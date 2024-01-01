公关客户关系管理软件 - 最热门应用 - 巴巴多斯

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公共关系 (PR) CRM 软件有助于存储详细联系信息以及管理与利益相关者和有影响力的人物（例如记者和博主）的关系。该软件专为满足公关机构和部门的特定需求而定制，为公关团队提供了必要的工具，用于与媒体成员进行有效沟通，监控公司与个人影响者的互动历史，并评估公关活动的参与程度。 PR CRM 软件通常与其他 PR 解决方案集成，例如新闻稿分发和分析软件。尽管与媒体和影响者定位工具有一些重叠，但 PR CRM 主要帮助跟踪、组织和评估现有媒体关系，而后者主要侧重于潜在客户发现和外展工作。
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Prezly
prezly.com
Prezly 是一款适用于现代内部公关团队和机构的一体化讲故事工具。借助 Prezly，您可以节省处理多种过时工具的时间，例如 Word 文档、带有大量附件的纯文本电子邮件以及越来越长的 Excel 电子表格。在品牌新闻编辑室发布新闻稿，分发和分析内容，并与受众建立牢固的关系。没有算法，没有中间商，没有废话。立即访问 rock.prezly.com/signup 开始 14 天免费试用，无需 CC。
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 帮助组织建立信任、讲述故事并展示赢得媒体的价值。我们通过公关管理软件来实现这一目标，该软件结合了媒体数据库、宣传、监控和报告，以生成新闻报道、保护品牌声誉并提高公关绩效和协作。我们与 5,000 多家公司合作，从 Google 到 Golin，再到辉瑞 (Pfizer)。我们在内部从头开始构建了 Muck Rack，并继续使用最好的技术以及最新的人工智能和机器学习来增强我们的平台。我们以数据而闻名，由公关领域最好的媒体数据库提供支持，索引了有关记者和媒体的数亿个数据点。我们监控全球超过 600,000 家媒体，确保您实时收到每次媒体提及的通知，并且我们帮助您衡量工作的影响，...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共关系管理技术重新构想免费媒体。 PRM 平台使营销和传播专业人士能够找到合适的媒体来宣传他们的故事，管理媒体关系和活动，监控其品牌的覆盖范围和声音份额，并轻松衡量赢得媒体努力的业务影响。 Propel 拥有 150 多家客户，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他领先品牌和机构。 Propel 于 2019 年推出，总部位于特拉维夫，在纽约、伦敦和迈阿密设有团队。迄今为止，Propel 已筹集了 600 万美元的风险投资，是世界上增长最快的公关技术。欲了解更多信息，请访问 www.propelmypr.com。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款面向公关专业人士的一体化工作流程自动化解决方案，各种规模的公司都可以通过节省日常任务的时间来更有效地管理媒体关系。 Prowly 支持用户讲故事、寻找合适的媒体联系人并在 PR CRM 中组织他们、创建美观的新闻稿、管理电子邮件推介、维护对记者友好的新闻编辑室、媒体监控和准备报道报告。这款经济实惠的公关工具已被来自 70 多个国家/地区的 7,000 多名用户使用。
PR.co
pr.co
pr.co 构建设计精美的在线新闻编辑室和软件，帮助公关团队提高媒体曝光度和品牌知名度，并建立积极的声誉。我们的在线新闻编辑室让您公司的里程碑熠熠生辉，让从记者到投资者的任何利益相关者都能轻松地与您的品牌建立联系。我们的软件帮助传播团队发布新闻 (CMS)、管理联系人 (PR CRM)、发送跟踪电子邮件（分发）、管理复杂的编辑工作流程（协作平台）、托管和流式传输虚拟活动以及增加入站公关。 pr.co 是具有社会意识的品牌和共益企业的首选 - 我们很荣幸能与 WeTransfer、Shimano、Dolby、VanMoof、Ace and Tate 以及无国界医生组织合作。我们向非政府组织免费提...
Wiztrust
wiztrust.com
通信支持平台。 Wiztrust 是一个多渠道分发平台，旨在简化内部和外部通信。一种可以通过任何渠道向任何利益相关者传播您的内容的工具。 Wiztrust 基于云的解决方案对于迪士尼、安联、毕马威、东方汇理、欧莱雅、BIC、法国巴黎银行、凯捷、施耐德电气和德勤等各行业的公司来说已经变得非常宝贵。
Collaborator.pro
collaborator.pro
Collaborator.pro — 直接广告交换，连接广告商和网站发布者（信息网站、媒体、博客、出版社、门户网站）。目标 — 以客座帖子的形式在独联体市场和世界各地进行广告投放。
Wizikey
wizikey.com
什么是Wizikey？ Wizikey是一款媒体监控和公关软件。它可以帮助公司跨不同媒体进行媒体监控以及趋势，以及对全球竞争情报和新闻稿分发的见解。它还可以帮助公关专业人士找到合适的记者、发送量身定制的宣传材料、收集和评估媒体报道和见解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨头和全球 1,000 多个用户的信赖，可以打造更好的品牌。 Wizikey 使您能够通过一个平台获得新闻洞察、媒体监控、竞争对手研究和新闻稿发布。 Wizikey 的指标为公关决策者提供了可行的见解，是如何衡量公关以推动业务影响的新基准。 Wizikey 帮助营销人员和公关专业人士开展以下活动： 新...
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Onclusive 是公关和传播成功的全球合作伙伴。我们与全球数千家组织合作，了解您面临的压力。就像建立强大的品牌和声誉一样。成为您组织的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理层、更广泛的业务及其成功。我们将行业领先的数据科学与国际咨询和一流的公关工作流程工具相结合，为您提供： • 监控 – 识别全球媒体中与您的品牌和声誉相关的报道和突发新闻 • 衡量 – 实时衡量您的传播影响、关键问题和媒体趋势 • 研究与咨询 – 发现声誉和传播成功的驱动因素，并制定更有效的策略和活动 • 公关和传播工具 – 管理新闻发布室、活动策划和媒体关系的完整解决方案 我们的技术、见解和专业知识可以帮助您了解您所处的支离破碎...
Mynewdesk
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Mynewsdesk 成立于 2003 年，为企业提供现代数字公关解决方案，帮助其与记者、影响者、客户和其他重要利益相关者进行互动。这一一体化公关平台可以轻松创建和分发新闻和内容、监控行业和媒体的言论以及跟踪和衡量结果。通过将人工智能和新的、更智能的算法添加到平台中，Mynewsdesk 为客户提供了一个更加自动化的平台来展示您的公关工作的效果。一切都集中在一处，确保新闻稿、活动、照片和视频报道在正确的时间通过正确的渠道传播给正确的受众。适用于整个工作流程的有效公关工具，可节省您的时间并提高效果！创建和发布您的内容 发布新闻稿是接触记者、影响者和其他重要受众的最简单方法之一。 Mynewsde...