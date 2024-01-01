门户软件 - 最热门应用

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门户软件是一种开发工具，旨在帮助用户创建用于导航 Intranet 的集中访问点。公司使用门户建立可访问的平台，范围从数字仪表板到应用程序访问点，类似于单点登录 (SSO) 软件。这些平台提供了用于创建接入点、组织数据和集成应用程序的工具，这使得它们对于旨在增强大型用户群的可访问性的企业规模公司特别有用。另一种常见类型的门户是基础设施门户，它为开发人员提供对内部应用程序、代码和数据的访问。
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