需点击 5 次或更少，即可向客户或员工发送全球奖励！创建您的远程午餐计划、送上咖啡、欢乐时光饮料、个人礼物、慈善捐款、学习津贴等等。 Hoppier 在 60 多个国家/地区工作！超过 1000 个全球组织使用 Hoppier 发送有效的激励措施！
Tability
tability.app
从电子表格中获取您的目标。一种更智能、更简单的方法，让您的团队围绕目标和结果进行调整，而不会让您感觉是一件苦差事。
SupBot
supbot.com
Sup 可以使用基于聊天的界面或对话窗口为您的团队举办站立会议、回顾会议或其他异步会议。核心功能： 1. 进行每日站立会议 2. 假期/休假/请假跟踪 3. 进行快速调查和民意调查 4. 监控团队的情绪。
The Bot Platform
thebotplatform.com
开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制认可计划、新员工入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什...
HeyTaco
heytaco.chat
利用我们有趣且独特的团队建设工具来提高参与度，以进行同行认可、奖励和脉搏调查。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的销售和营销数据，并优先考虑您的潜在客户。所有营销活动（电子邮件打开、网络访问、表格填写等）都会记录在您的 CRM 中。销售人员可以识别最热门的销售线索并更明智地进行销售。保持销售和营销联系人 24/7 同步。通过潜在客户评分和网络访客跟踪找到最佳机会。可与 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等流行营销工具配合使用。
Quills AI
quills.ai
Quills.ai 是您的 AI 数据助手，可通过用英语聊天轻松访问、分析和可视化数据库、CSV 和 Excel 中的数据。通过应用内聊天、Slack、聊天机器人等节省时间并提高工作效率，并获得即时见解。
Freedom
freedom.to
我们公司是一家小型企业（最多 50 名员工），总部位于北卡罗来纳州，我们是一个跨三大洲工作的远程团队。我们正在构建世界上最好的解决方案来管理桌面和移动设备上的干扰。自由可以阻止分散注意力的网站和应用程序，因此您可以专注于最重要的事情。只需选择您想要阻止的应用程序和网站，然后启动 Freedom 会话即可。如果您尝试在会话期间打开被阻止的应用程序或网站，Freedom 会阻止其打开。您可以连接到 Freedom 的设备（包括 Mac、Windows、iOS、Android 和 Chrome）数量没有限制，因此无论您身在何处或正在做什么，都可以阻止应用程序和网站。 Freedom 用户报告平均每天...
Suptask
suptask.com
下一代团队间 AI 票务系统，支持您在 Slack 上进行对话。帮助您找到正确的答案、改善协作并实现更快的解决时间。您的员工都在 Slack 上，为什么强迫他们在其他地方管理工单？借助 Slack 本机票务系统，您可以增强团队之间的协作并实现高效的票务流程。通过一种新的独特的工单处理模式，Suptask 使整个团队能够参与工单的补救过程。借助在 Slack 工作区中本地运行的票务解决方案，用户可以在对话中启用票证以请求、分配、确定优先级、概览、搜索和响应票证 - 无需离开 Slack。我们正在缩短解决票证的周转时间，拉近团队之间的距离，并提高您的客户满意度。
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports 使用户能够使用 Slack 通道私下讨论 Jira 报告并采取行动。 Troopr Reports 拥有 20 多个预先设计的报告模板，包括 Jira 燃尽图和速度图，使得在 Slack 中配置和设置 Jira 报告变得简单。此外，用户可以利用 Jira 帐户中的数据从头开始创建自定义报告。他们可以选择折线图、条形图和饼图来开发个性化的图表报告。
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
Katch
gokatch.ai
告别来回的电子邮件和令人头痛的日程安排 Katch 是一款人工智能助手，可以直接通过您的电子邮件安排您的会议。
Jell
jell.com
每日站立会议以团结团队。管理目标和 OKR。与 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等集成。免费试用 14 天。
Actioner
actioner.com
Actioner 是您的人工智能工作助手，经过优化可在 Slack 中无缝运行。它被设计为动态业务副驾驶，旨在提高效率和生产力，并简化多平台任务管理。 Actioner 拥有一套专为满足从 CRM 和产品管理到事件解决等广泛专业需求而定制的 AI 代理套件，涵盖了一切。它弥合了多种业务工具之间的差距。从不同平台无缝运行工作流程，包括 CRM、票务、CI 和 CD、HR、产品管理等，所有这些都可以在舒适的 Slack 工作空间中进行。 Actioner 是一名警惕的助手，随时准备在 Slack 中提供帮助。无论是查找重要信息、让您了解最新情况还是管理任务，都可以依靠 Actioner 获得及时、...
PosherVA
posherva.com
借助私人助理的力量加速您的销售，每天费用不到 1 美元。 自动化虚拟助理可自动执行 Poshmark™ 上的日常任务，从而节省时间并增加销售额。
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins 帮助团队减少会议时间。会议是与团队合作的机会，确保团队朝着目标一致，探索新想法并作为一个团队做得更好。相反，很多会议最终都是用来讨论状态更新并确保团队成员了解需要做什么。 MyCheckins 为 Slack 和 MS-Teams 提供 Bot，团队可以使用此 Bot 异步发布更新。
Konnectify
konnectify.co
Konnectify 是一个超级简单的 SaaS 集成平台，适合现代团队。一个满足您所有自动化需求的平台，让您可以专注于真正重要的事情 - 您的成长。设置自动化并在几分钟内在应用程序之间传递数据。使用我们新的可视化工作流程构建器 (iPaaS) - 添加连接、过滤器、自定义逻辑和路径规则以实现自动化。没有代码，没有麻烦。公司可以使用 Konnectify 嵌入式 iPaaS 为其市场构建本机集成。无需工程工作、资源或额外时间。只需点击几下即可构建集成市场。在最简单的 SaaS 集成平台上连接 100 多个应用程序。注册免费 - 无需信用卡。只需点击几下即可构建您的第一个工作流程（Konnect...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers 是一个自动化平台，可让您连接不同的应用程序和服务来创建工作流程，根据用户行为或其他条件触发特定操作。它易于使用，无需任何编码知识，可让您自动执行任务并节省时间。借助 SureTriggers，您可以简化工作流程、提高工作效率并专注于真正重要的事情：发展您的业务。
Locoia
locoia.com
Locoia 为成长型和技术导向型公司提供分析和自动化软件解决方案。除了可以与您的数据源集成的整体分析仪表板之外，我们还为销售和营销提供现成的预配置自动化逻辑，可以无缝集成到您的系统中。
Prospr
prospr.work
Prospr 正在将员工管理转变为一款可以取代所有员工管理的应用程序，以帮助一线团队取得成功。通过员工喜爱的移动应用程序提供常识性解决方案，我们是工作的未来。 Prospr 提供强大的实时通信、学习和发展、日程安排、轮班管理、任务和设施票务等。 Prospr 完全可定制，适用于各种类型的团队，但当一线员工面向客户时，我们会表现出色，工作质量和信息共享是关键。 Prospr 受到美国一些最知名品牌的信赖，如 Dunkin'、Centerplate、NYSC、1800GotJunk 和 SMB 等。如果你管理人员：获取 Prospr。
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals 是一款 Microsoft Teams 应用程序，可将个人匹配在一起进行虚拟咖啡会议，以提高员工参与度、开始新的对话并发展更深层次的联系。该应用程序定期将同事配对，通过视频聊天和一杯咖啡进行一对一的聚会。 CoffeePals 在各个团队之间举办比赛，以加强联系并鼓励加强合作。您可以让导师和受训者定期联系，以便人们可以在企业内部学习和进步。为了减少优势，您可以改进新员工的入职流程，并允许新员工与现有员工见面。使用具有匹配指标和历史记录的仪表板来监控员工如何相互沟通，您可以了解您的团队和组织如何使用此平台进行连接。用户还可以使用 CoffeePals 机器人来处理冷淡的介绍...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io 是一款电话系统，它将您的所有通信整合到您的团队喜爱的一个地方 – Slack！不需要额外的软件。使用您自己的电话号码或在 100 多个国家/地区获取一个新电话号码。
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz 是一个外出 (OOO) 管理和自动化平台，使公司能够设计和管理客户和员工喜爱的 OOO 体验。通过强大的集成实现整个 OOO 工作流程的自动化，Snoooz 可以减少入职延迟、解决客户升级问题并改善整体客户体验，从而实现更高的净收入保留。
Rattle
gorattle.com
Rattle 使复杂的销售流程易于遵循收入团队拥有详细且重要的销售流程 - 这是您确保新业务和提供一致的客户体验的制胜秘诀。但我们知道，构建这些流程并不容易，让团队始终遵循它们就更难了。 Rattle 通过自动化和人工智能解决了这个问题，在销售技术堆栈（CRM、Clari、Gong 等）和参与工具（Teams 和 Slack）之间创建双向工作流程。 Rattle 独特的方法为 Twilio、Figma、Miro、Gitlab、Algolia、Notion 和 Intercom 等公司提高了效率并简化了运营，这些公司的获胜率提高了 20%，续订率提高了 15%，潜在客户响应时间加快了 50%，并...
Conclude
conclude.io
结论帮助公司加强协作并简化工作流程。使用结论链接连接 Slack 和 Microsoft Teams 进行双向聊天，或使用结论工作流在 Slack 中管理支持票证、问题、事件等。 👉 结束链接：连接 Slack 和 Microsoft Teams 以改善跨团队协作。通过双向同步，团队可以在他们喜欢的消息平台上工作。共享和同步文件、编辑和删除消息、@提及同事、自动翻译多达 60 种语言及更多语言的对话。 ✓ 发送和接收消息 ✓ 编辑和删除消息 ✓ 线索消息 ✓ @提及你的同事 ✓ 60 种语言翻译 ✓ 表情符号（文本） ✓ 富文本格式 ✓ 文件共享和同步 – 人员状态（即将推出） – 同步反应...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生产力应用程序，可让您在工作时快速处理重复性任务，从而每天为您节省 1 小时以上的时间。想象一下，有一个生产力助手可以为您编写、扩展和参与。 FlyMSG 可以在线任何地方在纳秒内自动填充片段或整个消息，允许任何用户： * 提高参与度 * 提高个人生产力 * 沟通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 为任何类型的消息或片段（销售、管理、客户支持、招聘、人力资源、财务等）分配快捷方式 FlyCut * 在云端对您的 FlyCut 进行分类，以便从 Google Chrome 轻松访问 * 在任何文本输入字段中输入 FlyCut，以自动填充、自动填充或...