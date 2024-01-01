演示软件 - 最热门应用 - 库克群岛

Zoho Show

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Zoho Show 可让您以更智能的方式创建、协作、演示、广播和发布演示文稿。让您的想法产生共鸣：Show 提供干净整洁的界面设计，让您的故事成为焦点。零干扰地专注于为您的演示文稿创建引人注目的内容 设计视觉上引人入胜的故事：使用 Show 的广泛工具（包括格式化文本框、形状、图表和表格）以可视方式组织和增强数据，所有这些工具都集中在一个屋顶下。您还可以将视频、图像和推文等视觉效果添加到幻灯片中。强调内容：通过向文本添加笔画、用纯色和图案填充标题或关键点或添加倒影并使信息脱颖而出，让您的内容更加引人注目。根据您的想象力改变形状：使用编辑点塑造您的想法。 Show 的编辑工具包可让您以矢量般的精...