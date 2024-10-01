预测分析软件 - 最热门应用 - 中国

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
预测分析软件深入研究历史数据模式，提取见解来预测未来结果。通过仔细检查数据集，它使用统计分析和算法来识别趋势和模式。分析师利用该软件构建决策模型，帮助业务经理进行战略规划以获得最佳结果。从了解客户、产品和合作伙伴到查明潜在风险和机遇，预测分析软件服务于包括分析师、业务用户、数据科学家和开发人员在内的多元化用户群。 这些计划使组织能够利用存储的和实时的大数据，从对客户行为的回顾性方法转变为前瞻性方法。它们既可以在本地（通常为企业用户）部署，也可以在云中部署。虽然许多预测分析软件是专有的，但也存在开源替代品。最近的进展表明与商业智能平台、ERP 系统和其他数字分析软件的集成，增强了其在各个领域的实用性和可访问性。
提交新应用
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock 是一家美国图片库、素材库、音乐库和编辑工具提供商；它的总部位于纽约。 Shutterstock 由程序员兼摄影师 Jon Oringer 于 2003 年创立，拥有一个包含约 2 亿张免版税库存照片、矢量图形和插图的库，以及约 1000 万个可供许可的视频剪辑和音乐曲目。 Shutterstock 最初只是一个订阅网站，2008 年，它从订阅扩展到点菜定价。它自 2012 年起在纽约证券交易所公开交易。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 业界领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访...
Obviously AI
obviously.ai
显然，人工智能是一种无代码工具，旨在简化数据科学的过程。它包含机器学习模型构建、解释结果和预测结果的功能，所有这些功能都在一个界面中。 可以在几分钟内直接从平台构建和部署模型，与传统编码方法相比节省了大量时间。它支持各种形式的预测，包括对客户流失、潜在客户转换和贷款偿还等因素进行分类，对销售、动态定价和收益率等结果进行回归，以及预测一段时间内的数量（如未来几个月的销售或库存）的时间序列价格。 该工具的功能不仅仅限于模型构建。它支持快速部署 AI 模型、实时 API 集成（用于在应用程序中动态进行预测）、在 PowerBI 或 Looker 等其他工具中可视化预测数据、自动化模型监控以及通过...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB 是一个利用企业数据定制人工智能的平台。 MindsDB 训练、测试，然后选择最准确的最先进的 AI 模型来应用于您的数据，为您提供超准确的预测和预测。
Faraday
faraday.ai
Faraday 是一个人工智能驱动的平台，专注于预测客户行为。它与现有业务堆栈集成，以促进数据驱动的决策，特别强调预测客户参与度和行为。 该平台的功能包括内置消费者数据功能、堆栈集成、人工智能安全、开发人员就绪的 API 以及私有云和公共云的部署选项。 平台收集客户相关数据，以全面了解消费者行为；此类数据涵盖 1500 多个消费者属性。 Faraday 使用 GBT 和 GenAI 等不同类型的预测算法来预测客户的下一步行动、潜在支出、客户流失预测等。 识别和处理模型中可能存在的偏差，促进人工智能预测的公平性和可解释性。 Faraday 还强调安全和隐私，包括遵守 SOC-2、NIST...
Akkio
akkio.com
Akkio 是一个主要为机构及其客户设计的人工智能数据平台，旨在促进数据驱动的实时决策。其功能范围广泛，包括但不限于准备和清理数据、进行预测和预测以及评估绩效。 值得注意的是，Akkio 以其用户友好性、规模和经济性而自豪。该平台提供诸如用于交互式数据处理的聊天探索和聊天数据准备以及用于全面见解的生成报告等功能。 它允许代理机构创建客户仪表板，以查明广告支出浪费的领域、效果最好的广告等。该平台可以显示历史数据中的模式，以预测未来结果并生成关键见解，以增强客户体验和活动绩效。 鉴于 Akkio 的预测人工智能引擎旨在发现隐藏的数据宝石，用户不仅可以预测未来的结果，还可以使用这些预测见解来制...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款专门构建的解决方案，用于将消息传递集成到数字客户旅程中，并通过消息传递和社交渠道大规模促进与客户的对话。 Verint 为消息传递渠道提供数字客户参与解决方案，将代理和虚拟助理响应与劳动力自动化、解决方案管理、聊天机器人开发和企业级分析相结合。根据 Forrester 新浪潮：数字优先客户服务解决方案研究 (2020)，Verint Messaging 支持竞争对手中最广泛的消息传递和社交渠道，通过公共社交媒体和选择的私人消息传递渠道为整个客户旅程中的对话提供支持： 消息传送 • WhatsApp • Messenger • Instagram 消息 ...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一个基于云的 SaaS 平台，可帮助全球制造商减少过剩库存、防止严重短缺并建立运营指挥。该平台以工厂为中心，弥合了复杂的供应链和库存运营及其过时的、劳动密集型的报告、分析和库存决策方法之间的差距。该软件可与任何 ERP 系统集成，并规范不同 ERP、规划工具和其他供应链执行工具中的数据。建立跨公司可见性后，该平台使用人工智能提供规定性和优先级的见解，采购团队可以使用这些见解自信地优化库存、推动可持续供应链效率、减少营运资本并释放新的业务增长。
DataRobot
datarobot.com
打开。灵活的。旨在适应您团队的人工智能需求。 DataRobot 将您所有的生成和预测工作流程整合到一个强大的平台中。快速交付您的业务所需的人工智能，管理您的所有资产，并聘请世界一流的人工智能专家。
Fluidly
fluidly.com
Fluidly 正在从根本上重新思考企业规划和管理财务的方式，从现金流到融资。因此，无论您是寻求轻松管理现金的企业，还是想要更好地服务客户的会计师，我们都可以提供帮助。
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用于开发和部署机器学习模型的强大软件工具。它提供了一个用户友好的界面，允许用户构建、训练和评估神经网络，而无需广泛的编程知识。凭借广泛的功能和算法，Neural Designer 简化了从数据预处理到模型优化的整个机器学习工作流程。此外，它还支持各种数据类型，包括数字、分类和文本，使其在各个领域具有通用性。此外，Neural Designer 还提供自动模型选择和超参数优化，使用户能够轻松找到最适合其数据的模型。最后，其直观的可视化和全面的报告有助于解释和理解模型的性能。无论您是初学者还是经验丰富的数据科学家，Neural Designer 都可以加速准确...
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户值得更好的。您应该获得可操作的数据，为团队提供方向、信心...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力领域是会话人工智能（语音识别、对话系统、语音助手）；自然语言理解；图像分析（图像分类和分割、物体/人脸检测）；客户行为分析。该公司的程序员和数据科学家团队为其业务合作伙伴成功实施了多个项目。 Qudata 的研究人员还致力于通用人工智能的创新方法。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 -多个程序/任务的交互式实时同步程序 -嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 -可查询的运行程序数据库 -手动和自动程序视图和功能 -集成遥测、命令和控制以及任务数据 - 详细的分析、报告和仪表板
Braincube
braincube.com
Braincube 是一款智能 IIoT 平台套件，包含专为行业设计的商业和专家应用程序。 Braincube 的平台和现成的应用程序使制造商能够从数据流和大数据分析中找到即时和长期的价值。其操作软件通过边缘提供实时状况的即时可见性，并通过云提供分析应用程序中心，以更好地优化性能。结合边缘和云，从 IIoT 平台获得最佳结果：根据实时建议进行调整并提高未来性能。无论您是努力持续改进和提高生产力、通过机器学习降低成本、资产监控和预测性维护策略，还是通过图表、表格和仪表板进行可视化，从强大的应用程序商店中进行选择，以帮助您实现特定于环境的目标。 Braincube 提供一站式服务来控制您的数据并改...
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，获得竞争优势和数据驱动的业务快速增长。
Knowi
knowi.com
Knowi 是一个专为当今现代数据而构建的现代商业智能平台，使各种规模的企业能够大大缩短从原始数据到预见到行动的距离。通过与几乎任何数据源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基于文件和 API 的本机集成），Knowi 消除了对 ETL、ODBC 驱动程序或替代解决方案所需的数据转换过程的需要。数据工程师可以加入结构化和非结构化数据源来创建混合数据集并立即可视化结果、应用机器学习算法、将结果嵌入数据应用程序、与业务用户共享仪表板或触发其他下游应用程序或通知系统的操作。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一个人工智能驱动的收入营销平台，提供统一的归因、预测和规划解决方案，帮助 B2B 营销人员成为收入领导者。 InfiniGrow 的平台可帮助 B2B SaaS 营销团队发现任何营销活动对业务的影响，预测任何预算场景的结果，并通过优化绩效最佳渠道的预算分配来持续达到关键绩效指标 (KPI)。在当今敏捷的营销环境中，B2B 营销人员在试图使其营销更加可预测、可衡量和以收入为导向时面临着越来越多的挑战。 InfiniGrow 自动整合和分析您的实时营销、销售和财务数据，以揭示您的活动对业务的确切影响，并提供清晰的可见性和人工智能驱动的建议，以更好地分配您的预算，以便您能够不...
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库...
Pecan
pecan.ai
Pecan 成立于 2018 年，是一个预测分析平台，利用其开创性的 Predictive GenAI 消除人工智能采用的障碍，使所有数据和业务团队都可以使用预测建模。在生成式人工智能的引导下，企业无需专业人员即可获得跨各个业务领域的精确预测。预测 GenAI 可实现快速模型定义和训练，而自动化流程则可加速 AI 实施。通过 Pecan 将预测性人工智能和生成式人工智能融合在一起，现在可以更快、更轻松地实现人工智能的业务影响。欲了解更多信息，请访问 www.pecan.ai。
Vortexa
vortexa.com
最先进的能源分析描绘了全球货物流图景。在与 Vortexa 竞争之前识别能源市场机会。
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai 是领先的消费者智能平台，正在彻底改变企业外部数据的未来。利用其专有的人工智能技术，NWO.ai 能够在微观趋势发生重大变化之前对其进行预测，为公司提供在当今不断变化的生态系统中竞争所需的关键见解。随着组织和企业继续依赖数据作为其增长战略的一部分，NWO.ai 提供从最多样化的数据源中挑选的数据智能
Enveyo
enveyo.com
Enveyo 基于云的解决方案套件使组织能够优化其运输流程的每一步。从下订单的那一刻到包裹交付的那一刻，Enveyo 的物流软件旨在为您的组织节省时间、金钱和麻烦。利用 Enveyo 的物流软件套件将您的运输流程转变为优势： 建模：通过使用历史数据和预测分析来控制您的决策，从而在做出物流流程调整之前确定其长期影响。见解：通过触手可及的比较供应链分析提高效率并节省资金。创建有关承运人绩效、运输模式、重量、服务类型等的自定义报告，以发现业务转型机会。 Cloudroute：根据您的运输数据告诉您的信息采取行动。利用特定于您业务需求的自动运输规则，以最高效、最具成本效益的方式将产品交付给您的客户。通...
Prevedere
prevedere.com
Prevedere 基于云的商业智能解决方案利用全球经济数据的预测能力，提供前所未有的预测准确性。
Predelo
predelo.com
在自动驾驶仪上为您的业务获取人工智能驱动的预测和优化决策，直接与您已使用的工具集成。
Verteego
verteego.com
Verteego 的人工智能实时分析您的数据并生成建议，以优化您的供应链、促进您的营销活动。
Discern
discern.io
B2B 公司利用许多相同的技术平台并希望跟踪相同的指标……那么为什么商业智能构建完全定制呢？这意味着数百万美元浪费在额外的工具和人员以及数月或数年的平台设计上。辨别力让商业智能变得简单。我们的开箱即用配置使客户能够启动并运行数百个指标及其完整的
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一种位置营销解决方案，使营销人员能够根据用户的精确位置吸引用户。