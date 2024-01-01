按需打印软件 - 最热门应用 - 库克群岛

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按需打印 (POD) 软件使电子商务企业能够提供定制产品，例如衬衫、马克杯和手提袋，这些产品在购买时自动生产。该系统消除了最低订购量的要求，允许企业仅在客户购买后才产生成本，非常适合 B2B 公司。每件商品均由提供商制造、履行和运输，简化了流程并节省了卖家的时间和金钱。 POD 软件与电子商务平台无缝集成，为供应商创建管理客户订单的前端市场。虽然 POD 解决方案与直运和打印履行软件有相似之处，但它们因其大规模自动生产和履行定制产品的能力而脱颖而出。
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Printify
printify.com
销售定制 T 恤、手机壳和 750 多种产品，并按需打印您的设计。我们将负责打印并运送给您的客户。
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球数百万小型企业的设计和营销合作伙伴。作为一家远程优先的全球性公司，Vista 的业务范围不断扩大，团队成员遍布超过 25 个国家/地区。 20 多年来，我们一直受到小型企业的启发，不断努力为他们不断变化的需求提供解决方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服务设计、数字和印刷解决方案，提升了小型企业在物理和数字空间中的影响力，并帮助他们取得成功。
Spocket
spocket.co
在机器学习的帮助下，Spocket 正在彻底改变直销市场，并帮助在线零售商与亚马逊竞争——消除零售商持有库存的需要并消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企业家能够开设和扩展其在线商店，重点关注美国和欧盟的产品。通过仔细审查供应商，商家和客户可以确保快速运输、优质且一致的产品、品牌发票和世界一流的客户支持团队。成为 Spocket 革命性愿景的一部分，通过使用直销模式并解决价值 1.1 万亿美元的库存扭曲问题，消除在线和实体零售中的库存。
CafePress
cafepress.com
通过定制 T 恤、贴纸、海报、咖啡杯等来庆祝每个人的独特身份和热情。欢迎大家。
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球电子商务卖家按需本地生产定制商品的平台。我们的使命是通过本地生产和隔夜将任何定制商品交付给全球任何消费者来增强快速增长的创作者经济的能力。 Gelato 平台使电子商务企业家和创作者能够通过美国、俄罗斯等 33 个国家的 100 多个本地生产合作伙伴组成的网络，为世界各地的客户生产和交付定制产品，例如服装、墙壁艺术、书籍、商品和配饰。 、印度、中国、澳大利亚和整个欧洲。由于产品是按需生产的，并且距离交付地点更近，因此运输速度更快，浪费、成本和碳排放减少，同时卖方无需投资任何前期成本、管理库存或跨境运输。更快、更智能、更环保。
Moo
moo.com
MOO 是一家屡获殊荣的在线印刷企业，热衷于出色的设计及其为客户和世界带来的改变。 MOO 于 2006 年推出，旨在通过将专业设计的价值与网络的可访问性和覆盖范围相结合，颠覆价值 6400 亿美元的全球印刷行业；使所有人都能获得出色的设计。通过将 Web 2.0 原则应用于拥有 500 年历史的市场，MOO 已成为世界上发展最快的印刷企业之一，自成立以来每年均快速增长，业务遍及全球。 MOO 每月印刷数百万张卡片，并为 200 多个国家/地区的客户提供服务。 MOO 还通过 MOO for Business 支持拥有 10 名或更多员工的公司，为整个组织提供个性化服务和轻松的订单管理。该公司...
ShineOn
shineon.com
购买独特的定制珠宝，这些珠宝采用传统珠宝方法用 925 纯银制成。 销售具有无限利润潜力的病毒式、高利润、个性化产品。
TPOP
tpop.com
个性化产品的生态责任电子商务。打开您的 TPOP 商店，它是免费的。 Shopify、Etsy 和 WooCommerce 集成。
CustomCat
customcat.com
使用 CustomCat 创建和销售定制产品、打造您的品牌并赢得您的条纹！
Printway
printway.io
PRINTWAY 网站：https://www.printway.io 作为电子商务行业领先的按需打印履行平台之一，Printway 自豪地在全球提供按需打印履行服务，在全球拥有超过 500 种产品和超过 1000 多个 SKU 。凭借我们在制造经验方面的关键实力和优势，Printway 在越南经营我们的内部工厂，专注于家居装饰和厨房产品，特别是一些关键材料，如木材、金属、亚克力、陶瓷……旨在建立更多生产线除了家居装饰和生活产品系列，Printway 还在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、英国和中国拥有履行网络和印刷服务。电子商务卖家现在可以轻松地在我们的 500 多种产品（T 恤、连帽衫、运动衫...
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com 是面向 Web2Print 提供商、电子商务平台、企业、出版商、全球品牌和世界各地其他企业的领先打印 API。 Cloudprinter.com 办事处位于荷兰、丹麦和乌克兰。 Cloudprinter.com 不断扩展全球网络，该网络已由 104 个国家/地区的 170 个打印合作伙伴组成。利用我们的服务和解决方案在您的送货目的地附近打印传单、海报、小册子、相册和 5000 多种产品。使用 Cloudprinter.com 节省运输成本、运输时间并减少交付引起的二氧化碳排放。
Printcart
printcart.com
Printcart 包含的模块可帮助您推广印刷业务并在线销售您的设计和印刷服务。
Brandly
brandly.com
在线名片打印解决方案，提供免费的品牌门户来为多名员工管理、编辑和订购名片，并简化工作流程，并且每个订单均可免费送货。
Gooten
gooten.com
Gooten 为电子商务企业运营智能供应链。无论是经营数千家商店的知名品牌，还是准备扩张的新兴高增长企业，我们都能满足。我们的品牌对我们带来的效率赞不绝口。我们使用复杂的 API 在单一平台上提供一致、优质的按需制造，并将所有这些整合到一张统一发票中，集中了解整个品牌生态系统的业务运营情况我们的高增长合作伙伴赞赏我们的专注支持和高效运营以及交付速度，使产品能够更快地到达消费者手中。我们 70% 以上的产品在美国生产，我们精心挑选了遍布全球的制造合作伙伴网络，为 70 多个地点提供服务，并严格关注可持续实践。我们专有的订单管理系统和动态路由引擎始终确保简化的订单路由到最接近最终消费者的制造地点，...
Dastomize
dastomize.com
Dastomize 是一款可靠的基于云的一体式交互式个性化和增长加速管理平台 (PGAM)，适用于 WooCommerce、Shopify 和其他自定义电子商务平台，专注于帮助电子商务和按需印刷企业管理产品工作流程、营销自动化、销售订单和大规模个性化。换句话说，我们是个性化加速软件（PAS）。
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint 是一家在线打印商业表格、优质文件夹、文具、名片、贴纸、海报、传单等的公司。个性化、在线打印服务——定制打印。
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