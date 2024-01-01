支付编排软件 - 最热门应用 - 圣巴泰勒米 最热门 最近添加

支付编排软件提供了一个统一的层，可以集成和管理跨各种支付服务提供商和金融机构的交易。该软件使公司能够通过在不同支付网关和处理解决方案之间无缝切换来处理和监控 B2C 和 B2B 支付，从而减少错误并避免交易失败。此外，它还确保内置符合隐私和安全法规。这使得它对于电子商务、零售和 SaaS 等行业的中型和大型 B2B 公司特别有利。 将支付编排软件与支付网关和支付处理软件区分开来非常重要，因为它与这些解决方案集成而不是取代它们。它还与电子商务平台连接，促进跨境和全球贸易。