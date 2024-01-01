按需打印软件 - 最热门应用 最热门 最近添加

按需打印 (POD) 软件使电子商务企业能够提供定制产品，例如衬衫、马克杯和手提袋，这些产品在购买时自动生产。该系统消除了最低订购量的要求，允许企业仅在客户购买后才产生成本，非常适合 B2B 公司。每件商品均由提供商制造、履行和运输，简化了流程并节省了卖家的时间和金钱。 POD 软件与电子商务平台无缝集成，为供应商创建管理客户订单的前端市场。虽然 POD 解决方案与直运和打印履行软件有相似之处，但它们因其大规模自动生产和履行定制产品的能力而脱颖而出。