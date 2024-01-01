个性化引擎 - 最热门应用 - 巴哈马

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
数字个性化引擎，也称为个性化引擎，筛选来自外部软件或客户交互的客户数据，以跨各种渠道（例如自动营销活动、网站和产品建议）定制和完善客户交互。这些复杂的工具一对一地简化了个性化营销活动的细分、测试和传播，从而确保了活动的有效性和记忆性。 个性化引擎通常由营销团队使用，通常集成在客户数据平台 (CDP) 和数字体验平台 (DXP) 内或对其进行补充。它们与内容体验软件和 A/B 测试工具协同作用，以协调个性化内容创建和分发的全面周期。
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Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建...
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
UserWise
userwise.io
UserWise 是适用于游戏的最先进的 liveops 引擎，使工作室能够终身留住玩家。 UserWise 借助先进的细分工具、直观的 liveops 日历、可视化营销活动构建器和可定制的框架，让您掌握主动权。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Iterable
iterable.com
Iterable 是一个客户沟通平台，它汇集了实时客户数据和创造体验的能力，以创纪录的时间跨渠道激活客户——我们帮助品牌通过大规模的协调、个性化和动态沟通提供愉悦的体验。凭借由 Iterable AI 提供支持的智能个性化解决方案、Catalog 的个性化动态内容功能以及一流的跨渠道个性化工具套件，Iterable 帮助品牌重新定义客户体验。通过使 Iterable 成为现代增长堆栈的焦点，您可以通过电子邮件、短信、移动推送、网络推送、应用内通知、社交等方式为客户创建无缝体验。请访问 Iterable.com 了解更多信息。
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一个零售营销平台，可帮助营销人员在几分钟内将数据转化为创收活动。通过将数据直接内置到营销活动工作流程中以及点击式预测模型，零售营销人员可以将手动流程抛诸脑后，触发任何通信并自动化每封电子邮件、移动设备、网站和付费媒体的人物、内容、时间和地点给每个购物者的消息。超过 400 个品牌信赖 Bluecore 能够快速提高客户保留率并推动可预测的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
Mutiny
mutinyhq.com
大多数营销团队无法在突破目标客户方面发挥有意义的作用，因为有效的 1:1 营销策略无法扩展，而扩展也不起作用。 Mutiny 通过人工智能驱动的个性化体验、1:1 微型网站和帐户智能，帮助 B2B 公司从目标帐户中获得渠道和收入。
Braze
braze.com
Braze 是领先的客户参与平台，致力于在消费者和他们喜爱的品牌之间建立持久的联系。 Braze 允许任何营销人员从任何来源收集任意数量的数据并采取行动，这样他们就可以通过一个平台跨渠道创造性地与客户实时互动。从跨渠道消息传递和旅程编排到人工智能驱动的实验和优化，Braze 使公司能够与客户建立和维持绝对有吸引力的关系，从而促进增长和忠诚度。该公司被评为 2024 年《美国新闻》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》评选的 2023 年英国最佳女性工作场所，并被 Gartner® 评为 2023 年多渠道营销中心魔力象限™ 的领导者Forrester Wave™：跨渠道营...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个开创性的无代码数字助推平台，专为消费者应用程序和网站的产品和增长团队而设计，有助于提高保留率和收入。 Apxor 通过上下文功能发现和教育帮助增强用户体验和参与度。这使得产品能够快速引导和激活用户，并创建上下文指导，最大限度地减少漏斗流失。 Apxor 的技术以智能用户参与解决方案为中心。它提供画中画视频、工具提示、指导标记、徽章、演练、微观调查等功能，旨在增强用户入门、功能发现和整体应用程序参与度。 Apxor 的推动每天覆盖超过 2000 万用户。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等独角兽品牌以及 GCash、ICICI 银行等企业的信赖，...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 可与任何第三方系统无缝集成，并可将任何业务标准直接轻松配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 专为需要访问客户数据的所有团队而设计，支持跨领域、品牌、地理位置和网站的业务。提高营销敏捷性，同时让您的业务适应未来的发展。获得灵活性来满足消费者不断变化的需求，同时提高部门间效率。
AskHandle
askhandle.com
AskHandle 是一个个性化人工智能支持系统，利用先进的生成式人工智能和自然语言处理 (NLP)。它提供了一种极其用户友好且简单的方式来创建和管理人工智能驱动的聊天机器人，使企业能够简化和个性化其内部和外部客户支持。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化的内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VW...
Raffle
raffle.ai
搜索变得人性化且易于使用 创新型公司使用 Raffle 的软件和 API 来增强其搜索功能、促进知识共享并深入了解客户和员工的行为和需求。我们的搜索解决方案 - 包括网站搜索、工作场所搜索和应用内搜索 - 让公司可以轻松组织和优化其现有内容。通过 Raffle Search，您可以简化搜索过程并充分利用您的数据。我们使用人工智能通过跟踪互动并利用行为分析获得数据洞察（例如趋势问题、知识差距和解决率）来提高公司对客户和员工的理解，从而加强沟通和支持。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最智能的平台，提供洞察力推荐，推动在线发现和参与。 Crossing Minds 由世界著名的人工智能先驱创立和领导，并以深度学习的最新进展为动力，可立即提供精确的、基于会话的建议，不会侵犯或危害客户隐私。我们帮助企业吸引客户。我们帮助人们发现他们喜欢的产品。我们帮助将好奇心转化为忠诚度。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是会话营销的先驱，这是领先的在线零售商在隐私至上的世界中转化网站访问者所需的关键功能。使用获得专利的机器学习，Session AI 只需五次点击即可预测购买意图，使在线零售商能够实时为每位访问者提供正确的报价，而无需个人身份信息或第三方 cookie。了解有关电子商务营销未来的更多信息，请访问 www.sessionai.com。
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌利用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。要了解更多信息，请访问 www.wyng.com。
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee 是一个个性化平台，可帮助您使用网站和 CRM 中的第一方数据创建定制的在线体验。
Relewise
relewise.com
让我们发挥您的个性化潜力在 Relewise，我们为客户提供真正个性化的竞争优势，以便他们能够提供独特的用户体验。我们希望您的企业发挥其个性化潜力，并且我们希望全程为您提供帮助。极速定制结果我们提供个性化平台，具有出色的个性化搜索和推荐结果能力。基于实时用户行为，我们的平台适应用户的独特兴趣和行为，并以极快的速度提供出色的结果。其结果是出色的用户体验，电子商务企业受益于该平台的极端适应性、灵活集成、超快引擎和自动化学习。搜索产品、变体、类别和内容，呈现个性化产品推荐，在类别浏览和触发时个性化排序顺序。用于营销自动化。 Relewise 支持数百万种产品和变体，所有数据都得到持久化，并且数据可以...
Zeta Global
zetaglobal.com
Zeta 营销平台 (ZMP) 提供对您的组织最重要的东西——真正的增长。在行业领先的专有数据和人工智能组合的支持下，ZMP 使营销人员能够创造个性化的全渠道体验，从而推动客户获取、收入增长和保留，同时提高营销效率。跨渠道和设备识别最佳客户和潜在客户，并根据独特的属性和无与伦比的预测洞察力，在正确的时间和首选渠道提供正确的产品和内容。原生 CDP 和身份解析 Zeta 营销平台包括原生 CDP 解决方案，该解决方案使用 Zeta 的扩展身份图来识别匿名用户，并通过有意义的个性化体验跨渠道吸引他们。您可以使用直观、低代码的可视化界面来配置品牌的身份解析、统一和卫生要求。 Zeta 的解决方案植根...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一个真正的营销平台，使品牌能够完全自动化其营销策略并改变其工作方式。 Cordial 采用以客户为中心的方法进行设计，将先进的数据灵活性与先进的自适应自动化和尖端人工智能相结合，在创纪录的时间内构思、测试和实施新的营销策略 - 全部在一个平台上完成。我们是一家屡获殊荣的高增长公司，致力于帮助品牌传递更好的信息。在 Cordial 委托最近进行的一项研究中，Forrester Consulting 发现，转向 Cordial 营销平台的品牌在 3 年内获得的总净收益为 879 万美元，投资回报期不到 6 个月。了解更多信息，请访问 www.cordial.com。
Lytics
lytics.com
Lytics 是面向 Google Cloud 客户的首要客户数据平台，并且 100% Google Cloud 原生 CDP。 Lytics CDP 提供可组合的现代架构，适合并加速您的云数据策略。 Lytics 与现有云数据仓库集成，帮助企业构建统一的第一方数据基础，解析身份以构建和维护合规、可扩展和可访问的全面配置文件。 Lytics 使用反向 ETL、生成式 AI 以及业界最全面的 DSP 和操作系统实时连接集，连接到强大的第三方丰富和激活生态系统。 Lytics 独特的方法使品牌能够在没有孤岛的情况下从可靠的事实来源开展工作，重新构想如何利用自己的客户数据来提高客户参与度并提高投资回...
Plotline
plotline.so
Plotline 是一个面向消费者互联网公司的应用内互动平台。产品和营销团队可以配置高度可定制的应用内消息或提示，以提高功能采用率并推动转化。完全无代码。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程以衡量对底线的影响。
Autobound
autobound.ai
每天发送 320B 封电子邮件，每个买家的收件箱都被淹没。极度个性化和相关性不再是一种选择，而是一种必需。 Autobound 根据新闻、竞争对手趋势、播客、社交媒体、财务报告、共享经验、爱好等立即生成超个性化电子邮件。我们的人工智能助手会自动完成 30 多分钟的研究和写作过程，使您的回复率提高 2-3 倍。当您首次注册时，Autobound 的人工智能会读取您公司的公共信息，为您的帐户构建起始消息。然后，新用户可以建立自己的写作风格、关闭/打开见解等等。通过与 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我们致力于让您的生活更轻松。免费用户...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 测试和优化解决方案，您可以在其中对您的想法进行 A/B 测试、发现见解并个性化整个客户旅程。
Zembula
zembula.com
Zembula 使营销人员能够创建和嵌入针对转化进行优化的互动体验。
Sureshot
sureshot.io
通过无缝连接到您的堆栈并从整个组织的来源动态提取营销活动的相关数据，Activate 使营销人员能够大规模改进个性化。 - 使用多个来源的数据来个性化营销活动 - 根据数据更新触发相关的及时消息 - 连接到 CRM、MAP、数据仓库等来源。Activate 通过集中访问和无缝集成新渠道，简化了与多个渠道上的客户的联系进入您当前的营销技术堆栈。 - 使用客户喜欢的渠道提高参与度 - 使用多渠道消息模板优化营销活动 - 连接到短信、推送、消息应用程序、打印、显示等渠道。
RAEK
raekdata.com
RAEK 是一种营销自动化工具，可让您在营销渠道中收集、组织和利用第一方客户数据。专为中小型电子商务和基于网络的企业而设计。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是体验个性化领域的全球领导者，为全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推动数字化增长和品牌忠诚度。该公司利用先进的人工智能技术来弥合营销和商业之间的体验差距，帮助数字营销领导者在整个客户生命周期中大规模、实时地打造与个人对话的难忘体验。
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink 通过转换数据来自动为每个接触点的每个客户生成最相关和最新的个性化创意内容，从而扩展个性化。该平台与营销人员当今用来向客户发送通信的交付技术配合使用，并消除了繁琐的手动工作流程。营销人员可以通过实时数据访问和决策来个性化电子邮件和移动营销消息中的图像，无需代码。内容模块的创意和逻辑可以跨渠道和活动重复使用，并产生无限的创意变化。世界上最具创新性的品牌依靠 Movable Ink 来加速其营销绩效，同时简化工作流程并实现营销灵活性。 Movable Ink 是全球增长最快的 SaaS 公司之一，并被 Inc. 杂志评为“最佳工作场所”（2022 年、2021 年、2020 ...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield 是万事达卡旗下公司，帮助各行业的企业提供个性化、优化和同步的数字客户体验。借助动态收益，营销人员、产品经理、开发人员和数字团队可以通过算法为每个客户匹配内容、产品和优惠，以加速收入和客户忠诚度。 Dynamic Yield 的体验操作系统重新定义了个性化技术，统一了业务孤岛，通过单一、完全可定制的平台提供持续的个性化参与。借助它，公司可以构建自己的强大个性化功能组合，其中可以包括多种体验类型，支持任何数字渠道，根据行业和 KPI 进行调整，并提高上市时间效率。 Dynamic Yield 六次被 Gartner 评为个性化领域领导者，其客户包括 McDonald's...
Atomic.io
atomic.io
在您的应用程序内提供下一代客户体验。 Atomic.io 是您的应用内客户互动工具，可让您在最安全的渠道（您的应用）内快速向客户发送超个性化、可操作的消息。 Atomic.io 的阅读率高达 94%，转化率比电子邮件高 14 倍，事实证明 Atomic.io 可以提高客户参与度。我们正在为一些最大的品牌提供应用内互动，例如 ANZ、Westpac、Movember、Foodstuff、Fisher Funds、BNZ 和 Kiwi Bank。 Atomic.io 可轻松集成到您现有的 Salesforce Marketing Cloud Journey Builder，让您可以轻松地从旅程画布...
emBlue
embluemail.com
所有渠道集中在一处 通过电子邮件、短信、推送通知、弹出横幅和净推荐值管理与客户的对话。无需离开平台即可设计、实施和测量
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市场领先的个性化和客户数据平台提供商。我们的解决方案使品牌能够跨渠道识别用户的行为，提供个性化建议，并从我们的客户数据平台激活所有渠道中的数据。数百个雄心勃勃的品牌已经使用 Raptor 来实现更高的转化率、更高效的工作流程和更好的用户体验。欲了解更多信息，请访问 https://www.raptorservices.com/
Personyze
personyze.com
Personyze 是一个全面的个性化工具包，它使用行为定位、基于人工智能的推荐和个性化电子邮件广播的强大组合，为您提供在网站上和跨渠道创建引人入胜的体验所需的一切。 Personyze 可在任何网站上运行，无论平台如何，都可以与任何 CRM、任何第三方电子邮件解决方案和任何分析解决方案集成，并附带 Google Analytics 集成和开箱即用的内部分析。 Personyze 的第一个组件是动态定位工具，它允许您定义访问者细分，并利用 Personyze 的魔力向他们展示您可以想象的任何内容，从网站上的简单视觉编辑到有针对性的电子邮件、弹出窗口或横幅，使用技术上可用的任何行为或用户变量进行...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我们帮助企业提高在线转化率，允许不受限制地进行实验。凭借我们简单的方法和市场领先的技术，我们始终以客户为中心，增强数字体验。我们的技术创建于 2000 年，是市场上第一个测试和定位解决方案。从那时起，该平台呈指数级增长，自英国 Accelerate Group Ltd 于 2018 年 8 月收购 Webtrends Optimize 以来，增长速度甚至更快。我们所做的一切都专注于为客户的投资带来回报。我们所做的每一次测试都会对此进行测量和报告。我们拥有全方位的测试、分析和个性化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割测试、社交证明和产品推荐引擎、退出意图覆盖以及许多其他工具。提供客户端...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能够增强其产品和数字交互，提供独特的优化解决方案，将网络实验、功能实验和人工智能驱动的个性化功能结合在一个单一的、有凝聚力的平台中，满足所有团队的实验需求。 Kameleon 旨在支持产品经理、营销人员和开发人员满足不同的实验和功能管理需求，适合任何技术堆栈，具有 50 多个集成，并且能够进行任何自定义集成。作为一个统一的平台，Kameleoon 使团队能够创建实验，使他们能够利用基于 Web 的数据在服务器端测试中进行定位、分析和激活，而所有这些都不需要开发人员。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 标准，非常适合医疗保健、银行和保险等严格监...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是在线行为个性化、人工智能和用户隐私领域的全球领导者，帮助企业提高转化率和收入、收集更多潜在客户，并在购物体验期间和之后通过个性化推荐重新定位访客。