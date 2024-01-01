产品信息管理 (PIM) 系统 - 最热门应用 最热门 最近添加

产品信息管理 (PIM) 系统集中和管理电子商务企业的产品信息，确保产品数据的单一、准确视图。这些工具有助于维护一致且高质量的产品数据。产品经理和数据团队使用 PIM 系统从各种来源收集数据并解决数据问题，而营销团队则利用它们在所有所需渠道上分发产品数据。 产品体验管理 (PXM) 是 PIM 的一种高级形式，它通过利用产品数据和数字资产来增强买家体验。尽管 PXM 通常包含数字资产管理 (DAM) 功能，但 PIM 解决方案还与 DAM 工具集成以改进产品数据。此外，PIM 软件与电子商务平台集成，为在线商店提供产品数据，并与 ERP 系统或产品数据管理 (PDM) 软件集成，以捕获技术产品规格。