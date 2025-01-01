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支付软件 - 最热门应用

支付软件是指旨在促进和管理在线金融交易的数字工具和系统。该软件可确保企业和消费者安全、高效且简化的支付流程。关键功能通常包括处理各种支付方式、管理计费和发票以及防止欺诈。

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal是一款数字钱包应用，允许用户发送和接收资金，进行在线与线下支付，支持多种货币交易，保护交易安全。

Venmo

Venmo

venmo.com

Venmo是一款数字钱包应用，用户可以轻松地向他人发送和接收资金，广泛用于个人和小企业的付款交易。

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe是一种在线支付处理平台，支持多种付款方式，帮助企业接受全球客户的支付并管理交易。

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer是一款在线支付平台，允许用户进行跨境交易，支持多种货币并提供多币种账户，简化国际支付与资金管理。

Klarna

Klarna

klarna.com

克拉纳是一款金融应用，允许用户将购买分为4期免息付款，提供灵活的支付选项和购物管理功能。

Square

Square

squareup.com

Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay是一款允许用户将购物分为四期无利息付款的应用，简化付款流程，适用于在线和店内购物。

Skrill

Skrill

skrill.com

Skrill是一款数字钱包应用，提供快速安全的在线支付与国际汇款，支持多种付款方式和加密货币管理。

Affirm

Affirm

affirm.com

确认应用程序提供灵活、安全的分期付款选项，用户可透明地管理消费，无滞纳金或隐藏费用，适用于多个零售商。

Zip

Zip

zip.co

Zip（前称Quadpay）是一款领先的分期付款应用，允许用户在购物时选择延后付款，同时商家可提前收款。

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Karbon是一个会计事务所的实践管理平台，帮助团队管理工作流程、客户互动和项目进度，提高协作效率。

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks是一款在线会计和开票平台，帮助用户管理财务，提供自动化任务功能，支持个性化发票和项目管理。

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle是一款允许用户将购物付款分为四期、支持信用建立与财务教育的应用程序，旨在简化消费体验。

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook是一个集中式客户管理平台，帮助自由职业者和小企业管理发票、提案、付款、日程安排和客户关系。

Neteller

Neteller

neteller.com

Neteller是一款电子支付应用，允许用户安全地在线发送和接收资金，支持多种货币及便捷的存提款选项。

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Razorpay是一款综合支付网关解决方案，支持多种付款方式，简化在线交易，提供安全的支付体验和金融服务。

Clover

Clover

clover.com

三叶草是一款综合销售点（POS）系统，支持付款处理、库存管理和客户关系工具，适用于各类商业运营。

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。

Tamara

Tamara

tamara.co

塔玛拉（Tamara）是一款金融科技应用，提供分期无息付款服务，帮助用户管理购物和财务。

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Capital on Tap应用程序帮助小企业管理财务，提供信用卡、支出追踪和客户支持，简化运营和资金获取。

Paystack

Paystack

paystack.com

Paystack是一款支付网关，支持非洲企业进行在线和离线交易，提供多种付款方式并快速结算。

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Laybuy个人是一款购物应用，允许用户通过每周六期的无息分期付款管理购物，支持个性化列表和店内支付功能。

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleo 是一种支出管理解决方案，提供公司信用卡，自动处理费用、发票和报销，帮助企业简化费用管理和保持透明度。

Zilch

Zilch

zilch.com

Zilch是一款虚拟信用卡应用，允许用户在线或门店购物，提供灵活的付款选项和信用建设功能。

Zil Money

Zil Money

zilmoney.com

Zil Money是一款财务管理平台，支持通过信用卡支付员工和供应商，并提供多种付款选项和支票打印服务。

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong Global是一款跨境支付解决方案，帮助企业和自由职业者管理国际交易和付款。

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl是一款印度的单击结账应用，旨在简化支付体验，提供安全的在线购物环境，支持商家和消费者之间的信任关系。

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River 是一款后端解决方案，支持全球扩展、支付、税务、反欺诈和合规，可以灵活集成至现有电商平台。

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie是一个支付平台，支持各种支付方式的整合，适用于所有规模的企业，帮助简化在线支付流程。

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Blackcatcard应用程序提供全球范围内的虚拟和实体卡，支持资金管理和现金返还，旨在帮助用户优化支出习惯。

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk是一款支出管理应用，帮助企业简化财务流程，包括公司卡、费用报告、发票处理等，支持多货币交易及系统集成。

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless是一个支付平台，支持通过银行直接收款，便于企业自动化管理重复和一次性付款。

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt是一个综合支付解决方案，支持多种支付方式，帮助商家管理销售、库存和客户数据，适用于店内和移动交易。

Viva.com

Viva.com

viva.com

Viva.com 应用使用户能够在多种设备上处理支付、管理库存，并提供实时销售分析。支持无接触支付和纸质收据。

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

LEDGERS是一款支付网关应用，支持通过多种方式收款并简化发票支付流程，提供客户通知和自动收据功能。

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

替代付款是一个B2B支付平台，提供多种付款方式，自动化付款流程，并与会计软件集成以提高效率。

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree是一款全面的支付平台，支持多种支付方式，适合各类企业进行国内外交易和资金管理。

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

服务Fusion是一款现场服务管理软件，提供客户管理、发票支付、库存管理、时间跟踪等功能，支持桌面和移动设备使用。

OmniCard

OmniCard

omnicard.in

OmniCard是一款全面的支付解决方案，提供嵌入式支付、支出管理和企业卡，旨在简化企业的财务交易与管理。

Introwise

Introwise

introwise.com

Introwise是一款调度应用，旨在简化用户与客户之间的预约管理，提高生产力，优化组织效率。

Databox

Databox

databox.com

Databox 是一个易于使用的业务分析平台，帮助企业集中数据，监控绩效，生成报告并进行目标追踪。

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

HitPay是一个面向中小企业的综合支付平台，支持在线、销售点及B2B支付，帮助企业安全高效地处理财务交易。

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

PingPong中国应用为跨境卖家提供安全的跨境收款和财务管理服务，简化国际交易流程。

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

PayNearMe是一款现代支付平台，支持客户使用现金、借记卡、信用卡、ACH及移动支付方式（如Apple Pay和Google Pay）进行支付。

Cushion

Cushion

cushion.ai

Cushion 是一款帮助用户整理账单、付款并利用现有账单和先购买后付款服务建立信用的应用。

Billment

Billment

billment.com

Billment™是一款发票管理工具，集成QuickBooks，提供批量支付、客户自动化、定时处理等功能，提升效率并节省时间和费用。

WePay

WePay

wepay.com

WePay是一种在线支付服务，提供可定制的支付解决方案，尤其适用于众筹平台、市场和小型企业软件。

Veem

Veem

veem.com

Veem是一个在线全球支付平台，帮助企业在100多个国家和70种货币中高效地发送和接收付款。

PayU

PayU

payu.in

PayU是一个在线支付服务平台，提供多种支付方式，支持商家和消费者进行无缝交易，适用于全球市场。

Circula

Circula

circula.com

Circula 是一个员工费用管理平台，帮助员工处理差旅费、信用卡和员工福利，简化财务和薪资管理，确保合规性。

Payowire

Payowire

payowire.com

Payowire是一款全球支付解决方案，提供虚拟和实体卡、银行账户、快速汇款以及低费用的国际支付服务。

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell是一个移动消息和聊天商务平台，帮助品牌通过安全的消息方式与消费者进行连接和互动。

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen应用程序是一个综合支付平台，支持在线、手机和面对面交易，提供多种支付方式和风险管理工具。

Xendit

Xendit

xendit.co

Xendit是一个支付解决方案平台，简化东南亚企业的付款过程，支持多种支付方式，提供安全易集成的系统。

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Equals Money应用帮助企业管理开支，提供全球190个国家的卡片，支持多种货币转账，确保资金安全。

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Trustly个人应用旨在直接从银行账户促进安全的财务交易，无需共享敏感信息，支持即时存款和提款。

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap平台通过自动化工作流程、商业智能和跨部门沟通功能，增强现有会计、ERP和CRM系统，支持财务、销售和HR任务的自动化。

FasterPay

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fasterpay.com

FasterPay是一款财务管理应用，简化支付流程，支持多种付款方式，实现实时交易跟踪和自动财务任务管理。

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