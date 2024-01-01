产品信息管理 (PIM) 系统 - 最热门应用 - 阿根廷

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产品信息管理 (PIM) 系统集中和管理电子商务企业的产品信息，确保产品数据的单一、准确视图。这些工具有助于维护一致且高质量的产品数据。产品经理和数据团队使用 PIM 系统从各种来源收集数据并解决数据问题，而营销团队则利用它们在所有所需渠道上分发产品数据。 产品体验管理 (PXM) 是 PIM 的一种高级形式，它通过利用产品数据和数字资产来增强买家体验。尽管 PXM 通常包含数字资产管理 (DAM) 功能，但 PIM 解决方案还与 DAM 工具集成以改进产品数据。此外，PIM 软件与电子商务平台集成，为在线商店提供产品数据，并与 ERP 系统或产品数据管理 (PDM) 软件集成，以捕获技术产品规格。
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Salsify
salsify.com
Salsify 帮助 140 多个国家/地区的数千家品牌制造商、分销商和零售商合作，在数字货架上获胜。该公司的产品体验管理 (PXM) 平台使组织能够集中所有产品内容、连接到商业生态系统并实现业务流程自动化，以便在每个销售目的地提供最佳的产品体验。了解玛氏、欧莱雅、可口可乐、博世和 ASICS 等全球最大品牌以及 DoorDash、E.Leclerc、家乐福、Metro 和 Intermarché 等零售商和分销商如何每天使用 Salsify 来提高效率，助力增长，引领数字化货架。欲了解更多信息，请访问：www.salsify.com。
Apimio
apimio.com
APIMIO 是一种产品信息管理 (PIM) 工具，使制造商能够简化其零售商的产品数据源。无需维护电子表格、PDF 或 Word 文件，借助 APIMIO，您可以收集信息并将其上传到集中存储库中，只需单击一个按钮即可在零售合作伙伴之间进行同步。 APIMIO 帮助制造商简化产品信息管理流程，使他们能够： * 收集和组织数据 * 验证数据质量和一致性 * 将数据分发给零售商 * 跨第三方市场和平台联合数据。
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce 是一个一体化的人工智能平台，可帮助 B2B 批发商、分销商和制造商实现端到端销售数字化；从记录新线索到接受订单、付款等等！用户可以在贸易展览会、在线或现场接受订单；发现隐藏的追加销售机会，并通过高级报告做出有数据支持的决策。 WizCommerce 与所有网站、ERP、CRM 和电子商务平台集成，帮助用户在一个平台内管理所有业务。
Surefront
surefront.com
Surefront 是一个基于云的产品生命周期管理 (PLM)、产品信息管理 (PIM) 和批发客户关系管理 (CRM) 三合一平台，可简化零售商和供应商的产品开发和销售流程。 Surefront 取代了电子邮件和电子表格等过时的工具。它解放了产品开发和销售团队，使他们能够做自己最擅长的事情。
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM 是第一个经过 MACH 认证的 SaaS PIM 平台。该解决方案非常灵活，因为它允许与其他软件、市场或平台连接和共享您的产品信息。 Bluestone PIM 在挪威、泰国、波兰、瑞典、荷兰和美国设有办事处。借助 Bluestone PIM，您可以： - 创建产品信息的单一真实来源 - 跨所有渠道、地域和语言将产品更快地推向市场 - 通过协作功能最大限度地提高您的工作效率，更快地丰富产品数据 - 管理数字资产 (DAM) -通过所有通信渠道提供一致的产品体验，让您的客户满意 通过 Bluestone PIM Marketplace 和其他应用程序轻松扩展您的功能 ...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks 是一款全面的产品信息管理 (PIM) 解决方案，可帮助集中管理您的所有产品信息和数据。除了产品数据管理之外，在线零售商和品牌还可以轻松管理数字资产，将准确的产品数据无缝整合到多个渠道，优化符合市场标准的产品内容，并领先竞争对手一步。 PIMworks 可帮助您创建定制的产品内容体验并提供各种集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基于 AI-ML 的产品目录丰富功能有助于提高产品内容的准确性。所有创建产品目录的团队都可以通过使用我们的 PIM 系统创建工作流程来有效协作。可以通过仪表板上的见解来监控和分析...
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。 大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Pimcore
pimcore.com
深受开发者、机构和企业的喜爱：Pimcore Platform™ 是一个先进的开源平台，受到全球超过 110,000 家公司的信赖。它为数字资产管理 (DAM)、产品信息管理 (PIM)、主数据管理 (MDM)、数字体验管理 (DXP/CMS)、多渠道发布 (CDP) 和数字商务。 Pimcore 受到领先行业分析师的认可，并被百事可乐、索尼和奥迪等财富 100 强公司所使用，因其灵活性、100% API 驱动架构、可组合技术、快速上市时间而成为出色的开源替代方案，以及由 130 多家解决方案提供商组成的强大的全球合作伙伴网络。请访问 pimcore.com 了解更多信息。
Jasper PIM
jasperpim.com
产品信息管理系统 (PIM) 是一种软件即服务 (SaaS)，充当所有产品信息的核心存储库，提供一个工具来集中、销售和同步整个企业的产品数据。这些数据可用于为电子商务网站、印刷目录、ERP 系统和贸易伙伴提供数据，加快上市时间、优化销售、建立品牌资产并确保产品的绝对准确性。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，能够在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
Akeneo
akeneo.com
Akeneo 是产品体验 (PX) 公司和产品信息管理 (PIM) 领域的全球领导者；创建一个世界，让每一次产品交互都是一种体验，引导消费者和专业人士随时随地做出最佳购买。 Akeneo 为企业领导者提供软件、教育和参与社区，所有这些都专注于产品体验管理的实践。全球领先品牌、制造商、分销商和零售商（包括 Chico's、CarParts.com、TaylorMade Golf、Rail Europe、Kering 等）信任 Akeneo 来扩展和定制他们的全渠道商务计划。使用 Akeneo 的智能产品云，公司可以通过用户友好且由人工智能驱动的产品数据丰富、管理、联合和供应商数据加入来创建提升的...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM 是一款面向全球中小型企业的领先产品信息管理软件，具有用户友好的界面、低廉的价格以及白手套的入职和客户支持方法。 Plytix PIM 通过提供中央事实来源来帮助公司简化其产品信息管理流程，使团队能够轻松组织、丰富和分发产品信息。
Amber Engine
amberengine.com
Amber Engine 下一代产品信息管理 (PIM) 软件旨在使产品数据（包括产品图像和视频）的组织、优化和联合变得尽可能简单。使用批量编辑和数据质量评分等功能将数据管理所花费的时间减少到手动电子表格所需时间的一小部分。您的整个目录位于云端，作为每个接触它的部门的单一事实来源，并且只需单击几下即可轻松导出任何渠道的数据。 Amber Engine 还开发了 Amber AI，这是一款人工智能助手，可以准确告诉您如何优化亚马逊产品列表以及首先关注哪些产品。 Amber AI 也可以与 Amber Engine 下一代 PIM 无缝协作。作为 Material Bank 家族的一员，Amber...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force是领先的大规模电子商务内容制作的内容制作管理平台。我们帮助顶级品牌、零售商和商业工作室大批量提供高质量且一致的电子商务和编辑图像、视频和文案。我们的 SaaS 平台为内容制作的每一步中的所有创意资产提供了单一事实来源，为创意领导者和团队提供了对创意运营无与伦比的可见性和控制力。平台功能和扩展包括： - 生产计划日历 - 样品管理 - 工作流程自动化 - 协作工具，包括审核和批准工作流程 - 基于云的生产 DAM - VPI（供应商提供的图像）管理 - 编辑项目 - 与 Capture One、Adobe 集成Creative Cloud 和 Adobe Work...
Billtrust
billtrust.com
通过智能 B2B/B2C 网络商店平台和移动应用程序加速在线收入增长、无缝扩展并优化您的客户体验。 Billtrust 电子商务专为批发分销商和制造企业打造，通过集成的整体解决方案保持竞争力和创新。无缝扩展：使用一个交钥匙平台管理任何规模或业务阶段的复杂产品目录、数据和资产。通过与 ERP 集成的解决方案提高效率并简化流程，该解决方案包括从产品信息管理 (PIM) 和搜索到内容管理、营销和支付的所有内容。提供最佳的客户体验：让您的客户能够灵活、简单地在需要时查找和订购他们需要的产品。凭借强大的产品推荐引擎、智能搜索和完全集成的移动应用程序，您的客户可以随时随地轻松订购、重新购买和跟踪。优化现金...
Cymbio
cym.bio
Cymbio 通过世界上第一个端到端直运和市场平台帮助品牌实现数字销售增长。我们包罗万象的 B2B 自动化中心支持所有系统、协议和供应商，同时将品牌无缝地暴露在全球零售生态系统中。 Cymbio 为 800 多家零售商、市场、百货商店和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，并为数百个品牌提供服务，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我们很自豪能够在不改变任何当前系统或流程的情况下实现品牌完整零售设置的自动化，简化产品数据、图像、地图、分类、库存同步、订单、计费、跟踪、退货等等。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是产品内容编排领域的领导者，使 60 多个国家/地区的 14,000 多家公司能够简化有影响力的内容的创建和分发，这些内容在商业发生的任何地方都准确、一致且相关。通过其技术平台和专家服务，1WorldSync 解决了消费品/零售、DIY、消费电子、医疗保健和餐饮服务行业的领先品牌和零售商所面临的影响收入的产品内容挑战。 1WorldSync 是唯一获得 ISO 27001 认证的产品内容提供商和 GDSN 数据库之一。欲了解更多信息，请访问 www.1worldsync.com。
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Sales Layer 是全球领先的 PIM（产品信息管理）平台，可帮助企业自动化复杂的 B2B 流程，并将其产品连接到整个供应链中组织内部或外部的任何企业销售平台或工具。通过针对您的业务量身定制的个性化入职培训以及业内最快的入职培训（平均 6 周，而传统解决方案需要 6 个多月），实施 PIM 从未如此简单。我们致力于为您提供市场上最好的 PIM，因此我们为您提供： - 全球排名第一的 PIM，可提高客户满意度 - 独家全访问试用，免费 30 天 - 即插即用连接器您的所有渠道 - 所有功能均作为标准配置 想了解客户对与我们合作有何评价？请访问 saleslayer.com/casestud...
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Contentserv 旨在通过其产品体验云创建一款一体化云解决方案，使企业能够提供顺畅、与渠道无关且高度个性化的购买体验。通过在一个中心位置自动化和集成产品内容，它旨在使企业能够做出明智的、数据驱动的决策，共享相关且有意义的信息并改善客户体验。 Contentserv 适用于中小型制造商、分销商和零售商。
ChannelPilot
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ChannelPilot 是一种基于云的创新多渠道解决方案，适用于在线商店、代理商和品牌。产品自动放置在全球数千个在线平台上。分析和优化的各种可能性保证了产品数据的最佳质量。反过来，这会以降低成本的方式增加您的营业额。 ChannelPilot 模块包括： - 数据源管理 - 市场集成 - Google 购物 - 市场价格分析 - 动态定价 - 产品数据优化
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