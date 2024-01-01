支付软件 - 最热门应用 - 圣巴泰勒米

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支付软件是指旨在促进和管理在线金融交易的数字工具和系统。该软件可确保企业和消费者安全、高效且简化的支付流程。关键功能通常包括处理各种支付方式、管理计费和发票以及防止欺诈。
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Venmo
venmo.com
支付。得到报酬。店铺。分享。 Venmo 是一款数字钱包，让从学生到小型企业的每个人都能更轻松地赚钱。超过 6000 万人使用 Venmo 应用程序进行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer 是一家金融科技公司，致力于帮助全球中小企业在全球范围内进行交易、开展业务和发展。 Payoneer 成立于 2005 年，坚信人才是平等分配的，但机会却不然。我们的使命是让任何地方的企业家和企业能够参与日益数字化的全球经济并取得成功。自成立以来，我们建立了一个全球金融堆栈，消除了障碍并简化了跨境商务。我们帮助数以百万计的中小型企业（尤其是新兴市场的中小型企业）更轻松地连接全球经济、支付和收款、管理多种货币的资金以及发展业务。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 开创了一种更好的支付方式。客户现在购物，可在 6 周内付款，并且无需支付利息。与 Afterpay 合作的商家可以接触到世界上最大、最忠诚的购物者。全球有超过 1900 万活跃客户使用 Afterpay 进行购物，并且一直位居购物应用程序前 10 名。与 Afterpay 合作并为客户提供更好的支付方式使商家受益。平均而言，Afterpay 每天向其商家合作伙伴发送超过 100 万次全球推荐。 Afterpay 提高了平均订单价值，推动增量销售，并吸引回头客。以下是 Afterpay 为您的客户提供服务的方式： 1. 您的客户在您的网站上购物或获取 Afterpay 应用程序...
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Skrill
skrill.com
进行快速、安全的付款和国际汇款。从投注和交易到购物和游戏，Skrill 让您的资金管理变得简单。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
Affirm
affirm.com
Affirm 的使命是提供诚实的金融产品来改善生活。通过建立一种基于信任、透明度和以人为本的新型支付网络，我们使数百万消费者能够负责任地消费和储蓄，并为数千家企业提供推动增长的工具。与大多数信用卡和其他按时间付费选项不同，我们向消费者准确展示他们将预先支付的金额，从不增加该金额，也从不收取任何滞纳金或隐藏费用。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客户流管理平台，使独立企业能够提供卓越的客户体验并充满信心地运营。核心功能： - 发票 - 提案 - 在线支付 - 日程安排 - 联系表格和潜在客户管理 - 品牌手册 - 簿记 - Quickbooks 集成 - 自动付款提醒 - 客户门户 + 登录
Zip
zip.co
Zip（以前称为 Quadpay）是一家领先的“先买后付”公司，提供公平、无缝的解决方案，简化人们的支付方式。随着我们在全球的业务不断增长，我们的使命是成为随时随地的首选支付选择。我们的存在是为了创造一个人们可以无所畏惧地生活在今天的世界，因为他们知道他们掌控着明天。我们专注于以人为本的产品创新，将客户和商户的财务福祉置于我们所做的一切的核心。借助 Zip，顾客可以在任何地方购物并稍后付款，而商家则可以预先付款。我们的平台使企业能够为在线和实体店的客户提供灵活的支付解决方案，而无需承担风险。我们用户友好的解决方案无需 API 即可轻松集成。一旦上线，商家就可以向数百万已经喜爱 Zip 的新消费...
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 使购物者能够立即购买，并在 6 周内进行 4 次免息付款！提高您的转化率、AOV 和客户满意度。
Karbon
karbonhq.com
Karbon 是会计师事务所的实践管理平台。它提供了一个真正的协作平台来管理工作流程、与团队沟通并交付卓越的客户工作。通过将电子邮件、讨论、任务和强大的工作流程相结合，Karbon 使您的团队能够在一个地方进行沟通和协作，从而提高按时按预算交付的能力。
Razorpay
razorpay.com
Razorpay 的建设之旅始于 2014 年，当时 Harshil Mathur（首席执行官兼联合创始人）和 Shashank Kumar（董事总经理兼联合创始人）目睹了当时印度在线支付行业的惨淡状况，并了解到他们还有更大、更多的资金。需要解决的重要问题。这就是印度企业在线支付的民主化，特别是服务不足的市场、初创企业和中小企业。在过去的9年里，Razorpay已经从一家单一产品公司发展成为一家多产品公司，从一个在线支付网关发展成为印度唯一一家为企业提供支付和银行解决方案的全栈金融解决方案公司。今天的 Razorpay 正在改变古老的复杂性，并改变颠覆性企业的所有已知的资金流动范式。
Pleo
pleo.io
来认识一下 Pleo，它是欧洲领先的支出解决方案，可简化公司每个人的支出。为您的员工提供一张智能公司卡，让他们可以购买他们需要的东西，而不必再去追寻丢失的收据。借助自动化的费用管理、发票和报销，获得实时费用可见性、掌控支出并削减管理费用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，专注于最重要的工作。 Pleo 意味着效率 更少的纸张，更多的工作。 Pleo 负责管理费用报告和收据，以便您和您的团队可以专注于真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理员表示，使用 Pleo 提高了公司的生产力。 Pleo 意味着透明度 一旦使用 Pleo 卡进行购买，管理员就可以收到通知。月末不再有惊喜。 ...
Neteller
neteller.com
注册免费的 NETELLER 帐户，以更快、更安全的方式在线汇款和收款。立即探索我们屡获殊荣的电子钱包。
Melio
meliopayments.com
Melio 是一款免费的供应商/账单支付工具，可最大限度地提高现金流并最大限度地减少忙碌。即使他们只接受支票，也可以使用银行转账或借记卡免费支付供应商账单！您还可以在不接受信用卡的地方使用信用卡，以更长时间地保留现金并赚取卡奖励！应付账款重新发明。 Melio 会自动与您的 QuickBooks 同步，甚至代表您将支票邮寄给供应商，因此您无需再删除支票。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，...
Airwallex
airwallex.com
Airwallex 的云原生平台旨在消除您的全球支付和金融运营中的摩擦。无论您是一家在扩张过程中希望节省时间和金钱的全球性企业，还是一家准备构建自己的金融产品的具有前瞻性思维的企业，Airwallex 的领先技术都可以支持您的发展。与传统银行业务不同，Airwallex 为您提供速度、简单性和节省，让您能够无缝地跨境运营您的业务。管理从在线支付、资金和外汇到支出管理的一切 - 所有这些都通过一个可通过桌面或移动设备访问的安全企业帐户进行。如果您正在寻找更具可定制性和编程性的解决方案来管理和转移资金，您可以直接与我们的核心 API 集成。如果您是一个平台或市场，希望通过提供自己的金融产品来创造新...
Laybuy Personal
laybuy.com
立即购买并通过 Laybuy 一种付款方式支付超过 6 周的免息分期付款。每天都会添加新品牌，所以请回来查看！
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Th...
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
Tamara
tamara.co
购物应该充满乐趣，没有压力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一种支付手段，不是靠想象；结账时选择 Tamara，将您的账单分为免息付款
Paystack
paystack.com
非洲的现代在线和离线支付。 Paystack 帮助非洲的企业获得世界任何地方的任何人的付款。
Mollie
mollie.com
Mollie 为各种规模的公司消除了障碍，使其能够在电子商务领域以更好的条件进行竞争。我们通过提供方便可靠的在线支付来做到这一点。 Mollie 提供多种支付方式，可以轻松地与所有重要网上商店的 API 或插件集成。 Mollie 接受所有主要和当地的付款方式。受到欧洲 90,000 家在线商家的信赖。
Xendit
xendit.co
Xendit 提供的支付解决方案可简化东南亚地区企业的支付流程，包括印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国和越南的中小企业、电子商务初创企业和大型企业。 Xendit 提供安全、易于集成的支付系统以及由优质客户服务支持的无缝支付体验。 Xendit 的系统拥有多种产品，可以接受虚拟账户、信用卡和借记卡、电子钱包、零售店以及在线分期付款的付款。
Zilch
zilch.com
现在购买，稍后使用 Zilch 付款。在任何地方在线购物，并在 6 周内分 4 期付款。
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一体化全商务支付解决方案。 Poynt 是一个互联商务平台，包括硬件、软件和应用程序，为商家提供实现业务转型的技术。
Cashfree
cashfree.com
功能强大且可扩展的支付平台，专为您的业务需求而设计 - 收款、发送付款、管理国际付款等等。 Cashfree Payments 专为从初创公司到企业的所有类型企业而构建，可在网站、移动应用程序或 Whatsapp、社交媒体等其他渠道上接受付款。超过 1,00,000 家商家和领先品牌，如 IRCTC、Nykaa、BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 进行支付处理。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 是一个基于云的支付平台，其使命是使企业及其社区在数字经济中蓬勃发展。 Checkout.com 的模块化技术允许企业添加功能、管理风险，同时保护转化，并添加新的支付方式以推动新市场的增长。他们在多个国家/地区的本地团队提供实地支持，帮助商家提高支付绩效、应对监管并轻松转换新的业务模式。 Checkout.com 拥有超过 150 种货币的快速、可靠的支付和支出，并通过一个 API 提供国内收单、欺诈过滤和报告。 Checkout.com 可接受所有主要的国际信用卡和借记卡，以及流行的替代支付方式和本地支付方式。 Checkout.com 总部位于伦敦，目前在北美、南美...
PaySimple
paysimple.com
企业来到 PaySimple 时有一个简单但重要的需求——更好的接受付款方式。 PaySimple 专为满足基于服务的企业的独特需求而开发，提供灵活的支付和计费解决方案，每天受到 20,000 多家企业的青睐。与我们的竞争对手不同，PaySimple 致力于个性化服务。我们的客户通过我们专门的客户成功和关怀团队获得无与伦比的个人支持。 PaySimple 拥有强大的 API，是支付集成领域值得信赖的技术合作伙伴；在 SaaS 产品和移动应用程序中本地处理现金流。了解更多信息或致电 800.466.0992 咨询 PaySimple 专业：在线支付、移动支付、POS、定期计费、客户管理、在线支付...
Blackсatсard
blackcatcard.com
Blackcatcard 是一家成立于 2019 年的欧洲国际货币服务公司。它提供全球范围内接受的虚拟卡和塑料卡，账户创建、虚拟卡发行和维护费用为零。 Blackcatcard 获得马耳他金融服务管理局许可，提供网上银行、卡和账户管理应用程序以及一系列综合服务。个人和企业客户享受现金返还、奖金、加密货币选项以及在一个账户下发行多张卡的能力。 Blackcatcard 虽然主要针对欧洲经济区公民，但在全球范围内都很受欢迎，包括美国、韩国、中国和南非等地区。
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技独角兽公司，致力于为全球跨境电商卖家创新支付服务领域。凭借我们的全球足迹，我们的使命是帮助我们的客户在全球任何地方进行销售。我们致力于为客户提供一流的服务并帮助他们拓展业务。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子于 2009 年创立，其使命是通过帮助小型企业发展和当地社区发展来做出改变。现在，Marketing 360 位于科罗拉多州柯林斯堡和德克萨斯州奥斯汀，拥有超过 550 名团队成员，并拥有超过 20,000 个活跃的中小型企业客户。 Marketing 360 为小型企业提供从单一平台管理和发展业务所需的所有技术和人才，包括建立专业网站、接受和管理付款、管理潜在客户和客户、预约、监控评论的能力、管理社交媒体、联合企业列表、管理内容营销、开展多渠道数字广告活动等等。不再浪费时间和金钱在多种工具上来管理和发展您的业务。
LEDGERS
ledgers.cloud
“支付网关是电子支付流程中至关重要的一部分。它是前端技术，负责将客户信息传输到商户收单银行，并在商户收单银行处理交易。随着技术的进步，支付网关技术不断发展，以满足客户的需求。借助 LEDGERS，您可以轻松地从一个或多个支付网关对发票进行数字支付，这意味着您可以通过一系列方法收款，包括信用卡、借记卡、网上银行、UPI。 、钱包和 EMI。LEDGERS 允许您集成一个或多个支付网关，让您可以灵活地为您的企业和客户选择最佳的支付方式。此外，LEDGERS 还为您提供了一些有用的功能，例如了解客户的时间。自动开具发票并开具付款收据，这有助于简化您的付款流程，并确保您及时高效地收到付款。那么，为什么...
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：适用于小型企业的一体化人工智能财务管理和会计应用程序 管理小型企业财务不一定是痛苦且耗时的。 Fiskl 提供针对企业家需求量身定制的一整套会计、发票、报告和财务工具，让一切变得轻松。 Fiskl 受到全球超过 170,000 家中小企业的信赖，提供屡获殊荣的财务管理服务，可通过移动设备随时随地访问。主要功能包括： 🔹 完整的会计功能：Fiskl 提供完整的复式记账会计，涵盖发票、银行/信用卡连接、费用跟踪、对账、财务报表等。 🔹人工智能驱动的自动化：我们专有的自动分类引擎使用人工智能自动对交易进行分类、匹配转账和核对账户，从而节省了手动工作时间。 🔹 移动应用程序：我...
Veem
veem.com
Veem 是一家总部位于旧金山的在线全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 于 2014 年创立。它的前身为 Align Commerce，于 2017 年 3 月 8 日更名为 Veem。该公司为 100 个国家和 70 种货币提供服务，包括美元、加元、英镑、欧元、港元、人民币和澳元。 100 个国家/地区的客户可以接收付款，其中 25 个国家/地区的客户可以发送付款。 付款是使用各种轨道发送的，所使用的轨道是在发送付款时在内部确定的。该公司使用 SWIFT、自动清算所 (ACH)、财务账户、数字钱包、借记卡和区块链进行支付。该公司的目标客户是中...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款简单而强大的现场服务管理软件，提供多种功能，例如客户管理、发票和付款、库存管理、时间跟踪和报告。该软件可在桌面和移动应用程序上使用，以连接办公室工作人员、技术人员和客户。
Monnify
monnify.com
Monnify 是一种支付网关，可供企业定期或一次性接受客户付款。 Monnify 为企业提供了一种更简单、更快、更便宜的方式，通过其网络和移动应用程序使用方便的支付方式在尼日利亚获得最高的成功率。通过轻松集成我们的网络 SDK，您可以在网络平台上通过银行卡和账户转账向客户收取付款。 Monnify 的移动 SDK 允许您在应用内接收客户的卡和账户转账付款。我们记录齐全的 API 为您提供构建自定义项目和产品所需的一切。使用 Monnify，您的客户可以使用 USSD、网上银行或其移动银行应用程序启动简单的银行间转账，在您的网站或应用程序上向您付款。 Monnify 允许您通过借记卡在线接收付...
Equals Money
equalsmoney.com
加入我们帮助 20,000 多家公司控制其业务支出的行列。我们的卡片、应用程序和在线平台为您提供完全的控制和可见性，因此您可以花更少的时间管理财务，花更多的时间发展业务。在世界各地工作 - 我们的卡*可在 190 多个接受万事达卡的国家/地区使用，用户可以随时在我们的应用程序中请求充值。获得完全控制 - 团队只花费您记在他们卡上的金额，因此您可以完全了解他们的支出。您将获得一位专家客户经理，他将致力于了解您的业务需求并为您的团队安排演示。我们自有的多币种国际银行帐号 (IBAN) 让我们的客户能够以优惠的汇率轻松进行国际转账。我们的使命是让资金流动变得简单。通过一系列解决方案帮助您充分利用费用...
Introwise
introwise.com
为您和您的客户轻松安排时间。 您的时间非常宝贵，请利用它来扩展您的业务。我们将确保日常工作顺利进行。我们释放创造力，让您能够思考大局：做您喜欢的事情并获得报酬。 现在，您终于有时间投入到您一直推迟的所有项目中：会后调查问卷、视频宣传片、更具吸引力的演示，或者只是获得充足的睡眠。
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong服务中国跨境卖家. PingPong为中国跨境卖家提供更快、更便捷、更安全的跨境收款服务，围绕跨境商户和中小企业出海的综合需求，PingPong目前已建立了跨境收款、外贸B2B收付款、全球收单、全球分发、供应链融资、汇率管理、出口退税、VAT税务缴纳、SAAS企业服务等多元化的产品体系，产品服务覆盖全流程。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. 是一家金融科技公司，通过先进的账户到账户支付解决方案推动创新。 Dwolla 强大的平台、低代码 API 和合作伙伴生态系统简化了与各种支付网络集成以创建单一端到端解决方案的复杂流程。集成 Dwolla 的现代支付技术使企业能够在同一天实时编程支付。通过与 Dwolla 合作，从初创企业到财富 500 强公司，只需最少的开发即可获得效率、灵活性和改善的现金流。
Adyen
adyen.com
Adyen 是许多世界领先公司的首选支付平台，提供直接连接 Visa、Mastercard 和消费者全球首选支付方式的现代化端到端基础设施。 Adyen 可以跨在线、移动和店内渠道提供无障碍支付。 Adyen 在世界各地设有办事处，为 Facebook、Uber、Spotify 和 Brompton 等客户提供服务。以下是我们帮助中型和大型品牌的方式： ✅在线、应用内和面对面支付 ✅首选本地支付方式（银行卡、钱包、转账、支付凭证） ✅本地和跨境收单 ✅现代支付优化和风险管理 ✅所有主要货币的支付和轻松的对账今天就与我们联系。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) 使您可以操作敏感数据，而无需承担保护数据的成本或责任。 VGS 还可以帮助您获得 PCI、SOC2 和其他合规性认证。 VGS 是敏感数据托管机构，可提供统包安全性，无需对现有产品或系统进行任何更改。我们加快您的上市时间并简化敏感数据的使用，同时消除违规风险。毕竟，黑客无法窃取不存在的东西。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。
EBizCharge
ebizcharge.com
集成 B2B 支付领域的领导者。支付网关能够处理 CRM/ERP、会计系统或在线购物车内的支付，例如 QuickBooks、Microsoft Dynamics、SAP、Acumatica、Oracle、Netsuite、Epicor、Sage、Magento、WooCommerce 等。 EBizCharge 还提供完全符合 PCI 标准的移动和平板电脑解决方案。 EBizCharge 由 Century Business Solutions 开发和支持
Recurly
recurly.com
数字媒体、流媒体、出版、SaaS、教育、消费品和专业服务行业的数千家创新公司依靠 Recurly 通过订阅来实现转型增长。 Recurly 的一体化集成平台使团队能够轻松管理和优化订阅者生命周期，从而消除了大规模自动化订阅计费的复杂性。 Sling、Twitch、BarkBox、FabFitFun、Paramount、Lucid 和 Sprout Social 等行业定义公司已选择 Recurly 来管理数十亿美元的经常性收入，确保其经常性计费和收入管理面向未来，并挽回数十亿美元的收入损失由于流失。 Recurly 成立于 2009 年，总部位于旧金山，在博尔德和伦敦设有办事处。反复|让美好事...
Circula
circula.com
Circula 是一个用于员工支付的费用平台：差旅费、信用卡和员工福利。我们的使命是简化财务和工资管理，同时通过智能自动化确保合规性，以便员工能够尽其所能。借助 Circula，您✔️ 节省高达 80% 的会计时间并成为组织内高效的业务合作伙伴✔️ 降低合规风险并确保安全且经过审计的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根据 Visa Europe Limited 的许可发行。 Transact Payments Malta Limited 是经马耳他金融服务管理局根据 1994 年《金融机构法》正式授权和监管的金融机构。注册号为 C 91879。
Cushion
cushion.ai
Cushion 是您的首选应用程序，可用于组织、付款以及利用现有账单和“先买后付”建立信用。简化您的账单。建立信用。
VersaPay
versapay.com
对于需要事半功倍的成长型企业，Versapay 的应收账款效率套件通过自动化开票、促进 B2B 支付以及利用 AI 简化现金应用，简化了发票到现金的流程。 Versapay 隶属于 Great Hill Partners，其员工遍布美国和加拿大，在亚特兰大和迈阿密设有办事处。 Versapay 拥有 10,000 名客户和超过 500 万家公司进行交易，每年促成超过 1.1 亿笔交易并处理超过 170B 美元。 Versapay 的功能： 应收账款自动化 基于云的应收账款自动化软件通过自动化从发票到收款的所有流程，提高了发票到现金流程的效率，简化了付款受理流程，并使 AR 团队能够与客户协作解...
Payowire
payowire.com
具有虚拟和实体卡提供商的全球支付解决方案。提供美元、欧元、英镑银行账户和手机充值。创建账户：https://payowire.com/register Easybanking for Freelancer & Entrepreneurs。所有解决方案都集中在一个平台上。 Payowire 提供虚拟签证和万事达卡用于全球支付。您可以轻松获得一个全球银行账户，用于从亚马逊、eBay 和其他附属平台接收自由职业者付款，并在您的本地银行账户中提款。您将获得美元、欧元和英镑账户，用于从任何平台接收付款。虚拟 Visa 和万事达卡可用于国际付款。以低廉的费用立即向任何国际公司和客户发送付款。通过本地银行转...
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我们的使命是让小型企业的运营变得尽可能简单。我们知道企业的日常运营可能具有挑战性，因此我们开发了工具和资源，帮助企业主简化运营、快速获得资金并获得奖励。因此，如果您正在寻找更好的方式来经营或发展您的业务 - 无论您是想要为下一份工作购买用品的电工，还是想要整合团队支出的咨询公司 - 加入英国各地的 200,000 家企业以及信任 Capital on Tap 的美国。 https://www.capitalontap.com/
Trustly Personal
trustly.com
Trustly 成立于 2008 年，是在线银行支付领域的全球领导者。我们的账户到账户网络绕过银行卡网络，使消费者能够直接从其网上银行账户快速、简单且安全地向商家付款。凭借对 6,000 多家银行的支持，欧洲和北美约 6 亿消费者可以使用 Trustly 进行支付。 AT&T、戴尔、Facebook、Draftkings、Moneygram 和西联汇款是我们的一些全球客户。我们为电子商务、金融服务、游戏、媒体、电信和旅游领域的许多全球最著名的商家提供服务。我们所有的客户都受益于消费者转化率的提高以及运营、欺诈和退款成本的降低。 Trustly 在欧洲、美国和拉丁美洲拥有 400 名员工。我们是...