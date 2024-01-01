门户软件 - 最热门应用 - 波斯尼亚和黑塞哥维那

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门户软件是一种开发工具，旨在帮助用户创建用于导航 Intranet 的集中访问点。公司使用门户建立可访问的平台，范围从数字仪表板到应用程序访问点，类似于单点登录 (SSO) 软件。这些平台提供了用于创建接入点、组织数据和集成应用程序的工具，这使得它们对于旨在增强大型用户群的可访问性的企业规模公司特别有用。另一种常见类型的门户是基础设施门户，它为开发人员提供对内部应用程序、代码和数据的访问。
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Budibase
budibase.com
Budibase 是一个用户友好的低代码平台，非常适合希望以最少的编码快速构建自定义内部应用程序的企业。其直观的拖放界面和预构建的组件使非编码人员也可以进行应用程序开发。自定义应用程序以满足您的特定业务需求，轻松管理数据并简化流程以提高生产力。安全性是重中之重，定期进行渗透测试、AWS 审核和 HTTPS 协议，所有这些都以 ISO27001 认证和 GDPR 合规性为基础。您可以完全控制 Budibase 的托管：选择我们安全的云服务的便利性或选择自托管，以完全根据您的要求定制数据和部署。加入充满活力的社区并访问丰富的资源，包括全面的教程和活跃的论坛。使用 Budibase，您不仅选择了一个...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin 是一种低代码内部工具解决方案，可帮助开发人员快速为其业务团队配备内部工具，例如功能齐全的管理面板、仪表板和数据库操作工具，这些工具针对其运营量身定制并可随时扩展。您所需要做的就是连接数据源，稍后就会根据您的数据自动生成功能齐全的管理面板。然后使用低代码组件轻松自定义它，以满足您的独特需求。
Smint.io
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您的品牌门户、媒体中心、新闻门户、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 数字资产管理和多个来源的内容购买门户。 当内容充满活力时，企业就会蓬勃发展。立即激活您的内容！
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...
Clinked
clinked.com
Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。增强您的企业形象 • 单击的客户门户可以进行定制和白标。 • 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 • 品牌本机移动应用程序适用于Android 和iOS。协作和沟通 • 通过实时活动流和项目进度管理向客户...