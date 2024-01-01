支付软件 - 最热门应用

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支付软件是指旨在促进和管理在线金融交易的数字工具和系统。该软件可确保企业和消费者安全、高效且简化的支付流程。关键功能通常包括处理各种支付方式、管理计费和发票以及防止欺诈。
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Venmo
venmo.com
支付。得到报酬。店铺。分享。 Venmo 是一款数字钱包，让从学生到小型企业的每个人都能更轻松地赚钱。超过 6000 万人使用 Venmo 应用程序进行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美国金融服务公司，提供在线汇款、数字支付服务并为客户提供营运资金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 与您最喜欢的所有商店完全集成。像往常一样购物，然后在结账时选择 Afterpay 作为付款方式。首次客户完成快速注册，老客户只需登录即可。
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Skrill
skrill.com
进行快速、安全的付款和国际汇款。从投注和交易到购物和游戏，Skrill 让您的资金管理变得简单。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
HoneyBook
honeybook.com
被评选为小型企业第一大客户管理软件。利用我们的一体化项目、发票和付款管理工具更快地保护客户。免费试用 7 天。
Affirm
affirm.com
按照您自己的节奏付款。当您使用 Affirm 购买时，您始终确切地知道您将欠什么以及何时完成付款。没有任何隐藏费用，甚至没有滞纳金。
Zip
zip.co
分 4 期付款，并在接受 Visa、Apple Pay 和 Google 的任何地方在线或实体店购物。购物更聪明！
Karbon
karbonhq.com
您如何经营会计师事务所。工作、客户、规划和沟通集中在一处。无论您的团队是在办公室还是远程，您都与 Karbon 在一起。
Razorpay
razorpay.com
印度在线支付网关，拥有一流的 API、集成程序、强大的安全性和强大的仪表板
Pleo
pleo.io
业务费用解决方案可帮助您的员工完成更多工作。加入数千家信任 Pleo 的公司，让工作支付变得更加轻松
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 使购物者能够立即购买，并在 6 周内进行 4 次免息付款！提高您的转化率、AOV 和客户满意度。
Neteller
neteller.com
注册免费的 NETELLER 帐户，以更快、更安全的方式在线汇款和收款。立即探索我们屡获殊荣的电子钱包。
Melio
meliopayments.com
快速、简单地支付和收款发票，无需任何常规费用。使用 Melio Payments 增加现金流并减少麻烦。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Airwallex
airwallex.com
让您的企业能够以多种货币进行快速、轻松且低费用的国际支付。立即注册免费帐户。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 仪表板中管理客户、制定计划并进行直接借记付款。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即购买并通过 Laybuy 一种付款方式支付超过 6 周的免息分期付款。每天都会添加新品牌，所以请回来查看！
Paystack
paystack.com
非洲的现代在线和离线支付。 Paystack 帮助非洲的企业获得世界任何地方的任何人的付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 开始发展您的业务： ✓ 15 分钟内接受付款 ✓ 诚实的定价 ✓ 所有领先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
轻松接受和发送付款。 Xendit 是印度尼西亚、菲律宾和东南亚领先的支付网关。通过一次集成，您的企业即可在印度尼西亚和菲律宾接受付款。信用卡和借记卡、电子钱包、银行转账等。
Tamara
tamara.co
购物应该充满乐趣，没有压力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一种支付手段，不是靠想象；结账时选择 Tamara，将您的账单分为免息付款
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
Zilch
zilch.com
现在购买，稍后使用 Zilch 付款。在任何地方在线购物，并在 6 周内分 4 期付款。
PaySimple
paysimple.com
登录您的 PaySimple 帐户。没有帐户？注册即可开始在线接受付款、自动计费和开具发票，并创建安全的客户数据库。
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Fiskl
fiskl.com
适用于任何小型企业的移动发票（以及更多）。像专业人士一样管理您企业的日常财务！可用免费帐户。
Checkout.com
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Checkout.com 帮助您的企业向更多客户提供更多付款方式和货币。一流的信用卡和替代支付网关。
Cashfree
cashfree.com
数字印度的支付。为成长型企业收款和付款的最快、最简单的方式
Veem
veem.com
Veem 是一家总部位于旧金山的在线全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 于 2014 年创立。它的前身为 Align Commerce，于 2017 年 3 月 8 日更名为 Veem。该公司为 100 个国家和 70 种货币提供服务，包括美元、加元、英镑、欧元、港元、人民币和澳元。 100 个国家/地区的客户可以接收付款，其中 25 个国家/地区的客户可以发送付款。 付款是使用各种轨道发送的，所使用的轨道是在发送付款时在内部确定的。该公司使用 SWIFT、自动清算所 (ACH)、财务账户、数字钱包、借记卡和区块链进行支付。该公司的目标客户是中...
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一体化全商务支付解决方案。 Poynt 是一个互联商务平台，包括硬件、软件和应用程序，为商家提供实现业务转型的技术。
Blackсatсard
blackcatcard.com
免费在欧洲开设 IBAN 账户。每月只需 0 欧元即可获得支付卡、高达 5% 的现金返还、集成加密服务以及更多其他服务。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家仅在美国提供在线支付系统和移动支付网络的电子商务公司。
LEDGERS
ledgers.cloud
与业务保持联系 发票、考勤、商品及服务税合规性、会计和税务申报工具可帮助您随时随地管理业务。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款简单而强大的现场服务管理软件，提供多种功能，例如客户管理、发票和付款、库存管理、时间跟踪和报告。该软件可在桌面和移动应用程序上使用，以连接办公室工作人员、技术人员和客户。
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付款、银行卡和开支变得简单。 Equals Money 账户旨在彻底改变财务团队管理公司付款、费用、预算、工资等的方式，让时间回到时钟上，让资金回到资产负债表上。
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PingPong 是一家金融科技独角兽公司，致力于为全球跨境电商卖家创新支付服务领域。凭借我们的全球足迹，我们的使命是帮助我们的客户在全球任何地方进行销售。我们致力于为客户提供一流的服务并帮助他们拓展业务。
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BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
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Very Good Security (VGS) 使您可以操作敏感数据，而无需承担保护数据的成本或责任。 VGS 还可以帮助您获得 PCI、SOC2 和其他合规性认证。 VGS 是敏感数据托管机构，可提供统包安全性，无需对现有产品或系统进行任何更改。我们加快您的上市时间并简化敏感数据的使用，同时消除违规风险。毕竟，黑客无法窃取不存在的东西。
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Recurly 为全球数千家企业提供企业级订阅计费管理。
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为您和您的客户轻松安排时间。 您的时间非常宝贵，请利用它来扩展您的业务。我们将确保日常工作顺利进行。我们释放创造力，让您能够思考大局：做您喜欢的事情并获得报酬。 现在，您终于有时间投入到您一直推迟的所有项目中：会后调查问卷、视频宣传片、更具吸引力的演示，或者只是获得充足的睡眠。
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无论您使用哪种支付处理器，都可以跟踪您的每月经常性收入。
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利用我们的一体化企业支付解决方案更明智地消费 最简单的企业支付平台可帮助您控制、自动化和委托公司开支，同时您专注于发展业务！
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Monnify 是一种支付网关，可供企业定期或一次性接受客户付款。 Monnify 为企业提供了一种更简单、更快、更便宜的方式，通过其网络和移动应用程序使用方便的支付方式在尼日利亚获得最高的成功率。通过轻松集成我们的网络 SDK，您可以在网络平台上通过银行卡和账户转账向客户收取付款。 Monnify 的移动 SDK 允许您在应用内接收客户的卡和账户转账付款。我们记录齐全的 API 为您提供构建自定义项目和产品所需的一切。使用 Monnify，您的客户可以使用 USSD、网上银行或其移动银行应用程序启动简单的银行间转账，在您的网站或应用程序上向您付款。 Monnify 允许您通过借记卡在线接收付...
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按时支付账单并避免透支费用。自动转账，无需透支。
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Clickatell 使消费者能够管理自己的日常生活并通过聊天与企业进行交易。
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提高 AR 流程的自动化、集中化和可见性，同时为客户提供行业领先的体验
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