POS软件 - 最热门应用 - 布基纳法索

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POS 软件是指企业用来管理销售交易的系统。这些系统可以安装在计算机、平板电脑和智能手机等各种设备上，是零售和酒店行业不可或缺的一部分。
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Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Appetize.io
appetize.io
基于在线网络的 iOS 模拟器和 Android 模拟器。使用 HTML5 和 Javascript 在浏览器中运行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、移动应用程序。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Yoco
yoco.com
SA 最喜欢的刷卡机接受所有主要卡。移动和点击启用。 ...通过使用 Yoco Link 创建和发送数字发票来在线销售商品。
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一个餐厅销售点和管理系统，可帮助餐厅改善运营、增加销售额并创造更好的宾客体验。
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 应用程序和系统，您可以通过手机或平板电脑管理销售、库存和客户。免费获取！
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS 是一站式餐厅平台，可帮助酒店企业简化、扩展并提供卓越的客户体验。餐厅老板可以在几分钟内通过详细报告了解他们的业务，确定最畅销的菜单项，并使用在线订购和送货服务来接触无论顾客身在何处。统一的系统可以扩展到新的地点、获得新的收入来源和全球支付。借助会计、忠诚度和深入分析等工具，Lightspeed Restaurant POS 旨在帮助餐厅提供无缝客户服务并发展业务。
Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
MOKA POS
mokapos.com
Moka 是一家移动技术公司，提供基于云的销售点和支付解决方案，帮助中小型企业更好地销售和发展。 Moka 目前遍布印度尼西亚 100 多个城市，拥有超过 35,000 家商户，迄今为止已从红杉资本、软银和 East Ventures 等世界级投资者那里获得了超过 3000 万美元的资金。
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro 是一款一体化 POS 和餐厅管理系统，让餐厅经营变得更加轻松。 TouchBistro 在一个强大的平台上提供最基本的前台、后台和宾客互动解决方案，帮助餐厅老板简化运营，减少手动连接各个点的时间，将更多时间用于与宾客联系并发展他们的业务。商业。 TouchBistro 专为满足餐饮业的独特需求而设计，速度快、可靠且易于使用，并具有餐馆老板增加销售额、提供卓越宾客体验以及节省时间和金钱所需的所有功能。通过将创新的餐厅技术与对客户支持和成功的无与伦比的奉献精神相结合，TouchBistro 已为 100 多个国家/地区的 29,000 多家餐厅提供服务，成为改变餐厅经营方式...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的移动收银机或复杂的销售点系统，专为满足您的特定要求而定制。只需一个合理的价格，您就可以获得无数旨在简化和加速业务流程的功能，以及无限数量的用户和连接设备。借助 Elementary POS，您可以访问灵活的销售模块和虚拟办公室，让您可以随时随地访问销售统计数据、库存管理等。 Elementary POS 非常适合中小型公司、自由职业者以及开办新业务的人。它是一个用户友好的综合系统，旨在与您的公司一起成长。无论您需要单个移动收银机还是更复杂的系统，Elementary POS 都可以根据您的需求进行精确定制。您可以将其想象为一款建筑游戏，您可以根据您的业务模型的...
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS 是 WooCommerce 的革命性销售点系统。 Oliver 专为实体商店而构建，可以将您的 WooCommerce 和实体实体店完全集成。借助单一数据库和平台，从实体店和在线商店销售产品从未如此简单。有了 Oliver POS，一切都集中在一处；无需多次集成、与其他系统同步或手动更新库存。这意味着 Oliver 始终与以下内容保持同步： * WooCommerce 产品 * WooCommerce 产品库存 * WooCommerce 客户 * WooCommerce 订单 * WooCommerce 设置 * 1000 个 WooCommerce 插件 * + 更多...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD 是一家为零售商提供基于云、面向 iPad 的销售点和库存管理软件的提供商，专注于多商店运营。我们为您的商店、仓库和总部提供完全集成的前端和后台功能到一个软件套件中。
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
Modisoft
modisoft.com
Modisoft 简化了零售和餐厅管理，将银行、库存、销售和员工管理等基本功能集成到一个用户友好的平台中。受益于实时销售跟踪、全面的库存控制和详细的报告，所有这些都可以在多个地点进行访问。我们的承诺包括 24/7 客户支持、无隐藏费用的透明定价以及免费试用。使用 Modisoft 高效简化您的业务运营。
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ...
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS 是一款简单且功能强大的零售/餐厅销售点软件。零售/餐厅 POS 软件提供广泛的服务，包括库存管理、客户忠诚度和会计。
PosBytz
posbytz.com
基于云的一体化餐厅和零售管理软件 我们基于云的一体化餐厅和零售管理软件是简化您的业务运营的完美解决方案。借助我们易于使用的界面，您可以随时随地管理您的餐厅或零售业务。
Paymash
paymash.com
从一个中央平台管理您的业务。开始在您的商店、网上销售或创建并发送发票。
Olsera.com
olsera.com
Olsera 不仅仅是一个销售点 (POS)。凭借适合中小微企业的一体化收银应用程序，我们从始至终提供完整的解决方案，以支持您业务的每一步。来吧，准备好与奥尔塞拉一起前进吧！
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是发展最快的软件和支付公司之一，提供技术和支持，帮助当地企业及其经营者按照自己的方式取得成功。 SpotOn 以其灵活的云技术和个性化支持而闻名，提供端到端平台来接受付款、增加收入、简化运营并创造卓越的宾客体验。从无缝高效的销售点系统到为快速发展的企业构建的集成管理解决方案，SpotOn 构建的技术能够
Simply POS
simplypos.com
人工智能驱动的销售点、电子商务和零售商店自动化平台，适用于拥有 1 到 101 个商店地点的企业
Epos Now
eposnow.com
Epos Now 适用于几乎所有 POS 硬件。 Epos Now 的软件非常适合零售和酒店业，可从一台设备扩展到多台设备。
Restora POS
restorapos.com
Restora POS 是面向餐饮企业企业家的下一代自动化解决方案。一款出色的餐厅 POS 计费软件解决方案，可以单独处理您餐厅的所有操作。 Restora POS 提出了先进的管理数字解决方案、无忧技术、响应灵敏的在线/离线系统以及熟练的备份支持团队。 Restora POS 的重要功能： => 响应式支持 => 强大的网站和应用程序集成 => 云 POS 计费系统 => 月度和半年订阅设施 Restora POS 的核心产品： => 餐厅管理软件 => 餐厅库存管理软件 = > 餐厅 POS 软件 => 在线订餐系统 => 云厨房软件 Restora POS 提供的重要业务类型： => 酒...
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS 是一款免费的 POS（销售点）软件，由 Intuition Systems 专为您的餐厅、零售店、咖啡馆、酒吧、面包店、咖啡店、杂货店、沙龙和水疗中心、洗车店、餐车和比萨店而设计。使用 IVEPOS 销售点系统代替收银机，实时跟踪销售和库存、管理员工和商店、与客户互动并增加收入。移动 POS 系统 - 通过智能手机、平板电脑或 POS 系统进行销售 - 发出打印或电子收据 - 接受多次付款 - 应用折扣和退款 - 跟踪现金动向 - 使用内置摄像头扫描条形码 - 即使离线也能记录销售情况 -连接收据打印机、条形码扫描仪和现金抽屉 - 为员工设置权限 - 从单个帐户管理多个商店和 P...
Foodics
foodics.com
Foodics 是一款一体化餐厅管理和销售点解决方案，可帮助各种规模和类型的企业主顺利、精确地运营运营。我们是餐厅业主通往生态系统的大门，使他们能够从许多第三方服务集成中受益，例如配送聚合商、会计、财务、忠诚度、商业智能、配送管理等。我们致力于为餐饮界提供技术支持，以促进他们的发展。我们推出了 2 种金融产品，将社区支持举措提升到了新的水平。 1. 与 Foodics RMS 和 POS 集成的支付解决方案，可提供更轻松的结账体验以及无缝的日终和对账操作。 2. 为小型企业提供小额贷款计划，为其运营提供资金并推动其增长计划。
Selldone
selldone.com
Selldone 是电子商务平台领域的先锋力量，总部位于充满活力的科技中心，体现了其创新精神。 Selldone 的成立宗旨是简化在线业务运营，现已迅速扩大其覆盖范围和影响力。该公司拥有专业的专家团队和丰富的电子商务创新历史，将自己定位为寻求在数字市场蓬勃发展的企业的关键参与者。 Seldone 以其革命性的优势脱颖而出
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款适用于酒店和零售行业的销售点 (POS) 软件解决方案。 POSApt 的业务遍及澳大利亚各地，是澳大利亚最好的 POS 系统提供商之一。
uniCenta
unicenta.com
被全球数以千计的零售商、酒吧、咖啡馆、餐馆和商店使用。提供免费且低成本的支持服务。获取最新下载和信息'
Imonggo
imonggo.com
Imonggo 非常适合中小型零售企业。
Rezku POS
rezku.com
Rezku 是当今最强大的餐厅销售点系统等等。 Rezku 配备了发展业务所需的一切餐饮服务概念，包括白标在线订购、高级报告、库存管理、第 3 方在线集成和集中订单管理。 Rezku 功能丰富，包括经证明可以提高您利润的促销工具。提供高级优惠券、忠诚度福利和奖励积分、礼品卡计划以及可选的智能手机定制订购应用程序。 Rezku 是经验丰富的餐厅老板的秘密武器，旨在应对经营任何类型的酒吧和餐厅概念的实际挑战。 Rezku 为您提供前所未有的力量和控制力，您只需亲眼目睹和体验即可。
orderbird
orderbird.com
让您的热情好客飙升！使用我们的 POS 系统，您将更加成功，节省时间和金钱，并减轻压力。在德国、奥地利、瑞士、英国、爱尔兰和法国体验 orderbird。
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS 利用 Faturah 解决方案加速您的餐厅运营！您一站式的无压力、超高效的餐厅业务。
Lavu
lavu.com
Lavu 是一种销售点解决方案，专为全方位服务、快速服务和特许经营餐厅（从酒吧、夜总会和休息室，到餐车和咖啡店）使用而设计。 Lavu 的餐厅管理系统不仅仅是下订单和接受付款。 Lavu 具有员工管理功能，包括排班、轮班交易和工资报告、广泛的销售和库存报告、库存管理、在线订购等，是一个功能齐全的系统，可满足您所有的餐厅管理需求。可以在工作场所、家里或任何有互联网连接的地方通过控制面板访问报告，非常适合多地点餐厅或忙碌的业主。 Lavu 提供忠诚度应用程序、送货路线、欢乐时光定价、布局定制、菜单定制等。您可以自由选择付款处理商，无论您选择谁，您都可以通过 Lavu POS 轻松分割支票并接受多种...
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
Grubtech
grubtech.com
Grubtech 为餐厅和餐饮企业提供集成解决方案，简化和集中从订单处理、食品准备到送货的一切。他们的旗舰产品 gOnline 将分散的系统和第三方应用程序无缝集成到统一的餐厅管理生态系统中。通过与全球配送领导者的合作以及与顶级 POS、第三方物流和 ERP 系统的集成，Grubtech 不仅使企业能够管理和跟踪在线订单、同步菜单和管理库存，还提供厨房显示系统、厨房管理软件、调度系统以及全面的数据和报告。 Grubtech 专注于最大限度地提高运营效率和收入，提供专门的支持，以确保餐厅能够快速有效地优化其运营。我们做什么？在线订单管理：我们提供集中式端到端订单管理系统，帮助企业提高运营效率并改...
BeyondMenu
beyondmenu.com
即使在高峰时段，也能无缝处理任何类型的订单。识别最有价值的食客并明智地规划营销活动。 BeyondMenu POS 提供有关您业务的富有洞察力的数据。现在轮到您采取数据驱动的行动了。
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tactill.com
TacTill 是一家专门从事店内兑现的创新型初创公司。 Tactill 旨在让您的生活更轻松，让您更简单地销售更多产品。
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS 让您能够利用可用技术，同时满足客户偏好并满足商店空间要求。
PosEase
posease.com
PosEase 是一款基于云的计费 POS（销售点）软件，适用于餐厅、云厨房、面包店等酒店行业。
SALIDO
salido.com
SALIDO 是餐厅操作系统，是一个单一平台，可在一次登录下统一您的餐厅运营。无论您是单一运营商还是多单位运营商，我们都会采用企业级方法来简化您的所有运营。 SALIDO 的创建充分考虑了餐厅经营者的最大利益。我们希望您专注于对您（即您的客户）最重要的事情。剩下的就交给我们吧。
LOU
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LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。
Heartland
heartland.us
IntechOpen 是科学、技术和医学领域期刊和书籍的全球领先出版商。我们是全球 60,000 多名作者的首选。
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Easyops 提供基于云的多渠道零售业务软件，用于订单和库存管理、退货和付款管理以及印度 GST 发票管理。我们的产品 EasyOps 和 EasyGST 使您从第一天起就能够自动化和简化您的零售运营，因为我们的软件很简单设置和管理