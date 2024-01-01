公关分析软件 - 最热门应用 - 阿富汗

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
公共关系 (PR) 分析软件使公司能够衡量其公关计划的有效性。它提供了关于哪些公关活动可以推动流量和参与度的宝贵见解，区分有效的策略和影响较小的策略。这些见解使公关团队能够评估其行动的影响范围，并为未来的活动做出明智的决策。这些工具是公关公司向客户展示其价值并使内部传播专业人员能够分析其活动的一种手段。公关分析软件通常与其他公关软件（如新闻稿分发、媒体定位和监控工具）集成，可提高公关工作的有效性。
提交新应用
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒体情报领域的先驱，为公关、传播和营销专业人士提供保持领先地位所需的信息优势以及高效的单一集成解决方案。作为唯一的公关和社交媒体一体化解决方案，超过 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒体和社交智能来掌握数十亿的在线对话，并提取相关见解来战略性地管理其品牌。 Meltwater 拥有近 20 年的数据分析经验，致力于基于六大洲 60 个办事处的本地专业知识提供个性化的全球服务。我们的客户可以监控新闻和社交媒体的媒体报道。我们跟踪超过 300,000 个在线新闻来源，建立印刷和广播监控合作伙伴关系，并通过 Twitter、Facebook、Instagram、...
Critical Mention
criticalmention.com
最快、最可靠的一体化公关和赢得媒体平台，具有全球媒体监控、媒体联系人数据库和强大的分析功能。使用批评提及的综合赢得媒体套件可以轻松分析搜索结果，将其转化为可操作的数据并进行共享。每个订阅均包含 24/7/365 客户支持。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Business Wire
businesswire.com
美国商业资讯是新闻发布和监管披露服务领域的全球领导者，提供一整套公共关系和投资者关系解决方案。美国商业资讯团队专注于帮助客户实现新闻发布目标，利用丰富的经验、专家指导和卓越的媒体定位能力来交付成果。美国商业资讯从 160 多个国家/地区超过 100,000 家媒体机构和数百个工业和贸易类别组成的网络中进行选择，与客户公司合作，推荐最佳的发行方式，以产生最大的影响。美国商业资讯还提供分析报告，使组织能够衡量其新闻稿的影响，并获得有关其媒体影响力、受众参与度和整体活动有效性的宝贵见解。六十多年来，美国商业资讯作为通讯服务机构赢得了值得信赖的声誉，将新闻直接安全地传送到目标编辑系统和新闻来源。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一款适用于现代内部公关团队和机构的一体化讲故事工具。借助 Prezly，您可以节省处理多种过时工具的时间，例如 Word 文档、带有大量附件的纯文本电子邮件以及越来越长的 Excel 电子表格。在品牌新闻编辑室发布新闻稿，分发和分析内容，并与受众建立牢固的关系。没有算法，没有中间商，没有废话。立即访问 rock.prezly.com/signup 开始 14 天免费试用，无需 CC。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒体技术公司，为客户提供新闻稿分发服务，帮助建立品牌知名度、赢得媒体提及、提高在线知名度、提高搜索引擎优化性能、产生销售等等。除了新闻稿分发及其新闻稿优化器之外，Newswire 还提供媒体套件，它将其最强大的产品捆绑到一个易于使用的平台中，帮助公司最大限度地提高与媒体的互动。 Newswire 对客户满意度的不懈承诺和对客户绩效的热情，与其创新产品相结合，继续帮助全球各种规模和行业的公司在正确的时间向正确的受众传递正确的信息。
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 帮助组织建立信任、讲述故事并展示赢得媒体的价值。我们通过公关管理软件来实现这一目标，该软件结合了媒体数据库、宣传、监控和报告，以生成新闻报道、保护品牌声誉并提高公关绩效和协作。我们与 5,000 多家公司合作，从 Google 到 Golin，再到辉瑞 (Pfizer)。我们在内部从头开始构建了 Muck Rack，并继续使用最好的技术以及最新的人工智能和机器学习来增强我们的平台。我们以数据而闻名，由公关领域最好的媒体数据库提供支持，索引了有关记者和媒体的数亿个数据点。我们监控全球超过 600,000 家媒体，确保您实时收到每次媒体提及的通知，并且我们帮助您衡量工作的影响，...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共关系管理技术重新构想免费媒体。 PRM 平台使营销和传播专业人士能够找到合适的媒体来宣传他们的故事，管理媒体关系和活动，监控其品牌的覆盖范围和声音份额，并轻松衡量赢得媒体努力的业务影响。 Propel 拥有 150 多家客户，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他领先品牌和机构。 Propel 于 2019 年推出，总部位于特拉维夫，在纽约、伦敦和迈阿密设有团队。迄今为止，Propel 已筹集了 600 万美元的风险投资，是世界上增长最快的公关技术。欲了解更多信息，请访问 www.propelmypr.com。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款面向公关专业人士的一体化工作流程自动化解决方案，各种规模的公司都可以通过节省日常任务的时间来更有效地管理媒体关系。 Prowly 支持用户讲故事、寻找合适的媒体联系人并在 PR CRM 中组织他们、创建美观的新闻稿、管理电子邮件推介、维护对记者友好的新闻编辑室、媒体监控和准备报道报告。这款经济实惠的公关工具已被来自 70 多个国家/地区的 7,000 多名用户使用。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立于 2015 年，旨在为公关界提供数据分析和媒体情报的现代工具。该应用程序提供媒体监控、详细分析、仪表板和报告，以及丰富的媒体档案，可以轻松查找旧文章。除了这些经典功能之外，用户还可以访问全面的记者媒体列表和新闻中心，以便轻松创建和分发新闻稿。
Signal AI
signal-ai.com
在无尽的数据海洋中，Signal AI 能够提供清晰的信息，帮助您做出自信、明智的决策。 Signal AI 平台每天都会以 75 种语言将超过 500 万篇文章纳入 226 个市场，以生成决策见解。 • 增强您的公关策略 - 提升您的沟通水平、保持媒体领先地位并有效管理风险。 • 精确审计——为您的审计策略配备全面、可靠的数据，确保您不错过任何一个环节。 • 投资、提升- 消除噪音并获得准确、及时的信息，优化您的每一步行动。 • 精确的可持续发展领导力- 将您的品牌声誉与不断发展的可持续发展环境相匹配，确保您的ESG 活动与现实世界的结果保持一致。 • 将人工智能支持的情报集成到您的风险工作...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供强大而全面的电视和广播监控、互联网监控、LexisNexis/Print 监控、媒体情报和公关分析。我们还提供媒体联系人数据库解决方案。 News Exposure 通过维护可追溯到 2010 年的永久高清档案，在行业中创造了独特的利基市场。这包括全国和有线网络以及联合和本地市场覆盖。 News Exposure 维护着最高质量和最完整的音频和视频存档库，以便我们可以为您提供几分钟前或几年前播放的剪辑。 News Exposure 是西班牙语广播监测领域的领导者，提供最广泛的本地和全国覆盖范围。 News Exposure 提供报道（包括尼尔森观众人数和尼尔森广...
CoverageBook
coveragebook.com
CoverageBook 是为忙碌的公关专业人士打造的，因此您可以花更少的精力报道报道，并将精力投入到公关中更重要的部分。更快地制作覆盖率报告。受到 40 多个国家/地区 13,000 多家代理机构和内部公共关系专业人士的信赖。 CoverageBook 使用起来非常简单，而且非常容易上手。因此，您可以开始制作具有高影响力的公关报告，展示您的辛勤工作并立即给您的客户留下深刻印象。无需复杂的培训证书。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自动收集和报告媒体报道。 PeakMetrics 从数百万个非结构化跨渠道媒体数据集中实时提取见解并创建可操作的数据。
Wiztrust
wiztrust.com
通信支持平台。 Wiztrust 是一个多渠道分发平台，旨在简化内部和外部通信。一种可以通过任何渠道向任何利益相关者传播您的内容的工具。 Wiztrust 基于云的解决方案对于迪士尼、安联、毕马威、东方汇理、欧莱雅、BIC、法国巴黎银行、凯捷、施耐德电气和德勤等各行业的公司来说已经变得非常宝贵。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
Arkreach
arkreach.com
制作媒体列表、衡量绩效、优化内容、应对危机 Arkreach 是一款产品套件，可满足您的通信需求，使用以读者为中心的新闻媒体数据来规划、优化和评估。通过该产品，您可以制作媒体列表、衡量文章表现、优化内容以及应对在线危机。我们的 USP 专注于新闻媒体网站的以读者为中心的数据，这些数据在大多数分析产品中代表性不足，并被社交媒体互动数据所取代。我们的 Arkscore 指标帮助我们浏览大量数据进行分析。
MVPR
mvpr.io
MVPR 将人工智能驱动的公关操作系统与高级公关咨询相结合。帮助公司与记者建立牢固的关系并获得媒体报道，同时保持对消息传递和流程的完全所有权。
Commetric
commetric.com
Commetric Media Analytics 产品功能： - 将定量的高级媒体测量与人工主导的深入定性分析相结合，提供对媒体绩效的全面洞察。 - 定量测量，例如一段时间内的活动、按格式划分的语音份额和音量，有助于提供有竞争力的基准数据，并通过交互式仪表板进行可视化。 - 定性衡量标准，包括发现的主题/主题、活动信息和好感度，提供对传播策略的准确洞察。 - 适用于任何语言的任何媒体内容。 - 每周、每月或每季度提供媒体分析，但也可临时提供或年度总结报告。
Releasd
releasd.com
发布：下一代覆盖报告。 Releasd 以忙碌的客户和高管喜爱的视觉形式展示了现代公关人员开展的全方位活动。更多控制：快速定制布局，以您的方式展示您的作品。只需拖放即可，再简单不过了。更多范围：包括活动的全部范围：覆盖范围、社交、指标以及支持内容等。更多参与度：不再需要滚动屏幕截图。报告看起来很棒，而且更容易理解。
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® 在线分发平台为通信专业人员的日常活动提供了更简单、更高效的工作流程。传播专业人士现在可以使用单一来源来分发新闻稿、建立新闻编辑室并只需按一下按钮即可规划活动。
Fullintel
fullintel.com
Fullintel 为寻求专业策划的媒体监控和分析软件及服务的公关和传播专业人士提供人才、工具和技术的独特组合。强生、Intuit、贝尔德事隆、皇家加勒比国际和壳牌等顶级品牌信赖 Fullintel 来管理其监控和分析。我们的分析师会承担繁重的工作，因此您无需这样做。
Truescope
truescope.com
Truescope 是增长最快的媒体监控和测量服务。 Truescope 为世界各地的组织提供实时媒体洞察和商业智能。其使命是通过简化专业传播者当今所需的媒体监控和分析流程，利用更好的内容、更清晰的数据和最新技术，更好地为订阅者提供信息。 Truescope 改变了企业、非营利组织和政府组织中的传播专业人员从主流、在线和社交媒体获取实时媒体情报的方式。该 SaaS 平台利用数百万篇文章来提供全面的实时信息，并允许访问实时警报、仪表板和报告，以便为利益相关者提供最佳信息。该公司由媒体情报专家团队于 2019 年创立，并得到了站在客户立场思考、更深入了解客户当今需求的员工的支持。 Truescop...
Wizikey
wizikey.com
什么是Wizikey？ Wizikey是一款媒体监控和公关软件。它可以帮助公司跨不同媒体进行媒体监控以及趋势，以及对全球竞争情报和新闻稿分发的见解。它还可以帮助公关专业人士找到合适的记者、发送量身定制的宣传材料、收集和评估媒体报道和见解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨头和全球 1,000 多个用户的信赖，可以打造更好的品牌。 Wizikey 使您能够通过一个平台获得新闻洞察、媒体监控、竞争对手研究和新闻稿发布。 Wizikey 的指标为公关决策者提供了可行的见解，是如何衡量公关以推动业务影响的新基准。 Wizikey 帮助营销人员和公关专业人士开展以下活动： 新...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公关和传播成功的全球合作伙伴。我们与全球数千家组织合作，了解您面临的压力。就像建立强大的品牌和声誉一样。成为您组织的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理层、更广泛的业务及其成功。我们将行业领先的数据科学与国际咨询和一流的公关工作流程工具相结合，为您提供： • 监控 – 识别全球媒体中与您的品牌和声誉相关的报道和突发新闻 • 衡量 – 实时衡量您的传播影响、关键问题和媒体趋势 • 研究与咨询 – 发现声誉和传播成功的驱动因素，并制定更有效的策略和活动 • 公关和传播工具 – 管理新闻发布室、活动策划和媒体关系的完整解决方案 我们的技术、见解和专业知识可以帮助您了解您所处的支离破碎...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Mynewsdesk 成立于 2003 年，为企业提供现代数字公关解决方案，帮助其与记者、影响者、客户和其他重要利益相关者进行互动。这一一体化公关平台可以轻松创建和分发新闻和内容、监控行业和媒体的言论以及跟踪和衡量结果。通过将人工智能和新的、更智能的算法添加到平台中，Mynewsdesk 为客户提供了一个更加自动化的平台来展示您的公关工作的效果。一切都集中在一处，确保新闻稿、活动、照片和视频报道在正确的时间通过正确的渠道传播给正确的受众。适用于整个工作流程的有效公关工具，可节省您的时间并提高效果！创建和发布您的内容 发布新闻稿是接触记者、影响者和其他重要受众的最简单方法之一。 Mynewsde...