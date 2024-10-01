密码管理器 - 最热门应用 - 哥伦比亚

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
密码管理器是安全的数字工具，旨在存储和组织各种在线帐户的敏感登录信息，例如用户名和密码。它们通过生成复杂且独特的密码来增强在线安全性，降低数据泄露和未经授权访问的风险。密码管理器还提供加密存储、自动表单填写和安全密码共享等功能，在简化用户体验的同时优先保护个人和机密信息。
提交新应用
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免费增值密码管理器，可在线存储加密密码。 LastPass 的标准版本带有一个网络界面，但还包括适用于各种网络浏览器和许多智能手机应用程序的插件。它还包括对小书签的支持。 LogMeIn, Inc. 于 2015 年 10 月收购了 LastPass。
Google Password Manager
passwords.google
管理您在 Android 或 Chrome 中保存的密码。它们安全地存储在您的 Google 帐户中，并可在您的所有设备上使用。
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden 是一项免费的开源密码管理服务，它将网站凭据等敏感信息存储在加密的保管库中。 Bitwarden 平台提供各种客户端应用程序，包括 Web 界面、桌面应用程序、浏览器扩展、移动应用程序和 CLI。 Bitwarden 提供云托管服务以及在本地部署解决方案的能力。
Proton Pass
proton.me
开源和加密的密码管理器。 Proton Pass 通过端到端加密保护您的密码和身份。 获取密码管理器，该密码管理器由世界上最大的加密电子邮件提供商 Proton Mail 背后的 CERN 科学家们创建。 Proton Pass 是开源的、端到端加密的，并受瑞士隐私法的保护。 借助 Proton Pass，您获得的不仅仅是一个免费的密码管理器，还可以保护您的在线身份。 Pass 没有广告或数据收集。您可以在所有设备上永久免费使用它，在无限设备上创建和存储无限密码、自动填充登录、生成 2FA 代码、创建电子邮件别名、保护您的笔记等等……
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb 是一款与 KeePass 兼容的免费开源密码管理器，提供网络版本和桌面应用程序。底层文件格式是KDBX（KeePass 数据库文件）。
1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 开发的密码管理器。它为用户提供了一个在虚拟保管库中存储各种密码、软件许可证和其他敏感信息的位置，该虚拟保管库由 PBKDF2 保护的主密码锁定。默认情况下，这个加密的保管库存储在公司的服务器上，按月付费。
Dashlane
dashlane.com
Dashlane 是一款基于订阅的跨平台密码管理器和数字钱包应用程序，可在 macOS、Windows、iOS 和 Android 上使用。 Dashlane 使用免费增值定价模式，其中包括免费套餐和高级订阅。
NordPass
nordpass.com
NordPass 是 2019 年推出的专有密码管理器。它旨在帮助用户组织密码和安全笔记，将它们保存在一个地方——加密的密码库。该服务有免费和高级版本，但免费版本缺乏许多付费功能，例如多设备登录。 NordPass 是一款跨平台应用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它还在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供浏览器扩展。
Keeper
keepersecurity.com
数百万人和数千家企业依靠 Keeper 的密码安全和管理平台来管理、保护和强制执行所有员工登录、应用程序和站点的强密码。员工可以在所有移动操作系统、桌面和浏览器上本地访问 Keeper。借助 Keeper，您的企业可以自动生成高强度密码、保护加密数字保管库中的敏感文件、与团队安全共享记录以及与 SSO、LDAP 和 2FA 无缝集成。立即开始 14 天免费试用。
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – 适合企业的安全云存储和密码管理器。最大程度的保护——安全地存储、编辑、共享文档。
hide.me Password Generator
hide.me
随机密码生成器。使用我们高度安全的密码生成器生成复杂、强且随机的密码。
Avira Password Manager
avira.com
Avira 密码管理器 ✓ 创建和存储安全密码 ✓ 如果需要，可自动登录 ►立即探索！
Password Crypt
pcrypt.com
如果您的密码很弱，那么您的高科技安全措施将毫无用处。 Password Crypt 使用最高的加密标准保护您的密码，同时为您提供全面的概览、控制和密码安全性。
Passpack
passpack.com
团队密码管理器 强大的密码管理功能 高度安全的“零知识”模型 为中小型企业提供最佳价值 团队密码管理对企业的重要性 对项目、数据和应用程序的安全共享访问对于实现协作至关重要，尤其是在远程团队成员。 Passpack 作为与平台无关的平台为企业提供了令人信服的价值主张
Clipperz
clipperz.is
在线密码管理器和数字保管库对您和您的数据一无所知。您提交的所有内容都会先由浏览器加密，然后...