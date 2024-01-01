产品分析软件 - 最热门应用

NPAW

npaw.com

NPAW 很自豪地推出其分析解决方案套件。一个强大、直观、实时的视频和应用程序分析平台，旨在彻底改变视频智能行业，使 OTT、电信公司、媒体公司和广播公司能够将数十亿数据点转化为可操作的业务见解，以便他们监控、分析、并在用户观看的同时充分利用。在快速发展的流媒体行业中，向用户提供内容的企业面临着一个严重的问题：极其复杂的内容交付链缺乏可见性。如果他们不知道出了什么问题，他们该如何应对用户的挫败感？如果他们无法访问这些数据，他们如何应对设备消费的发展趋势？ NPAW Suite 为视频提供商提供了其最终用户实时流媒体体验的全面概览，与播放器集成以获取重要的原始数据，并将其转换为可定制且易于阅读的...