支付处理软件 - 最热门应用

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支付处理软件使企业能够有效地处理各种类型的企业对企业 (B2B) 支付。公司利用该软件来管理来自商业客户的收款和向供应商的付款。任何接受非现金支付的企业都可以从使用支付处理软件中受益。它主要由会计团队使用，以确保及时付款并最大程度地减少错误。 该软件与支付网关、会计系统和应付账款 (AP) 自动化软件集成。此外，支付处理软件通常与电子商务平台和零售销售点 (POS) 系统配合使用。
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Venmo
venmo.com
支付。得到报酬。店铺。分享。 Venmo 是一款数字钱包，让从学生到小型企业的每个人都能更轻松地赚钱。超过 6000 万人使用 Venmo 应用程序进行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美国金融服务公司，提供在线汇款、数字支付服务并为客户提供营运资金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
HoneyBook
honeybook.com
被评选为小型企业第一大客户管理软件。利用我们的一体化项目、发票和付款管理工具更快地保护客户。免费试用 7 天。
Karbon
karbonhq.com
您如何经营会计师事务所。工作、客户、规划和沟通集中在一处。无论您的团队是在办公室还是远程，您都与 Karbon 在一起。
Melio
meliopayments.com
快速、简单地支付和收款发票，无需任何常规费用。使用 Melio Payments 增加现金流并减少麻烦。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Airwallex
airwallex.com
让您的企业能够以多种货币进行快速、轻松且低费用的国际支付。立即注册免费帐户。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 仪表板中管理客户、制定计划并进行直接借记付款。
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
Paystack
paystack.com
非洲的现代在线和离线支付。 Paystack 帮助非洲的企业获得世界任何地方的任何人的付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 开始发展您的业务： ✓ 15 分钟内接受付款 ✓ 诚实的定价 ✓ 所有领先的付款方式。立即付款 »
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Fiskl
fiskl.com
适用于任何小型企业的移动发票（以及更多）。像专业人士一样管理您企业的日常财务！可用免费帐户。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 帮助您的企业向更多客户提供更多付款方式和货币。一流的信用卡和替代支付网关。
Veem
veem.com
Veem 是一家总部位于旧金山的在线全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 于 2014 年创立。它的前身为 Align Commerce，于 2017 年 3 月 8 日更名为 Veem。该公司为 100 个国家和 70 种货币提供服务，包括美元、加元、英镑、欧元、港元、人民币和澳元。 100 个国家/地区的客户可以接收付款，其中 25 个国家/地区的客户可以发送付款。 付款是使用各种轨道发送的，所使用的轨道是在发送付款时在内部确定的。该公司使用 SWIFT、自动清算所 (ACH)、财务账户、数字钱包、借记卡和区块链进行支付。该公司的目标客户是中...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款简单而强大的现场服务管理软件，提供多种功能，例如客户管理、发票和付款、库存管理、时间跟踪和报告。该软件可在桌面和移动应用程序上使用，以连接办公室工作人员、技术人员和客户。
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技独角兽公司，致力于为全球跨境电商卖家创新支付服务领域。凭借我们的全球足迹，我们的使命是帮助我们的客户在全球任何地方进行销售。我们致力于为客户提供一流的服务并帮助他们拓展业务。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Introwise
introwise.com
为您和您的客户轻松安排时间。 您的时间非常宝贵，请利用它来扩展您的业务。我们将确保日常工作顺利进行。我们释放创造力，让您能够思考大局：做您喜欢的事情并获得报酬。 现在，您终于有时间投入到您一直推迟的所有项目中：会后调查问卷、视频宣传片、更具吸引力的演示，或者只是获得充足的睡眠。
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge 是一组收款工具，可直接在您的企业已使用的系统内运行。
Cushion
cushion.ai
按时支付账单并避免透支费用。自动转账，无需透支。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 使消费者能够管理自己的日常生活并通过聊天与企业进行交易。
VersaPay
versapay.com
提高 AR 流程的自动化、集中化和可见性，同时为客户提供行业领先的体验
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 是一家全球金融科技组织，创建了世界领先的全球支付网络，允许企业通过单一 API 集成本地支付方式。
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong服务中国跨境卖家. PingPong为中国跨境卖家提供更快、更便捷、更安全的跨境收款服务，围绕跨境商户和中小企业出海的综合需求，PingPong目前已建立了跨境收款、外贸B2B收付款、全球收单、全球分发、供应链融资、汇率管理、出口退税、VAT税务缴纳、SAAS企业服务等多元化的产品体系，产品服务覆盖全流程。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您全面了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
Fyorin
fyorin.com
Fyorin 是一个综合性金融运营平台，汇集了全球金融机构网络，可支持 220 多种货币，以简化跨境支付并提供统一的财务解决方案。我们为全球企业提供单一平台进行全球金融运营，接入多家金融机构并即时加快跨境支付，从而轻松提高效率、降低成本并开拓新市场。主要功能： 支持 220 多种货币、30 多种支付渠道和 200 个国家/地区 跨境支付 虚拟多币种卡 虚拟账户（本地 IBAN） 资金管理 多银行费用管理 应付账款 应收账款 与 ERP 和会计工具集成层级团队访问管理
Wallester
business.wallester.com
开始发行免费的虚拟或实体名片，在一个地方管理公司的支出。立即注册并在一天内免费访问 VISA IBAN 帐户！
Adyen
adyen.com
单一解决方案中的端到端支付、数据和财务管理。了解金融技术平台，帮助您更快地实现您的抱负。
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc.（纽约证券交易所代码：GPN）是全球领先的支付技术和软件解决方案提供商，为全球客户提供创新服务。
Zil Money
zilmoney.com
Zil Money 的信用卡发薪功能可让您按时向员工支付工资并赚取现金返还。此外，通过信用卡费用冲销工资资金作为业务费用。通过这种灵活的解决方案提高现金流和员工满意度。 Zil Money 旨在帮助用户使支付管理变得简单高效。您可以享受多种付款方式，例如 ACH、电汇、电子支票、可打印支票等。该平台还允许您使用办公室或家里的常规打印机在空白纸上即时定制和打印支票。 Zil Money 是一家金融科技公司，不是银行或 FDIC 成员。 Zil Money 通过与 FDIC 成员银行硅谷银行和德克萨斯国家银行合作提供银行服务。
Modulr
modulrfinance.com
我们是数字平台，让您无需使用银行进行银行账户和付款。我们自动化您的支付流程，将支付嵌入您的平台，并使您能够构建新的支付产品和服务。全部来自一个 API。
PayJunction
payjunction.com
PayJunction 是人员和技术汇聚进行交易的地方。该公司成立于 2000 年，经常通过将持续创新、客户倡导以及透明且符合道德的定价相结合的方式颠覆支付处理行业。 PayJunction 每年处理超过 90 亿美元的解决方案，使企业可以轻松接受店内、在线和移动支付。我们对计算机科学作为一门艺术的关注，再加上我们以客户为中心的道德态度，促使我们开发颠覆性技术，帮助企业提高生产力、降低成本并提升客户支付体验。我们基于云的支付解决方案可以轻松、安全地与行业领先的业务软件和管理平台集成，或作为交钥匙独立解决方案运行。我们革命性的无代码支付集成™允许独立软件供应商 (ISV) 和开发人员通过 Pay...
PayU
payu.in
PayU 是一家领先的在线支付服务提供商，业务遍及 50 多个高增长市场，致力于打造尖端金融服务，满足超过 300,000 家商户和数百万消费者的需求。专注于通过金融服务赋予个人和企业权力，创造一个没有金融边界、人人都能繁荣的世界。可定制的支付处理平台使商家能够通过覆盖全球任何客户的完整支付方式，获得全球影响力和本地专业知识。 PayU 保证以最低的费用获得最高的批准率，同时确保您的交易达到最高水平的合规性和安全性 - 所有这些都通过单个 API 连接实现。借助 PayU，商家可以大幅提升销售额，同时确保良好的支付处理体验。 PayU在亚洲、中欧和东欧、拉丁美洲、中东和非洲的本地运营使PayU...
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结账与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务体验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一个提供专业服务的一体化平台，使企业能够更快地获得付款并更智能地运营。 Ignition 可以自动化并优化提案、客户协议、计费和收款，从而杜绝逾期付款、未计费工作和平凡的重复管理。 Ignition 还与 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等领先应用程序集成，以实现工作流程自动化并节省宝贵时间。全球超过 7,000 家专业服务企业依靠 Ignition 更快地获得所有工作的报酬、更高效地运营并获得更多利润。
ezyCollect
ezycollect.io
ezyCollect 应收账款软件可帮助公司简化、自动化和更好地管理客户信用和收款活动。立即免费试用！
Solidgate
solidgate.com
接受在线付款。 我们的一站式支付处理平台可确保无缝在线购买和简化的支付基础设施。在全球范围内启用卡收单和本地支付方式：桌面、移动设备和应用程序内。
Forwardly
forwardai.com
访问、监控和管理企业会计数据。 现金流是企业财务健康最重要的组成部分。我们为银行、贷方、金融科技公司、会计师和小型企业提供全套会计数据解决方案，让您轻松获得财务洞察和控制。
Libeo
libeo.io
Libeo 的使命是简化中小企业应付账款的处理和支付。
Paylivre
paylivre.com
Paylivre 是一家总部位于巴西的支付金融科技公司，提供跨境解决方案，每月转移超过 800 万美元，并通过我们的支付 API 将我们的合作伙伴与其巴西受众联系起来。
PayDock
paydock.com
Paydock 是一个支付编排平台，在为使用不同、快速移动且分散的支付服务（及相关）提供商的商家解决众多成本高昂的问题方面处于领先地位。我们创新的 API 优先技术通过单一界面协调支付、欺诈、身份和其他供应商（例如 PayPal 等），同时满足合规性、安全性、技术和其他功能需求。
Leatherback
leatherback.co
我们致力于让全球个人和企业的跨境贸易变得更加容易。棱皮龟可以轻松地将您的资金转移到需要发挥作用的地方。随时随地，几乎无处不在 我们正在构建的产品可为您提供在国外不同国家/地区提供商品和服务所需的一切，而无需支付高额交易费用 - 无论您的企业位于何处。
eDebit Direct
edebitdirect.com
信用卡价格昂贵，有时很难获得，尤其是对于高风险行业。我们的安全系统允许您借记
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMPAY 是领先的支付服务提供商和银行卡直接收单机构。我们为电子商务客户创建量身定制的数据驱动技术，以便在全球范围内进行在线支付。 ECOMPAY 确保资金一键转移；我们的支付网关促进全渠道支付流程，将收单功能、100 多种支付方式、大规模支付和技术创新结合在一个无缝集成中。我们的客户可以享受降低的运营成本、缩短业务扩展时的上市时间以及转换和安全之间的协同作用。 ECOMPAY 在全球设有 4 个办事处，拥有 700 多名员工。 ECOMMPAY 集团公司在英国金融行为监管局 (FCA) – ECOMMPAY LIMITED 和塞浦路斯中央银行 – ECOMMBX LIMITED 的许可...
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay 是立陶宛发展最快的电子货币机构 (EMI) 之一，立陶宛是欧洲大陆领先的金融科技中心，为互联网公司提供银行服务。通过为所有支付设施提供一站式解决方案，ConnectPay 提供流畅的入职和精品银行体验。 ConnectPay 的主要活动和重点是为企业和机构客户提供银行支付服务： - 付款：欧元区（即时）和跨境 - 账户：商业和隔离 - API：网上银行和商户 - 接受付款：银行和银行卡付款（荷兰） 、FI 和 DE） - 公司卡 - BaaS（银行即服务） ConnectPay 获得立陶宛银行许可并受其监管，并受欧洲中央银行的监管框架约束。
BizPayO
bizpayo.com
BizPayO 允许专业人士在线接受信用卡和 ACH 付款，同时收取手续费。 100% 合规且超级安全。
Billment
billment.com
Billment™ 是一种发票管理效率工具，与 QuickBooks 集成，可为您节省时间和金钱。 Billment™ 功能堆栈很深入，包括批量处理付款、批量客户自动化、预定付款处理等功能。用户体验毫不费力，客户支持受到高度评价。
Reap Global
reap.global
Reap 是一个金融平台，通过创新为各种规模的公司提供准入和金融连通性。 Reap 将支出管理软件与一系列创新支付产品相结合，包括旗舰产品 Reap Visa 公司信用卡。 Reap 致力于通过提供与客户和市场一起发展的最佳金融工具来帮助企业取得成功。 Reap 得到了一批投资者的支持，包括 Acorn Pacific Ventures、Arcadia Funds、HashKey Capital、Hustle Fund、Fresco Capital、Abacus Ventures 和 Payment Asia。该公司成立于 2018 年，现已扩大到拥有 50 多人的团队，在七个国家设有办事处。
Prommt
prommt.com
Prommt 是一个安全的支付请求平台，可将有风险、耗时的电话支付转变为安全的在线交易。 Prommt 使商家能够通过电子邮件、短信或在线消息向客户发送即时、个性化的付款请求；直接为客户带来安全、无缝的在线结账体验。 Prommt 是一款完全可扩展的基于 Web 的应用程序，非常适合企业客户，可以为大型组织提供轻松的用户管理以及跨多个地点的复杂团队的分层访问控制。 Prommt 与现有支付提供商完全集成，使客户能够维持与其当前网关或卡支付处理器的关系。 Prommt 具有多种巧妙的功能，包括安全卡标记化、定期付款、自动充值、自动收据、智能警报和全品牌支付通信，为您提供转变支付流程所需的所有工具...
Easebuzz
easebuzz.in
Easebuzz 是全栈支付解决方案平台，为印度超过 1,00,000 家企业提供服务。 Easebuzz 的使命是成为企业的一站式财务操作系统，帮助企业数字化支付并管理围绕数字支付收款、支付支付、互联银行、分割支付、自动对账、供应商付款、分摊支付的端到端财务运营。通过即插即用的 API 解决方案进行商户管理、退款管理等。除了为印度的中小企业和初创企业提供服务外，该公司还服务于各个经济领域的大中型企业业务，包括教育、零售、非银行金融公司、保险、电子商务、D2C、旅游等。
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