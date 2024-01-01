支付处理软件 - 最热门应用 - 巴巴多斯

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支付处理软件使企业能够有效地处理各种类型的企业对企业 (B2B) 支付。公司利用该软件来管理来自商业客户的收款和向供应商的付款。任何接受非现金支付的企业都可以从使用支付处理软件中受益。它主要由会计团队使用，以确保及时付款并最大限度地减少错误。 该软件与支付网关、会计系统和应付账款 (AP) 自动化软件集成。此外，支付处理软件通常与电子商务平台和零售销售点 (POS) 系统配合使用。
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Venmo
venmo.com
支付。得到报酬。店铺。分享。 Venmo 是一款数字钱包，让从学生到小型企业的每个人都能更轻松地赚钱。超过 6000 万人使用 Venmo 应用程序进行快速、安全的社交支付。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer 是一家金融科技公司，致力于帮助全球中小企业在全球范围内进行交易、开展业务和发展。 Payoneer 成立于 2005 年，坚信人才是平等分配的，但机会却不然。我们的使命是让任何地方的企业家和企业能够参与日益数字化的全球经济并取得成功。自成立以来，我们建立了一个全球金融堆栈，消除了障碍并简化了跨境商务。我们帮助数以百万计的中小型企业（尤其是新兴市场的中小型企业）更轻松地连接全球经济、支付和收款、管理多种货币的资金以及发展业务。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客户流管理平台，使独立企业能够提供卓越的客户体验并充满信心地运营。核心功能： - 发票 - 提案 - 在线支付 - 日程安排 - 联系表格和潜在客户管理 - 品牌手册 - 簿记 - Quickbooks 集成 - 自动付款提醒 - 客户门户 + 登录
Karbon
karbonhq.com
Karbon 是会计师事务所的实践管理平台。它提供了一个真正的协作平台来管理工作流程、与团队沟通并交付卓越的客户工作。通过将电子邮件、讨论、任务和强大的工作流程相结合，Karbon 使您的团队能够在一个地方进行沟通和协作，从而提高按时按预算交付的能力。
Melio
meliopayments.com
Melio 是一款免费的供应商/账单支付工具，可最大限度地提高现金流并最大限度地减少忙碌。即使他们只接受支票，也可以使用银行转账或借记卡免费支付供应商账单！您还可以在不接受信用卡的地方使用信用卡，以更长时间地保留现金并赚取卡奖励！应付账款重新发明。 Melio 会自动与您的 QuickBooks 同步，甚至代表您将支票邮寄给供应商，因此您无需再删除支票。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，...
Airwallex
airwallex.com
Airwallex 的云原生平台旨在消除您的全球支付和金融运营中的摩擦。无论您是一家在扩张过程中希望节省时间和金钱的全球性企业，还是一家准备构建自己的金融产品的具有前瞻性思维的企业，Airwallex 的领先技术都可以支持您的发展。与传统银行业务不同，Airwallex 为您提供速度、简单性和节省，让您能够无缝地跨境运营您的业务。管理从在线支付、资金和外汇到支出管理的一切 - 所有这些都通过一个可通过桌面或移动设备访问的安全企业帐户进行。如果您正在寻找更具可定制性和编程性的解决方案来管理和转移资金，您可以直接与我们的核心 API 集成。如果您是一个平台或市场，希望通过提供自己的金融产品来创造新...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Th...
Paystack
paystack.com
非洲的现代在线和离线支付。 Paystack 帮助非洲的企业获得世界任何地方的任何人的付款。
Mollie
mollie.com
Mollie 为各种规模的公司消除了障碍，使其能够在电子商务领域以更好的条件进行竞争。我们通过提供方便可靠的在线支付来做到这一点。 Mollie 提供多种支付方式，可以轻松地与所有重要网上商店的 API 或插件集成。 Mollie 接受所有主要和当地的付款方式。受到欧洲 90,000 家在线商家的信赖。
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 是一个基于云的支付平台，其使命是使企业及其社区在数字经济中蓬勃发展。 Checkout.com 的模块化技术允许企业添加功能、管理风险，同时保护转化，并添加新的支付方式以推动新市场的增长。他们在多个国家/地区的本地团队提供实地支持，帮助商家提高支付绩效、应对监管并轻松转换新的业务模式。 Checkout.com 拥有超过 150 种货币的快速、可靠的支付和支出，并通过一个 API 提供国内收单、欺诈过滤和报告。 Checkout.com 可接受所有主要的国际信用卡和借记卡，以及流行的替代支付方式和本地支付方式。 Checkout.com 总部位于伦敦，目前在北美、南美...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技独角兽公司，致力于为全球跨境电商卖家创新支付服务领域。凭借我们的全球足迹，我们的使命是帮助我们的客户在全球任何地方进行销售。我们致力于为客户提供一流的服务并帮助他们拓展业务。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子于 2009 年创立，其使命是通过帮助小型企业发展和当地社区发展来做出改变。现在，Marketing 360 位于科罗拉多州柯林斯堡和德克萨斯州奥斯汀，拥有超过 550 名团队成员，并拥有超过 20,000 个活跃的中小型企业客户。 Marketing 360 为小型企业提供从单一平台管理和发展业务所需的所有技术和人才，包括建立专业网站、接受和管理付款、管理潜在客户和客户、预约、监控评论的能力、管理社交媒体、联合企业列表、管理内容营销、开展多渠道数字广告活动等等。不再浪费时间和金钱在多种工具上来管理和发展您的业务。
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：适用于小型企业的一体化人工智能财务管理和会计应用程序 管理小型企业财务不一定是痛苦且耗时的。 Fiskl 提供针对企业家需求量身定制的一整套会计、发票、报告和财务工具，让一切变得轻松。 Fiskl 受到全球超过 170,000 家中小企业的信赖，提供屡获殊荣的财务管理服务，可通过移动设备随时随地访问。主要功能包括： 🔹 完整的会计功能：Fiskl 提供完整的复式记账会计，涵盖发票、银行/信用卡连接、费用跟踪、对账、财务报表等。 🔹人工智能驱动的自动化：我们专有的自动分类引擎使用人工智能自动对交易进行分类、匹配转账和核对账户，从而节省了手动工作时间。 🔹 移动应用程序：我...
Veem
veem.com
Veem 是一家总部位于旧金山的在线全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 于 2014 年创立。它的前身为 Align Commerce，于 2017 年 3 月 8 日更名为 Veem。该公司为 100 个国家和 70 种货币提供服务，包括美元、加元、英镑、欧元、港元、人民币和澳元。 100 个国家/地区的客户可以接收付款，其中 25 个国家/地区的客户可以发送付款。 付款是使用各种轨道发送的，所使用的轨道是在发送付款时在内部确定的。该公司使用 SWIFT、自动清算所 (ACH)、财务账户、数字钱包、借记卡和区块链进行支付。该公司的目标客户是中...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款简单而强大的现场服务管理软件，提供多种功能，例如客户管理、发票和付款、库存管理、时间跟踪和报告。该软件可在桌面和移动应用程序上使用，以连接办公室工作人员、技术人员和客户。
Introwise
introwise.com
为您和您的客户轻松安排时间。 您的时间非常宝贵，请利用它来扩展您的业务。我们将确保日常工作顺利进行。我们释放创造力，让您能够思考大局：做您喜欢的事情并获得报酬。 现在，您终于有时间投入到您一直推迟的所有项目中：会后调查问卷、视频宣传片、更具吸引力的演示，或者只是获得充足的睡眠。
Adyen
adyen.com
Adyen 是许多世界领先公司的首选支付平台，提供直接连接 Visa、Mastercard 和消费者全球首选支付方式的现代化端到端基础设施。 Adyen 可以跨在线、移动和店内渠道提供无障碍支付。 Adyen 在世界各地设有办事处，为 Facebook、Uber、Spotify 和 Brompton 等客户提供服务。以下是我们帮助中型和大型品牌的方式： ✅在线、应用内和面对面支付 ✅首选本地支付方式（银行卡、钱包、转账、支付凭证） ✅本地和跨境收单 ✅现代支付优化和风险管理 ✅所有主要货币的支付和轻松的对账今天就与我们联系。
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong服务中国跨境卖家. PingPong为中国跨境卖家提供更快、更便捷、更安全的跨境收款服务，围绕跨境商户和中小企业出海的综合需求，PingPong目前已建立了跨境收款、外贸B2B收付款、全球收单、全球分发、供应链融资、汇率管理、出口退税、VAT税务缴纳、SAAS企业服务等多元化的产品体系，产品服务覆盖全流程。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。
EBizCharge
ebizcharge.com
集成 B2B 支付领域的领导者。支付网关能够处理 CRM/ERP、会计系统或在线购物车内的支付，例如 QuickBooks、Microsoft Dynamics、SAP、Acumatica、Oracle、Netsuite、Epicor、Sage、Magento、WooCommerce 等。 EBizCharge 还提供完全符合 PCI 标准的移动和平板电脑解决方案。 EBizCharge 由 Century Business Solutions 开发和支持
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
VersaPay
versapay.com
对于需要事半功倍的成长型企业，Versapay 的应收账款效率套件通过自动化开票、促进 B2B 支付以及利用 AI 简化现金应用，简化了发票到现金的流程。 Versapay 隶属于 Great Hill Partners，其员工遍布美国和加拿大，在亚特兰大和迈阿密设有办事处。 Versapay 拥有 10,000 名客户和超过 500 万家公司进行交易，每年促成超过 1.1 亿笔交易并处理超过 170B 美元。 Versapay 的功能： 应收账款自动化 基于云的应收账款自动化软件通过自动化从发票到收款的所有流程，提高了发票到现金流程的效率，简化了付款受理流程，并使 AR 团队能够与客户协作解...
Cushion
cushion.ai
Cushion 是您的首选应用程序，可用于组织、付款以及利用现有账单和“先买后付”建立信用。简化您的账单。建立信用。
Mamo Pay
mamopay.com
我们是一家总部位于阿联酋迪拜的金融科技公司，是第一家受到迪拜金融服务管理局 (“DFSA”)🇦🇪 全面监管的金融科技公司，由两名前 Google 员工创立。 Mamo Pay for Business 是面向中小企业（仅限阿联酋）的全栈支付平台。无论您是中小企业、家庭企业还是自由职业者，都可以向客户发送付款链接并立即获得付款。登录您的专用仪表板，根据您的需要创建和管理尽可能多的支付链接、生成二维码支付、自动开具发票、请求电子商务 API 集成或向所有供应商付款。在 Mamo，我们重视客户的隐私和安全。设计安全是 Mamo 的一种方法，通过持续测试、身份验证保护措施以及遵守最佳编程实践和行业...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 对金融科技的贡献就像云对 IT 的贡献一样。我们建立了世界上最大的本地支付网络，为无摩擦的全球商业提供动力。创新的电子商务企业、技术公司、市场和其他机构使用我们的金融科技即服务平台将金融科技和支付功能无缝集成到他们的应用程序中。 Rapyd 全球支付网络提供数百种本地首选支付方式，包括 100 多个国家/地区的银行转账、电子钱包和现金。借助 Rapyd 的 API，企业可以开辟新市场、创建新的金融科技应用程序并覆盖全球 40 亿消费者，而无需考虑基础设施或法规。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您完全了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是移动消息传递和聊天商务创新领域的先驱。 Clickatell 聊天商务平台通过便利的消息传递、安全且大规模地提供创新、直观的对话式商务旅程，使品牌能够与消费者联系、互动和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信赖的聊天商务平台来降低成本，同时最大化价值并提升消费者生命周期各个阶段的客户体验。 Clickatell 总部位于湾区，并在加拿大、南非和尼日利亚设有办事处。了解更多信息，请访问 www.clickatell.com。
Viva.com
viva.com
Viva.com Group（原名 Viva Wallet）是欧洲领先的支付技术银行，业务遍及 24 个市场。我们支持 17 种语言和 9 种货币，支持全球 30 多种付款方式。免费应用程序，viva.com |终端，可以轻松地在智能手机或其他超过 985 种支持的设备类型上进行设置，有效地将这些设备转变为适应性强的销售点终端，而无需额外的硬件。下载该应用程序后，您的企业可以在旅途中轻松处理各种付款、管理库存并访问销售分析。移动性、成本效益和用户友好界面的结合使得 viva.com |终端应用程序非常适合小型企业、弹出式活动和远程位置。我们通过 viva.com 的加密和标记化服务增强安全性，...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin 是一个综合性金融运营平台，汇集了全球金融机构网络，可支持 220 多种货币，以简化跨境支付并提供统一的财务解决方案。我们为全球企业提供单一平台进行全球金融运营，接入多家金融机构并即时加快跨境支付，从而轻松提高效率、降低成本并开拓新市场。主要功能： 支持 220 多种货币、30 多种支付渠道和 200 个国家/地区 跨境支付 虚拟多币种卡 虚拟账户（本地 IBAN） 资金管理 多银行费用管理 应付账款 应收账款 与 ERP 和会计工具集成层级团队访问管理
Wallester
business.wallester.com
Wallester 是一家金融科技公司，帮助企业采用全新的方法来管理和优化公司费用。作为 Visa 官方合作伙伴，Wallester Business 是发行满足各种需求的公司卡的完美解决方案，也是用于监控和管理费用的内部构建的易于使用的平台。 Wallester 提供非常快速的入职流程、针对客户需求的个性化方法、出色的业务 API、移动应用程序以及比传统银行更多的创新功能。立即尝试 Wallester Business，为您的企业提供支持，每月仅需 00.00 欧元！
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay 是立陶宛发展最快的电子货币机构 (EMI) 之一，立陶宛是欧洲大陆领先的金融科技中心，为互联网公司提供银行服务。通过为所有支付设施提供一站式解决方案，ConnectPay 提供流畅的入职和精品银行体验。 ConnectPay 的主要活动和重点是为企业和机构客户提供银行支付服务： - 付款：欧元区（即时）和跨境 - 账户：商业和隔离 - API：网上银行和商户 - 接受付款：银行和银行卡付款（荷兰） 、FI 和 DE） - 公司卡 - BaaS（银行即服务） ConnectPay 获得立陶宛银行许可并受其监管，并受欧洲中央银行的监管框架约束。
Zil Money
zilmoney.com
Zil Money 的信用卡发薪功能可让您按时向员工支付工资并赚取现金返还。此外，通过信用卡费用冲销工资资金作为业务费用。通过这种灵活的解决方案提高现金流和员工满意度。 Zil Money 旨在帮助用户使支付管理变得简单高效。您可以享受多种付款方式，例如 ACH、电汇、电子支票、可打印支票等。该平台还允许您使用办公室或家里的常规打印机在空白纸上即时定制和打印支票。 Zil Money 是一家金融科技公司，不是银行或 FDIC 成员。 Zil Money 通过与 FDIC 成员银行硅谷银行和德克萨斯国家银行合作提供银行服务。
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit 是您所有在线支付的一站式商店。它处理不同的支付选项，提供即时连接，并具有强大的智能功能以实现顺畅的交易。无论您使用哪种设备，您都会发现它既简单又直观 - 不仅是台式机，还包括平板电脑。您可以监控每笔交易以确保透明度。
PayDo
paydo.com
PayDo 是一家受英国 EMI 监管和加拿大许可的 MSB。我们通过一个企业账户、一个仪表板、一份协议和一个 API 提供多币种 IBAN、全球处理、商户解决方案、批量支付和公司卡发行。使用 PayDo 企业帐户访问全球支付功能。使用 SEPA、SEPA Instant、SWIFT 以及英国、丹麦和德国的本地支付方案在全球范围内发送和接收付款。从 150 多个国家/地区和 35 种货币中进行选择，管理国际支付、简化薪资并优化您的全球现金流 — 所有这些都通过一个平台实现。由于能够在一个账户中持有多个 IBAN，您将能够立即进入国外和国内市场、加快付款速度并最大限度地降低费用。此外，您还可以像...
PayU
payu.in
PayU 是一家领先的在线支付服务提供商，业务遍及 50 多个高增长市场，致力于打造尖端金融服务，满足超过 300,000 家商户和数百万消费者的需求。专注于通过金融服务赋予个人和企业权力，创造一个没有金融边界、人人都能繁荣的世界。可定制的支付处理平台使商家能够通过覆盖全球任何客户的完整支付方式，获得全球影响力和本地专业知识。 PayU 保证以最低的费用获得最高的批准率，同时确保您的交易达到最高水平的合规性和安全性 - 所有这些都通过单个 API 连接实现。借助 PayU，商家可以大幅提升销售额，同时确保良好的支付处理体验。 PayU在亚洲、中欧和东欧、拉丁美洲、中东和非洲的本地运营使PayU...
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结账与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务体验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降...
Forwardly
forwardai.com
访问、监控和管理企业会计数据。 现金流是企业财务健康最重要的组成部分。我们为银行、贷方、金融科技公司、会计师和小型企业提供全套会计数据解决方案，让您轻松获得财务洞察和控制。
Leatherback
leatherback.co
我们致力于让全球个人和企业的跨境贸易变得更加容易。棱皮龟可以轻松地将您的资金转移到需要发挥作用的地方。随时随地，几乎无处不在 我们正在构建的产品可为您提供在国外不同国家/地区提供商品和服务所需的一切，而无需支付高额交易费用 - 无论您的企业位于何处。
Prommt
prommt.com
Prommt 是一个安全的支付请求平台，可将有风险、耗时的电话支付转变为安全的在线交易。 Prommt 使商家能够通过电子邮件、短信或在线消息向客户发送即时、个性化的付款请求；直接为客户带来安全、无缝的在线结账体验。 Prommt 是一款完全可扩展的基于 Web 的应用程序，非常适合企业客户，可以为大型组织提供轻松的用户管理以及跨多个地点的复杂团队的分层访问控制。 Prommt 与现有支付提供商完全集成，使客户能够维持与其当前网关或卡支付处理器的关系。 Prommt 具有多种巧妙的功能，包括安全卡标记化、定期付款、自动充值、自动收据、智能警报和全品牌支付通信，为您提供转变支付流程所需的所有工具...
Skydo
skydo.com
Skydo 使接收国际商业付款变得经济实惠、轻松且无缝。获取符合 GST 的 FIRA 和实时付款跟踪。与银行、Paypal 和 Wise 相比，为企业和自由职业者提供最便宜的解决方案。
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc.（纽约证券交易所代码：GPN）是全球领先的支付技术和软件解决方案提供商，为全球客户提供创新服务。
Helcim
helcim.com
Helcim 是一家支付公司，让企业轻松接受信用卡。 Helcim 致力于通过简化注册、提供更智能的支付工具以及更实惠的支付方式来提供更好的支付服务。我们知道获得付款对于您的业务至关重要，因此我们致力于在每一步提供更好的信用卡处理体验。您只需几分钟即可注册 Helcim 帐户。无需复杂的文书工作和轻松的在线审批，您可以立即开始。您的 Helcim 帐户允许您接受客户亲自、在线、应用内、电话、发票等方式的付款 - 我们很自豪能够免费提供所有这些灵活性。
NMI
nmi.com
NMI 可以让您创建理想的、完整的商务产品，无论您是寻求构建更好解决方案的 ISV、想要增加服务价值的 ISO，还是提供支付处理工具的银行。虽然我们不直接与商家合作，但我们使您能够为您的商家提供在所有参与点接受付款的能力：店内、移动、在线和无人值守。
Paymerang
paymerang.com
Paymerang 提供简化的发票和支付自动化平台，将应付帐款 (AP) 部门带入现代时代。 Paymerang 的平台每年为 AP 部门节省数千个小时，增强可视性、提高准确性、提高效率并赚取回扣，同时减少纸张、欺诈风险和运营成本。
Modulr
modulrfinance.com
我们是数字平台，让您无需使用银行进行银行账户和付款。我们自动化您的支付流程，将支付嵌入您的平台，并使您能够构建新的支付产品和服务。全部来自一个 API。
PayJunction
payjunction.com
PayJunction 是人员和技术汇聚进行交易的地方。该公司成立于 2000 年，经常通过将持续创新、客户倡导以及透明且符合道德的定价相结合的方式颠覆支付处理行业。 PayJunction 每年处理超过 90 亿美元的解决方案，使企业可以轻松接受店内、在线和移动支付。我们对计算机科学作为一门艺术的关注，再加上我们以客户为中心的道德态度，促使我们开发颠覆性技术，帮助企业提高生产力、降低成本并提升客户支付体验。我们基于云的支付解决方案可以轻松、安全地与行业领先的业务软件和管理平台集成，或作为交钥匙独立解决方案运行。我们革命性的无代码支付集成™允许独立软件供应商 (ISV) 和开发人员通过 Pay...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一个支付编排平台。快速发展、进入新市场、寻求限制合规负担或降低支付成本的组织常常发现他们无法调整其基础设施以按照业务要求的方式接受付款。我们的支付编排平台允许客户构建一个集成，然后通过几乎任何支付服务组合路由交易，而无需接触最终消费者卡数据，从而实现支付灵活性和冗余。我们提供名为 Payments Orchestration 的强大支付基础设施，使各种规模的公司能够保护支付数据，通过一个 API 与全球几乎任何支付服务进行交易，并提高每笔交易的投资回报率。
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一个提供专业服务的一体化平台，使企业能够更快地获得付款并更智能地运营。 Ignition 可以自动化并优化提案、客户协议、计费和收款，从而杜绝逾期付款、未计费工作和平凡的重复管理。 Ignition 还与 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等领先应用程序集成，以实现工作流程自动化并节省宝贵时间。全球超过 7,000 家专业服务企业依靠 Ignition 更快地获得所有工作的报酬、更高效地运营并获得更多利润。
ezyCollect
ezycollect.io
ezyCollect 自动化 B2B 的应收账款 - 我们的客户通常会在前 12 个月内看到逾期未付款减少 40%。 AR 自动化，具有 1. 基于实时客户数据和数百万数据的信用洞察，可帮助您识别最佳客户并通过企业信用评分消除坏账 2. SimplyPaid 付款集成，可让您在发票上添加“立即付款”按钮- 这样您的客户就可以直接从发票中向您付款。 3. 集成信用洞察和企业信用评分的在线信用应用程序 - 这样您就可以根据客户风险自定义信用条款 为什么 AR 团队喜欢 ezyCollect 1. 付款回写：通过付款回写* 2. 付款自动根据客户发票记录付款客户可以“立即付款”或“稍后付款”并在一个...
Solidgate
solidgate.com
接受在线付款。 我们的一站式支付处理平台可确保无缝在线购买和简化的支付基础设施。在全球范围内启用卡收单和本地支付方式：桌面、移动设备和应用程序内。
Libeo
libeo.io
Libeo 使欧洲各地的中小企业主、财务总监和会计师能够一键集中和支付供应商发票，无需 IBAN，也无需连接到银行。该平台允许对采购周期进行端到端管理： - 通过一个平台来管理和支付所有供应商发票 - 扫描并分类所有发票 - 减少手动处理错误并确保付款以防止欺诈 - 您的发票数字化审批工作流程 - 简单、安全的付款，无需使用银行账户详细信息，也无需通过银行界面 - 与多种会计工具集成 近 100,000 家小型企业已加入 Libeo，以集中和支付供应商发票，如 Eurosanté 私立医院、Champagne Alain Edouard、 Chateau Laguiole、Bodyguard ...