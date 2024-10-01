生产力机器人软件 - 最热门应用 - 智利

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器人是一种软件应用程序，旨在自动执行或为其他程序或用户执行任务。生产力机器人充当软件工具的附加组件，通过超出产品基本功能的额外功能、组织或自动化来增强它们。通过将机器人与软件平台集成，团队现有工具的实用性显着增加。虽然生产力机器人可以集成到各种软件类型中，但它们最常用于团队协作工具。
提交新应用
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免费的习惯和生产力应用程序，可将您的现实生活视为游戏。 Habitica 可以帮助您实现健康快乐的目标。
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Reclaim
reclaim.ai
这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
Motion
usemotion.com
Motion 是数千名表现出色的首席执行官和专业人士使用的专注和生产力工具。它可以保护您的时间和注意力，以便您可以将其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Mem
mem.ai
Mem 是一款由人工智能驱动的笔记应用程序。它的核心是让忙碌的专业人士保持井井有条，特别是那些生成和管理大量信息的人。 Mem 不仅仅是简单的笔记：它利用人工智能为每个用户创建一个“扩展大脑”。利用 GPT-4 等人工智能组件，它将笔记组织提升到一个新的水平。 主要功能包括 Mem Chat，这是一种经过用户自己的笔记训练的人工智能，可以提取特定信息、总结见解和起草内容。该应用程序还提供“相关笔记”功能，自动显示与用户当前工作相关的笔记，无需手动组织。 对于那些欣赏结构的人来说，人工智能驱动的“收藏”功能简化了笔记管理和组织，无需手动标记系统或复杂的文件夹结构。 此外，Mem 在其“智...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新一代知识管理与协作平台 以云端笔记为载体，配合在线文档、知识库、文件夹等多形态功能，为个人和团队提供数字信息管理与协同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
Unito 通过由实时 2 路同步提供支持的新的、更简单的集成方法，使您的堆栈在应用程序之间保持同步。您团队中的任何人都可以在几分钟内在您已使用的应用程序和工具之间连接和同步数据。将一种工具中的任务转变为另一种工具中的工单；将来自数十个来源的分析数据发送到已按照您想要的方式格式化的单个电子表格中； CRM 和项目管理工具之间实时协作。这些只是 Unito 保持数据同步的一些方法，以便每个人都能通过任何连接的应用程序实时了解最新情况。实时双向同步可让您通过自动在连接的应用程序之间发送关键数据来快速共享信息。 Unito 用户平均在 12 分钟内即可完成同步，无需技术培训或专业服务。通过 Unit...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基于网络的人工智能日常计划程序，旨在帮助团队和忙碌的专业人士进行日常计划和时间管理。工作原理：借助 BeforeSunset AI 计划器和待办事项软件，您可以通过日历和待办事项列表、回顾昨天的成就和未完成的任务来计划您的一天。通过跟踪每项任务的时间并一次专注于一项任务，您可以全天按计划进行。此外，通过估计每项任务所需的时间，您可以确保您的工作按计划进行并根据需要进行调整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析来结束这一天，以回顾和反思您所取得的进展。特点： 让 AI 为您计划您的一天：BeforeSunset AI 通过同步您的日历和待办事项列...
Glasp
glasp.co
Glasp 是一款人工智能驱动的工具，使用户能够快速有效地总结 YouTube 视频。它利用自然语言处理和机器学习的最新进展，为用户提供相关视频的简洁准确的摘要。 Glasp 结合了 ChatGPT 和 YouTube 的强大功能，生成可节省用户时间的摘要。该工具可以快速安装在Chrome、Safari和其他网络浏览器上，并且无需注册即可使用。 Glasp 还可在一系列社交媒体平台上使用，包括 Twitter、LinkedIn、Medium、Substack、Discord 和 Slack。除了总结 YouTube 视频之外，Glasp 还为用户提供了突出显示和组织来自网络的引述和想法的能...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
Integrately
integrately.com
Integrately 是一款一键式自动化软件，可让您轻松连接多个应用程序。使用 Integrately，您只需单击几下即可创建简单的一对一工作流程或创建复杂的工作流程。您还可以从我们随时可用的自动化中进行选择，只需单击一下即可设置您的工作流程。 Integraly 还具有与同行或客户共享自动化的功能。
Range
range.co
Range 是远程和混合团队相互检查的地方，无论是异步还是实时。按照团队首选的时间表进行高效的签到和会议，让大家都知道： – 了解谁在做什么、谁需要帮助以及他们的感受 – 回答日常团队问题、分享心情并感谢构建信任并加强团队合作的基础 – 连接您使用的工具，如 Slack、Microsoft Teams、GSuite 和 Asana，为您的签到提供支持 对于经理来说，Range 意味着不再进行微观管理，不再进行低效的状态会议，不再想知道工作进展如何继续前进。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的团队为何使用 Range 来促进出色的团队合作。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次会议。适用于现代商业的智能调度软件。会议需要时间，但日程安排不应该。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是一款打字效率工具，可帮助团队管理重复的写作任务、创建片段、纠正拼写、共享内容等。让您的整个团队保持高效且一致的语言沟通。与与您一起处理项目的每个人共享消息片段、签名和描述。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款人工智能驱动的时间管理日历工具，可以优化团队的日程安排，为他们的一天创造更多时间。它提供了一种灵活、专注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智能，特别是 GPT（生成式预训练变压器），根据用户的偏好和生产力模式为他们设计理想的一天。 该工具自动将灵活的会议（例如一对一会议）转移到最有效的时间，并解决日程安排中的冲突。它还通过跨日历工作创建不间断的专注时间块，使个人在一起工作时能够在场，在独立工作时能够集中注意力。 在专注时间期间，Clockwise 通过与 Slack 和 Asana 等工具集成来最大限度地减少干扰，确保心流状态并提高工作效率。 Cloc...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot让您安心！ - 让您的团队保持同步。当站会、站会、回顾和调查自动运行时，您可以在一天中找到和谐。 - 完成更多工作。简化的工作流程可以释放宝贵的时间，享受自我管理团队的自由。 - 帮助表演者，表演。建立跨越国界和时区的沟通文化，以便您的员工能够发挥最佳水平。 - 保持分析。通过人工智能语言分析来衡量参与度、幸福感和生产力，揭示答案背后的想法。 - 设置 Slack。将关键活动转移到您最喜欢的 Slack 频道，因为 Geekbot 可以直接开箱即用。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生产力应用程序，可在您工作时加快重复性任务的速度 - 无需 API 或集成。 只是一个浏览器扩展。 只需按一下简单的按键，Magical 即可自动执行日常任务，例如消息传递、数据输入、采购和勘探工作流程。与昂贵、笨重且需要技术团队来设置的现有自动化解决方案不同，Magical 是为非技术用户设计的，提供适用于任何应用程序的免构建任务自动化。 使用 Magical 在您键入时快速个性化和扩展消息、在应用程序之间移动数据以保持数据库最新或立即将数据移动到电子表格中。无论您在哪里工作，您甚至可以使用人工智能通过快速回复或自定义提示来编写新消息。 邀请您的整个团队加...
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 团队最好的项目管理平台。 Workast 帮助团队轻松管理项目、任务、事件、客户和待办事项。使用您的 Slack 帐户在不到一分钟的时间内注册并在 Slack 和 Workast 中跟踪工作，快速创建任务并查看需要在您喜欢的工作地点完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
异步工作#1。与远程团队进行异步站立会议、回顾、团队签到和调查。 DailyBot 还可以跟踪您团队的积极性，并帮助您通过荣誉来庆祝胜利。免费开始。
Quills AI
quills.ai
Quills.ai 是您的 AI 数据助手，可通过用英语聊天轻松访问、分析和可视化数据库、CSV 和 Excel 中的数据。通过应用内聊天、Slack、聊天机器人等节省时间并提高工作效率，并获得即时见解。
Freedom
freedom.to
我们公司是一家小型企业（最多 50 名员工），总部位于北卡罗来纳州，我们是一个跨三大洲工作的远程团队。我们正在构建世界上最好的解决方案来管理桌面和移动设备上的干扰。自由可以阻止分散注意力的网站和应用程序，因此您可以专注于最重要的事情。只需选择您想要阻止的应用程序和网站，然后启动 Freedom 会话即可。如果您尝试在会话期间打开被阻止的应用程序或网站，Freedom 会阻止其打开。您可以连接到 Freedom 的设备（包括 Mac、Windows、iOS、Android 和 Chrome）数量没有限制，因此无论您身在何处或正在做什么，都可以阻止应用程序和网站。 Freedom 用户报告平均每天...
Seismic
seismic.com
Seismic 是赋能领域的全球领导者，帮助组织吸引客户、赋能团队并推动收入增长。 Seismic Enablement Cloud™ 是最强大、统一的支持平台，为面向客户的团队提供正确的技能、内容、工具和见解，以实现成长和获胜。从世界上最大的企业到初创公司和小型企业，全球有超过 2,200 个组织信任 Seismic 来满足他们的支持需求。 Seismic 总部位于圣地亚哥，在北美、欧洲和澳大利亚设有办事处。要了解更多信息，请访问 Seismic.com 并在 LinkedIn、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
Troops
troops.ai
Troops 是一款为您服务的软件，在设计时就以人为本。它是一个收入通信平台，是您的市场营销团队的中枢神经系统，可以在正确的时间向正确的人员提供正确的信息。团队永远不会错过任何收入信号，从而使他们能够快速采取行动、分享情报并做出更好的决策。有了军队，人类就会变得消息灵通、有目的性和高效。 Slack、Twilio、DoorDash、Snap、Shopify 和 Stripe 等世界一流品牌通过 Troops 提高预测准确性、组织透明度和获胜率！友好：Troops 在人们喜欢且使用起来舒适的消息应用程序（Slack、Teams、SMS）中提供人们所需的收入信号。它是（真正的）无代码：部队实现了解...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生产力应用程序，可让您在工作时快速处理重复性任务，从而每天为您节省 1 小时以上的时间。想象一下，有一个生产力助手可以为您编写、扩展和参与。 FlyMSG 可以在线任何地方在纳秒内自动填充片段或整个消息，允许任何用户： * 提高参与度 * 提高个人生产力 * 沟通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 为任何类型的消息或片段（销售、管理、客户支持、招聘、人力资源、财务等）分配快捷方式 FlyCut * 在云端对您的 FlyCut 进行分类，以便从 Google Chrome 轻松访问 * 在任何文本输入字段中输入 FlyCut，以自动填充、自动填充或...
APILayer
apilayer.com
APILayer 是一个 API 市场。 APILayer 是现成的、基于云的 API 产品的领先提供商，旨在帮助世界各地的开发人员和企业快速有效地运营。如今，各种规模的组织都在努力支持复杂的数字化转型以及对连接和实时数据爆炸式增长的需求。 APILayer 通过高度可靠和可扩展的 API 满足了这一需求，这些 API 可以快速配置并且需要最少的维护。 APILayer 的产品为超过 1,200,000 家客户提供服务，其中包括个人开发人员到大型企业。
Tability
tability.app
Tability 是一个人工智能辅助平台，旨在简化目标跟踪流程、激励绩效并帮助用户与其主要目标和 OKR（目标和关键结果）保持一致。 它使用人工智能根据目标制定策略，立即建议可衡量的目标和任务。该工具还生成关键指标，可以根据个人规范进行调整并分配给各个团队成员。 此外，Tability 还提供按需报告、组织内所有目标的可视化、关键计划和任务的跟踪以及快速签入以确保日常重点等功能。 Tability 能够连接到广泛的应用程序，有助于自动签入目标和 OKR，从而更有效地跟踪进度。 与 OpenAI 的集成及其 GPT-3 模型的利用丰富了目标设定过程。该工具可以通过提供人工智能生成的目标和...
Polly
polly.ai
使用 Polly 捕获有关 Slack、MS Teams、Zoom 和 Google Meet 的即时反馈。它可以帮助各种规模的团队立即做出更明智的、数据驱动的决策！我们相信世界上的每一个声音都有能力改变工作，我们的目标是让他们的声音被听到。超过 40% 的财富 100 强公司使用 Polly，为全球团队提供支持，同时通过我们的实时反馈工具推动更深入的参与：问答、单问题和多问题 Polly、模板、破冰游戏、问答等。 Polly 的响应速度比电子邮件快 10 倍，因为它不仅提供本机应用内体验，还提供网络投票。 Polly 已发送超过 2000 万个 Polly，每月有 100 万活跃用户，它可以...
Hoppier
hoppier.com
通过 Smarter Spending™ 控制，只需点击 5 次或更少，即可向客户或员工发送全球奖励！创建您的远程午餐计划、送上咖啡、欢乐时光饮料、个人礼物、慈善捐款、学习津贴等等。 Hoppier 在 60 多个国家/地区工作！超过 1000 个全球组织使用 Hoppier 发送有效的激励措施！
Instabot
instabot.io
Instabot 是一个对话式营销平台，可让您创建和启动能够了解用户的聊天机器人，然后立即整理信息、回答问题、捕获联系人和预订会议。事实证明，这可以提高转化率并降低成本。在 20 分钟或更短的时间内在您的网站上构建、集成和启动 Instabot，或作为登录页面。通过将 Instabot 收集的数据移植到您的 CRM、营销自动化、电子邮件平台或内部门户，快速利用这些数据。部署后，您可以与客户进行实时聊天，查看丰富的机器人分析、优化建议，并即时编辑您的机器人。无需技术资源即可轻松构建、启动和优化网络机器人，并通过人工智能和自然语言处理 (NLP) 使机器人变得复杂。 Instabot 的功能： •...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备，自动智能路由切换 - ...
Teamline
teamline.app
Teamline 是 Slack 的简单项目管理工具 Teamline 消除了对笨重、耗时的项目管理软件的需求。它为 Slack 团队中的每个人提供了跨多个项目分配给他们的任务的完整视图。您可以直接从 Slack 跟踪和分配任务
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals 是一款 Microsoft Teams 应用程序，可将个人匹配在一起进行虚拟咖啡会议，以提高员工参与度、开始新的对话并发展更深层次的联系。该应用程序定期将同事配对，通过视频聊天和一杯咖啡进行一对一的聚会。 CoffeePals 在各个团队之间举办比赛，以加强联系并鼓励加强合作。您可以定期联系导师和受训者，以便人们可以在企业内部学习和进步。为了减少优势，您可以改进新员工的入职流程，并允许新员工与现有员工见面。使用具有匹配指标和历史记录的仪表板来监控员工如何相互沟通，您可以了解您的团队和组织如何使用此平台进行连接。用户还可以使用 CoffeePals 机器人来处理冷淡的介绍，...
SupBot
supbot.com
Sup 可以使用基于聊天的界面或对话窗口为您的团队举办站立会议、回顾会议或其他异步会议。核心功能： 1. 进行每日站立会议 2. 假期/休假/请假跟踪 3. 进行快速调查和民意调查 4. 监控团队的情绪。
The Bot Platform
thebotplatform.com
开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制识别计划、新入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什么...
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 通过社会认可和奖励将人们聚集在一起，创造了一个更加充满活力的工作场所。 HeyTaco 有趣且独特的善良货币（炸玉米饼）将有助于建立更牢固的联系、鼓舞士气并提高整体团队的幸福感。主要优点： - 促进积极沟通 - 建立友情 - 鼓励人们表达感激之情 - 培养欣赏文化 - 将公司价值观融入生活 - 提高员工士气 - 提高敬业度 - 帮助远程团队建立联系 新！通过 HeyTaco Giver 模式打造奉献文化
PosherVA
posherva.com
借助私人助理的力量加速您的销售，每天费用不到 1 美元。 自动化虚拟助理可自动执行 Poshmark™ 上的日常任务，从而节省时间并增加销售额。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的销售和营销数据，并优先考虑您的潜在客户。所有营销活动（电子邮件打开、网络访问、表格填写等）都会记录在您的 CRM 中。销售人员可以识别最热门的销售线索并更明智地进行销售。保持销售和营销联系人 24/7 同步。通过潜在客户评分和网络访客跟踪找到最佳机会。可与 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 和流行的营销工具（如 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等）配合使用。
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers 是一个自动化平台，可让您连接不同的应用程序和服务来创建工作流程，根据用户行为或其他条件触发特定操作。它易于使用，无需任何编码知识，可让您自动执行任务并节省时间。借助 SureTriggers，您可以简化工作流程、提高工作效率并专注于真正重要的事情：发展您的业务。
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz 是一个外出 (OOO) 管理和自动化平台，使公司能够设计和管理客户和员工喜爱的 OOO 体验。通过强大的集成实现整个 OOO 工作流程的自动化，Snoooz 可以减少入职延迟、解决客户升级问题并改善整体客户体验，从而实现更高的净收入保留。
Rattle
gorattle.com
Rattle 使复杂的销售流程易于遵循收入团队拥有详细且重要的销售流程 - 这是您确保新业务和提供一致的客户体验的制胜秘诀。但我们知道，构建这些流程并不容易，让团队始终遵循它们就更难了。 Rattle 通过自动化和人工智能解决了这个问题，在销售技术堆栈（CRM、Clari、Gong 等）和参与工具（Teams 和 Slack）之间创建双向工作流程。 Rattle 独特的方法为 Twilio、Figma、Miro、Gitlab、Algolia、Notion 和 Intercom 等公司提高了效率并简化了运营，这些公司的获胜率提高了 20%，续订率提高了 15%，潜在客户响应时间加快了 50%，并...
Conclude
conclude.io
结论帮助公司加强协作并简化工作流程。使用结论链接连接 Slack 和 Microsoft Teams 进行双向聊天，或使用结论工作流在 Slack 中管理支持票证、问题、事件等。 👉 结束链接：连接 Slack 和 Microsoft Teams 以改善跨团队协作。通过双向同步，团队可以在他们喜欢的消息传递平台上工作。共享和同步文件、编辑和删除消息、@提及同事、自动翻译多达 60 种语言及更多语言的对话。 ✓ 发送和接收消息 ✓ 编辑和删除消息 ✓ 线索消息 ✓ @提及你的同事 ✓ 60 种语言翻译 ✓ 表情符号（文本） ✓ 富文本格式 ✓ 文件共享和同步 – 人员状态（即将推出） – 同步...
Suptask
suptask.com
下一代团队间 AI 票务系统，支持您在 Slack 上进行对话。帮助您找到正确的答案、改善协作并实现更快的解决时间。您的员工都在 Slack 上，为什么强迫他们在其他地方管理工单？借助 Slack 本机票务系统，您可以增强团队之间的协作并实现高效的票务流程。通过一种新的独特的工单处理模式，Suptask 使整个团队能够参与工单的补救过程。借助在 Slack 工作区中本地运行的票务解决方案，用户可以在对话中启用票证以请求、分配、确定优先级、概览、搜索和响应票证 - 无需离开 Slack。我们正在缩短解决票证的周转时间，拉近团队之间的距离，并提高您的客户满意度。
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports 使用户能够使用 Slack 通道私下讨论 Jira 报告并采取行动。 Troopr Reports 拥有 20 多个预先设计的报告模板，包括 Jira 燃尽图和速度图，使得在 Slack 中配置和设置 Jira 报告变得简单。此外，用户可以利用 Jira 帐户中的数据从头开始创建自定义报告。他们可以选择折线图、条形图和饼图来开发个性化的图表报告。
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 是产品开发团队的人工智能会议助手。 — 构建议程 — 召开更有效的会议 — 记录 AI 会议记录、文字记录和视频 — 为产品会议设计的模板（站立、规划、用户研究等） — 捕获行动项目并更新您的看板（Jira、Asana 等） — 团队决策的即时存储库（Confluence、概念、文档）自动化您繁忙的工作并专注于构建事物。由 Atlassian、Zoom 和 Y Combinator 提供支持。
Katch
gokatch.ai
Katch 是一款人工智能助手，可以直接通过您的电子邮件安排您的会议。它直接与您的电子邮件和日历集成，省去了安排会议的麻烦。只需将 Katch 循环到您的电子邮件对话中，它就会找到合适的时间，与所有各方进行协调，并发送日历邀请。通过与您的 Google 日历同步，Katch 可确保您不会重复预订或过度使用。这不仅仅是为了节省时间；它旨在通过了解您的日程需求的安全、高效的助手来改善您的职业生活。使用 Katch 体验个性化、高效的会议和日程管理的未来。
Jell
jell.com
每日站立会议以团结团队。管理目标和 OKR。与 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等集成。免费试用 14 天。
Actioner
actioner.com
Actioner 是您的人工智能工作助手，经过优化可在 Slack 中无缝运行。它被设计为动态业务副驾驶，旨在提高效率和生产力，并简化多平台任务管理。 Actioner 拥有一套专为满足广泛的专业需求而定制的人工智能代理，从 CRM 和产品管理到事件解决，涵盖了一切。它弥合了多种业务工具之间的差距。从不同平台无缝运行工作流程，包括 CRM、票务、CI 和 CD、HR、产品管理等，所有这些都可以在舒适的 Slack 工作空间中进行。 Actioner 是一名警惕的助手，随时准备在 Slack 中提供帮助。无论是查找重要信息、让您了解最新情况还是管理任务，都可以依靠 Actioner 获得及时、高...
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins 帮助团队减少会议时间。会议是与团队合作的机会，确保团队朝着目标一致，探索新想法并作为一个团队做得更好。相反，很多会议最终都是用来讨论状态更新并确保团队成员了解需要做什么。 MyCheckins 为 Slack 和 MS-Teams 提供 Bot，团队可以使用此 Bot 异步发布更新。
Konnectify
konnectify.co
Konnectify 是一个超级简单的 SaaS 集成平台，适合现代团队。一个满足您所有自动化需求的平台，让您可以专注于真正重要的事情 - 您的成长。设置自动化并在几分钟内在应用程序之间传递数据。使用我们新的可视化工作流程构建器 (iPaaS) - 添加连接、过滤器、自定义逻辑和路径规则以实现自动化。没有代码，没有麻烦。公司可以使用 Konnectify 嵌入式 iPaaS 为其市场构建本机集成。无需工程工作、资源或额外时间。只需点击几下即可构建集成市场。在最简单的 SaaS 集成平台上连接 100 多个应用程序。注册免费 - 无需信用卡。只需点击几下即可构建您的第一个工作流程（Konnect...
Locoia
locoia.com
Locoia 为成长型和技术导向型公司提供分析和自动化软件解决方案。除了可以与您的数据源集成的整体分析仪表板之外，我们还为销售和营销提供现成的预配置自动化逻辑，可以无缝集成到您的系统中。
Prospr
prospr.work
Prospr 正在将员工管理转变为一款可以取代所有员工管理的应用程序，以帮助一线团队取得成功。通过员工喜爱的移动应用程序提供常识性解决方案，我们是工作的未来。 Prospr 提供强大的实时通信、学习和发展、日程安排、轮班管理、任务和设施票务等。 Prospr 完全可定制，适用于各种类型的团队，但当一线员工面向客户时，我们会表现出色，工作质量和信息共享是关键。 Prospr 受到美国一些最知名品牌的信赖，如 Dunkin'、Centerplate、NYSC、1800GotJunk 和 SMB 等。如果你管理人员：获取 Prospr。