支付分析软件 - 最热门应用

IXOPAY

ixopay.com

IXOPAY 是一个高度可扩展且经过 PCI 认证的支付管理平台，适用于白标客户和企业商家。现代、易于扩展的架构支持支付编排，提供智能路由和级联功能以及最先进的风险管理、自动对账和结算以及收单机构和支付服务提供商的基于插件的集成。 IXOPAY 隶属于 IXOLIT 集团，该集团成立于 2001 年，拥有来自奥地利维也纳和美国佛罗里达州的国内和国际电子商务客户。这家由业主管理和出资的公司已从一个两人团队发展成为一家 IT 专家，拥有 60 多名专家，在维也纳市中心开发创新解决方案和产品。