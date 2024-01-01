密码管理器 - 最热门应用 - 巴巴多斯

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
密码管理器是安全的数字工具，旨在存储和组织各种在线帐户的敏感登录信息，例如用户名和密码。它们通过生成复杂且独特的密码来增强在线安全性，降低数据泄露和未经授权访问的风险。密码管理器还提供加密存储、自动表单填写和安全密码共享等功能，在简化用户体验的同时优先保护个人和机密信息。
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Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden 是一项免费的开源密码管理服务，它将网站凭据等敏感信息存储在加密的保管库中。 Bitwarden 平台提供各种客户端应用程序，包括 Web 界面、桌面应用程序、浏览器扩展、移动应用程序和 CLI。 Bitwarden 提供云托管服务以及在本地部署解决方案的能力。
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免费增值密码管理器，可在线存储加密密码。 LastPass 的标准版本带有一个网络界面，但还包括适用于各种网络浏览器和许多智能手机应用程序的插件。它还包括对小书签的支持。 LogMeIn, Inc. 于 2015 年 10 月收购了 LastPass。
Google Password Manager
passwords.google
管理您在 Android 或 Chrome 中保存的密码。它们安全地存储在您的 Google 帐户中，并可在您的所有设备上使用。
1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 开发的密码管理器。它为用户提供了一个在虚拟保管库中存储各种密码、软件许可证和其他敏感信息的位置，该虚拟保管库由 PBKDF2 保护的主密码锁定。默认情况下，这个加密的保管库存储在公司的服务器上，按月付费。
Dashlane
dashlane.com
Dashlane 是一款基于订阅的跨平台密码管理器和数字钱包应用程序，可在 macOS、Windows、iOS 和 Android 上使用。 Dashlane 使用免费增值定价模式，其中包括免费套餐和高级订阅。
NordPass
nordpass.com
NordPass 是 2019 年推出的专有密码管理器。它旨在帮助用户组织密码和安全笔记，将它们保存在一个地方——加密的密码库。该服务有免费和高级版本，但免费版本缺乏许多付费功能，例如多设备登录。 NordPass 是一款跨平台应用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它还在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供浏览器扩展。
Proton Pass
proton.me
开源和加密的密码管理器。 Proton Pass 通过端到端加密保护您的密码和身份。 获取密码管理器，该密码管理器由世界上最大的加密电子邮件提供商 Proton Mail 背后的 CERN 科学家们创建。 Proton Pass 是开源的、端到端加密的，并受瑞士隐私法的保护。 借助 Proton Pass，您获得的不仅仅是一个免费的密码管理器，还可以保护您的在线身份。 Pass 没有广告或数据收集。您可以在所有设备上永久免费使用它，在无限设备上创建和存储无限密码、自动填充登录、生成 2FA 代码、创建电子邮件别名、保护您的笔记等等……
Keeper
keepersecurity.com
数百万人和数千家企业依靠 Keeper 的密码安全和管理平台来管理、保护和强制执行所有员工登录、应用程序和站点的强密码。员工可以在所有移动操作系统、桌面和浏览器上本地访问 Keeper。借助 Keeper，您的企业可以自动生成高强度密码、保护加密数字保管库中的敏感文件、与团队安全共享记录以及与 SSO、LDAP 和 2FA 无缝集成。立即开始 14 天免费试用。
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – 适合企业的安全云存储和密码管理器。最大程度的保护——安全地存储、编辑、共享文档。
hide.me Password Generator
hide.me
随机密码生成器。使用我们高度安全的密码生成器生成复杂、强且随机的密码。
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb 是一款与 KeePass 兼容的免费开源密码管理器，提供网络版本和桌面应用程序。底层文件格式是KDBX（KeePass 数据库文件）。
Avira Password Manager
avira.com
Avira 密码管理器 ✓ 创建和存储安全密码 ✓ 如果需要，可自动登录 ►立即探索！
Password Crypt
pcrypt.com
如果您的密码很弱，那么您的高科技安全措施将毫无用处。 Password Crypt 使用最高的加密标准保护您的密码，同时为您提供全面的概览、控制和密码安全性。
Passpack
passpack.com
团队密码管理器 强大的密码管理功能 高度安全的“零知识”模型 为中小型企业提供最佳价值 团队密码管理对企业的重要性 对项目、数据和应用程序的安全共享访问对于实现协作至关重要，尤其是在远程团队成员。 Passpack 作为与平台无关的平台为企业提供了令人信服的价值主张
Clipperz
clipperz.is
在线密码管理器和数字保管库对您和您的数据一无所知。您提交的所有内容都会先由浏览器加密，然后...