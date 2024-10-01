定价软件 - 最热门应用 - 智利

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公司利用定价解决方案来制定、监督和评估其产品和服务的最佳定价策略。尽管最初的产品和服务价格通常是在 ERP 或 CRM 系统中确定的，但定价软件引入了灵活的功能，使销售团队能够根据个人客户需求定制定价，以及折扣和回扣选项。该软件包含强大的数据分析工具，可以跟踪定价策略对销售盈利能力的影响。这种分析洞察力有助于公司提高交易赢率并最大化利润。定价解决方案可以帮助制定初始价目表或为销售代表提供针对特定销售场景的动态定价。这些解决方案与 CRM、ERP、电子商务和 CPQ 系统无缝集成，主要侧重于与 ERP 或 CRM 集成作为定价数据的中央存储库。这种集成促进了销售谈判过程中涉及的所有利益相关者之间共享定价信息。
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RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 现金平台报价可帮助 IT 服务提供商节省时间并增加收入。立即升级您的报价到现金流程。在几分钟内发送获胜的销售报价。 Quoter 是为销售团队提供的在线报价软件。我们易于使用的平台、自动化工作流程和无限制的用户定价计划将使您的团队能够创建比以往更多的报价。
Paddle
paddle.com
Paddle 为 SaaS 提供完整的支付、税务和订阅解决方案。我们不是拼凑和维护分散的支付堆栈，而是在一个平台上“为您做”，为您提供单一的数据源和收入真相。我们处理从结帐、付款、订阅管理、发票和续订到催款、全球税务合规、欺诈保护和报告的一切事务。我们该怎么做呢？作为您的记录商户，Paddle 会为您管理以下事项： 与多个支付服务提供商集成。在世界各地收取和缴纳销售税的责任。欺诈保护和处理退款。跨订阅计费和付款的收入数据核对。减少客户流失并恢复失败的付款。与计费相关的支持查询。让我们专注于优化您的付款和计费流程的每个部分，同时您专注于发展您的业务。请访问我们的网站并安排与我们通话以了解更多信息...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争...
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，您可以在 Feed 中插入价格标签，这样您...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代价格管理和优化解决方案的全球提供商，帮助企业推动数字商务、适应市场动态并为销售团队提供支持。云原生 Pricemoov 平台具有强大的数据科学、端到端自动化和直观的用户体验，使 B2B 和 B2C 企业能够通过智能定价释放其收入潜力。
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的计量和计费平台推出基于使用情况的定价模型。基于使用情况的计费基础设施旨在处理任何规模的规模。
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge 是一款价格优化和管理软件，用于各个行业的高级价格设置。该工具可帮助您找到价格改进机会、衡量价格有效性，并通过其内置或自定义报告清晰地概述一段时间内的定价影响。优点： - 可以快速实施； - 完整记录； - 该工具可以单独使用，也可以与您的 ERP、CRM、PDM 和网上商店集成； - 随时可以添加人工智能功能将所有重要数据集中在一个工具中：成本、销售、价格历史记录、客户历史记录、竞争对手价格等。您可以执行广泛的利润和利润分析，并做出最佳决策关于您的下一个定价策略。
Pricer24
pricer24.com
Pricer24 是一款面向品牌和在线商店品类经理的企业 SaaS BI 解决方案。该公司为客户提供一个全面的平台，提供有关产品定价、促销状态和评论的见解，客户可以在其中组织大型数据集来比较和对比自己的产品，确定产品定位基准，并确保自己处于竞争地位。公司网站 https://pricer24.com/
Recurrency
recurrency.com
Recurrency 是适用于企业资源规划 (ERP) 系统的销售和定价自动化平台。 Recurrency 是专为提高速度而构建的 ERP 自动化平台——从简化的工作流程到每个页面的快速加载时间。在等待 ERP 缓冲和加载时，停止进行呼吸练习。使用 Recurrency 节省您的时间并轻松呼吸。
PriceAgent
priceagent.com
使用我们的软件优化定价。用户回答问题，我们创建调查并收集数据。我们的算法可确保质量并以图表形式显示见解。比较人口统计数据和偏好。项目可用于定制见解，价格为 2,000 美元至 4,000 美元。
Stigg
stigg.io
Stigg 是一个易于实施、适应性强的定价和包装管理平台。我们消除了不必要的复杂性和无关细节，因此您只需几分钟即可实施任何定价计划。我们负责所有正确的抽象和集成，因此您无需花费时间进行构建和维护。
ProductEngine
productengine.app
与所有利益相关者实时分享您的价目表。使用 ProductEngine 整合您的定价并开始您的业务自动化之旅！
Minderest
minderest.com
Minderest 是欧洲价格和目录情报领域的领导者，在 40 多个国家/地区拥有 400 多个客户。 Minderest 成立于 2012 年，是市场上首批价格情报公司之一。 Minderest 与需要竞争对手价格的零售商以及希望检查其定价策略是否在整个分销渠道中得到尊重的制造商合作。 Media-Saturn、Telefonica、Auchan、家乐福、索尼或欧莱雅等公司相信我们可以改进他们的定价策略。
tgndata
tgndata.com
tgndata 的竞争价格分析是一套包罗万象的优质完整套件，涵盖在线竞争的所有 4 个主轴，实时监控电子商务市场以及每家公司的竞争对手/经销商。使用我们的定价情报解决方案将竞争对手的数据细分为详细图表，并确定您的商店在市场中的竞争力。直接从竞争对手的网上商店 24/7 监控价格、供货情况和运输。任何市场、语言和货币。我们的动态定价解决方案允许您通过基于规则的流程修改产品价格，从而使这些更改变得更加容易。我们会考虑您的收购价格、目录中的价格、每种产品的现有竞争对手数量以及库存情况。有了这些信息，您的每种产品的价格就会根据竞争情况和您自己预先制定的规则来计算。有了所有这些信息，动态价格优化不仅是可...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定价软件，全球各行业的各种规模的公司都在使用。基于人工智能和机器学习的零售定价软件可帮助电子商务专业人士监控和分析定价数据，并根据其市场策略对产品重新定价。为用户提供定价获取和多种数据分析报告机制。分析可帮助组织识别定价机会，例如哪些产品定价过低，或者是否可以降低价格，但仍保持在所需的利润率范围内。通过将 Price2Spy 与 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析两组数据。这可以帮助您识别访问量高但销售量低的产品、通过不提高价格而浪费钱的产品，以及分析滞销产品的方法。 Price2Spy 的 API 能够与组织的软件紧密集成，并允许自...
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 帮助企业技术公司快速轻松地构建专业服务报价。我们非常适合销售复杂服务但难以满足准确性和及时性的团队。 WorkRails Services CPQ 平台标准化了服务的销售方式，从而实现可重复性、规模化和收入加速。 WorkRails 打破了销售、专业服务及其客户之间的孤岛，连接到其他记录系统，消除了重复输入和错误，并使销售变得容易。 WorkRails 与您现有的技术堆栈集成，包括与 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的开箱即用集成。 WorkRails 的服务 CPQ 已配置超过 40,000...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
制造过程很复杂。卖掉不应该的。 In Mind Cloud 是专为制造商打造的可扩展数字销售平台。我们的端到端销售软件可以完美地将您的客户目标与您的生产能力结合起来，并将您的所有销售流程整合到一个平台上。 In Mind Cloud 数字销售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端性能，利用您丰富的产品知识和智能分析的力量来提高销售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家独立的制造销售平台提供商，其使命是为制造商赋能。我们通过在新加坡、德国、美国的办事处和高价值合作伙伴网络在全球开展业务。
QuickLizard
quicklizard.com
Quicklizard 的人工智能定价优化平台可帮助多渠道零售商自动化并优化其定价和促销活动。有了 Quicklizard，零售商知道他们的价格始终与其业务目标保持一致。每个 SKU 都有合适的价格。在每个频道上。一直以来。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家为在线商店和品牌提供电子商务分析解决方案的提供商。它专门为电子商店提供价格监控和自动化，并为制造商提供 DPSM（分销、定价、上架、推销）解决方案。 Dealavo 与 32 个市场的公司合作，其中既有国际公司，也有当地市场的代表。
Spresso
spresso.com
Spresso 模块化 SaaS 解决方案，由零售商构建，旨在应对定价、数据隐私、客户 LTV 和客户流失方面的现实挑战。 Spresso 见解利用机器学习、高级分析和人工智能，释放数据中的利润
ParityDeals
paritydeals.com
使用 ParityDeals API 简化您的产品定价和促销 我们的 API 提供对按位置定价、节日等信息的综合数据库的实时访问，使您可以轻松增强产品的功能并为用户提供无缝体验。
Competitoor
competitoor.com
Competitoor 是价格情报服务。我们跟踪您竞争对手的价格并帮助您制定价格策略。
Boardfy
boardfy.com
世界上最快的价格跟踪和动态定价平台 Boardfy 允许您跟踪您的竞争对手或分销商、自动进行价格更改、优化您的 Google 购物广告系列等等！
ProPricer
propricer.com
ProPricer 是一款提案定价软件，旨在生成解决方案，以最大限度地提高提案定价的开发、提交、评估、谈判和审核的效率和准确性。从历史提案数据的存储到轻松生成各种报告，ProPricer 使政府承包商能够快速轻松地构建自定义提案、执行假设分析并集成所有提案数据 - 所有这些都通过一个软件平台进行。 ProPricer 于 1984 年推出，深受世界各地组织的信赖，其中包括美国十大国防承包商。该公司的蓬勃发展在于将客户的需求转化为产品功能和增强功能，使 ProPricer 所有当前和未来的用户受益。请访问我们的 https://www.propricer.com 了解更多信息。 ProPrice...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是竞争激烈的数据市场的先驱，为许多旅游和零售行业的客户提供网络数据提取和分析服务。 QL2 通过按需数据采集、价格监控、分类优化、产品匹配和可行的见解提供真正的竞争优势。我们全面的实时分析帮助客户做出超越竞争对手的盈利决策。为什么选择QL2？ • QL2 为有竞争力的定价数据提供最佳解决方案， • 它帮助我们的客户减少做出明智且有利可图的定价和库存决策所需的时间和金钱。 • 通过实时搜索竞争对手的网站来收集并提供最相关的定价和产品数据，而无需中断数据源。我们的方法 QL2 为有竞争力的定价数据提供领先的解决方案，帮助我们的客户解决复杂的问题并做出影响投资...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve 是您的电子商务定价总部。我们帮助电子商务企业了解竞争对手，并利用价格来提高销售业绩。我们的客户信赖 BlackCurve 来跟踪竞争对手的价格、提供价格情报和动态定价。
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Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor 是为亚马逊、沃尔玛和电子市场上的品牌和卖家提供的“人工智能优先”优化和情报平台。 Feedvisor 的平台和专家团队提供一流的广告活动优化、专利定价技术、品牌和内容管理以及数据支持的情报。这些功能共同推动了在线市场的需求、利润和收入增长。
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