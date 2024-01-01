支付卡发行软件 - 最热门应用 - 亚美尼亚

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支付卡发行软件使企业和金融机构能够制作实体和虚拟支付卡。银行使用该软件向客户发行支付卡，而公司则使用它为员工生成卡。公司支付卡可帮助企业监控与工作相关的支出，并帮助员工保持业务和个人财务的清晰。 该软件与用于创建 ID 和门禁卡或礼品卡的软件不同。支付卡发行软件与企业的会计和费用管理软件以及金融机构的核心银行软件集成。
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Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Pleo
pleo.io
来认识一下 Pleo，它是欧洲领先的支出解决方案，可简化公司每个人的支出。为您的员工提供一张智能公司卡，让他们可以购买他们需要的东西，而不必再去追寻丢失的收据。借助自动化的费用管理、发票和报销，获得实时费用可见性、掌控支出并削减管理费用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，专注于最重要的工作。 Pleo 意味着效率 更少的纸张，更多的工作。 Pleo 负责管理费用报告和收据，以便您和您的团队可以专注于真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理员表示，使用 Pleo 提高了公司的生产力。 Pleo 意味着透明度 一旦使用 Pleo 卡进行购买，管理员就可以收到通知。月末不再有惊喜。 ...
Blackсatсard
blackcatcard.com
Blackcatcard 是一家成立于 2019 年的欧洲国际货币服务公司。它提供全球范围内接受的虚拟卡和塑料卡，账户创建、虚拟卡发行和维护费用为零。 Blackcatcard 获得马耳他金融服务管理局许可，提供网上银行、卡和账户管理应用程序以及一系列综合服务。个人和企业客户享受现金返还、奖金、加密货币选项以及在一个账户下发行多张卡的能力。 Blackcatcard 虽然主要针对欧洲经济区公民，但在全球范围内都很受欢迎，包括美国、韩国、中国和南非等地区。
Equals Money
equalsmoney.com
加入我们帮助 20,000 多家公司控制其业务支出的行列。我们的卡片、应用程序和在线平台为您提供完全的控制和可见性，因此您可以花更少的时间管理财务，花更多的时间发展业务。在世界各地工作 - 我们的卡*可在 190 多个接受万事达卡的国家/地区使用，用户可以随时在我们的应用程序中请求充值。获得完全控制 - 团队只花费您记在他们卡上的金额，因此您可以完全了解他们的支出。您将获得一位专家客户经理，他将致力于了解您的业务需求并为您的团队安排演示。我们自有的多币种国际银行帐号 (IBAN) 让我们的客户能够以优惠的汇率轻松进行国际转账。我们的使命是让资金流动变得简单。通过一系列解决方案帮助您充分利用费用...
Payowire
payowire.com
具有虚拟和实体卡提供商的全球支付解决方案。提供美元、欧元、英镑银行账户和手机充值。创建账户：https://payowire.com/register Easybanking for Freelancer & Entrepreneurs。所有解决方案都集中在一个平台上。 Payowire 提供虚拟签证和万事达卡用于全球支付。您可以轻松获得一个全球银行账户，用于从亚马逊、eBay 和其他附属平台接收自由职业者付款，并在您的本地银行账户中提款。您将获得美元、欧元和英镑账户，用于从任何平台接收付款。虚拟 Visa 和万事达卡可用于国际付款。以低廉的费用立即向任何国际公司和客户发送付款。通过本地银行转...
Circula
circula.com
Circula 是一个用于员工支付的费用平台：差旅费、信用卡和员工福利。我们的使命是简化财务和工资管理，同时通过智能自动化确保合规性，以便员工能够尽其所能。借助 Circula，您✔️ 节省高达 80% 的会计时间并成为组织内高效的业务合作伙伴✔️ 降低合规风险并确保安全且经过审计的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根据 Visa Europe Limited 的许可发行。 Transact Payments Malta Limited 是经马耳他金融服务管理局根据 1994 年《金融机构法》正式授权和监管的金融机构。注册号为 C 91879。
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我们的使命是让小型企业的运营变得尽可能简单。我们知道企业的日常运营可能具有挑战性，因此我们开发了工具和资源，帮助企业主简化运营、快速获得资金并获得奖励。因此，如果您正在寻找更好的方式来经营或发展您的业务 - 无论您是想要为下一份工作购买用品的电工，还是想要整合团队支出的咨询公司 - 加入英国各地的 200,000 家企业以及信任 Capital on Tap 的美国。 https://www.capitalontap.com/
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 对金融科技的贡献就像云对 IT 的贡献一样。我们建立了世界上最大的本地支付网络，为无摩擦的全球商业提供动力。创新的电子商务企业、技术公司、市场和其他机构使用我们的金融科技即服务平台将金融科技和支付功能无缝集成到他们的应用程序中。 Rapyd 全球支付网络提供数百种本地首选支付方式，包括 100 多个国家/地区的银行转账、电子钱包和现金。借助 Rapyd 的 API，企业可以开辟新市场、创建新的金融科技应用程序并覆盖全球 40 亿消费者，而无需考虑基础设施或法规。
OmniCard
omnicard.in
OmniCard 提供嵌入式支付作为其核心功能，帮助公司解决其业务支出和支付流程需求。 OmniCard 的嵌入式支付产品包括支出管理、奖励和参与解决方案以及公司卡；专为企业的定制需求而设计。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk 是欧洲、美国和英国国内和国际企业领先的支出管理解决方案。 Payhawk 将公司卡、报销费用、应付账款和无缝会计软件集成到一个产品中，让每个人都能轻松进行商业支付。 Payhawk 帮助超过 32 个国家/地区的客户最大限度地提高效率、大规模控制支出并保持敏捷性。 Payhawk 在伦敦、柏林、巴塞罗那、巴黎、阿姆斯特丹、维尔纽斯、索非亚和纽约设有办事处，其多元化的客户群包括 LuxAir、Babbel、Vinted、Wallbox 和 Wagestream 等顶级品牌。
Kodo
kodo.com
利用我们的一体化企业支付解决方案更明智地消费 最简单的企业支付平台可帮助您控制、自动化和委托公司开支，同时您可以专注于发展业务！
Cheqly
cheqly.com
Cheqly 是一家面向初创公司的全栈 Neobank - 直接从您的笔记本电脑或手机远程完全在线开设企业帐户！借助 Cheqly 商业账户和 Visa 商业借记卡实现更快的发展。体验无隐藏费用、优质客户支持和个性化服务的银行业务。
Wallester
business.wallester.com
Wallester 是一家金融科技公司，帮助企业采用全新的方法来管理和优化公司费用。作为 Visa 官方合作伙伴，Wallester Business 是发行满足各种需求的公司卡的完美解决方案，也是用于监控和管理费用的内部构建的易于使用的平台。 Wallester 提供非常快速的入职流程、针对客户需求的个性化方法、出色的业务 API、移动应用程序以及比传统银行更多的创新功能。立即尝试 Wallester Business，为您的企业提供支持，每月仅需 00.00 欧元！
Viva.com
viva.com
Viva.com Group（原名 Viva Wallet）是欧洲领先的支付技术银行，业务遍及 24 个市场。我们支持 17 种语言和 9 种货币，支持全球 30 多种付款方式。免费应用程序，viva.com |终端，可以轻松地在智能手机或其他超过 985 种支持的设备类型上进行设置，有效地将这些设备转变为适应性强的销售点终端，而无需额外的硬件。下载该应用程序后，您的企业可以在旅途中轻松处理各种付款、管理库存并访问销售分析。移动性、成本效益和用户友好界面的结合使得 viva.com |终端应用程序非常适合小型企业、弹出式活动和远程位置。我们通过 viva.com 的加密和标记化服务增强安全性，...
KlearCard
getkleercard.com
排名第一的企业支出解决方案：费用管理、账单支付、灵活的 P 卡和信贷解决方案。
Jeeves
tryjeeves.com
Jeeves 是一个全球企业支出管理平台，专为在拉丁美洲及其他地区开展业务的企业而构建。开设全球企业账户，为您的整个团队发行公司卡，向世界各地的供应商和供货商发送付款，并在一处无缝管理费用。借助免费的支出管理软件和会计集成，世界各地的企业可以节省全球支出，同时更快地结账。
Alaan
alaan.com
Alaan 是中东地区最大、最全面的公司卡和支出管理平台，深受 Al Barari、Rivoli、Arada 等公司的信赖。 Alaan 可以让您： 1. 自动化费用管理 2. 实时跟踪公司支出 3. 优化公司预算 4. 掌控您的财务 在 Y Combinator 和多个全球投资者的支持下，Alaan 可以帮助财务团队节省时间，金钱和努力。
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE 是一个企业贷款平台，正在改变中端市场企业的营运资金管理。
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay 是一家受监管的支付服务提供商，为商家提供可靠的解决方案，以提高菲亚特和加密货币交易的接受率来增加收入。无论我们客户的客户是在店内使用我们屡获殊荣的 POS+ 终端还是使用我们的在线结账，他们都可以从顺畅的支付体验中受益。 dtcpay 于 2019 年在新加坡成立，是新加坡金融管理局 (MAS) 授权的主要支付机构 (MPI)，提供数字支付令牌 (DPT) 服务。
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento 是一个面向中小型企业的基于卡的支出管理平台，提供运营控制、可见性和业务支出洞察。 Bento 的金融运营平台使企业能够向人员和系统发放物理和虚拟支付凭证，而不会引入风险，同时为公司提供对其 B2B 费用和公司支出前所未有的控制和可见性。开放 API 和白标合作伙伴关系将这些控制和管理优势扩展到自动化支付，远远超出了单纯的支出。我们的使命是为企业提供强大的金融运营平台，使他们能够进一步实现愿景、赋予员工权力并为客户创造价值。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（纳斯达克代码：NVEI）（多伦多证券交易所代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。 Nuvei 的模块化、灵活且可扩展的技术使领先公司能够接受下一代支付、提供所有支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。 Nuvei 将企业与 200 多个市场的客户联系起来，在 47 个市场、150 种货币和 650 多种替代支付方式中进行本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和见解，帮助他们通过一次集成在本地和全球取得成功。
Lithic
lithic.com
Lithic 使创建支付卡以启用和控制支出变得简单。 Lithic 的易于访问的构建块专为开发人员设计，可缩短上市时间、释放新的收入来源并随着您不断发展的业务而扩展。无论您是为客户创建支付卡、优化后台运营还是简化支付，Lithic 都可以让您轻松开始，而无需费力地完成冗长的 MSA 或销售演示。定价很简单，没有昂贵的月费。
Marqeta
marqeta.com
Marqeta 是现代发卡平台，帮助建筑商将最具创新性的产品推向世界。 Marqeta 为开发人员提供了先进的基础设施和工具，用于构建高度可配置的支付卡。凭借其开放的 API，Marqeta 平台专为希望轻松构建定制支付解决方案以创造一流体验并推动新的资金流动模式的企业而设计。 Marqeta 从头开始构建了简单、值得信赖且可扩展的平台，帮助公司设计无缝支付体验、简化购买流程、更快地将产品推向市场，同时最大限度地降低欺诈风险。 Marqeta 的支付 API 支持： - 发卡：即时发行实体卡、虚拟卡和代币化卡，并直接配置到数字钱包 - 卡处理：使用我们的即时 (JIT) 融资功能进行实时融...