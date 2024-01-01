合作伙伴管理软件 - 最热门应用 - 阿塞拜疆

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合作伙伴管理软件有时也称为合作伙伴关系管理 (PRM)，为企业提供监控销售合作伙伴和附属机构的资源。它促进了合作伙伴之间的沟通，并使他们能够获得业务的支持。该软件为每个合作伙伴建立个性化的私人门户，授予对文档、活动材料、市场开发基金 (MDF)、机会和交易的访问权限。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是针对合作伙伴关系的全栈解决方案。该平台支持合作伙伴营销、推荐和经销商活动，并解决合作伙伴应用程序管理、参与、归因、教育、支付、合规性和其他合作伙伴渠道需求。 使用 PartnerStack 的公司将他们的计划列在 PartnerStack 的市场中，将他们的计划展示给不断增长的超过 450,000 个合作伙伴网络。由于通过 PartnerStack 网络获得了合作伙伴，这些公司的合作伙伴渠道收入增加了 30% 以上。该网络允许合作伙伴从单一平台销售多个 SaaS 应用程序 - 这是投资渠道的集成 SaaS 解决方案的必要条件。
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一个免费的基于网络的应用程序。它允许您从任何地方在一个简单而安全的站点中使用和管理业务应用程序。
Partnered
partnered.com
Partnered 将您的销售团队与合作伙伴生态系统连接起来，以交换客户介绍。立即找到包含每笔交易备忘单的卖家。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作伙伴自动化领域的领导者。 Partnerize 平台是同类平台中唯一一个能够为营销人员提供完全集成、全面的发现、招聘、优化、支付、品牌安全和欺诈预防功能的套件，帮助他们寻求高透明度、可扩展的补贴，以减轻其单位经济效益的压力。过度依赖主要销售和营销渠道的结果。通过无与伦比的服务（包括该类别唯一的内部支持计划）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整个合作伙伴营销生命周期 - 一切都在一个平台上。 Partnerize 已荣获二十多个奖项，其中包括国际绩效营销奖的最佳技术奖。全球领先的公司，包括 63 家顶级零售商、12 家国际航空公司、9 家最大的电信公司和 ...
Builtfirst
builtfirst.com
builtfirst 是一个合作伙伴市场平台。任何公司都可以在几分钟内创建福利市场、集成市场、经销商市场或服务市场。我们正在构建最大的市场生态系统，每个 B2B 公司都可以通过它进入市场。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap 是一个数据驱动的合作伙伴收入发现平台。 PartnerTap 为合作伙伴、渠道和销售团队提供自动化客户映射、实时共享合作伙伴渠道、识别新的空白销售机会以及开始与合作伙伴共同销售所需的一切。企业客户使用 PartnerTap 获得整个生态系统的市场视图，并通过合作伙伴和经销商扩大收入。 PartnerTap 数据可以通过 100% 原生集成立即推回您的 CRM，无需第三方工具。 Salesforce AppExchange 和 Hubspot Marketplace 上获得 100% 5 星级评论。
Reveal
reveal.co
Reveal 的平台将您的 CRM 与合作伙伴公司安全地连接起来，提供重叠的客户洞察、热情的销售线索和联合营销机会，以推动收入增长。
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan 是排名第一的生态系统业务管理平台。我们帮助合作伙伴和联盟团队以更高的获胜率和更低的销售成本从合作伙伴那里获得收入。如今，当信息分散或丢失在孤岛中时，您的合作伙伴经理每周要花费 20 多个小时搜索合作伙伴数据。 WorkSpan 通过自动化将这些时间缩短为几分钟，帮助合作伙伴经理将目标实现率提高 35%，并提供实时报告以获取由数据支持的见解。 WorkSpan 拥有不断增长的全球企业客户网络，包括 SAP、思科、微软、埃森哲、HPE、Citrix、Wipro、Capgemini、VMware、NetApp、Software AG、NTT Data 等。
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的会员管理工具。它帮助公司通过其市场招募新的附属机构，帮助他们在自己的网络之外发展。他们的 USP 是干净的用户界面、实时聊天支持以及他们吸收客户反馈的方式。该公司是由前任客户成功主管创建的，他们对如何开展业务非常清楚；他们肯定希望人们从他们的产品中获得价值，并将帮助您实现这一目标。他们提供免费计划，当您购买高级套餐时，根据他们如何定义定价，您将很快获得投资回报。这是 SaaS 公司启动联属计划的好方法，无需高昂的前期成本。公司位于荷兰乌得勒支（符合GDPR），成立于2020年。
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam 监视您的合作伙伴生态系统，并安全地显示您网络中的数据、人员和公司，这将加速并完成您的下一笔交易。与您现有的人员和合作伙伴一起预订更多收入，并确保您的 GTM 团队专注于正确的合作伙伴关系
Kiflo
kiflo.com
Kiflo 不仅仅是一个 PRM，它还是一个直观的合作伙伴成功平台，与您一起成长。我们易于使用的产品、实践经验丰富的专家团队以及广泛的资源库可确保更牢固的合作伙伴关系和蓬勃发展的生态系统。
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange 是 MeasureMatch 专业服务市场中的一套强大工具，可供 SaaS 和企业软件供应商最大限度地提高客户成功、合作伙伴增长、销售等。客户成功和合作伙伴领导者正在使用 MeasureMatch Partner Exchange 来： 1. 发展服务提供商关系 2. 向 MeasureMatch 客户展示经过验证的服务合作伙伴 3. 购买服务 4. 通过合作伙伴提供服务 5. 与合作伙伴一起增加销售额 6. 直接增加销售额
Impartner
impartner.com
Impartner 是增长最快、屡获殊荣的渠道合作伙伴管理技术提供商，包括其旗舰合作伙伴关系管理 (PRM) 和渠道营销自动化 (TCMA) 解决方案，可帮助全球企业管理其合作伙伴关系，通过合作伙伴推动需求，并通过间接销售渠道加快收入和盈利能力。 Impartner 全球客户群中的公司报告称，仅在使用的第一年，收入平均增加了 32.3%，管理成本减少了 29%。 我们深知数字胜于雄辩，结果已然显现。我们委托 Forrester Consulting 进行了 Total Economic Impact™ 研究，以检验公司通过 Impartner 可以获得的成本节约和收益。
Mindmatrix
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自 1998 年成立以来，Mindmatrix 一直致力于帮助公司更快地销售更多产品。作为销售（直接和间接）和营销支持技术的先驱，如今 Mindmatrix 是唯一一家提供完全统一的合作伙伴支持平台 (Bridge™) 的公司，该平台连接并支持销售（直接和间接）、营销、联盟和合作伙伴生态系统。通过 Bridge，Mindmatrix 将销售生态系统支持扩展到传统界限之外，不仅涵盖销售生态系统支持，还涵盖合作伙伴营销和多供应商解决方案管理。 Mindmatrix 的 Bridge 是一个统一平台，旨在吸引和支持您的渠道合作伙伴、联盟和内部团队。 Bridge 通过在单一用户界面中提供 PRM、合...
Magentrix
magentrix.com
PRM 平台中的最佳合作伙伴参与度和合作伙伴支持。使用 PX-first 合作伙伴门户软件与合作伙伴协作并增加渠道销售。