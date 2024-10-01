个性化软件 - 最热门应用 - 喀麦隆

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
为了考虑进行个性化分类，产品应该： - 跟踪各种渠道（包括移动设备、网络和电子邮件）的用户交互。 -提供能够创建个性化消息和产品建议的功能。 - 根据访问者过去的行为和参与历史为他们定制自定义消息。 -纳入能够利用用户推荐来增强网站分析的机器学习组件。
提交新应用
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.a...
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都...
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智能电子邮件教练 它结合了您轻松编写并获得回复的销售电子邮件所需的一切。 在您的电子邮件上获得实时人工智能驱动的指导，无需离开收件箱即可研究您的潜在客户，确认他们的电子邮件有效，检查您的电子邮件是否会进入垃圾邮件，查看其在移动设备上的外观等等。 来自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 来提高打开率和双重回复率。 如果您得到回复，您就更有可能预订会议并达成交易。
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，...
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Instapage
instapage.com
Instapage 使营销人员能够大规模构建个性化和优化的登陆页面，从而提高营销活动结果和投资回报率。无需开发人员且具有用户友好的界面，您可以快速创建相关的广告到着陆页体验，以支持多个目标受众和营销活动目标。作为市场上最先进的登陆页面解决方案，Instapage 为广告映射、人工智能驱动的内容和实验以及内置分析提供了统一的环境。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我们的地理定位工具对您的网站访问者进行地理定位。使用 IP 地理位置按国家、州和城市重定向访问者或显示内容。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
UserWise
userwise.io
UserWise 是适用于游戏的最先进的 liveops 引擎，使工作室能够终身留住玩家。 UserWise 借助先进的细分工具、直观的 liveops 日历、可视化营销活动构建器和可定制的框架，让您掌握主动权。
Lexer
lexer.io
Lexer 客户数据和体验平台 (CDXP) 是您洞察驱动型营销、销售和客户服务的一体化中心。通过实时维护并可跨所有平台访问的丰富的单一客户视图，您可以真正了解并吸引客户，从而推动利润增长。 Lexer 的入职、实施和战略咨询服务将有助于填补您团队资源的任何空白，以确保 CDXP 顺利、成功的采用。客户数据平台 > 通过业内最简单的集成之一，Lexer 的 CDP 将轻松组合、清理、标准化和丰富您的数据，形成可操作的客户单一视图。我们的工具和团队将通过人工智能驱动的预测分析、第三方数据丰富和有针对性的客户调查来帮助提高您的客户智商。营销 > Lexer 的营销解决方案使您能够快速识别适合您的营...
Didomi
didomi.io
Didomi 帮助组织实现出色的隐私用户体验，尊重选择并让人们控制自己的数据。我们的全球隐私用户体验解决方案旨在解决当今的数据隐私挑战，包括： - 多法规同意管理 - 隐私治理 - 用户隐私之旅 我们还提供增值功能，例如灵活的集成和连接器、高级安全标准、和优质支持服务。数千家公司与 Didomi 合作，收集数十亿个同意和偏好数据点，监控供应商和跟踪器活动，降低合规风险，并为用户提供高度个性化、隐私优先的体验，从而建立信任和忠诚度。如需了解更多信息，请访问 www.didomi.io。您目前是 Didomi 客户吗？赚取 200 欧元🎁 加入我们的推荐计划，向您的网络推荐值得信赖的隐私用户体验...
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Iterable
iterable.com
Iterable 是一个客户沟通平台，它汇集了实时客户数据和创造体验的能力，以创纪录的时间跨渠道激活客户——我们帮助品牌通过大规模的协调、个性化和动态沟通提供愉悦的体验。凭借由 Iterable AI 提供支持的智能个性化解决方案、Catalog 的个性化动态内容功能以及一流的跨渠道个性化工具套件，Iterable 帮助品牌重新定义客户体验。通过使 Iterable 成为现代增长堆栈的焦点，您可以通过电子邮件、短信、移动推送、网络推送、应用内通知、社交等方式为客户创建无缝体验。请访问 Iterable.com 了解更多信息。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一个零售营销平台，可帮助营销人员在几分钟内将数据转化为创收活动。通过将数据直接内置到营销活动工作流程中以及点击式预测模型，零售营销人员可以将手动流程抛诸脑后，触发任何通信并自动化每封电子邮件、移动设备、网站和付费媒体的人物、内容、时间和地点给每个购物者的消息。超过 400 个品牌信赖 Bluecore 能够快速提高客户保留率并推动可预测的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
Mutiny
mutinyhq.com
大多数营销团队无法在突破目标客户方面发挥有意义的作用，因为有效的 1:1 营销策略无法扩展，而扩展也不起作用。 Mutiny 通过人工智能驱动的个性化体验、1:1 微型网站和帐户智能，帮助 B2B 公司从目标帐户中获得渠道和收入。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
Appcues
appcues.com
Appcues 可以轻松衡量和提高 Web 和移动应用程序上的产品采用率，而无需开发人员。无代码平台使非技术团队能够跟踪和分析产品使用情况，并在几分钟内发布精美的应用内入门指南、公告和调查。 Appcues 受到全球数千家以创新产品为主导的企业的信赖，包括 Yotpo、Pluralsight、MongoDB、Codepen 和 ProfitWell。一如既往，Appcues 也让入门变得容易。访问 appcues.com 创建您的免费帐户！
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业...
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
ChatDaddy
chatdaddy.tech
通过为您和您的客户提供更加个性化的体验，提高营销绩效并建立更好的客户关系。
Power Personas
powerpersonas.com
Power Personas 是一个利用人工智能促进行为细分和个性化的平台，从而生成全面的营销角色。 Power Personas 针对代理机构、设计师、开发商店以及销售和营销顾问等专业人士，力求简化角色创建流程，为构建营销角色、买家角色和理想客户档案 (ICP) 提供高效且详细的解决方案。 这些数据驱动的角色不仅提供了您的角色“是谁”的全面概况，还深入了解了如何有效地转换它们。该平台旨在简化 B2B 软件应用程序的日常任务，最大限度地减少陡峭的学习曲线和过多的信息需求。 Power Personas 可以帮助调整内容、消息传递和品牌，以产生更大的影响。它可以通过简化角色创建过程并提供高...
OneShot
oneshot.ai
neShot 是一款人工智能驱动的勘探工具，利用人工智能和机器学习来识别理想的潜在客户并生成高度个性化的消息。该工具利用高级语言模型 ChatGPT 来快速、准确地大规模创建个性化服务。 它提供了多种用例，包括人工智能研究和消息传递、电子邮件和域名健康、ICP 潜在客户采购和强化学习。在人工智能研究和消息传递方面，OneShot 通过分析潜在客户数据和信息，自动创建个性化、高转化率的消息传递过程。生成多通道消息。 该工具根据反馈不断改进其消息传递，允许用户无需手动操作即可个性化每条消息。OneShot 还通过确保消息到达主收件箱而不损坏发件人的域来协助电子邮件和域的健康。 它采用电子邮件...
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一种先进的人工智能引导工具，旨在通过大规模实现超个性化来增强销售互动。该工具最近筹集了 250 万欧元并收购了 MyProfilia，并推出了新的 chrome 扩展。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智能生成文案功能，可帮助销售团队为其外展工作创建个性化的破冰活动。 这些破冰游戏是根据 DISC 性格分析生成的，该分析提供了对潜在客户固有性格特征的洞察。此分析可帮助销售专业人员与潜在客户有效沟通、建立信任并进行谈判。 Humanlinker 还提供 360° 客户和人员智能，使销售团队能够更深入地了解他们的目标客户以及这些客户中的个人。 这些情报...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一个企业级电子邮件营销平台，可帮助品牌提高销量、保留客户并提高客户的终身价值。主要亮点包括易于使用的电子邮件生成器（带有拖放选项）、用于为用户定制消息的分段工具以及创建各种意图捕获表单。作为智能电子邮件工具包，企业可以使用 Kasplo 充分利用这个具有成本效益且投资回报率驱动的营销平台。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据...
Persado
persado.com
Persado 帮助数据驱动型企业通过人工智能生成的内容吸引客户，预测哪些内容会引起共鸣，并提高底线绩效。 Persado 是一个内容生成和决策平台，可以比人类单独提供的速度更快地生成高效、个性化的语言。在客户旅程中的每个接触点上，以独特的方式与每个客户产生共鸣的语言，并将激发行动。所产生的见解通过可操作的数据和决策来改变业务，以生成和预测最佳词语，从而实现大规模的语言个性化和巨大的投资回报率。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Listrak
listrak.com
Listrak 是零售行业领先的客户参与平台。 Listrak 通过无缝跨渠道编排提供一流的电子邮件、短信营销、身份解析营销和推送通知，为 1,000 多家零售商带来成果。 Listrak 的数据优先方法可大规模提供 1:1 个性化服务，因此您可以在正确的时间通过正确的渠道和设备组合发送消息，从而最大限度地提高客户参与度、收入和终身价值。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Maropost
maropost.com
Maropost 通过统一的电子邮件营销平台简化了客户互动，该平台在客户旅程的每一步将公司与其客户联系起来。 Maropost 提供单一客户视图，跨任何渠道创建个性化体验，以实现更好的参与度和更高的转化率。 Maropost 将白手套服务与行业领先的技术相结合，让客户互动变得轻松。
Raffle
raffle.ai
搜索变得人性化且易于使用 创新型公司使用 Raffle 的软件和 API 来增强其搜索功能、促进知识共享并深入了解客户和员工的行为和需求。我们的搜索解决方案 - 包括网站搜索、工作场所搜索和应用内搜索 - 让公司可以轻松组织和优化其现有内容。通过 Raffle Search，您可以简化搜索过程并充分利用您的数据。我们使用人工智能通过跟踪互动并利用行为分析获得数据洞察（例如趋势问题、知识差距和解决率）来提高公司对客户和员工的理解，从而加强沟通和支持。
ZoomMail
zoommail.co.uk
Zoom Mail 于 2017 年诞生，由 David Hazzard 和 Gary Calladine 创立。 David 在过去 20 年里一直从事电子邮件营销工作，为企业提供电子邮件营销技术的优势。加里 (Gary) 在广告销售领域崭露头角，开始转向完善数字策略，以提高业绩并提高全球收益。 Zoom Mail 凭借其出色且易于使用的拖放编辑器，可以轻松创建响应式电子邮件营销活动，从而快速跟踪营销活动的打开率和点击率。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化的内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
FocusGroupIt
focusgroupit.com
FocusGroup是一种简单、快速且低成本（免费）的在线收集定性反馈的方式。为了做出最佳决策，组织应同时使用定量（调查）和定性（焦点小组）方法。使用 SurveyMonkey 等自助调查平台捕获定量数据有很多不错的选择，但几乎没有可用于收集定性反馈的选择。于是，FocusGroup就诞生了……
PowerTextor
powertextor.com
企业短信服务。 PowerTextor 是适用于 Microsoft Dynamics 365 和 Power Platform 的 SMS 连接器。我们通过短信营销和 Microsoft Power Automate 的力量帮助企业与客户建立更好的关系。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款人工智能驱动的营销自动化软件，旨在简化营销流程并优化结果。它包含旨在增强营销不同方面的功能，包括电子邮件和短信营销、推送通知、实时聊天、潜在客户评分等。 Ortto 拥有自己的跨平台人工智能系统，从而确保无缝的工作流程。其人工智能功能包括电子邮件主题行建议、电子邮件打开率预测以及创建推送通知和短信期间的内容推荐。 Ortto 还提供自动实时聊天内容，其中软件根据网站内容、过去的票证和现有帮助文档生成响应。 对于更高级的操作，用户还可以根据自己的数据训练自定义人工智能模型。通过这样做，他们可以提高生成建议的准确性和相关性。 Ortto 背后的目的是通过将人工智能功能集成...
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VW...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最智能的平台，提供洞察力推荐，推动在线发现和参与。 Crossing Minds 由世界著名的人工智能先驱创立和领导，并以深度学习的最新进展为动力，可立即提供精确的、基于会话的建议，不会侵犯或危害客户隐私。我们帮助企业吸引客户。我们帮助人们发现他们喜欢的产品。我们帮助将好奇心转化为忠诚度。