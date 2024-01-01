演示软件 - 最热门应用 - 刚果（布）

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
演示软件是一种数字工具，旨在创建、组织和交付视觉演示。它使用户能够以结构化且引人入胜的格式组合文本、图像、图形和多媒体元素。演示软件通常用于商务会议、学术讲座和公开演讲，演示者可以通过幻灯片或交互式演示有效地传达信息、增强观众参与度并促进沟通。
提交新应用
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 在线版本免费协作。将演示文稿保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft PowerPoint 是一款演示程序，由 Forethought, Inc. 的软件公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 创建。它于 1987 年 4 月 20 日发布，最初仅适用于 Macintosh 计算机。 PowerPoint 出现三个月后，微软以 1400 万美元的价格收购了它。这是微软的第一次重大收购，微软在 Forethought 所在的硅谷设立了一个新的 PowerPoint 业务部门。PowerP...
VEED
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提...
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Google Slides
google.com
Google Slides 是一个演示程序，是 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费、基于网络的软件办公套件的一部分。该服务还包括谷歌文档和谷歌表格，分别是文字处理器和电子表格。 Google Slides 可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft PowerPoint 文件格式兼容。Slides 允许用户在线创建和编辑演示文稿，同时与其他用户实时协作。用户通过跟踪演示文稿更改的修订历史记录来跟踪编辑。每个编辑者的...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
创建和共享交互式报告、演示文稿、个人故事等。 Sway 是一款易于使用的数字讲故事应用程序，用于创建交互式报告、演示文稿、个人故事等。其内置设计引擎可帮助您在几分钟内创建专业设计。借助 Sway，您的图像、文本、视频和其他多媒体都会以一种增强您的故事的方式流动在一起。 Sway 确保您的创作在任何屏幕上都看起来很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由 Apple Inc. 开发的演示软件应用程序，作为 iWork 生产力套件的一部分。Keynote for Mac 的最新主要更新版本 10 于 2020 年 3 月发布。2010 年 1 月 27 日，Apple 宣布推出新版本的 Keynote适用于 iPad，具有全新的触摸界面。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai 是一个在线演示文稿制作工具，可以在几分钟内轻松创建令人惊叹的演示文稿。它拥有数百张采用人工智能辅助设计构建的智能幻灯片，因此用户可以以有影响力且高效的方式表达想法。 该平台具有可定制的模板、数百万张免费库存照片和视频以及动画功能。它还具有高级分析、安全共享和协作工具以及语音旁白，可帮助用户创建最佳演示文稿。 此外，Beautiful.ai 还提供了团队计划，不仅允许团队轻松协作，还提供共享的团队幻灯片和主题，以便他们可以确保他们的演示文稿始终具有创意和品牌特色。
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show 可让您以更智能的方式创建、协作、演示、广播和发布演示文稿。让您的想法产生共鸣：Show 提供干净整洁的界面设计，让您的故事成为焦点。零干扰地专注于为您的演示文稿创建引人注目的内容 设计视觉上引人入胜的故事：使用 Show 的广泛工具（包括格式化文本框、形状、图表和表格）以可视方式组织和增强数据，所有这些工具都集中在一个屋顶下。您还可以将视频、图像和推文等视觉效果添加到幻灯片中。强调内容：通过向文本添加笔画、用纯色和图案填充标题或关键点或添加倒影并使信息脱颖而出，让您的内容更加引人注目。根据您的想象力改变形状：使用编辑点塑造您的想法。 Show 的编辑工具包可让您以矢量般的精...
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示软件公司，成立于 2009 年，在布达佩斯、旧金山和里加设有办事处。截至 2018 年 4 月，Prezi 拥有超过 1 亿用户，创建了超过 3.25 亿份公共演示文稿，观看次数超过 35 亿次次。prezi这个词是匈牙利语中“presentation”的缩写形式。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系您的观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复。无论会议是...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公认的人工智能视频创作平台。数千家公司使用它创建 120 种语言的视频，节省高达 80% 的时间和预算。受到埃森哲、BBC、谷歌、亚马逊等机构的信赖。 只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一个一体化品牌平台，为用户提供最好的在线工具，让他们以最少的时间和精力创建高质量的视频、图形设计、徽标、模型和网站。与在线徽标制作者一起开始创建过程，无需聘请设计团队即可打造独特且令人难忘的品牌。该工具允许您根据不同需求制作高分辨率的自定义徽标，只需点击几下即可下载。使用逼真的模型在各种对象和布局上显示您的设计。从不断增长的即用型模型模板库中，选择您最喜欢的模板，上传文件，更改颜色，并获得高质量的视觉效果。视频编辑器允许您制作工作室品质的解释动画、徽标展示、简介、幻灯片和许多其他类型的视频，而无需任何技术技能。您所需要做的就是浏览视频模板库，选择您最喜欢的模板，直接...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo 是 Freepik 公司的垂直产品，诞生于 2019 年，有着明确的目标：让所有类型的受众在视觉和主题上都能轻松编辑和高质量的 Google 幻灯片和 Powerpoint 模板的设计。我们通过专业且可定制的模板帮助人们节省时间。我们的价值主张基于六个支柱： - 具体结构：根据项目和演示的全球主题调整每个模板的结构（例如研讨会上的模板）。 - 定制资源：每个模板都包含适合主题的信息图表、图标、插图、照片和教学资源。 - 可定制的设计：由专业人士创建的设计，可在 PowerPoint 和 Google 幻灯片中轻松编辑。 - 视觉传达：它们包括讲故事的技巧和影响观众的视觉传达的...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一个直观、易于使用的视觉交流平台，用于设计视觉效果和重新调整视频的用途。它的信息图表、演示文稿、传单、海报和报告制作工具可帮助传播者讲述重要的故事并产生影响。通过有影响力的演示来表达您的观点，通过强大的报告说服您的利益相关者，并通过与观众对话的视觉效果在您的博客或社交媒体平台上获得更多参与度。从创建到发布的整个过程快速而简单 - 选择设计精美的模板，编辑或拖放您想要的元素，最后发布。就这么简单！其在线视频编辑工具使用户能够将长视频、网络研讨会、虚拟事件、缩放或网络摄像头录制内容转换为定制的小片段。可以自动添加字幕，视频是针对社交媒体定制的。Piktochart 是一款一...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT for Presents - 在几分钟内创建设计精美的演示文稿。 Presentations.ai 是一款支持 AI 的演示文稿制作工具，可让您根据简单的提示、Word 或 PDF 文件、Youtube 视频、详细大纲等创建演示文稿。您可以在一分钟内创建具有令人惊叹的设计和视觉效果的演示文稿。全球约 200 万开发人员和最聪明的演示者都在使用它。
Prezo
prezo.ai
PrezoPage 是一款多功能工具，可帮助使用人工智能构建演示文稿、文档和网站。这种人工智能驱动的技术主要用作综合演示画布，旨在增强和简化工作流程。 它以交互式块的形式提供独特的产品，使用户能够轻松创建动态且具有视觉吸引力的内容。这些不仅扩展到幻灯片演示，还扩展到数字文档和网站。 PrezoPage 的这一方面为用户的内容创建过程提供了广泛的灵活性。该平台的特点是专注于人工智能优先的操作，将其定位于新一代技术娴熟的演示工具的最前沿。 PrezoPage 的一个显着特点是其可共享性，用户只需点击一下即可将其创作传播给所需的受众，从而促进无缝信息交换。 总体而言，PrezoPage 是一...
Vyond
vyond.com
毫不费力即可获得专业结果。在几秒钟内制作引人入胜的视频。 Vyond 是一个由人工智能驱动的视频创作平台，让视频制作工作室的力量（从脚本编写到成品视频）触手可及。使用业界首款基于 AI 的生成式脚本和视频创建器 Vyond Go，通过简单的文本提示即可立即创建粗剪视频。然后使用我们强大的拖放视频创建器 Vyond Studio 来编辑这些视频或借助数千个预制角色、模板和背景创建原创视频。 Vyond 旨在帮助您更好地沟通。轻松高效地创建专业视频，提升您的业务沟通水平。通过与任何行业和工作角色相关的引人入胜的视频来吸引当今心烦意乱的利益相关者的注意力。请放心，您的数据在我们为企业构建的平台中是安...
Decktopus
decktopus.com
使用 Decktopus AI 体验演示的未来 - 这是一款由先进人工智能技术提供支持的一体化演示软件。借助 AI 生成的轮廓、幻灯片内容、图像、图标、幻灯片项目，甚至幻灯片注释和脚本，Decktopus AI 减轻了演示文稿设计和格式设置的压力。无论您是准备召开重要会议的商务专业人士、进行重要讲座的教育工作者，还是希望轻松创建令人印象深刻的演示文稿的任何人，Decktopus AI 都能满足您的需求。凭借其自动调整的布局，您的幻灯片将始终看起来完美并根据您的需求量身定制。花费数小时格式化幻灯片的日子已经一去不复返了。借助 Decktopus AI，只需用几句话写下您的演示想法，然后让 AI ...
Pitch
pitch.com
Pitch 是现代团队的协作演示软件。 Pitch 专注于实时协作、智能工作流程和直观的设计功能，使团队能够快速、愉快地创建和交付精美的演示文稿，并且任何人都可以轻松地从专家制作的模板中找到灵感。数以万计的团队已转向使用 Pitch，其中包括 Intercom、Super human 和 Notion 等顶级品牌。 Pitch 是一款非常出色的演示软件，旨在帮助各种规模的团队更好地工作。以下是它与众不同的一些特点。 💬 Pitch 是为团队工作方式而构建的：这意味着留下评论、分配幻灯片、跟踪进度、分享反应，甚至进行快速视频通话 - 所有这些都在一个应用程序中完成。 Pitch 可以帮助任何人...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean 是一个面向初创企业和小型企业的融资平台设计平台。我们的在线演示工具可以帮助您使用人工智能演示软件或业务专家和设计师团队创建专业幻灯片。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用于企业学习的一体化人工智能视频生成平台。 Elai 受到 2000 多家客户（包括富士通、拜尔斯道夫、忠意等顶级公司）的信赖，让您可以在几分钟内生成由数字真人演示者讲述的交互式视频内容，而无需摄像机、演播室或绿屏。 通过以来，您可以： * 从文本或 URL 输入生成训练视频。 * 在几秒钟内将您的视频翻译成 75 多种语言。 * 使用 AI Storyboard 从头开始制作培训脚本。 * 向您的视频添加交互式测验和工作流程。 * 访问包含 80 多个高质量头像的库。 * 从视频或照片创建自定义数字化身。 * 用 28 多种语言克隆您的声音。 * 添加多个头像以进行...
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Slides
slides.com
幻灯片是一套现代演示工具，可直接通过浏览器使用。与传统的演示软件不同，无需下载任何内容。与合作者合作制作令人惊叹的演示从未如此简单。
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，学习的未来是由人工智能视频构建的。 Colossyan 易于使用的 AI 视频平台正在重塑 L&D 内容创作的格局。加入诺华、大陆集团、WSP 和派拉蒙等顶级公司，告别昂贵的拍摄、日程安排延误和低参与度。 Colossyan 使您能够使用 AI 创建培训视频，其成本仅为传统制作的一小部分，并且比纯文本材料的效率更高。 * 从文本创建视频 从文本、PDF、专业设计的模板或使用人工智能驱动的视频提示工具创建有效的视频。利用 Colossyan 先进的文本转语音技术的强大功能，辅之以即用型模板、本地化工具和简单直观的视频编辑器。 * 选择最适合你的人工智能主播 Colo...
Office Timeline
officetimeline.com
没有人喜欢每周浪费时间为审查会议创建和更新项目时间表。 Office Timeline 是一款简单但功能强大的应用程序，可帮助您在几秒钟内将复杂的项目数据转换为 PowerPoint 时间表、甘特图和项目路线图。只需点击几下即可自定义它们，以创建每个人都能理解的清晰、优雅的高级演示文稿。
Promo
promo.com
我们的核心是致力于让我们的客户能够通过视频来宣传任何东西。我们相信，各种规模的企业都应该能够无限制地推进他们的愿景。这就是为什么我们努力提供有效推广所需的所有创意资产和工具。通过 Promo.com，您可以宣传愿景、产品、业务、销售、创意、活动、博客文章，几乎任何您关心的内容！
AhaSlides
ahaslides.com
吸引观众所需的一切都在这里。而且它非常容易使用。让您的参与者参与实时民意调查。众包来自观众的最佳问题和想法。通过一些问答比赛让你的班级兴奋起来。赢得观众的全部注意力，并在舞台上呈现摇滚明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可注册。免费用户有无限的问题，可以完全访问所有幻灯片类型。
DocHipo
dochipo.com
免费图形设计软件。对于营销人员和内容创作者。在几分钟内创建令人惊叹的信息图表、传单、海报、横幅、社交帖子来营销您的品牌并赢得更多业务。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap 是一个互动平台，它最大限度地提高了智能手机和计算机成为卓越学习工具的可能性，使学习变得精彩而有效。它是与神经科学家、课程技术专家和教师合作开发的，旨在最大限度地保留信息并增强讲座期间的学习，无论是在课堂上还是在课堂上。教室或远程。无需下载应用程序，无需安装任何应用程序：学生使用链接连接到智能手机、平板电脑或计算机上的平台，并在线或通过短信回答问题。 Wooclap 与所有教学模式（传统、同步、异步、远程、混合、HyFlex...）兼容，并与教师日常使用的许多工具集成（PowerPoint、Google Slides、Genially、Canvas、Microsoft Teams...
Hour One
hourone.ai
一小时通过将所有工作流程集中在一个人工智能驱动的平台上，彻底改变了企业的内容创建。我们拥有市场上最逼真的头像，具有自然的动作，生动地动画您的商业信息。我们的模板可针对任何品牌进行定制，使团队能够大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。此外，凭借快速渲染和顶级安全性，Hour One 成为专为企业需求而设计的首要内容操作系统。过去需要几个月的时间，现在只需几分钟，并产生更高的参与度……通过“一小时”更聪明地工作，而不是更努力，并制作可产生影响力的个性化商业视频。 * HourOne 是一款视频创建工具，允许用户使用各种模板、声音和角色创建营销视频和演示文稿。 * 用户喜欢易用性、可供选择...
Ludus
ludus.one
Ludus 是一款面向创意专业人士的高级演示工具。这就像 Sketch 和 Keynote 在云端生了一个孩子。
Slidemodel
slidemodel.com
使用专业的 PowerPoint 模板和幻灯片设计创建有吸引力的演示文稿。使用 PPT 模板为您的演示文稿提供独特的外观。
Haiku Deck
haikudeck.com
Haiku Deck 是创建和分享精美演示文稿的快速、简单的方法。该应用程序被 Mashable 誉为“Pitchdecks 的 Instagram”，甚至可以帮助那些设计上有困难的人提供与听众建立联系的演示文稿、美化您的社交媒体源、展示您的博客、推广您的产品、激发一场运动等等。该应用程序以演示专家都采用的最佳实践为中心。它可以帮助您一次专注于一个想法，它可以帮助您从包含 4000 万张以上免版税照片的库中选择一张强大的图像，并且只需单击一下即可在整个演示文稿中应用一致的格式。所有演示文稿均在线托管，可以轻松录制音频旁白、保存为视频或导出为 PowerPoint/Keynote 格式以供离线查...
Personate AI
personate.ai
Personate 是一个使用合成人类的人工智能视频生成平台。 借助 Personate，您可以在没有摄像头的情况下为您的团队创建学习和发展内容的视频演示，并且只需输入文本即可让人类说话。 这使您免于昂贵的视频制作成本，并且比传统方法节省更多时间。 Personate AI 可以通过一次针对一名用户的大规模超个性化视频，最大限度地提高整个客户渠道的转化率、降低购物车流失率、重新吸引失去的潜在客户并增强客户体验。
Plus
plusdocs.com
Plus AI 是一款人工智能演示文稿制作工具，可帮助您直接在 Google 幻灯片中创建、编辑和设计演示文稿。借助 Plus AI，您可以使用为 ChatGPT 和 Duet AI 等工具提供支持的相同 AI 技术来制作专业的工作演示、与您的团队共享现有资产和内容，以及比以往更快地创建幻灯片 - 所有这些都集成到您现有的演示中工作流程。
Ceros
ceros.com
Ceros 是一个基于云的平台，包含协作的实时数字画布，设计人员可以在该平台上创建动画、交互式内容，而无需开发人员。 这家初创公司成立于 2012 年，从投资者那里筹集了 300 万美元，成立第一年就赢得了 ShopBazaar、Mini、Stella McCartney、Frette、Moncler、Urban Outfitters、Tourneau、Peugeot、Habitat、Monsoon 和 Virgin Atlantic 等客户，吸引了2014 年 3 月，Greycroft、Sigma Prime 和 Starvest Partners 进一步投资 620 万美元。 发布的...
emaze
emaze.com
Emaze 是演示软件领域的全球领导者之一，帮助个人和公司在几分钟内创作出更好、更吸引人的故事。我们独特的专利技术允许任何用户 - 无论他们是否精通技术和设计知识 - 自动创建可在桌面或移动设备上播放的专业令人惊叹的演示文稿。用户可以将他们的PPT和PDF文件导入Emaze的平台，我们的人工智能引擎将代表他们自动创建精美的专业演示文稿。该平台还允许用户在几分钟内创建定制和设计的网站和相册。自 2009 年成立以来，Emaze 一直处于让所有用户更容易获得专业设计的前沿。超过 5000 万个人、公司、组织和大学已经使用 Emaze 平台作为一个简单的一体化平台，满足他们所有的演示和网站建设需求。...
PresentationGPT
presentationgpt.com
PresentationGPT 是一款人工智能驱动的演示文稿生成器，可在几秒钟内创建高质量的演示文稿。它使用 GPT-4，这是最先进的语言生成模型，可为其 AI 算法提供动力并生成令人印象深刻的演示文稿。 该工具旨在与 PowerPoint 和 Google Slides 无缝协作，让用户可以轻松下载和编辑演示文稿。 PresentationGPT 具有各种主题和设计模板，可用于制作引人入胜且详细的演示文稿，给观众留下持久的印象。 此外，该工具还提供免费计划，其中包括无限演示文稿、基本设计模板以及用于 PowerPoint 和 Google 幻灯片的高质量、可编辑文件格式等功能。 还有一...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe 是一款易于使用的拖放式动画视频制作工具，适合初学者和专业人士，适用于任何行业和工作角色。创建专业品质的动画视频来吸引和教育观众。以快速且引人入胜的方式传达任何主题或消息，以吸引注意力并从人群中脱颖而出，而无需花费太多。简单直观：无论您是专业人士还是初学者，VideoScribe 的用户友好界面都使动画过程变得快速而简单。其拖放功能和直观的控件使您能够轻松地在画布上放置和操作元素，使创建过程变得流畅和愉快。专业品质：无需大量技术技能或昂贵的制作设备即可实现专业级动画。各种动画效果使任何内容都栩栩如生，为观众创造视觉上令人惊叹的动态体验。无限创造力：释放您的创造潜力，制作独...
Slideoo.ai
slideoo.ai
SlideooAI 是一个 SaaS 平台，允许用户使用 AI 在 1 - 2 分钟内从长文本、pdf 和网站 URL 生成独特、专业的演示文稿。我们的平台旨在促进无缝协作、团队合作并释放用户的集体才华。
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar 是一种人工智能驱动的解决方案，可实现有效的业务演示和内容交付。 您可以轻松分享您的销售演示、产品演示、营销、培训和其他内容并获得转化。 只需上传您的演示文稿，生成任何语言的脚本，添加画外音或创建视频头像。生成个性化链接并将其发送给您的联系人。 听众可以通过单击“呼叫演示者”按钮来邀请您，或者使用直接指向您日历的链接安排与您的会议。 在每次会议结束时，您将获得有关听众与幻灯片互动的详细分析。
PandaSuite
pandasuite.com
最具互动性的无代码生成器。 PandaSuite 由 Parisian 团队开发并于 2015 年推出，是一个简单而富有创意的 SaaS 平台，无需一行代码即可构建应用程序和交互体验。使用 PandaSuite Studio 进行视觉创作：设计屏幕、使用 +40 个组件并创建动画。部署为 Web 应用程序、移动/平板电脑（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本机应用程序。免费开始并从 79/月/应用程序开始部署。
Doratoon
doratoon.com
Doratoon 是一款易于使用的视频制作工具，可在几分钟内创建精彩且引人入胜的视频供专业使用。 Doratoon成立于2015年，由一群勇敢、充满活力、富有创造力的年轻人组成，目前拥有100万+用户，覆盖160+国家和地区以及人力资源、商业、营销、教育、金融、信息技术等主要行业。更多的。 Doratoon凭借自主研发的AI配音绘图、PPT转视频、重复视频编辑模式等，突破了传统视频制作模式的限制，解放了用户的创作束缚，改变了当今短视频制作的整体理念。
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
与朋友一起打造身临其境的视频体验。其他视频通话应用程序可以让你在你的脸或你正在看的东西之间进行选择。借助 OOO，您可以拍摄眼前的情况并在同一个屏幕上分享您的实时反应，这样您就可以身临其境。
Premast
premast.com
Premast Plus 允许您创建品牌设计，并让您可以访问 PowerPoint 中的品牌资产。管理、共享和使用您的品牌资产、文件和设计。我们不仅扩展了资产库、添加了新的集成、更新了用户体验，而且还构建了新功能，以同时提高生产力和易用性。
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 插件，专为在 PowerPoint 中处理报告或业务演示文稿的每个人而设计。 Grunt 可以帮助您在使用 PowerPoint 时改进四个重要方面： → 更高效地工作 → 提高幻灯片的质量 → 增强工作流程并减轻压力 → 使演示文稿产生影响 只需单击一下即可创建自动演示文稿并生成报告： → 简单数据可视化 → 自动对齐、调整大小和格式 → 根据您的需求进行调整的动态模板 → Excel 与 PowerPoint 的强大连接 它是为顾问、财务分析师、财务总监、项目经理、首席财务官、业务开发经理、销售经理、投资银行开发的分析师、业务分析师、投资经...
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Slideform
slideform.co
Slideform 让您的演示文稿处于自动驾驶状态。厌倦了将数据复制并粘贴到幻灯片中？ Slideform 将内容、数据、图形和图表连接到演示幻灯片。借助 Slideform，企业可以在很短的时间内创建定制的数据密集型幻灯片，同时执行品牌和风格指南。
Storydoc
storydoc.com
Storydoc 是商业专业人士静态 PDF 和演示文稿的领先替代品。从宣传文稿和一页纸到长篇报告和提案，Storydoc 可以轻松使用 AI 创建美观且引人入胜的文稿。通过与您的销售和营销工具的强大集成，您可以跟踪并自动针对每个潜在客户个性化您的套牌。以及添加后续行动步骤，以立即提高潜在客户的参与度和转化率。
SlideSpeak
slidespeak.co
用于创建演示文稿的 AI 工具 - 由 ChatGPT 提供支持。 SlideSpeak 允许您生成演示文稿、总结演示文稿等等。
Seidat
seidat.com
Seidat 是一个基于云的销售平台，适用于任何设备。它通过交互式且易于使用的销售材料和协作功能，为您的整个团队提供顺畅的销售流程。您可以在 Seidat 中创建、编辑、展示（面对面/在线）、共享、管理、分析和电子签名您的销售材料。通过我们的 API 将其轻松集成到您的软件生态系统中。 Seidat 是在线销售会议的完美工具，因为它的实时共享功能无需在所有设备上共享屏幕即可使用。此外，只需通过链接共享提案和会议纪要，就可以更轻松地远程开展业务。 Seidat 与其他演示工具有何不同？ - 它是为销售团队设计的 - 用于演示的矩阵结构和广泛的演示者视图 - 高级用户权限管理和协作功能 - 从视频...
NativeSlides
nativeslides.com
NativeSlides 是一个用于收集 PowerPoint 演示文稿反馈的简单工具。您只需上传您的演示文稿并围绕它构建表格和调查即可。这是与观众互动的一种简单易行的方式。 NativeSlides 的几种可能用途： - 演示反馈 - 产品展示 - 市场研究 - 会议反馈 - 服务演示 - 学校项目反馈 - 人口统计研究 我们提供哪些功能？ - 高级表单编辑器 - 仪表板和管理面板 - PPTX 和 PDF 文件支持 - 电子邮件通知 - 安全文件上传 - 报告部分 - Google Sheet 集成 - Slack、Discord、Google Analytics 和 Facebook P...
PitchDeck
pitchdeck.io
Pitch Deck 可帮助您在线创建强大的演示文稿，以帮助您的初创公司进行融资、销售和营销。今天就开始构建你的融资演讲稿吧！
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
ChatSlide
chatslide.ai
ChatSlide.ai 是一个端到端演示平台，专为教练、培训师和营销人员创建专业内容而设计。无论您需要幻灯片、帖子还是带有头像的视频，ChatSlide.ai 都可以让用户在短短 5 秒内从任何来源生成准确的内容