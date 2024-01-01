生产力机器人软件 - 最热门应用 - 库克群岛

Katch

gokatch.ai

Katch 是一款人工智能助手，可以直接通过您的电子邮件安排您的会议。它直接与您的电子邮件和日历集成，省去了安排会议的麻烦。只需将 Katch 循环到您的电子邮件对话中，它就会找到合适的时间，与所有各方进行协调，并发送日历邀请。通过与您的 Google 日历同步，Katch 可确保您不会重复预订或过度使用。这不仅仅是为了节省时间；它旨在通过了解您的日程需求的安全、高效的助手来改善您的职业生活。使用 Katch 体验个性化、高效的会议和日程管理的未来。