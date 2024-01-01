支付网关 - 最热门应用 - 圣巴泰勒米

Monnify

monnify.com

Monnify 是一种支付网关，可供企业定期或一次性接受客户付款。 Monnify 为企业提供了一种更简单、更快、更便宜的方式，通过其网络和移动应用程序使用方便的支付方式在尼日利亚获得最高的成功率。通过轻松集成我们的网络 SDK，您可以在网络平台上通过银行卡和账户转账向客户收取付款。 Monnify 的移动 SDK 允许您在应用内接收客户的卡和账户转账付款。我们记录齐全的 API 为您提供构建自定义项目和产品所需的一切。使用 Monnify，您的客户可以使用 USSD、网上银行或其移动银行应用程序启动简单的银行间转账，在您的网站或应用程序上向您付款。 Monnify 允许您通过借记卡在线接收付...