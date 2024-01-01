支付编排软件 - 最热门应用 - 布隆迪

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支付编排软件提供了一个统一的层，可以集成和管理跨各种支付服务提供商和金融机构的交易。该软件使公司能够通过在不同支付网关和处理解决方案之间无缝切换来处理和监控 B2C 和 B2B 支付，从而减少错误并避免交易失败。此外，它还确保内置符合隐私和安全法规。这使得它对于电子商务、零售和 SaaS 等行业的中型和大型 B2B 公司特别有利。 将支付编排软件与支付网关和支付处理软件区分开来非常重要，因为它与这些解决方案集成而不是取代它们。它还与电子商务平台连接，促进跨境和全球贸易。
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer 是一家金融科技公司，致力于帮助全球中小企业在全球范围内进行交易、开展业务和发展。 Payoneer 成立于 2005 年，坚信人才是平等分配的，但机会却不然。我们的使命是让任何地方的企业家和企业能够参与日益数字化的全球经济并取得成功。自成立以来，我们建立了一个全球金融堆栈，消除了障碍并简化了跨境商务。我们帮助数以百万计的中小型企业（尤其是新兴市场的中小型企业）更轻松地连接全球经济、支付和收款、管理多种货币的资金以及发展业务。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) 使您可以操作敏感数据，而无需承担保护数据的成本或责任。 VGS 还可以帮助您获得 PCI、SOC2 和其他合规性认证。 VGS 是敏感数据托管机构，可提供统包安全性，无需对现有产品或系统进行任何更改。我们加快您的上市时间并简化敏感数据的使用，同时消除违规风险。毕竟，黑客无法窃取不存在的东西。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
Recurly
recurly.com
数字媒体、流媒体、出版、SaaS、教育、消费品和专业服务行业的数千家创新公司依靠 Recurly 通过订阅来实现转型增长。 Recurly 的一体化集成平台使团队能够轻松管理和优化订阅者生命周期，从而消除了大规模自动化订阅计费的复杂性。 Sling、Twitch、BarkBox、FabFitFun、Paramount、Lucid 和 Sprout Social 等行业定义公司已选择 Recurly 来管理数十亿美元的经常性收入，确保其经常性计费和收入管理面向未来，并挽回数十亿美元的收入损失由于流失。 Recurly 成立于 2009 年，总部位于旧金山，在博尔德和伦敦设有办事处。反复|让美好事...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 对金融科技的贡献就像云对 IT 的贡献一样。我们建立了世界上最大的本地支付网络，为无摩擦的全球商业提供动力。创新的电子商务企业、技术公司、市场和其他机构使用我们的金融科技即服务平台将金融科技和支付功能无缝集成到他们的应用程序中。 Rapyd 全球支付网络提供数百种本地首选支付方式，包括 100 多个国家/地区的银行转账、电子钱包和现金。借助 Rapyd 的 API，企业可以开辟新市场、创建新的金融科技应用程序并覆盖全球 40 亿消费者，而无需考虑基础设施或法规。
GPayments
gpayments.com
三十多年来，GPayments 已成为市场领导者，提供人工智能辅助欺诈预防解决方案。我们对强客户认证 (SCA) 的利用增强了人们对欺诈预防流程的信心。我们非常自豪能够基于全球公认的标准（例如 EMVCo）构建和实施我们的解决方案，其中包括 3D 安全身份验证以及全球和本地卡方案。我们的解决方案套件可满足各种客户的需求。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一个支付编排平台。快速发展、进入新市场、寻求限制合规负担或降低支付成本的组织常常发现他们无法调整其基础设施以按照业务要求的方式接受付款。我们的支付编排平台允许客户构建一个集成，然后通过几乎任何支付服务组合路由交易，而无需接触最终消费者卡数据，从而实现支付灵活性和冗余。我们提供名为 Payments Orchestration 的强大支付基础设施，使各种规模的公司能够保护支付数据，通过一个 API 与全球几乎任何支付服务进行交易，并提高每笔交易的投资回报率。
Solidgate
solidgate.com
接受在线付款。 我们的一站式支付处理平台可确保无缝在线购买和简化的支付基础设施。在全球范围内启用卡收单和本地支付方式：桌面、移动设备和应用程序内。
Zooz
zooz.com
Zooz 是一家技术公司，提供支付平台，旨在帮助商家最大限度地提高支付性能。
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay 是世界上第一个支付运营平台，旨在通过类似乐高的界面实现所有支付流程的自动化，使任何企业能够通过无代码、统一且不可知的软件扩展其支付、洞察和收入。
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY 是一个高度可扩展且经过 PCI 认证的支付管理平台，适用于白标客户和企业商家。现代、易于扩展的架构支持支付编排，提供智能路由和级联功能以及最先进的风险管理、自动对账和结算以及收单机构和支付服务提供商的基于插件的集成。 IXOPAY 隶属于 IXOLIT 集团，该集团成立于 2001 年，拥有来自奥地利维也纳和美国佛罗里达州的国内和国际电子商务客户。这家由业主管理和出资的公司已从一个两人团队发展成为拥有 60 多名专家的 IT 专家，在维也纳市中心开发创新解决方案和产品。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（纳斯达克代码：NVEI）（多伦多证券交易所代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。 Nuvei 的模块化、灵活且可扩展的技术使领先公司能够接受下一代支付、提供所有支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。 Nuvei 将企业与 200 多个市场的客户联系起来，在 47 个市场、150 种货币和 650 多种替代支付方式中进行本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和见解，帮助他们通过一次集成在本地和全球取得成功。
MONEI
monei.com
MONEI的支付网关解决方案是许多欧洲电子商务公司的选择。其架构赢得了亚马逊 AWS 年度初创企业架构计划（伊比利亚地区）。 MONEI 简化了数字支付，因此在线企业可以在一个平台上接受所有主要和替代支付方式。其无服务器支付解决方案允许电子商务商家扩展和处理大量交易。 MONEI的动态定价模型帮助用户省钱。随着商家销售量的增加，他们的交易费用也会降低。 MONEI 的智能路由引擎允许多个收单机构，从而降低交易拒绝和销售损失的可能性。在线商店所有者可以快速轻松地插入 Shopify、WooCommerce、Wix 和其他流行的电子商务平台，或使用 MONEI 的 API 和开发文档与其自定义网站...