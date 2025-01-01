支付软件 - 最热门应用

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支付软件是指旨在促进和管理在线金融交易的数字工具和系统。该软件可确保企业和消费者安全、高效且简化的支付流程。关键功能通常包括处理各种支付方式、管理计费和发票以及防止欺诈。
提交新应用
PayPal
paypal.com
PayPal是一款数字钱包应用，允许用户发送和接收资金，进行在线与线下支付，支持多种货币交易，保护交易安全。
Venmo
venmo.com
Venmo是一款数字钱包应用，用户可以轻松地向他人发送和接收资金，广泛用于个人和小企业的付款交易。
Stripe
stripe.com
Stripe是一种在线支付处理平台，支持多种付款方式，帮助企业接受全球客户的支付并管理交易。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一款在线支付平台，允许用户进行跨境交易，支持多种货币并提供多币种账户，简化国际支付与资金管理。
Klarna
klarna.com
克拉纳是一款金融应用，允许用户将购买分为4期免息付款，提供灵活的支付选项和购物管理功能。
Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay是一款允许用户将购物分为四期无利息付款的应用，简化付款流程，适用于在线和店内购物。
Skrill
skrill.com
Skrill是一款数字钱包应用，提供快速安全的在线支付与国际汇款，支持多种付款方式和加密货币管理。
Affirm
affirm.com
确认应用程序提供灵活、安全的分期付款选项，用户可透明地管理消费，无滞纳金或隐藏费用，适用于多个零售商。
Zip
zip.co
Zip（前称Quadpay）是一款领先的分期付款应用，允许用户在购物时选择延后付款，同时商家可提前收款。
Karbon
karbonhq.com
Karbon是一个会计事务所的实践管理平台，帮助团队管理工作流程、客户互动和项目进度，提高协作效率。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一款在线会计和开票平台，帮助用户管理财务，提供自动化任务功能，支持个性化发票和项目管理。
Sezzle
sezzle.com
Sezzle是一款允许用户将购物付款分为四期、支持信用建立与财务教育的应用程序，旨在简化消费体验。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook是一个集中式客户管理平台，帮助自由职业者和小企业管理发票、提案、付款、日程安排和客户关系。
Neteller
neteller.com
Neteller是一款电子支付应用，允许用户安全地在线发送和接收资金，支持多种货币及便捷的存提款选项。
Melio
meliopayments.com
Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。
Razorpay
razorpay.com
Razorpay是一款综合支付网关解决方案，支持多种付款方式，简化在线交易，提供安全的支付体验和金融服务。
Clover
clover.com
三叶草是一款综合销售点（POS）系统，支持付款处理、库存管理和客户关系工具，适用于各类商业运营。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
Tamara
tamara.co
塔玛拉（Tamara）是一款金融科技应用，提供分期无息付款服务，帮助用户管理购物和财务。
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap应用程序帮助小企业管理财务，提供信用卡、支出追踪和客户支持，简化运营和资金获取。
Paystack
paystack.com
Paystack是一款支付网关，支持非洲企业进行在线和离线交易，提供多种付款方式并快速结算。
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy个人是一款购物应用，允许用户通过每周六期的无息分期付款管理购物，支持个性化列表和店内支付功能。
Pleo
pleo.io
Pleo 是一种支出管理解决方案，提供公司信用卡，自动处理费用、发票和报销，帮助企业简化费用管理和保持透明度。
Zilch
zilch.com
Zilch是一款虚拟信用卡应用，允许用户在线或门店购物，提供灵活的付款选项和信用建设功能。
Zil Money
zilmoney.com
Zil Money是一款财务管理平台，支持通过信用卡支付员工和供应商，并提供多种付款选项和支票打印服务。
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong Global是一款跨境支付解决方案，帮助企业和自由职业者管理国际交易和付款。
Simpl
getsimpl.com
Simpl是一款印度的单击结账应用，旨在简化支付体验，提供安全的在线购物环境，支持商家和消费者之间的信任关系。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是一款后端解决方案，支持全球扩展、支付、税务、反欺诈和合规，可以灵活集成至现有电商平台。
Mollie
mollie.com
Mollie是一个支付平台，支持各种支付方式的整合，适用于所有规模的企业，帮助简化在线支付流程。
Blackсatсard
blackcatcard.com
Blackcatcard应用程序提供全球范围内的虚拟和实体卡，支持资金管理和现金返还，旨在帮助用户优化支出习惯。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk是一款支出管理应用，帮助企业简化财务流程，包括公司卡、费用报告、发票处理等，支持多货币交易及系统集成。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless是一个支付平台，支持通过银行直接收款，便于企业自动化管理重复和一次性付款。
Poynt
poynt.com
Poynt是一个综合支付解决方案，支持多种支付方式，帮助商家管理销售、库存和客户数据，适用于店内和移动交易。
Viva.com
viva.com
Viva.com 应用使用户能够在多种设备上处理支付、管理库存，并提供实时销售分析。支持无接触支付和纸质收据。
LEDGERS
ledgers.cloud
LEDGERS是一款支付网关应用，支持通过多种方式收款并简化发票支付流程，提供客户通知和自动收据功能。
Alternative Payments
alternativepayments.io
替代付款是一个B2B支付平台，提供多种付款方式，自动化付款流程，并与会计软件集成以提高效率。
Cashfree
cashfree.com
Cashfree是一款全面的支付平台，支持多种支付方式，适合各类企业进行国内外交易和资金管理。
Service Fusion
servicefusion.com
服务Fusion是一款现场服务管理软件，提供客户管理、发票支付、库存管理、时间跟踪等功能，支持桌面和移动设备使用。
OmniCard
omnicard.in
OmniCard是一款全面的支付解决方案，提供嵌入式支付、支出管理和企业卡，旨在简化企业的财务交易与管理。
Introwise
introwise.com
Introwise是一款调度应用，旨在简化用户与客户之间的预约管理，提高生产力，优化组织效率。
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，帮助企业集中数据，监控绩效，生成报告并进行目标追踪。
HitPay
hitpayapp.com
HitPay是一个面向中小企业的综合支付平台，支持在线、销售点及B2B支付，帮助企业安全高效地处理财务交易。
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong中国应用为跨境卖家提供安全的跨境收款和财务管理服务，简化国际交易流程。
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe是一款现代支付平台，支持客户使用现金、借记卡、信用卡、ACH及移动支付方式（如Apple Pay和Google Pay）进行支付。
Cushion
cushion.ai
Cushion 是一款帮助用户整理账单、付款并利用现有账单和先购买后付款服务建立信用的应用。
Billment
billment.com
Billment™是一款发票管理工具，集成QuickBooks，提供批量支付、客户自动化、定时处理等功能，提升效率并节省时间和费用。
WePay
wepay.com
WePay是一种在线支付服务，提供可定制的支付解决方案，尤其适用于众筹平台、市场和小型企业软件。
Veem
veem.com
Veem是一个在线全球支付平台，帮助企业在100多个国家和70种货币中高效地发送和接收付款。
PayU
payu.in
PayU是一个在线支付服务平台，提供多种支付方式，支持商家和消费者进行无缝交易，适用于全球市场。
Circula
circula.com
Circula 是一个员工费用管理平台，帮助员工处理差旅费、信用卡和员工福利，简化财务和薪资管理，确保合规性。
Payowire
payowire.com
Payowire是一款全球支付解决方案，提供虚拟和实体卡、银行账户、快速汇款以及低费用的国际支付服务。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell是一个移动消息和聊天商务平台，帮助品牌通过安全的消息方式与消费者进行连接和互动。
Adyen
adyen.com
Adyen应用程序是一个综合支付平台，支持在线、手机和面对面交易，提供多种支付方式和风险管理工具。
Xendit
xendit.co
Xendit是一个支付解决方案平台，简化东南亚企业的付款过程，支持多种支付方式，提供安全易集成的系统。
Equals Money
equalsmoney.com
Equals Money应用帮助企业管理开支，提供全球190个国家的卡片，支持多种货币转账，确保资金安全。
Trustly Personal
trustly.com
Trustly个人应用旨在直接从银行账户促进安全的财务交易，无需共享敏感信息，支持即时存款和提款。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap平台通过自动化工作流程、商业智能和跨部门沟通功能，增强现有会计、ERP和CRM系统，支持财务、销售和HR任务的自动化。
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay是一款财务管理应用，简化支付流程，支持多种付款方式，实现实时交易跟踪和自动财务任务管理。