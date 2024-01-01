支付网关 - 最热门应用 - 科科斯（基林）群岛

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支付网关简化了购物者和商家之间的支付交易流程，将交易详细信息安全地传输给银行。电子商务企业依靠支付网关来确保支付信息从客户到商家和支付处理商的安全传输。电子商务经理使用该软件接受多个渠道的付款，而财务专业人员则使用它来跟踪付款绩效。 将支付网关与支付处理软件区分开来非常重要，支付处理软件是为企业对企业 (B2B) 交易而设计的。支付网关与电子商务平台、购物车软件和订阅管理软件集成，以促进通过这些系统销售的商品和服务的支付。
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Payoneer
payoneer.com
Payoneer 是一家金融科技公司，致力于帮助全球中小企业在全球范围内进行交易、开展业务和发展。 Payoneer 成立于 2005 年，坚信人才是平等分配的，但机会却不然。我们的使命是让任何地方的企业家和企业能够参与日益数字化的全球经济并取得成功。自成立以来，我们建立了一个全球金融堆栈，消除了障碍并简化了跨境商务。我们帮助数以百万计的中小型企业（尤其是新兴市场的中小型企业）更轻松地连接全球经济、支付和收款、管理多种货币的资金以及发展业务。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Skrill
skrill.com
进行快速、安全的付款和国际汇款。从投注和交易到购物和游戏，Skrill 让您的资金管理变得简单。
Razorpay
razorpay.com
Razorpay 的建设之旅始于 2014 年，当时 Harshil Mathur（首席执行官兼联合创始人）和 Shashank Kumar（董事总经理兼联合创始人）目睹了当时印度在线支付行业的惨淡状况，并了解到他们还有更大、更多的资金。需要解决的重要问题。这就是印度企业在线支付的民主化，特别是服务不足的市场、初创企业和中小企业。在过去的9年里，Razorpay已经从一家单一产品公司发展成为一家多产品公司，从一个在线支付网关发展成为印度唯一一家为企业提供支付和银行解决方案的全栈金融解决方案公司。今天的 Razorpay 正在改变古老的复杂性，并改变颠覆性企业的所有已知的资金流动范式。
Neteller
neteller.com
注册免费的 NETELLER 帐户，以更快、更安全的方式在线汇款和收款。立即探索我们屡获殊荣的电子钱包。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，...
Mollie
mollie.com
Mollie 为各种规模的公司消除了障碍，使其能够在电子商务领域以更好的条件进行竞争。我们通过提供方便可靠的在线支付来做到这一点。 Mollie 提供多种支付方式，可以轻松地与所有重要网上商店的 API 或插件集成。 Mollie 接受所有主要和当地的付款方式。受到欧洲 90,000 家在线商家的信赖。
Xendit
xendit.co
Xendit 提供的支付解决方案可简化东南亚地区企业的支付流程，包括印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国和越南的中小企业、电子商务初创企业和大型企业。 Xendit 提供安全、易于集成的支付系统以及由优质客户服务支持的无缝支付体验。 Xendit 的系统拥有多种产品，可以接受虚拟账户、信用卡和借记卡、电子钱包、零售店以及在线分期付款的付款。
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一体化全商务支付解决方案。 Poynt 是一个互联商务平台，包括硬件、软件和应用程序，为商家提供实现业务转型的技术。
Cashfree
cashfree.com
功能强大且可扩展的支付平台，专为您的业务需求而设计 - 收款、发送付款、管理国际付款等等。 Cashfree Payments 专为从初创公司到企业的所有类型企业而构建，可在网站、移动应用程序或 Whatsapp、社交媒体等其他渠道上接受付款。超过 1,00,000 家商家和领先品牌，如 IRCTC、Nykaa、BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 进行支付处理。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 是一个基于云的支付平台，其使命是使企业及其社区在数字经济中蓬勃发展。 Checkout.com 的模块化技术允许企业添加功能、管理风险，同时保护转化，并添加新的支付方式以推动新市场的增长。他们在多个国家/地区的本地团队提供实地支持，帮助商家提高支付绩效、应对监管并轻松转换新的业务模式。 Checkout.com 拥有超过 150 种货币的快速、可靠的支付和支出，并通过一个 API 提供国内收单、欺诈过滤和报告。 Checkout.com 可接受所有主要的国际信用卡和借记卡，以及流行的替代支付方式和本地支付方式。 Checkout.com 总部位于伦敦，目前在北美、南美...
PaySimple
paysimple.com
企业来到 PaySimple 时有一个简单但重要的需求——更好的接受付款方式。 PaySimple 专为满足基于服务的企业的独特需求而开发，提供灵活的支付和计费解决方案，每天受到 20,000 多家企业的青睐。与我们的竞争对手不同，PaySimple 致力于个性化服务。我们的客户通过我们专门的客户成功和关怀团队获得无与伦比的个人支持。 PaySimple 拥有强大的 API，是支付集成领域值得信赖的技术合作伙伴；在 SaaS 产品和移动应用程序中本地处理现金流。了解更多信息或致电 800.466.0992 咨询 PaySimple 专业：在线支付、移动支付、POS、定期计费、客户管理、在线支付...
LEDGERS
ledgers.cloud
“支付网关是电子支付流程中至关重要的一部分。它是前端技术，负责将客户信息传输到商户收单银行，并在商户收单银行处理交易。随着技术的进步，支付网关技术不断发展，以满足客户的需求。借助 LEDGERS，您可以轻松地从一个或多个支付网关对发票进行数字支付，这意味着您可以通过一系列方法收款，包括信用卡、借记卡、网上银行、UPI。 、钱包和 EMI。LEDGERS 允许您集成一个或多个支付网关，让您可以灵活地为您的企业和客户选择最佳的支付方式。此外，LEDGERS 还为您提供了一些有用的功能，例如了解客户的时间。自动开具发票并开具付款收据，这有助于简化您的付款流程，并确保您及时高效地收到付款。那么，为什么...
Monnify
monnify.com
Monnify 是一种支付网关，可供企业定期或一次性接受客户付款。 Monnify 为企业提供了一种更简单、更快、更便宜的方式，通过其网络和移动应用程序使用方便的支付方式在尼日利亚获得最高的成功率。通过轻松集成我们的网络 SDK，您可以在网络平台上通过银行卡和账户转账向客户收取付款。 Monnify 的移动 SDK 允许您在应用内接收客户的卡和账户转账付款。我们记录齐全的 API 为您提供构建自定义项目和产品所需的一切。使用 Monnify，您的客户可以使用 USSD、网上银行或其移动银行应用程序启动简单的银行间转账，在您的网站或应用程序上向您付款。 Monnify 允许您通过借记卡在线接收付...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. 是一家金融科技公司，通过先进的账户到账户支付解决方案推动创新。 Dwolla 强大的平台、低代码 API 和合作伙伴生态系统简化了与各种支付网络集成以创建单一端到端解决方案的复杂流程。集成 Dwolla 的现代支付技术使企业能够在同一天实时编程支付。通过与 Dwolla 合作，从初创企业到财富 500 强公司，只需最少的开发即可获得效率、灵活性和改善的现金流。
Adyen
adyen.com
Adyen 是许多世界领先公司的首选支付平台，提供直接连接 Visa、Mastercard 和消费者全球首选支付方式的现代化端到端基础设施。 Adyen 可以跨在线、移动和店内渠道提供无障碍支付。 Adyen 在世界各地设有办事处，为 Facebook、Uber、Spotify 和 Brompton 等客户提供服务。以下是我们帮助中型和大型品牌的方式： ✅在线、应用内和面对面支付 ✅首选本地支付方式（银行卡、钱包、转账、支付凭证） ✅本地和跨境收单 ✅现代支付优化和风险管理 ✅所有主要货币的支付和轻松的对账今天就与我们联系。
EBizCharge
ebizcharge.com
集成 B2B 支付领域的领导者。支付网关能够处理 CRM/ERP、会计系统或在线购物车内的支付，例如 QuickBooks、Microsoft Dynamics、SAP、Acumatica、Oracle、Netsuite、Epicor、Sage、Magento、WooCommerce 等。 EBizCharge 还提供完全符合 PCI 标准的移动和平板电脑解决方案。 EBizCharge 由 Century Business Solutions 开发和支持
Trustly Personal
trustly.com
Trustly 成立于 2008 年，是在线银行支付领域的全球领导者。我们的账户到账户网络绕过银行卡网络，使消费者能够直接从其网上银行账户快速、简单且安全地向商家付款。凭借对 6,000 多家银行的支持，欧洲和北美约 6 亿消费者可以使用 Trustly 进行支付。 AT&T、戴尔、Facebook、Draftkings、Moneygram 和西联汇款是我们的一些全球客户。我们为电子商务、金融服务、游戏、媒体、电信和旅游领域的许多全球最著名的商家提供服务。我们所有的客户都受益于消费者转化率的提高以及运营、欺诈和退款成本的降低。 Trustly 在欧洲、美国和拉丁美洲拥有 400 名员工。我们是...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 对金融科技的贡献就像云对 IT 的贡献一样。我们建立了世界上最大的本地支付网络，为无摩擦的全球商业提供动力。创新的电子商务企业、技术公司、市场和其他机构使用我们的金融科技即服务平台将金融科技和支付功能无缝集成到他们的应用程序中。 Rapyd 全球支付网络提供数百种本地首选支付方式，包括 100 多个国家/地区的银行转账、电子钱包和现金。借助 Rapyd 的 API，企业可以开辟新市场、创建新的金融科技应用程序并覆盖全球 40 亿消费者，而无需考虑基础设施或法规。
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay - 管理资金入金、资金出金和付款的一体化平台。
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe 是现代且可靠的支付平台，可让您的客户以他们想要的方式、时间和地点进行支付。接受现金、借记卡、信用卡、ACH 和移动优先支付方式（包括 Apple Pay 和 Google Pay）——所有这些都通过单一平台进行。 PayNearMe 构建创新技术，重点关注用户体验、客户满意度和可靠性，以便您每次都能收取每笔付款。
Maxpay
maxpay.com
Maxpay 是一个国际支付平台，只需点击几下即可帮助您的市场、在线店面和订阅服务货币化
Truevo
truevo.com
Truevo 是一家获得许可的收单机构和金融科技公司，为欧洲各地的企业提供服务。我们专注于提供端到端支付解决方案，以实现更高的接受率、更快的交易速度和最佳的安全性。我们了解每项业务都是独一无二的，我们的多样化产品，包括收单、在线支付、卡支付 (OCT)、链接支付、订阅账单、应用内支付和刷卡机，可满足您的所有支付处理需求。我们使企业能够接受超过 150 种货币的信用卡、借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 付款，并以您选择的货币接收结算。作为 PCI-DSS 1 级支付提供商，我们保持最高水平的安全性和合规性，确保您在每笔交易中安心无忧。我们让资金流动，以便您的业务能够发展。
Tranzzo
tranzzo.com
我们竭尽全力确保可靠的在线支付，以便企业可以专注于更重要的事情。我们开发解决方案和技术，让用户随时随地在线支付。
Teya
teya.com
我们构建工具来实现无忧支付、更好的业务管理、新客户和回头客，所有这些都以公平的条件进行。我们的一体化产品旨在简化日常生活并释放增长潜力，让他们摆脱那些让他们失去做生意乐趣的事情。我们正在构建一系列互联解决方案，包括支付受理、企业帐户服务、发卡、ePOS 系统、忠诚度和奖励、网站建设和 CRM、在线可见性工具、预订管理和免税服务。
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit 是您所有在线支付的一站式商店。它处理不同的支付选项，提供即时连接，并具有强大的智能功能以实现顺畅的交易。无论您使用哪种设备，您都会发现它既简单又直观 - 不仅是台式机，还包括平板电脑。您可以监控每笔交易以确保透明度。
PayDo
paydo.com
PayDo 是一家受英国 EMI 监管和加拿大许可的 MSB。我们通过一个企业账户、一个仪表板、一份协议和一个 API 提供多币种 IBAN、全球处理、商户解决方案、批量支付和公司卡发行。使用 PayDo 企业帐户访问全球支付功能。使用 SEPA、SEPA Instant、SWIFT 以及英国、丹麦和德国的本地支付方案在全球范围内发送和接收付款。从 150 多个国家/地区和 35 种货币中进行选择，管理国际支付、简化薪资并优化您的全球现金流 — 所有这些都通过一个平台实现。由于能够在一个账户中持有多个 IBAN，您将能够立即进入国外和国内市场、加快付款速度并最大限度地降低费用。此外，您还可以像...
Tazapay
tazapay.com
我们是 Tazapay，一家总部位于新加坡的金融科技初创公司，帮助企业无缝地进行跨境支付。我们提供结帐、支付链接和托管解决方案，以简化国际交易并帮助降低买家和卖家的在线风险。跨境支付复杂、成本高昂且笨重。信用卡通常价格昂贵，而电汇又过于麻烦，并且无法为买方或卖方提供追索权。除了我们在超过 173 个市场的卡覆盖范围之外，Tazapay 还在超过 85 个市场建立了本地收款方法的全球网络，这些市场通过单一 API 公开。这样可以使用开放银行、实时支付网络和动态地理位置来与客户的本地支付提供商相匹配，以国内支付为代价实现快速且经济高效的跨境支付。我们通过解锁跨境支付，将国际电子商务和 SaaS 平...
PayU
payu.in
PayU 是一家领先的在线支付服务提供商，业务遍及 50 多个高增长市场，致力于打造尖端金融服务，满足超过 300,000 家商户和数百万消费者的需求。专注于通过金融服务赋予个人和企业权力，创造一个没有金融边界、人人都能繁荣的世界。可定制的支付处理平台使商家能够通过覆盖全球任何客户的完整支付方式，获得全球影响力和本地专业知识。 PayU 保证以最低的费用获得最高的批准率，同时确保您的交易达到最高水平的合规性和安全性 - 所有这些都通过单个 API 连接实现。借助 PayU，商家可以大幅提升销售额，同时确保良好的支付处理体验。 PayU在亚洲、中欧和东欧、拉丁美洲、中东和非洲的本地运营使PayU...
EBANX
ebanx.com
EBANX 是一家专注于拉丁美洲的支付提供商。该公司提供八个国家最流行、最相关的本地支付方式，让跨境公司能够像本地电商一样进行销售。
Cardknox
cardknox.com
Cardknox 是面向开发者的领先全渠道支付网关，可与 POS 系统、ERP 软件、电子商务、无人值守零售和移动平台无缝集成。我们提供灵活的支付解决方案、慷慨的收入分享、白手套客户支持和最低的汇率——为美国、英国和加拿大各主要行业的数千名合作伙伴和客户提供服务。欲了解更多信息，请访问 www.cardknox.com。
PayJunction
payjunction.com
PayJunction 是人员和技术汇聚进行交易的地方。该公司成立于 2000 年，经常通过将持续创新、客户倡导以及透明且符合道德的定价相结合的方式颠覆支付处理行业。 PayJunction 每年处理超过 90 亿美元的解决方案，使企业可以轻松接受店内、在线和移动支付。我们对计算机科学作为一门艺术的关注，再加上我们以客户为中心的道德态度，促使我们开发颠覆性技术，帮助企业提高生产力、降低成本并提升客户支付体验。我们基于云的支付解决方案可以轻松、安全地与行业领先的业务软件和管理平台集成，或作为交钥匙独立解决方案运行。我们革命性的无代码支付集成™允许独立软件供应商 (ISV) 和开发人员通过 Pay...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一个支付编排平台。快速发展、进入新市场、寻求限制合规负担或降低支付成本的组织常常发现他们无法调整其基础设施以按照业务要求的方式接受付款。我们的支付编排平台允许客户构建一个集成，然后通过几乎任何支付服务组合路由交易，而无需接触最终消费者卡数据，从而实现支付灵活性和冗余。我们提供名为 Payments Orchestration 的强大支付基础设施，使各种规模的公司能够保护支付数据，通过一个 API 与全球几乎任何支付服务进行交易，并提高每笔交易的投资回报率。
TSYS
tsys.com
TSYS 正在通过一套可扩展的发行人解决方案构建支付的未来。无论您的行业或规模如何，我们都将帮助您配置理想的解决方案。
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
Bolt Merchant
bolt.com
通过 Bolt 一键结账，客户转化率增加 50%，销售额增加。通过一键结账、100% 欺诈退款保证、接触 Bolt 网络上数千万购物者等升级您的结账流程。 Bolt 非常灵活并且非常容易实施。与 BigCommerce、Magento 和 PrestaShop 等电子商务平台无缝连接。只需几分钟即可启动，购物者只需几秒钟即可结账。 Bolt 致力于让在线购物变得简单、可信且一致，从而让数百万快乐的购物者实现商业民主化。
Finix
finix.com
从初创公司到上市公司，Finix 的端到端平台为您提供处理在线、面对面和移动支付所需的所有工具。 Finix 拥有数千种可能的支付配置和 99.999% 的正常运行时间，一次重写支付行业一个 API，以降低进入壁垒，推动竞争，并使生态系统更加公平和易于访问。 Finix 的灵活企业级技术旨在支持最复杂的支付用例，并可根据您独特的业务需求进行配置，为各种规模的创新公司提供无缝支付体验并推动收入增长。
Tegro
tegro.money
企业在线支付 接受任何币种的境外付款 快速连接和高支付转换 普通在线钱箱的免费替代方案 40多个CMS和CRM现成模块 第二天提取资金到往来账户 海量支付 PCI DSS支付安全和专有的反欺诈解决方案
Jumbula
jumbula.com
Jumbula 是一家在线注册、支付和班级/营地管理系统的创新提供商，旨在简化从课后活动到运动营等项目的管理任务。 Jumbula 旨在简化和提高教育和娱乐项目的运营效率，提供一整套工具，满足企业主、项目运营商和讲师的独特需求。产品特点： 1) 在线注册： - 简化注册流程 - 可定制的注册表 - 实时课程和营地可用性 2) 付款处理： - 安全的在线支付网关 - 灵活的付款计划和折扣 - 自动计费和开具发票 3) 课程和营地管理： - 日程创建和管理 - 出勤跟踪工具 - 员工管理和沟通功能 4) 家长和学生参与： - 用户友好的家长门户 - 即时通知和更新 - 详细的进度跟踪和报告 5) ...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit 让澳大利亚和新西兰数千家企业的生活变得更简单。我们简化的支付解决方案可以快速轻松地与领先的商业软件集成，以确保您按时收到付款并改善您的现金流。
Trustpair
trustpair.com
Trustpair 是全球大公司领先的支付欺诈预防平台。自 2017 年以来，Trustpair 通过自动化帮助财务团队确保整个 P2P 流程的安全。该解决方案提供直观的风险管理，并直接与现有工具集成以提高效率。 Trustpair 于 2022 年 10 月筹集了 2000 万欧元，用于专注于美国扩张和研发，保持欺诈预防技术的领先地位。借助 Trustpair，全球超过 200 家公司避免了欺诈，这要归功于： - 全球最可靠的账户所有权验证，利用无与伦比的验证技术以及来自内部和外部数据源的数百万个数据点。 - 直观的仪表板、安全的工作流程和实时警告简化了风险识别和管理。 - 与现有软件（采购...
PayTrace
paytrace.net
我们是 B2B 支付专家。 PayTrace 专注于降低费用、支付自动化和效率，使接受付款变得容易。我们提供支付处理、应收账款、交换优化和支付自动化的解决方案，所有这些解决方案都建立在我们受到 40,000 家商户信赖的支付网关的坚实基础上。我们的平台可自动执行复杂的 B2B 发票流程，将应收账款周转天数 (DSO) 从平均 28 天减少到一天，同时消除可能导致人为错误的手动步骤。我们的内置功能有助于降低您的处理成本：交换优化自动使 B2B/B2G 交易符合 II 级和 III 级处理费用的降低要求，附加费使商家能够通过增加符合行业标准的附加费来收回信用卡交换费。借助 PayTrace，您可以...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（纳斯达克代码：NVEI）（多伦多证券交易所代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。 Nuvei 的模块化、灵活且可扩展的技术使领先公司能够接受下一代支付、提供所有支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。 Nuvei 将企业与 200 多个市场的客户联系起来，在 47 个市场、150 种货币和 650 多种替代支付方式中进行本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和见解，帮助他们通过一次集成在本地和全球取得成功。
Cardinity
cardinity.com
Cardinity 是欧洲各地企业的支付处理商。通过接受世界各地的信用卡和借记卡付款来改善您的业务。我们是在欧盟活跃的持牌支付机构。在 VISA Europe 注册，是 MasterCard International 的主要成员，为在线业务提供信用卡处理服务，并获得 PCI-DSS 1 级服务提供商认证。我们为销售各种产品或提供服务的电子商务企业提供安全且具有成本效益的在线支付解决方案。适用于不同类型的欧盟商家：从企业到个体经营者，从零售产品到数字商品和服务。
Shift4
shift4.com
Shift4（纽约证券交易所代码：FOUR）通过简化全球复杂的支付生态系统，大胆地重新定义商业。作为商业支持技术的领导者，Shift4 每年为几乎每个行业的数十万家企业提供数十亿次交易支持。
MONEI
monei.com
MONEI的支付网关解决方案是许多欧洲电子商务公司的选择。其架构赢得了亚马逊 AWS 年度初创企业架构计划（伊比利亚地区）。 MONEI 简化了数字支付，因此在线企业可以在一个平台上接受所有主要和替代支付方式。其无服务器支付解决方案允许电子商务商家扩展和处理大量交易。 MONEI的动态定价模型帮助用户省钱。随着商家销售量的增加，他们的交易费用也会降低。 MONEI 的智能路由引擎允许多个收单机构，从而降低交易拒绝和销售损失的可能性。在线商店所有者可以快速轻松地插入 Shopify、WooCommerce、Wix 和其他流行的电子商务平台，或使用 MONEI 的 API 和开发文档与其自定义网站...
Borderless AI
hireborderless.com
无边界人工智能是一种独特的全球薪资解决方案，利用生成式人工智能的力量来自动化并加快国际团队成员的入职、管理和支付流程。为什么独特？我们将直观的技术与高接触性的服务融为一体，使组织能够快速、合规地吸引世界各地的员工并为其支付工资。
Trustly Business
trustly.com
Trustly 成立于 2008 年，是在线银行支付领域的全球领导者。我们的账户到账户网络绕过银行卡网络，使消费者能够直接从其网上银行账户快速、简单且安全地向商家付款。凭借对 6,000 多家银行的支持，欧洲和北美约 6 亿消费者可以使用 Trustly 进行支付。 AT&T、戴尔、Facebook、Draftkings、Moneygram 和西联汇款是我们的一些全球客户。我们为电子商务、金融服务、游戏、媒体、电信和旅游领域的许多全球最著名的商家提供服务。我们所有的客户都受益于消费者转化率的提高以及运营、欺诈和退款成本的降低。 Trustly 在欧洲、美国和拉丁美洲拥有 400 名员工。我们是...