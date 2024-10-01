个性化引擎 - 最热门应用 - 中国

Personyze

personyze.com

Personyze 是一个全面的个性化工具包，它使用行为定位、基于人工智能的推荐和个性化电子邮件广播的强大组合，为您提供在网站上和跨渠道创建引人入胜的体验所需的一切。 Personyze 可在任何网站上运行，无论平台如何，都可以与任何 CRM、任何第三方电子邮件解决方案和任何分析解决方案集成，并附带 Google Analytics 集成和开箱即用的内部分析。 Personyze 的第一个组件是动态定位工具，它允许您定义访问者细分，并利用 Personyze 的魔力向他们展示您可以想象的任何内容，从网站上的简单视觉编辑到有针对性的电子邮件、弹出窗口或横幅，使用技术上可用的任何行为或用户变量进行...