生产力机器人软件 - 最热门应用

机器人是一种软件应用程序，旨在自动执行或为其他程序或用户执行任务。生产力机器人充当软件工具的附加组件，通过超出产品基本功能的额外功能、组织或自动化来增强它们。通过将机器人与软件平台集成，团队现有工具的实用性显着增加。虽然生产力机器人可以集成到各种软件类型中，但它们最常用于团队协作工具。
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Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免费的习惯和生产力应用程序，可将您的现实生活视为游戏。 Habitica 可以帮助您实现健康快乐的目标。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Motion
usemotion.com
Motion 是数千名表现出色的首席执行官和专业人士使用的专注和生产力工具。它可以保护您的时间和注意力，以便您可以将其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Mem
mem.ai
捕获和连接信息的最快方式。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新一代知识管理与协作平台 以云端笔记为载体，配合在线文档、知识库、文件夹等多形态功能，为个人和团队提供数字信息管理与协同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
将您已经使用的工具与深度双向集成连接起来，并优化 Asana、Jira、Trello、Google Sheets 等的工作流程。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别关注帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
Integrately
integrately.com
非技术人员？一键集成您的应用程序。您所需要做的就是激活自动化。 10,000+ 客户。实时聊天支持。便宜 18-33 倍。免费开始使用。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
专注于完成您的待办事项，BeforeSunset 的人工智能会为您规划完美的日程安排。每日计划从未如此简单。
Glasp
glasp.co
Glasp 是一款社交网络荧光笔，人们可以突出显示和组织网络上的引述和想法，并访问其他志同道合的人的学习成果。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是您用于传出通信的即时访问知识库。在任何可以输入的地方共享知识库中的文本和图像。
Geekbot
geekbot.com
Geekbot让您安心！ - 让您的团队保持同步。当站会、站会、回顾和调查自动运行时，您可以在一天中找到和谐。 - 完成更多工作。简化的工作流程可以释放宝贵的时间，享受自我管理团队的自由。 - 帮助表演者，表演。建立跨越国界和时区的沟通文化，以便您的员工能够发挥最佳水平。 - 保持分析。通过人工智能语言分析来衡量参与度、幸福感和生产力，揭示答案背后的想法。 - 设置 Slack。将关键活动转移到您最喜欢的 Slack 频道，因为 Geekbot 可以直接开箱即用。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 优化团队的日历，为每个人的一天创造更多时间。这是一种新的工作方式，为我们提供了灵活性和专注力。免费开始。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次会议。适用于现代商业的智能调度软件。会议需要时间，但日程安排不应该。
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 团队最好的项目管理平台。 Workast 帮助团队轻松管理项目、任务、事件、客户和待办事项。使用您的 Slack 帐户在不到一分钟的时间内注册并在 Slack 和 Workast 中跟踪工作，快速创建任务并查看需要在您喜欢的工作地点完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
异步工作#1。与远程团队进行异步站立会议、回顾、团队签到和调查。 DailyBot 还可以跟踪您团队的积极性，并帮助您通过荣誉来庆祝胜利。免费开始。
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
InboxPro
inboxpro.io
将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。
Seismic
seismic.com
了解 Seismic 的人工智能支持、培训和辅导解决方案如何帮助销售和营销团队吸引买家并增加收入。
Polly
polly.ai
无论工作在哪里，都可以吸引、授权和协调您的团队。实现与民意调查、调查、问答、意见箱、团队建设等方面的协作！
APILayer
apilayer.com
无忧 API 市场 增强应用程序的功能，而无需担心可扩展性和稳定性。
Instabot
instabot.io
使用 Instabot 发掘潜在客户并增强您的客户体验。易于使用的平台，具有功能强大、可定制的聊天机器人。只需几分钟即可完成设置。
Teamline
teamline.app
Slack 的简单项目管理工具。单击按钮即可将对话转化为行动 - 在 Slack 中创建、分配和管理任务。
Hoppier
hoppier.com
通过 Smarter Spending™ 控制，只需点击 5 次或更少，即可向客户或员工发送全球奖励！创建您的远程午餐计划、送上咖啡、欢乐时光饮料、个人礼物、慈善捐款、学习津贴等等。 Hoppier 在 60 多个国家/地区工作！超过 1000 个全球组织使用 Hoppier 发送有效的激励措施！
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商回退，通过自动智能路由进行切...
Tability
tability.app
从电子表格中获取您的目标。一种更智能、更简单的方法，让您的团队围绕目标和结果进行调整，而不会让您感觉是一件苦差事。
The Bot Platform
thebotplatform.com
开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制认可计划、新员工入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什...
HeyTaco
heytaco.chat
利用我们有趣且独特的团队建设工具来提高参与度，以进行同行认可、奖励和脉搏调查。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生产力应用程序，可在您工作时加快重复性任务的速度 - 无需 API 或集成。只是一个浏览器扩展。 只需按一下简单的按键，Magical 即可自动执行日常任务，例如消息传递、数据输入、采购和勘探工作流程。与昂贵、笨重且需要技术团队来设置的现有自动化解决方案不同，Magical 是为非技术用户设计的，提供适用于任何应用程序的免构建任务自动化。 使用 Magical 在您键入时快速个性化和扩展消息、在应用程序之间移动数据以保持数据库最新或立即将数据移动到电子表格中。无论您在哪里工作，您甚至可以使用人工智能通过快速回复或自定义提示来编写新消息。 邀请您的整个团队加入 Mag...
SupBot
supbot.com
Sup can facilitate a standup meeting, retrospective meeting, or other meetings asynchronously for your team using either a chat-based interface or a dialogue window. Core Features: 1. Conduct Daily Standups 2. Holiday / Vacation / Leave tracking 3. Run Quick surveys & polls 4. Monitor Team’s Mood.
Suptask
suptask.com
下一代团队间 AI 票务系统，支持您在 Slack 上进行对话。帮助您找到正确的答案、改善协作并实现更快的解决时间。您的员工都在 Slack 上，为什么强迫他们在其他地方管理工单？借助 Slack 本机票务系统，您可以增强团队之间的协作并实现高效的票务流程。通过一种新的独特的工单处理模式，Suptask 使整个团队能够参与工单的补救过程。借助在 Slack 工作区中本地运行的票务解决方案，用户可以在对话中启用票证以请求、分配、确定优先级、概览、搜索和响应票证 - 无需离开 Slack。我们正在缩短解决票证的周转时间，拉近团队之间的距离，并提高您的客户满意度。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的销售和营销数据，并优先考虑您的潜在客户。所有营销活动（电子邮件打开、网络访问、表格填写等）都会记录在您的 CRM 中。销售人员可以识别最热门的销售线索并更明智地进行销售。保持销售和营销联系人 24/7 同步。通过潜在客户评分和网络访客跟踪找到最佳机会。可与 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等流行营销工具配合使用。
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
Katch
gokatch.ai
告别来回的电子邮件和令人头痛的日程安排 Katch 是一款人工智能助手，可以直接通过您的电子邮件安排您的会议。
Jell
jell.com
每日站立会议以团结团队。管理目标和 OKR。与 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等集成。免费试用 14 天。
Actioner
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Actioner is your AI-powered work assistant, optimized to operate seamlessly within Slack. Designed as a dynamic business co-pilot, it is geared to boost efficiency and productivity, and simplify multi-platform task management. With a suite of AI agents tailored to address a wide spectrum of professi...
PosherVA
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Accelerate Your Sales With The Power of a Personal Assistant for Less Than $1/Day. Save time and make more sales with an automated virtual assistant that automates your daily tasks on Poshmark™.
Quills AI
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Quills.ai is your AI data assistant to access, analyze, and visualize data from databases, CSVs, and Excel effortlessly by chatting in plan english. Save time and rev up productivity with in-app chat, Slack, chatbots, etc.. and gain instant insights.
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins helps teams reduce the time spent in meetings. Meetings are opportunities to collaborate with your team, make sure the team is aligned towards the goals, explore new ideas and do better as a team. Instead lot of meetings end up being the time spent to discuss status updates and making sur...
Konnectify
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Konnectify is a super simple SaaS integration platform for modern teams. One platform for all your automation needs so that you can focus on what truly matters - your growth. Set automations and pass data between apps in minutes. Use our new visual workflow builder (iPaaS) - add connections, filters...
SureTriggers
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SureTriggers is an automation platform that lets you connect different apps and services to create workflows that trigger specific actions based on user behavior or other criteria. It is easy to use and requires no coding knowledge, allowing you to automate tasks and save time. With SureTriggers, yo...
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Locoia provides analytics and automation software solutions for growth and technology oriented companies. In addition to holistic analytics dashboards that can be integrated with your data sources, we offer ready-to-use pre-configured automation logic for sales & marketing that can be seamlessly int...
Prospr
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Prospr is transforming employee management as the one app to replace them all for the success of frontline teams. Common sense solutions delivered in a mobile-app employees love, we are the future of work. Prospr offers robust real-time communication, learning & development, scheduling, shift manage...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals is a Microsoft Teams app that matches individuals together for virtual coffee meetings to increase employee engagement, start new dialogues and develop deeper connections. This app pairs together coworkers on a regular basis, over a video chat and a cup of coffee, to have a one-on-one mee...
Freedom
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Our company is a small-sized business (up to 50 employees) with HQ located in North Carolina, and we are a remote team that works across three continents. We're building the world's best solution for managing distractions across desktop and mobile devices. Freedom blocks distracting websites and app...
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Snoooz AI
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Snoooz is an Out-of-Office (OOO) management and automation platform that enables companies to design and manage an OOO experience that their customers & employees will love. By automating the entire OOO workflow through powerful integrations, Snoooz can reduce onboarding delays, address customer esc...
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Rattle makes intricate sales processes easy to follow Revenue teams have detailed, important-to-follow sales processes — it’s your winning formula for securing new business & delivering a consistent customer experience. But we know as much as building out these processes wasn’t easy, it’s even harde...
Conclude
conclude.io
结论帮助公司加强协作并简化工作流程。使用结论链接连接 Slack 和 Microsoft Teams 进行双向聊天，或使用结论工作流在 Slack 中管理支持票证、问题、事件等。 👉 结束链接：连接 Slack 和 Microsoft Teams 以改善跨团队协作。通过双向同步，团队可以在他们喜欢的消息平台上工作。共享和同步文件、编辑和删除消息、@提及同事、自动翻译多达 60 种语言及更多语言的对话。 ✓ 发送和接收消息 ✓ 编辑和删除消息 ✓ 线索消息 ✓ @提及你的同事 ✓ 60 种语言翻译 ✓ 表情符号（文本） ✓ 富文本格式 ✓ 文件共享和同步 – 人员状态（即将推出） – 同步反应...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生产力应用程序，可让您在工作时快速处理重复性任务，从而每天为您节省 1 小时以上的时间。想象一下，有一个生产力助手可以为您编写、扩展和参与。 FlyMSG 可以在线任何地方在纳秒内自动填充片段或整个消息，允许任何用户： * 提高参与度 * 提高个人生产力 * 沟通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 为任何类型的消息或片段（销售、管理、客户支持、招聘、人力资源、财务等）分配快捷方式 FlyCut * 在云端对您的 FlyCut 进行分类，以便从 Google Chrome 轻松访问 * 在任何文本输入字段中输入 FlyCut，以自动填充、自动填充或...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports 使用户能够使用 Slack 通道私下讨论 Jira 报告并采取行动。 Troopr Reports 拥有 20 多个预先设计的报告模板，包括 Jira 燃尽图和速度图，使得在 Slack 中配置和设置 Jira 报告变得简单。此外，用户可以利用 Jira 帐户中的数据从头开始创建自定义报告。他们可以选择折线图、条形图和饼图来开发个性化的图表报告。
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 帮助开发团队从日常站立开始，养成更健康的会议习惯。 — 准备异步站立 — 提供更清晰的更新 — 成为更好的听众 — 自动发送笔记到 Slack — 每天都可以节省时间！