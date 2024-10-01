售前管理软件 - 最热门应用 - 中国

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
售前管理产品中用户满意度的主要影响因素被确定为“支持质量”和“易用性”。这些关键因素通过算法进行评估，该算法仔细选择被认为最能预测该产品类别中用户满意度的属性。
提交新应用
Vivun
vivun.com
B2B 销售必须改变。以透明度和信任赢得当今有销售业绩的买家。 Vivun 的人工智能平台使企业能够重新定义买家体验、在竞争中脱颖而出并加速收入增长。通过处于最前沿的解决方案组织，公司可以使销售与产品保持一致，为团队提供可重复的工作流程，提供按需产品专业知识，并赢得更多交易。
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果呢？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台...
PreSkale
preskale.com
PreSkale 帮助 PreSales 与 CRM 和产品生态系统集成，以简化评估体验并跟踪产品市场洞察，从而实现有影响力的技术胜利。 1/ 与产品、销售和客户同步工作，确定致胜实践 2/ 跟踪努力、致胜解决方案和关键产品差距，以推动可重复的技术胜利 3/ 采用最合适的分配，最大限度地提高资源分配并提高售前绩效 4 / 分析不同群体的产品采用情况，将收入与产品路线图对应起来 5/ 通过售前影响力深入了解交易速度，以推动销售转化 6/ 监控交易关键信息并以跨管道阶段的单寻呼机方式管理评估