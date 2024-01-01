密码管理器 - 最热门应用 - 文莱

Proton Pass

proton.me

开源和加密的密码管理器。 Proton Pass 通过端到端加密保护您的密码和身份。 获取密码管理器，该密码管理器由世界上最大的加密电子邮件提供商 Proton Mail 背后的 CERN 科学家们创建。 Proton Pass 是开源的、端到端加密的，并受瑞士隐私法的保护。 借助 Proton Pass，您获得的不仅仅是一个免费的密码管理器，还可以保护您的在线身份。 Pass 没有广告或数据收集。您可以在所有设备上永久免费使用它，在无限设备上创建和存储无限密码、自动填充登录、生成 2FA 代码、创建电子邮件别名、保护您的笔记等等……