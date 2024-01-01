合作伙伴生态系统平台软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

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Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是针对合作伙伴关系的全栈解决方案。该平台支持合作伙伴营销、推荐和经销商活动，并解决合作伙伴应用程序管理、参与、归因、教育、支付、合规性和其他合作伙伴渠道需求。 使用 PartnerStack 的公司将他们的计划列在 PartnerStack 的市场中，将他们的计划展示给不断增长的超过 450,000 个合作伙伴网络。由于通过 PartnerStack 网络获得了合作伙伴，这些公司的合作伙伴渠道收入增加了 30% 以上。该网络允许合作伙伴从单一平台销售多个 SaaS 应用程序 - 这是投资渠道的集成 SaaS 解决方案的必要条件。
Partnered
partnered.com
Partnered 将您的销售团队与合作伙伴生态系统连接起来，以交换客户介绍。立即找到包含每笔交易备忘单的卖家。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作伙伴自动化领域的领导者。 Partnerize 平台是同类平台中唯一一个能够为营销人员提供完全集成、全面的发现、招聘、优化、支付、品牌安全和欺诈预防功能的套件，帮助他们寻求高透明度、可扩展的补贴，以减轻其单位经济效益的压力。过度依赖主要销售和营销渠道的结果。通过无与伦比的服务（包括该类别唯一的内部支持计划）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整个合作伙伴营销生命周期 - 一切都在一个平台上。 Partnerize 已荣获二十多个奖项，其中包括国际绩效营销奖的最佳技术奖。全球领先的公司，包括 63 家顶级零售商、12 家国际航空公司、9 家最大的电信公司和 ...
Reveal
reveal.co
Reveal 的平台将您的 CRM 与合作伙伴公司安全地连接起来，提供重叠的客户洞察、热情的销售线索和联合营销机会，以推动收入增长。
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap 是一个数据驱动的合作伙伴收入发现平台。 PartnerTap 为合作伙伴、渠道和销售团队提供自动化客户映射、实时共享合作伙伴渠道、识别新的空白销售机会以及开始与合作伙伴共同销售所需的一切。企业客户使用 PartnerTap 获得整个生态系统的市场视图，并通过合作伙伴和经销商扩大收入。 PartnerTap 数据可以通过 100% 原生集成立即推回您的 CRM，无需第三方工具。 Salesforce AppExchange 和 Hubspot Marketplace 上获得 100% 5 星级评论。
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan 是排名第一的生态系统业务管理平台。我们帮助合作伙伴和联盟团队以更高的获胜率和更低的销售成本从合作伙伴那里获得收入。如今，当信息分散或丢失在孤岛中时，您的合作伙伴经理每周要花费 20 多个小时搜索合作伙伴数据。 WorkSpan 通过自动化将这些时间缩短为几分钟，帮助合作伙伴经理将目标实现率提高 35%，并提供实时报告以获取由数据支持的见解。 WorkSpan 拥有不断增长的全球企业客户网络，包括 SAP、思科、微软、埃森哲、HPE、Citrix、Wipro、Capgemini、VMware、NetApp、Software AG、NTT Data 等。
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam 监视您的合作伙伴生态系统，并安全地显示您网络中的数据、人员和公司，这将加速并完成您的下一笔交易。与您现有的人员和合作伙伴一起预订更多收入，并确保您的 GTM 团队专注于正确的合作伙伴关系
Kiflo
kiflo.com
Kiflo 不仅仅是一个 PRM，它还是一个直观的合作伙伴成功平台，与您一起成长。我们易于使用的产品、实践经验丰富的专家团队以及广泛的资源库可确保更牢固的合作伙伴关系和蓬勃发展的生态系统。
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange 是 MeasureMatch 专业服务市场中的一套强大工具，可供 SaaS 和企业软件供应商最大限度地提高客户成功、合作伙伴增长、销售等。客户成功和合作伙伴领导者正在使用 MeasureMatch Partner Exchange 来： 1. 发展服务提供商关系 2. 向 MeasureMatch 客户展示经过验证的服务合作伙伴 3. 购买服务 4. 通过合作伙伴提供服务 5. 与合作伙伴一起增加销售额 6. 直接增加销售额
Impartner
impartner.com
Impartner 是增长最快、屡获殊荣的渠道合作伙伴管理技术提供商，包括其旗舰合作伙伴关系管理 (PRM) 和渠道营销自动化 (TCMA) 解决方案，可帮助全球企业管理其合作伙伴关系，通过合作伙伴推动需求，并通过间接销售渠道加快收入和盈利能力。 Impartner 全球客户群中的公司报告称，仅在使用的第一年，收入平均增加了 32.3%，管理成本减少了 29%。 我们深知数字胜于雄辩，结果已然显现。我们委托 Forrester Consulting 进行了 Total Economic Impact™ 研究，以检验公司通过 Impartner 可以获得的成本节约和收益。