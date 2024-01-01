支付处理软件 - 最热门应用

Prommt

prommt.com

Prommt 是一个安全的支付请求平台，可将有风险、耗时的电话支付转变为安全的在线交易。 Prommt 使商家能够通过电子邮件、短信或在线消息向客户发送即时、个性化的付款请求；直接为客户带来安全、无缝的在线结账体验。 Prommt 是一款完全可扩展的基于 Web 的应用程序，非常适合企业客户，可以为大型组织提供轻松的用户管理以及跨多个地点的复杂团队的分层访问控制。 Prommt 与现有支付提供商完全集成，使客户能够维持与其当前网关或卡支付处理器的关系。 Prommt 具有多种巧妙的功能，包括安全卡标记化、定期付款、自动充值、自动收据、智能警报和全品牌支付通信，为您提供转变支付流程所需的所有工具...