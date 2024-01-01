薪资服务 - 最热门应用 - 不丹

Allevity

allevity.com

Allevity 让客户可以自由地重新做他们喜欢做的事情。 45 年来，他们通过一整套全面的雇主解决方案让雇主安心无忧。客户相信 Allevity 能够专业地处理他们的人力资源、工资、招聘和人员配置。 Allevity 的使命是成为您的最佳商业决策。人力资源 Allevity 通过以下方式帮助您经营业务： - 解读不明确的雇佣法律和法规 - 使您的公司符合劳工标准 - 处理福利和工人赔偿 - 将您从繁琐的员工任务中解放出来 薪资 Allevity 的薪资外包选项让您有时间重新投入工作。我们提供： - 薪资处理的繁重工作 - 真正合作伙伴关系的体验 - 为您的帐户配置的软件框架 您保留： - 您...