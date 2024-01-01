产品分析软件 - 最热门应用 - 刚果（金）

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
产品分析软件通过监控和分析用户与产品的交互，使公司能够深入了解用户行为。主要目标是通过仔细检查访问、数字交互和事件来了解客户行为及其对产品的参与。利用这些见解，公司可以改进产品、提高参与度并最大限度地减少客户流失。通过仪表板和报告，产品分析工具可以查明产品的有效和无效方面，帮助团队增强整体用户体验。
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fulls...
Pendo
pendo.io
Pendo 帮助您为更快乐、更高效的用户和员工提供更好的软件体验。 Pendo 帮助产品团队提出并回答以下问题：客户或员工正在与哪些功能进行交互？他们忽略了哪些？产品的哪些部分让人高兴或沮丧？根据这些相同的见解，您可以轻松设置应用程序内指南，无需任何编码，即可在应用程序内部推动软件采用、提供支持并生成更好的潜在客户。借助 Pendo，您可以帮助您的用户从您的软件中获得最大价值，以便您能够高效地推动增长。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款开源一体化平台，可帮助工程师构建更好的产品。我们使软件团队能够在一个平台上捕获事件、执行分析、记录用户会话、进行实验和部署新功能。 - 更好的设计：强大的产品分析。多变量 A/B 实验。用户细分和 50 多个集成。 PostHog 拥有构建更好产品所需的一切。 - 构建更好：使用功能标志安全地推出新功能，使用会话记录调试问题并通过相关性分析规划新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地开发：期望有 SDK、API、事件管道、用于深度分析的类似 SQL 的语法以及开源应用程序平台。 - 规模更佳：可用美国或欧盟托管，由 ClickHouse 提供支持。一切均经过...
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以帮助您了解为什么您的网站获得的流量无法转化为销售或潜在客户。我们的转化率优化工具受到全球超过 450,000 个网站的信赖，可以深入了解人们在其网站上的行为。提高您的销售额并更多地了解您的网站访问者我们的会话记录和动态热图可让您查看人们在您的网站上单击、滚动和点击的位置，以了解是什么阻止了他们购买。使用可优化细分深入了解单个人的访客旅程，观看沮丧或困惑的访客的会话重播。通过查看人们与动态热图互动最多或最少的内容的聚合视图，了解更大的图景。使用滚动热图来查看人们是否向下滚动页面足够远以查看您的号召性用语，或者他们是否在您转换之前就离开了。减少购物车放弃实时聊天和访客...
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
Stormly
stormly.com
Stormly 就像在您的指尖拥有一个由 AI 和 GPT-4 提供支持的整个产品团队，不再需要花费大量时间来弄清楚要问什么问题。我们的技术将建议重点领域并根据您的问题创建自定义仪表板。现在，您不仅可以深入了解用户的行为，还可以获得有关如何改进产品的定制建议。发现新的见解，促进协作，并将集思广益转变为快乐而富有成效的体验。 Stormly是一家欧洲公司。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个客户平台，旨在提供见解、管理工作流程和提升客户体验。 Planhat 正在帮助全球数百家现代科技公司以客户为中心开展业务，以最大限度地提高客户成功和客户终身价值。该平台专为从 CSM 到最高管理层的每个人而构建，可让您统一客户数据、设定目标和理想结果，并通过手册、自动化和协作等功能增强客户旅程。该公司于2014年成立于瑞典斯德哥尔摩，拥有一支超过100人的团队，遍布欧洲、北美、南美和亚太地区。请访问 www.planhat.com 了解更多信息。
flowpoint.ai
flowpoint.ai
在数字时代，了解网站上的用户行为对于增强用户体验和提高转化率至关重要。这就是 Flowpoint.ai 介入的地方，彻底改变企业分析网站流量的方式。凭借人工智能驱动的分析，Flowpoint.ai 可以深入探究用户流失的原因，提供可操作的见解，从而显着提高网站性能。 Flowpoint.ai 专为营销人员、UX/UI 设计师和 Web 开发人员而设计，简化了数据分析的复杂任务，使所有级别的数字熟练程度都易于访问且可操作。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了传统分析，能够前所未有地了解客户体验，从而改变您的业务。凭借直观的技术揭示每个用户的行为、意图和态度，我们使企业能够快速提供更多人性化体验，同时确保隐私和可访问性。这会带来更快的增长、更大的敏捷性和更满意的客户。我们为新的数字体验提供动力，使其更加人性化。
Heap
heap.io
Heap 是唯一可以让您全面了解客户数字化旅程的数字化洞察平台，因此您可以快速提高转化率、保留率和客户满意度。 - 改善客户体验：准确定位用户遇到的困难，快速改进客户体验，确保直观、愉快的用户体验。 - 加快上市时间并优化产品和业务团队的影响：不要纯粹依靠直觉，而是利用数字参与数据来测试假设并回答出现的问题。借助数据驱动的见解，自信地将新功能和体验推向市场。 - 打造越来越有价值的功能和体验：利用数据就可以与业务成果明确挂钩的工程投资达成共识。 -了解完整的用户旅程：通过本机会话重播、完整的数据基础和自动化数据科学，只有 Heap 可以提供团队获胜所需的见解。超过 8,000 家企业使用 He...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款经济实惠且可靠（是的，这是可能的）一体化移动应用程序分析工具，可对您的移动应用程序用户行为、应用程序内收入、移动获取活动和崩溃进行全面分析。它于 2013 年推出，支持全球 60,000 多个移动应用程序（例如 Azur Games、METRO、汉堡王、Brave Stars）找到可行的见解并最大化其应用程序收入。 AppMetrica 被多个行业的用户获取团队、产品经理、收入经理和分析专家使用。为什么切换到 AppMetrica： - 您需要当前产品分析工具的更多功能，即渠道、细分和用户级数据。 - 您正在将用户获取活动扩展到 Google Ads 之外，并且需要...
Woopra
woopra.com
Woopra 是一种客户旅程分析解决方案，它正在重新定义公司如何理解、分析、吸引和留住客户。该平台旨在促进整个客户生命周期的优化和增长。利用个人级别的数据来汇总分析报告，以获得完整的生命周期见解，从而弥合部门差距。 Woopra 的专有跟踪技术可跟踪您的网站、产品和移动应用程序的使用情况。此外，该平台还与 Salesforce、Marketo、Intercom 和 Segment 等合作伙伴提供 51 多个一键式集成，以无缝统一跨工具和团队的不同数据点。当数据流入 Woopra 时，人员档案会显示每个用户的完整行为历史记录，从第一次接触到转化等。让每次参与都成为创造更加个性化的体验和支持的机会...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一种行为分析工具，超过 210,000 个数字营销、UX、产品、初创公司和企业客户使用它来优化他们的网站体验。使用Mouseflow，您可以： • 通过观看访问者会话的视频记录来了解访问者的点击之间发生的情况。 • 自动为您的所有页面构建 6 种类型的热图，以了解哪些内容引起了他们的注意。 • 设置渠道来观察访客流失的地点和原因。 • 使用表单分析来提高潜在客户开发能力。 • 发起反馈活动以了解有关访客的更多信息。 • 使用所有计划中提供的强大过滤选项，以您需要的方式分析您的数据。 • 花时间解决您的网站问题，而不是通过摩擦分数过滤您的访问来查找问题，我们的机器学习工具免...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel 通过一系列精心设计的产品和资源帮助创意人员发挥最佳水平，包括其同名产品、令人愉悦的 Wordpress 托管平台以及 Local by Flywheel（一款轻松的本地开发应用程序）。该公司专注于打造时尚而简单的工具，让用户能够快速构建、启动和管理任何（以及全部！）他们的 WordPress 网站。从小型机构到大型客户，Flywheel 产品已帮助超过 100,000 人在 WordPress 平台上扩展业务。
Totango
totango.com
Totango 是企业无法超越的客户成功软件，提供无限的可扩展性和无与伦比的价值实现时间，帮助跨职能企业团队提高生产力、保留率和扩展。预构建的客户成功计划嵌入了行业最佳实践，可以快速轻松地开始、定制您的业务，并在客户旅程的每个阶段实现关键业务成果。全球最大的客户成功团队（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 集成客户数据，以 360 度了解客户健康状况、协作管理客户组合，并主动、智能地与客户互动。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice 是产品发现的终极工具，旨在弥合产品团队与其用户之间的差距。 UserVoice 提供全面的反馈管理系统，使公司能够收集用户的建议和见解、确定优先级并采取行动。通过直观的界面，用户可以提交他们的想法，对现有想法进行投票，并跟踪建议的进度，从而促进品牌与其客户之间的透明度和信任。先进的分析工具为产品团队提供了对客户真正需求的清晰洞察，使他们能够做出明智的决策并构建与用户群产生共鸣的产品。 UserVoice 不仅仅提供反馈；还提供反馈。它是关于利用集体智慧的力量构建更好、更以客户为中心的产品。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一个基于 SaaS 的平台，为 Web 应用程序和软件产品提供应用内指导和性能支持。 Whatfix 帮助公司创建出现在 Web 应用程序中的交互式演练。 Whatfix 在加利福尼亚州圣何塞和印度班加罗尔设有办事处。
Witbe
witbe.net
Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，它提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。
June
june.so
June 是一款适用于 B2B SaaS 的产品分析工具，设置简单且易于理解。这要归功于有关主要指标的现成报告。您不必再从头开始构建仪表板！ June 专为快速发展的 B2B SaaS 构建。所有主要指标也可在公司级别获取。只需点击几下即可在公司级别运行公司保留或渠道。连接 Segment、Rudderstack 或使用我们的 SDK 发送实时数据。您还可以导入历史 Amplitude 或 Mixpanel 数据，无切换障碍。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件数据管理解决方案。我们的平台可以处理您的事件数据管理的各个方面，从收集到应用。在一个地方传输、存储、查询和呈现您的数据，并在竞争中获得竞争优势。 Keen 使您可以通过基于事件的数据真实了解产品的使用情况和交互情况。我们使您可以轻松深入了解所需的产品数据，从而使您能够识别和解决产品问题、增强用户体验并更快地推出产品。
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven 是一款面向营销人员、产品团队和机构的无代码隐私友好型分析工具。它具有网站分析、产品分析、渠道、旅程、归因和一个名为“联系人中心”的迷你 CRM，用于查看每个用户的个人旅程。 Usermaven 帮助团队做出更好的、数据驱动的决策来发展业务。告别猜测，迎接成功。
Snowplow
snowplow.io
Snowplow BDP（行为数据平台）生成、管理和建模高质量、精细的行为数据，可用于人工智能、机器学习和高级分析应用程序。当与现代数据堆栈中的其他工具集成时，Snowplow 可以为各种高级用例提供支持，使组织能够利用行为数据驱动显着的业务价值。 Snowplow 独特的开源架构使数据团队能够完全控制和拥有其数据和基础设施，而无需锁定供应商或规定如何收集、建模或使用数据。 Snowplow 行为数据的质量、灵活性和粒度是我们技术的独特之处，旨在帮助数据团队大规模捕获和操作行为数据。
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VW...
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解决方案套件。一个强大、直观、实时的视频和应用程序分析平台，旨在彻底改变视频智能行业，使 OTT、电信公司、媒体公司和广播公司能够将数十亿数据点转化为可操作的业务见解，以便他们监控、分析、并在用户观看的同时充分利用。在快速发展的流媒体行业中，向用户提供内容的企业面临着一个严重的问题：极其复杂的内容交付链缺乏可见性。如果他们不知道出了什么问题，他们该如何应对用户的挫败感？如果他们无法访问这些数据，他们如何应对设备消费的发展趋势？ NPAW Suite 为视频提供商提供了其最终用户实时流媒体体验的全面概览，与播放器集成以获取重要的原始数据，并将其转换为可定制且易于阅读的...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一个尖端的客户服务和收入平台，建立在独特的数据模型和洞察引擎之上，可增强全球客户成功、客户管理和收入团队的能力。 RevSetter 可以提高面向收入的团队的效率 - 从简化的入职和快速实现价值开始，它可以为 IC、经理和最高管理层进行完全定制，并且能够为整个收入旅程的行动和工作流程提供支持。我们构建平台是为了应对市场当前的挑战，同时也满足全球收入团队不断变化的需求。是时候为您的企业提供一整套解决方案，包括自动化工作流程、强大的数据管理、动态客户旅程、产品使用分析等等，所有这些都集中在一个创新解决方案中。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款产品分析工具，用于查找和改善最终用户体验。借助 ReplayBird，公司可以了解人们如何以及为何跨设备实时参与、转化和保留，以改善用户体验。为您的团队提供全面的产品分析，为数据驱动的决策提供信息。
APTANIA
aptania.com
我们的客户数据平台 (CDP) 提供了一种通过易于使用、直观的界面来管理数据的集中方法。以数据模型为基础，该模型允许核心业务数据仅存储一次，从而无需跨许多不同的系统或产品进行复杂的集成。我们将 CRM、电子邮件营销、交易和网络分析数据存储在一个系统中。这些数据结合起来为我们的客户提供了强大的细分和分析服务。
Toonimo
toonimo.com
为每个人带来轻松的用户体验。 Toonimo 是领先的数字采用平台，旨在简化内部员工培训和客户入职计划的工作。对于想要帮助用户采用新的或当前使用的软件解决方案，但又不想强迫员工花几个小时学习电子学习模块或阅读用户手册的组织来说，Toonimo 提供了强大的工具，可以将学习直接添加到顶层实时了解软件，允许用户边做边学，并即时完成任务。 Toonimo 使用文本气泡、效果和音频将培训师放置在您需要的地方，创建一个有影响力的自助环境。其结果是用户采用率大幅提高、企业范围内的内部培训成本节省、员工士气提高以及完成任务的效率提高。使用案例： - 员工培训 - 吸引新客户 - 减少客户支持 - 提高网站转...
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
Eppo
geteppo.com
Eppo 运行值得信赖的数据仓库本机 A/B 测试。世界一流的统计严谨性、特征管理和实验报告 - 全部集中在一个工具中。
Narrative BI
narrative.bi
将您的数据转化为有意义的叙述。 自动从您的营销和广告数据中获取有价值的见解。将所有数据源连接到一处。零编码。
Sprig
sprig.com
Sprig 是一个用户洞察平台，使产品团队能够利用丰富而快速的用户洞察来构建卓越的产品。 Dropbox、Notion 和 Loom 等下一代产品团队通过 Sprig 的洞察工具套件改善了他们的产品体验： 1. 调查：在产品中倾听目标用户的声音并从中学习。 2. 重播：捕获用户会话的剪辑以及他们的产品内反馈。 3. AI 分析：利用 GPT 支持的 AI 将用户反馈转化为产品机会。 Sprig 总部位于加利福尼亚州旧金山，由 Andreessen Horowitz、Accel、First Round Capital 和 Figma Ventures 提供支持
Gainsight PX
aptrinsic.com
最以客户为中心的用户分析和产品参与平台。 Gainsight PX 使您能够深入了解用户在您的产品中执行的操作、收集反馈并创建应用内互动（例如演练和指南）以推动入门和采用。
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO 是从客户评论和对话中获取可行见解的最快、最简单的方法。我们基于 AI 的 360 度反馈分析平台提供 40 多个集成，并实时揭示对 CX、营销和客户支持团队重要的情绪、主题和数据。
cux.io
cux.io
CUX 是一款数字体验分析工具，可帮助公司节省高达 5 倍的分析时间并得出有价值的结论。我们通过专注于用户问题、挫折以及所有可能阻止他们使用在线渠道购买产品和服务的瓶颈来消除数据过载。 CUX 是一款以用户为中心的综合分析工具，可提供即时行为洞察。 ✔ 以目标为导向的分析：CUX 仅自动选择与个人业务目标相关的数据。 ✔ 通过一种工具提供定性和定量评估。 ✔ 知识：我们通过培训、入职、指导、审核和每月建议为用户提供支持。 ✔ AIocado：我们自己的人工智能分析礼宾服务将向您准确显示转化率下降的原因、用户感到沮丧的地方、建议等。 CUX 是一个适用于客户接触数字产品的所有行业的解决方案，例如...
Capturly
capturly.com
了解用户行为、识别问题点、提高转化率并增加销售额 希望提高您当前的表现？如果是，Capturly 适合您！它是传统分析、会话记录、热图和转化漏斗功能的出色组合。
Indicative
indicative.com
Indicative 是领先的产品分析平台，为产品和增长团队提供可行的见解，以优化客户参与度、提高转化率并提高保留率。
SessionStack
sessionstack.com
什么是SessionStack？ SessionStack 是一个人工智能增强型数字体验分析平台，基于一流的会话记录技术，使电子商务企业能够识别客户在哪里陷入困境和流失，以及错过了哪些转化机会。该平台生成的见解可以作为通过数据支持的转化率优化来改善整个用户体验的快速通道。 SessionStackAI 是我们专有的机器学习模型，是所有专注于收入的电子商务决策者的理想合作伙伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用户数据，以提供任何网站或移动应用程序交互的全貌。该平台的自动捕获功能和追溯数据历史记录有助于确保分析中没有间隙，从而识别任何摩擦点或新的转换机会。 SessionStack ...