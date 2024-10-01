自有媒体软件 - 最热门应用 - 圣诞岛

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自有媒体平台使公司和创作者能够分享内容，以建立受众、参与和货币化。这些工具提供了一套功能，旨在在专用属性上托管各种内容类型，包括文章、视频、播客、直播和其他编辑格式。 创建资产后，用户可以利用自有媒体平台将内容指定为订阅者专有的内容，与受众建立直接关系并在此过程中收集电子邮件地址。为了加强内容和受众管理，自有媒体工具集成了内容分发软件和内容体验平台的功能，同时还集成了内容创建软件和 CMS 工具的功能。
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一个一体化平台，通过提供简单的解决方案，将他们的热情、技能和经验转化为多样化的收入来源，帮助创作者和企业家建立成功的在线业务。借助 Kajabi，任何人都可以构建丰富的在线课程、提供独家会员资格、发展繁荣的社区、创建免费或订阅播客、开发个性化的辅导体验等等。借助 Kajabi，他们还可以获得强大的分析、无缝的销售和营销工具、便捷的支付选项以及无与伦比的客户服务、教育和社区。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Beehiiv
beehiiv.com
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Podia
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您的网站、电子邮件营销和产品。一切都在一个屋檐下。成千上万像您一样的人使用 Podia 将他们的整个业务整合到一个平台中。波迪亚是免费的。随着您的成长，它拥有您不断成长所需的所有工具。
MemberSpace
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在您的网站上销售会员资格和数字产品。为您想要的任何产品（例如内容库、社区、视频、在线课程等）创建会员资格，同时对外观和风格拥有 100% 的控制权。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Webflow、Notion 等。
Buttondown
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Buttondown 是构建和运行时事通讯的最简单方法。 Buttondown 是一个小巧而优雅的工具，用于制作时事通讯。极简的界面让您轻松写出精彩的电子邮件；自动化就像您希望拥有的编辑助理一样，通过检查拼写错误、损坏的链接或格式错误的图像；便携式订阅小部件使您无论在何处托管网站都可以轻松增加受众。然后 Buttondown 就不再妨碍你了。 Buttondown 的重点是速度和易用性，而不是复杂的功能集或强大的自动化。