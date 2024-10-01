弹出窗口生成器软件 - 最热门应用 - 捷克

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
弹出窗口生成器软件，也称为现场消息传递软件，使没有技术专业知识的个人能够直接在网站上制作和部署弹出消息。这些弹出窗口是精心设计的消息，旨在吸引和引导网站访问者采取特定行动，例如注册新闻通讯或完成购买。弹出生成器软件提供用户友好的无代码解决方案，可通过直观的拖放或所见即所得界面促进这些消息的无缝创建和自定义。这些弹出窗口表现为模式窗口或覆盖层，出现在现有网页的顶部。此外，该软件使用户能够针对特定受众定制弹出窗口或根据用户交互触发它们。 弹出窗口传统上与第三方广告相关，现已发展成为营销人员和电子商务企业捕捉潜在客户、遏制页面放弃和提高网站转化率的重要工具。因此，弹出窗口构建器软件可以作为潜在客户生成和转化率优化解决方案的宝贵补充。与 CRM 和电子邮件营销软件的集成有助于高效的销售线索管理，而与网络内容管理系统和电子商务平台的连接则简化了安装流程。
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Recart
recart.com
使用 Recart，电子商务企业可以将 SMS 和 Messenger 列表的速度提高 20 倍，并且成本更低。在客户旅程的每个阶段发送个性化的对话式消息：废弃购物车、收据、发货通知、产品推荐和一次性促销，开放率接近 100%，参与率超过 30%。成为 150,000 个平均投资回报率为 20 倍的电子商务品牌之一。
Elementor
elementor.com
Elementor 是一个动态拖放网站构建平台。 Elementor 用于创建全球 4.6% 的网站，可帮助网络创建者构建令人惊叹的、全面的 WordPress 网站，而无需任何代码。凭借数百个小部件、集成、网站模板和设计工具，Elementor 用户可以自定义和扩展其 WordPress 网站构建流程。 Elementor 直观的 UI 简化了不必要的设计复杂性，从而产生设计精美且高性能的网站。同样重要的是，内置弹出表单可以帮助 Elementor 用户创建可转换的网站。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Unbounce
unbounce.com
无论您是营销专家还是新手，Unbounce 登陆页面都可以将更多访问者转化为潜在客户、销售和注册。凭借适合任何技能水平的易于使用的构建器以及人工智能驱动的优化功能，Unbounce 可帮助您在短短几分钟内创建和发布美观、高性能的页面。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集...
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Brave
getbrave.io
Brave 是一个访客转换引擎，为任何拥有 WordPress 网站的人提供 200 多个转换小部件，您可以插入这些小部件并开始转换访客。您还可以将流行的 EMS 或 CRM 集成到您的网站，以收集潜在客户并使用高级分析实时跟踪转化。使用 20 种不同类型的小部件（例如磁铁、社交注册、Woocommerce 追加销售、相关博客文章、自定义横幅广告、调查、测验等）轻松将访客转化为客户和客户。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO、SEO 和 A/B 测试工具 - 一套全面的套件，可提高转化率、增强用户体验并优化您的在线商店绩效。 🚀 A/B 测试工具 隆重推出 Plerdy 的免费 A/B 测试工具 - 专为电子商务和在线企业精心设计，旨在增强用户体验和转化率。轻松设置、执行和分析 A/B 测试以做出数据驱动的决策。见证实时结果并获得可行的见解来优化您的网站。 🌟 使用案例 - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 使用 Plerdy 释放您网站的全...
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 是一个电子邮件营销平台，带有多功能弹出窗口生成器。它有助于电子商务品牌吸引回头客。该应用程序为商家提供了促销特别优惠、防止购物车放弃、进行调查、收集电子邮件、管理联系人、构建电子邮件营销自动化以及发送电子邮件广播所需的工具。 Getsitecontrol 有一个官方 Shopify 应用程序、一个 WordPress 插件和一个 Wix 应用程序。但是，它适用于任何其他网站平台，包括 Squarespace、Bigcommerce、Magento 等。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企业体验平台使品牌能够构建精美的交互式体验，跨每个渠道大规模捕获零方数据。从产品推荐和个性测验到琐事、可购物的造型手册、更好的调查、民意调查、表格等 - Jebbit 体验推动了更高的参与度，因为它们超出了消费者的期望，并提供真正的价值，以换取有关他们的偏好、兴趣、生活方式和生活方式的相关信息。意图。这种消费者声明的零方数据是品牌的最终竞争优势，并在客户生命周期的每个阶段推动切实的投资回报率。 Jebbit 的客户包括：欧莱雅、百事可乐、Haleon、NFL、资生堂集团、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Wo...
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高...
Poptin
poptin.com
Poptin 使用漂亮的弹出窗口和表单帮助网站所有者将更多访问者转化为潜在客户、订阅者和销售人员。您可以使用我们的模板和拖放编辑器轻松创建网站弹出窗口和嵌入式表单，并按照您想要的方式触发和定位它们（包括退出意图、时间延迟、滚动、访问的页面、页面上的点击、定位特定页面，国家、日期、时间等等）。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一个包含简单工具的平台，用于潜在客户开发和营销自动化，已被 5,000 多家企业使用： 着陆页：在几分钟内构建、发布和 A/B 对比测试移动响应式着陆页。网站弹出窗口：通过网站弹出窗口将更多网站访问者转化为潜在客户。表格：在您的网站和博客中嵌入潜在客户开发表格。竞赛和促销：举办 Facebook 抽奖活动、摄影竞赛、Instagram 标签竞赛等。营销自动化：根据潜在客户的活动和个人详细信息向他们发送个性化电子邮件。电子邮件营销：根据任何活动或个人详细信息个性化发送给每个潜在客户的电子邮件。潜在客户管理：根据潜在客户在您的网站和活动上的活动创建列表。潜在客户评分：根据潜在客...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我...
Privy
privy.com
扩大您的电子邮件列表通过易于使用的受众群体定位和触发器来创建精美的展示，旨在吸引人们加入您的列表并从您的商店购买。通过有针对性的展示减少购物车遗弃情况 启动有针对性的弹出窗口和弹出窗口，并提供退出意图和特别折扣，以便在人们离开之前完成销售。通过自动电子邮件推动重复访问和销售发送废弃购物车电子邮件、自动回复、优惠券提醒和欢迎系列，吸引人们回到您的网站以了解更多信息或进行购买。通过新闻通讯将联系人转化为销售 使用 Privy 的拖放电子邮件编辑器构建品牌新闻通讯，将您的联系人转化为销售。提高平均订单价值启动免费送货栏或交叉销售显示以提高平均订单价值。通过短信营销实现更多销售自动化您废弃的购物车短信...
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零方数据！ 扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。 充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对话来提高转化...
POWR
powr.io
POWR 是无需 Web 开发人员即可在线发展业务的简单方法。集中访问 60 多个网站应用程序，全部无需代码。提高营销和销售的质量线索。在创纪录的时间内提高转化率。通过有机方式和社交渠道彻底支持您的客户。 POWR 应用程序将与几乎无限数量的平台集成，并且可以无缝嵌入到任何网站上，包括 Wix、Weebly、Shopify、WordPress、Squarespace 等等！
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Landingi
landingi.com
该平台提供多种解决方案，为营销人员使用登陆页面创建营销活动的每一步提供支持：从设计，到活动的启动、集成、优化，再到转化。 Landingi 平台拥有极其直观、像素完美的拖放编辑器，您可以在其中轻松设计漂亮的登陆页面、移动页面和销售渠道。凭借 400 多个专为适应不同行业并服务于营销活动目标而量身定制的即用型模板，高转化率登陆页面的创建过程变得省时且流畅。 Landingi 提供 150 多个集成来自动化客户的工作流程、提高营销效率，并最终更快地实现目标。
Social Proofy
socialproofy.io
轻松创建社交证明通知。小部件可以帮助增加产品销量和潜在客户。借助社交证明，您可以轻松地将社交证明通知添加到您的商店、定位不同的用户、收集电子邮件或使用聊天小部件。您可以使用单个应用程序以及为不同目的准备的小部件来解决多个问题。此外，一些小部件会自动准备并添加到您的帐户中，以便您可以专注于业务的其他方面。使用倒计时小部件将实时最近销售流行和有限优惠添加到您的商店。根据您的品牌准备完全可定制的小部件。使用收集器小部件扩展您的电子邮件或短信列表。针对倾向于退出的访问者，提供有针对性的优惠来保留和转化。
Hello Bar
hellobar.com
使用 Hello Bar 的潜在客户生成工具（请参阅：弹出窗口）来生成潜在客户、扩大您的电子邮件列表、建立您的社交媒体关注者并减少购物车放弃，以增加您的收入。超过 500,000 名数字营销人员、企业家和博主使用 Hello Bar，福布斯十大数字营销人员 Neil Patel 也是 Hello Bar 的幕后黑手，Hello Bar 是值得信赖的工具。而且使用起来非常简单。 Neil Patel 和他的团队花了近十年的时间完善弹出窗口策略，使 Hello Bar 成为业内历史最悠久、最值得信赖的弹出窗口软件。 Hello Bar 由在线营销人员为在线营销人员打造，不仅提供弹出工具，还提供潜在...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io 为网站提供同样强大的实时社交证明。经过 4 分钟的简单设置后，网站访问者可以看到当前网站访问者、最近购买、预订的约会或任何其他有助于增强买家信心并增强紧迫感的积极参与的实时通知。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于...
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款人工智能驱动的营销自动化软件，旨在简化营销流程并优化结果。它包含旨在增强营销不同方面的功能，包括电子邮件和短信营销、推送通知、实时聊天、潜在客户评分等。 Ortto 拥有自己的跨平台人工智能系统，从而确保无缝的工作流程。其人工智能功能包括电子邮件主题行建议、电子邮件打开率预测以及创建推送通知和短信期间的内容推荐。 Ortto 还提供自动实时聊天内容，其中软件根据网站内容、过去的票证和现有帮助文档生成响应。 对于更高级的操作，用户还可以根据自己的数据训练自定义人工智能模型。通过这样做，他们可以提高生成建议的准确性和相关性。 Ortto 背后的目的是通过将人工智能功能集成...
Delivra
delivra.com
Delivra是一个电子邮件营销平台，可帮助任何专业知识的营销人员吸引并增加受众。凭借超过20年的无与伦比的客户成功，Delivra可帮助企业进行有意义的对话，从而产生切实的结果。他们对平易近人解决方案的关注有助于授权数千个行业的组织控制复杂的营销自动化和数据处理。 Delivra与您缩放，并提供成功的工具来成功完成操作。 Delivra为繁忙的营销人员建造，提供了一套完整的功能，以帮助团队实现目标。使用可自定义的拖放编辑器轻松构建并发送有影响力的电子邮件营销活动。通过策略性地绘制整个电子邮件系列的策略性来自动化您的客户通信，并根据各种订户操作，intactions或时间来确定哪些邮件是发送...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops 是第一个吸引、转化和留住网站访问者的现场营销平台。 Wisepops 的现场营销平台可帮助您与最重要的人互动：您的网站访问者。 Wisepops 提供了一个端到端平台，帮助所有类型的在线品牌通过多种格式向访问者提供个性化体验：弹出窗口、栏、嵌入和通知源。 Wisepops 为 53 个国家的 2,000 个品牌提供支持，每年传递 20 亿条个性化现场消息。 Asphalte、Blume、Decathlon、Heineken 和 Jaguar 等品牌使用 Wisepops 建立品牌联系，并将其转化为忠实客户。
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart 是一款无代码工具，只需 5 分钟即可提高电子商务销售额、构建电子邮件列表并与访问者互动。
Socital
socital.com
Socital 是一个电子商务营销平台，可帮助营销人员捕获潜在客户，将匿名和放弃的访问者转化为客户，并增加销售额。 Socital 提供了一套独特的工具，用于数据收集、电子邮件数据库细分、转化优化、定位和个性化。
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar 帮助企业家增加收入、电子邮件注册和在线销售。您将可以访问各种网站优化小部件和弹出窗口，这将有助于将访问者转变为客户。
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote 拥有您所需的一切 - 弹出窗口、表单、侧边栏、幻灯片、游戏化 - 将您的流量转化为收入（只需点击几下） 我们相信每个网站访问者都应该被视为... 显示更多 n 个人，看看正确的信息基于他们在购买过程中的位置，而产品反映了这一点。借助 Sleeknote，您可以通过退出意图活动防止购物车放弃，通过产品推荐进行追加销售，并通过访问者会喜欢的及时、优雅的弹出窗口收集电子邮件地址。
Optinly
optinly.com
Optinly 是一个基于目标的弹出插件，其构建目的是使潜在客户获取过程变得无缝。 Optinly 还可以用于减少购物车放弃、获取客户反馈、增加购物车价值，您还可以使用此插件做很多其他事情。该插件的特别之处在于其永久免费计划，其中包含高级弹出窗口触发选项、弹出窗口过渡效果、与 10 多个电子邮件营销平台集成的选项等功能。
Claspo
claspo.io
Claspo 是一个快闪创作平台，旨在制定新的行业标准。其全面的拖放界面将引导您完成小部件的创建和自定义，并允许您实现创意中的任何想法。有比表单和横幅更有效的获取和保留客户的方法。借助 Claspo，您可以通过全面的拖放界面创建完全自定义的弹出窗口。我们的平台是新手和任何团队成员的终极解决方案 - 创意制作的过程被尽可能简化。它是如何运作的？ 1. 您可以使用现成的弹出窗口模板或从头开始创建模板。 2. 接下来，设置视觉效果：背景、字体大小和颜色、填充。 3. 添加不同的元素：号召性用语按钮、表单、游戏化、动画按钮等等。功能不够？添加您的自定义元素 - 这是您需要吸引开发人员的唯一情况。导入的...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker 是完美的营销工具，将为您的电子商务业务带来有保证的收入。实施 Popup Maker 的不同弹出元素，以获得最佳的定位工具，从而在您的网站上实现更好的转化。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Banatic
banatic.com
Banatic 是一个弹出窗口生成器，可以轻松设计漂亮的弹出窗口并更快地扩展您的电子邮件列表。我们提供软件服务来构建您自己的弹出窗口并将电子邮件与您最喜欢的电子邮件提供商同步。总而言之，您可以将注册转化为收入并更快地发展您的业务。
Ampry
ampry.com
从现有流量中产生更多潜在客户、销售和收入。在一个平台上通过用户友好的弹出窗口、持久的顶部和底部栏、微妙的通知和原生广告单元吸引您的网站访问者，所有这些都无需编码。 Ampry 旨在在正确的时刻（多个触发选项，包括页面放弃、页面滚动和网站停留时间）通过正确的消息（各种放置选项和拆分测试功能）吸引正确的访问者（高级用户定位）。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容明确。运行漏斗实验很容易。使用渠道构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多...
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程以衡量对底线的影响。
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik 是一种跨渠道营销工具，可以帮助您通过一个仪表板实现整个营销自动化和个性化。使用此工具，您可以发现您的客户旅程，使用行业领先的过滤系统对您的用户进行细分，无需任何代码即可直观地创建和管理自动化，发送个性化电子邮件，显示高度针对性的弹出窗口，个性化您的网页并衡量所有内容以提高转化和增长。
Fomo
fomo.com
Fomo 是一种社会证明营销工具，可帮助企业家在网上获得信誉。我们通过低准入门槛提供高价值创收，这意味着为您提供低成本和资源，以便立即获得回报。我们与各个垂直领域的客户合作，帮助他们将访问者转化为网站上的买家/用户。凭借超过 55 种集成并不断添加新功能，我们提供了一流的产品和世界一流的支持。
OptinMonster
optinmonster.com
转换您的网站流量并从中获利 别再流失访客了！使用世界上排名第一的最强大的转化优化工具包立即扩大您的电子邮件列表，获得更多潜在客户并增加销售额。
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead 可帮助您将网站访问者转化为潜在客户。 Seizelead 附带 100 多个易于自定义的小部件，您只需 3 分钟即可启动它们。通过不同的定位选项，您可以在正确的时间显示弹出窗口，并将流量转化为收入。广泛的集成允许您将数据发送到 CRM。我是否告诉过你它还带有自动回复器。请自行探索iseaselead.com 的其他功能
Promolayer
promolayer.io
Promolayer 是一个轻量级且 SEO 友好的弹出窗口构建器，专注于通过深入的 A/B 测试工具预防放弃、潜在客户生成和转化率优化。我们的大小只有其他弹出工具的 1/10，不会减慢您的速度。 Promolayers 弹出窗口是移动优先且响应式的。该构建器包含超过 350 个模板和深入的 A/B 测试工具，可实现响应式设计的快速迭代和转化率增长。 Promolayer 平台包括尖端功能，例如移动友好的退出意图和后退按钮捕获以防止放弃。 Promolayers 的功能包括： 多种类型的弹出窗口：全屏、弹出窗口、横幅、条形图、旋转赢奖券轮。真正的响应式弹出窗口。与许多平台自动生成优惠券。倒计时...
MiloTree
milotree.com
在您的博客上使用这些美观、简单的弹出窗口，可以在 Instagram、TikTok、Pinterest、YouTube 和 Facebook 上吸引更多电子邮件订阅者和社交媒体关注者。此外，我们还提供自定义弹出窗口，可将您的访问者发送到您喜欢的任何地方...到博客文章、销售页面、联属链接，无论您在哪里！
Listagram
listagram.com
Listagram 是一种电子邮件列表构建工具，通过将选择加入表单转变为互动游戏来提高选择加入转化率
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap 是一款易于使用的潜在客户开发营销工具，可以为您完成繁重的工作。直观的用户界面将引导您完成整个过程，因此您不需要成为专业的营销人员，甚至不需要拥有开发人员。
Popupsland
popupsland.com
Popupsland 是第一个基于网络的应用程序，使公司能够在其网站上创建、定制和放置碳减排弹出窗口。通过利用 Popupsland 的力量，企业可以创建高度有吸引力和互动的碳抵消弹出窗口，吸引网站访问者的注意力并鼓励他们采取行动。无论他们是希望收集潜在客户、提高参与度、收集客户的宝贵反馈，还是需要在实现不同营销目标的同时成为更环保的企业，Popupsland 都提供 27 多个不同的预建弹出窗口来帮助他们实现这些目标。
Nextsale
nextsale.io
Nextsale 是一个转化平台，为电子商务所有者提供了一套工具，用于创建社交证明、增加电子邮件和短信列表、推广特别优惠，并通过有针对性的现场小部件减少网站放弃。
Qualzz
qualzz.com
什么是 Qualzz？ Qualzz 是一款转化优化工具，可将您的在线流量转化为销售额。它是增加在线收入、收集电子邮件注册、生成潜在客户和提高转化率的有效工具。 Qualzz 允许您通过拖放编辑器点击几下即可设计出漂亮的弹出窗口，根据客户偏好和时间表个性化消息。您可以从 CRO 专家设计的高转化率现成模板中进行选择，并使用集成来自动化潜在客户生成流程。以下是几个用例： ✔ 吸引更多订阅者 ✔ 减少购物车放弃 ✔ 增加购物车价值 ✔ 推广特别优惠 ✔ 提供折扣 ✔ 收集反馈 ✔ 促进社交点赞和分享
Picreel
picreel.com
Picreel 是一款先进且易于使用的弹出窗口生成器，可帮助企业将网站访问者转化为客户。其先进的定位和分段功能允许用户使用直观的拖放弹出窗口生成器创建自定义弹出窗口，包括退出和移动弹出窗口。 Picreel 是一款功能强大的潜在客户生成工具，可帮助企业通过创意弹出窗口获得优质潜在客户，并使用 A/B 测试获得最大结果。通过吸引访问者的注意力并促使他们采取特定行动，企业可以提高网站的转化率并增加销售额。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一个游戏化弹出窗口平台，可让您为您的网站创建定制的刮刮卡活动。为了简化我们的服务，我们只提供“刮刮卡”。那么为什么要在您的网站上使用刮刮卡呢？也很简单： - 加强访客的承诺 - 增加潜在访客的销售和潜在客户 - 通过访客增加您的品牌知识 - 通过游戏化获得更多注册
Convertful
convertful.com
Convertful 是评价最高的潜在客户捕获软件，可将您的用户转化为新的电子邮件订阅者或销售。
Justuno
justuno.com
Justuno 的转化工具套件包括潜在客户捕获（短信和电子邮件）、退出优惠、购物车放弃、横幅、产品推荐等，以创建最终的转化旅程，在正确的时间向正确的购物者传递正确的信息。 - 收集更多零方和第一方数据，并将其推送到您现有的营销工具（我们有 100 多个集成和计数） - 行业领先的电子邮件和 SMS 潜在客户捕获（两步、点击文本等）以实现最佳增长- 80 多个高级定位规则，包括地理定位（精确到邮政编码）、退出意图、购物车内容、流量来源等 - 运行 A/B 测试以优化营销活动 - 在网站上的任何位置使用产品推荐，包括追加销售、交叉销售- 畅销、畅销、最近浏览过等 - 访问包含来自行业领先合作伙伴和...
Proof
useproof.com
事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。