薪资服务 - 最热门应用 - 瑞士

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薪资服务公司负责员工薪酬流程的外包。他们处理计算员工工资、向员工支付款项以及制作 W-2 等纳税表格等任务。其中相当多的公司为员工提供自助服务界面，允许他们输入工作时间、更新个人信息以及访问与税务相关的详细信息。此外，他们通常向雇主提供有关员工薪酬和劳动力的综合报告。通常，这些公司与公司内的人力资源或会计部门合作。然而，某些企业可能会选择更复杂的方法，并使用专门的软件来监督其工资流程。
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ADP
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ADP 提供行业领先的在线薪资和人力资源解决方案，以及税务、合规、福利管理等。通过 ADP 获得最佳效果。
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Kwork 是一个全球自由职业市场，提供起价 10 美元的固定价格服务。从网页开发和设计到音乐创作、SMM、SEO、视频编辑等等 - 总有一款服务可以满足您的各种需求！
Zenefits
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Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
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从受聘到退休，乃至以后，您的员工都依赖您提供资源来增强他们的健康、财富和福祉。通过数据和技术将权力交给他们，通过及时、更广泛的互联洞察提供清晰的信息。为您的员工和企业带来更好的成果。
TriNet Hire
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TriNet Hire 是一款简单而强大的基于云的招聘工具，可以轻松发布到招聘网站和管理候选人。轻松创建新的职位帖子并将其发布到重要的职位委员会。通过社交媒体进行宣传并审查简历、下载提交的文件并附加反馈、评级和关键字。 TriNet Hires 在线和移动应用程序使您的企业能够快速高效地聘用最优秀的人才。
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Allevity 让客户可以自由地重新做他们喜欢做的事情。 45 年来，他们通过一整套全面的雇主解决方案让雇主安心无忧。客户相信 Allevity 能够专业地处理他们的人力资源、工资、招聘和人员配置。 Allevity 的使命是成为您的最佳商业决策。人力资源 Allevity 通过以下方式帮助您经营业务： - 解读不明确的雇佣法律和法规 - 使您的公司符合劳工标准 - 处理福利和工人赔偿 - 将您从繁琐的员工任务中解放出来 薪资 Allevity 的薪资外包选项让您有时间重新投入工作。我们提供： - 薪资处理的繁重工作 - 真正合作伙伴关系的体验 - 为您的帐户配置的软件框架 您保留： - 您...
Block Advisors
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Block Advisors 是一家提供税务准备和规划服务的公司，旨在帮助个人和企业应对任何复杂的税务情况。
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自 1986 年以来，Insperity 提供人力资源和业务解决方案，帮助美国最好的公司繁荣发展。
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薪资合规变得简单。 我们帮助澳大利亚企业管理其工资合规义务。 Fairtime 软件可确保您的员工在每个薪资周期都获得正确的薪资。
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ChaadHR 是全球领先的就业平台，让企业能够轻松地在国际上聘用团队。 ChaadHR 负责数十个国家的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。我们铁定的知识产权保护和行业领先的安全保证让您在全球范围内高枕无忧。我们只收取固定的一笔低统一费率费用，而不是按百分比收取，以便帮助您控制预算。
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Payentry 提供的技术使薪资服务变得简单——强大的处理引擎以及最直观的工作流程和用户体验。我们的最新版本 NextGen 使 Payentry 在线薪资软件平台变得更快、更集成且更易于使用。了解与我们的客户一起构建、为我们的客户打造的薪资平台的不同之处。
Nexeo HR
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Nexeo 帮助求职者在呼叫中心、制造、航运和其他轻工业行业找到工作
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通过在人力资源、员工福利、工资管理和工作场所安全领域提供经过验证的解决方案和技术，G&A Partners 减轻了繁琐的管理任务的负担，使企业主能够将时间、才能和精力集中在公司发展上。作为人力资源外包提供商，G&A Partners 为您提供专注于业务所需的时间。我们的合作伙伴关系并不是从推销开始，而是从发现您独特的业务需求并制定定制的、透明的解决方案开始。凭借经过认证的人力资源专家、尖端技术和以客户为中心的方法，我们可以减轻您的人力资源负担，并帮助您制定人员战略，将时间重新交到您手中。
FrankCrum
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FrankCrum 提供外包人力资源、工资和工资管理、员工福利和福利管理、401(k)、工人薪酬和人力资源解决方案。