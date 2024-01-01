支付分析软件 - 最热门应用 - 百慕大

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支付分析软件旨在跟踪电子商务和基于订阅的业务的在线支付。它整合了各种来源（例如 PayPal 和 Stripe）的支付数据来监控客户交易。主要是，会计专业人士使用该软件来管理收入，而销售经理则使用它来评估其销售策略的有效性。 该软件可以作为独立解决方案提供，也可以集成到支付网关软件中。此外，订阅管理软件和电子商务平台通常包含支付分析功能。
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Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
MRR.io
mrr.io
无论您使用哪种支付处理器，都可以跟踪您的每月经常性收入。
HiPay
hipay.com
HiPay 是一家全球支付提供商。利用支付数据的力量来寻找新的机会、跟踪交易的生命周期、识别和解决问题以及衡量欺诈规则的影响。
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY 是一个高度可扩展且经过 PCI 认证的支付管理平台，适用于白标客户和企业商家。现代、易于扩展的架构支持支付编排，提供智能路由和级联功能以及最先进的风险管理、自动对账和结算以及收单机构和支付服务提供商的基于插件的集成。 IXOPAY 隶属于 IXOLIT 集团，该集团成立于 2001 年，拥有来自奥地利维也纳和美国佛罗里达州的国内和国际电子商务客户。这家由业主管理和出资的公司已从一个两人团队发展成为拥有 60 多名专家的 IT 专家，在维也纳市中心开发创新解决方案和产品。
Payfirma
payfirma.com
Payfirma 是一家屡获殊荣的支付公司，帮助企业在线、店内和移动设备上接受信用卡和借记卡。北美超过 8,000 家企业使用 Payfirma 的支付工具轻松收款，并将所有交易数据保存在一个简单的位置。当企业使用数据做出有关客户、产品和员工的决策时，他们就会运营更智能、更成功的公司。